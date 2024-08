Cómo modificar el archivo HOSTS en Windows, Linux y Mac

Qué es el archivo HOSTS

Para qué sirve modificar el archivo HOSTS

Por cierto, la migración a Raiola Networks es gratuita y sin ningún corte de servicio por lo que si es tu caso no necesitarías modificar el archivo HOSTS para ello.

Cómo modificar el archivo HOSTS

dirección_IP dominio.com

dirección_IP dominio.com dirección_IP www.dominio.com

123.12.12.123 raiolanetwork.com 123.12.12.123 www.raiolanetwork.com

Aunque cada vez más en desuso,fue muy útil durante bastante tiempo, cuando no existían los servidores DNS (Sistema de nombres de dominio, o como se le conoce en inglés, "Domain Name System"). Básicamente estos servidores, que están por todo el mundo, se ocupan de traducir los nombres de dominio que escribimos en nuestros navegadores, como, en números IP para conectarse a cada sitio web. Si no fuese así, nos resultaría muy difícil memorizar las direcciones de tantas y tantas webs. En cambio en los inicios de internet cuando alguien quería acceder a un dominio, antes debía configurar manualmente a que IP estaba éste asociado y para ello lo hacía a través del. A pesar de la existencia de los DNS, es posible que a día de hoy necesitesy no sepas ni por donde empezar. Si es así, no te preocupes porque en este artículo vamos aclarar todas tus dudas. Desde, para que sirve o como modificarlo en los principales sistemas operativos, Windows, Linux y Mac. [elementor-template id="80835"]Eles un fichero que se halla en los sistemas operativos, o al menos en los principales, cuya funcionalidad es asociar, a través de comandos de texto, cada nombre de dominio con supertinente. Como comentamos anteriormente debido al actual uso de los DNS, si accedes por primera vez alde tu equipo es más que probable que esté vacío. Solo en los casos en los que, única y exclusivamente en nuestro equipo, queremos que un dominio apunte a una dirección IP concreta sin hacer caso a los DNS, aplicaremos cambios en este archivo. Son casos muy particulares que veremos a continuación pero pueden ser de mucha utilidad y es importante recalcar que solo surgirán efecto en los dispositivos en los que modifiquemos el archivo.Existen diferentes motivos por los que necesitemos, veamos algunos de ellos:Ahora que ya sabemospodemos ver en profundidad como modificarlo. Hay que tener en cuenta que lo que varía de un sistema operativo a otro es simplemente el lugar en el que se localiza el fichero ya que la edición en sí es idéntica. Para proceder adebemos especificar en la parte final del fichero, en una nueva línea, la dirección IP seguida de un espacio y el dominio que queremos que apunte a dicha IP. Se corresponderá con la siguiente estructura:Una recomendación es añadir una línea extra donde también esté "www." de esa manera aunque el sitio web tenga una redirección al subdominio funcionará igualmente. Por su puesto es algo opcional y la estructura quedaría así:En resumen, sustituiremos "dirección IP" con la IP real y "dominio.com" y "www.dominio.com" con el dominio real. Por ejemplo en el siguiente código he puesto el dominio de Raiola Networks que debe apuntar a esta dirección IP aleatoria:Al finalizar guardamos el archivo para que los cambios se apliquen y eso sería todo. A continuación puedes ver todo el proceso de una manera muy simple en el siguiente video:

Es posible que necesites colocar tu propia dirección IP, si no sabes donde encontrarla Raiola Networks ofrece esta fantástica herramienta online para identificar IPs que te la proporcionará en cuestión de segundos.

Cómo modificar el archivo HOSTS en Windows

Windows XP / Vista / 2003 / 7 / 8 / 10 / 11 : "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts"

: "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" Windows NT / 2000 : "C:\WINNT\System32\drivers\etc\hosts"

: "C:\WINNT\System32\drivers\etc\hosts" Windows 95 / 98 /Me : "C:\Windows\hosts"

Importante: si no localizases el archivo puede que tu instalación de Windows se encuentre en una partición diferente al "Disco local (C:)"

Cómo modificar el archivo HOSTS en Mac

/private/etc/hosts

sudo nano /private/etc/hosts

Cómo modificar el archivo HOSTS en Linux

etc/hosts

sudo nano /private/etc/hosts

Como comprobar las modificaciones hechas al archivo HOSTS

Conclusión

Si por el contrario necesitas apuntar a un Hosting de Raiola Networks , podrás encontrar la dirección IP accediendo a tu área de cliente en el panel de control de cPanel En este momento ya sabemosy es el momento de explicar como localizarlo en los sistemas operativos más comunes entre los usuarios: Windows, Mac y Linux.Paradebemos tener en cuenta la versión que estamos usando dado que la ubicación por defecto del fichero variará. Estas son las rutas ordenadas de las versiones más actuales a las más antiguas:Una vez localizado el fichero, verás que no tiene ninguna extensión. En cualquier caso, para. Es una herramienta nativa de Windows que viene instalada en los sistemas operativos de Microsoft desde 1985, así que no deberías tener problema en encontrarla. Simplemente hacemos clic sobre el icono del archivo HOSTS con el botón derecho de nuestro ratón y seleccionamos "Abrir como administrador" en el desplegable. Si estás utilizando una cuenta de administrador, el archivo se abrirá directamente con los privilegios necesarios y en versiones anteriores a Windows 7, no será necesario "Ejecutar como administrador".Una vez localizado y abierto aplicamos los cambios como hemos visto anteriormente y guardamos antes de salir.En las diferentes versiones del sistema operativo Mac OS podremos. Terminal es una app nativa de los sistemas Mac Os X para usuarios avanzados que permite dar órdenes al ordenador sobre algunas tareas en forma de comandos. Para abrir el "Terminal" nos dirigimos a la barra superior del "Finder" > "Ir" > "Utilidades"Se abrirá una nueva ventana de Utilidades y entre todos lo iconos hacemos doble clic sobre el de "Terminal"En Mac, a diferencia de Windows, tenemos que seguir la siguiente ruta para poder modificar el archivo HOSTS:Por lo tanto, para proceder usaremos un comando y como ocurre en Windows, necesitamos derechos de administrador (sudo) y un editor de texto (nano). Si unimos todos los valores tenemos el comando completo que hay que añadir al "Terminal":Confirmamos el comando pulsando en el teclado "Enter" y acto seguido nos solicitará la contraseña de administrador, la que se usa una vez se enciende el Mac:Por último pulsamos de nuevo "Enter" y ya podremos modificar el archivo como explicamos al inicio de esta sección. Recuerda guardar los cambios (Atajo de teclado Ctrl+O) antes de salir de "Terminal"(Atajo de teclado Ctrl+X) para que se apliquen. Si necesitases realizar cualquier otra acción dispones de todos los comandos en la parte inferior, como se puede apreciar en la siguiente captura.Se puede decir que el procedimiento paraes prácticamente idéntico al método que acabamos de explicar de cómo hacerlo en Mac. Esto se debe a que ambos funcionan a través de la terminal. La principal diferencia esPara este ejemplo hemos elegido Ubuntu que es una de las distribuciones de Linux más populares. Si no sabes llegar al "Terminal" solo hay que hacer clic en la esquina inferior izquierda "Mostrar aplicaciones":Se abrirá el menú de aplicaciones y a simple vista podremos identificar "Terminal"Con el "Terminal" abierto usamos el siguiente comando y aplicamos el mismo procedimiento que en Mac. Escribir contraseña de administrador, modificar el archivo HOSTS guardar y salir, que también usa los mismo atajos de teclado.Aunque al guardar no nos muestre ningún mensaje de que la configuración ha sido correcta o no, si queremos asegurarnos de que hemos realizado estos simples cambios de forma correcta, no tenemos mas que abrir cualquiera de nuestros navegadores y escribir el dominio. Ya sea para bloquear un dominio, ver una web en producción o cualquier otro cambio, el navegador debería mostrarte la dirección IP que has definido en el archivo HOSTS de tu sistema.Como comentamos al inicio, a pesar de quecada vez se suele hacer menos, vemos que realmente hacerlo ofrece funciones bastante útiles, sobre todo en desarrollo web. Por ese motivo te felicito por haber llegado hasta aquí, porque significa que ya sabesen al menos tres sistemas operativos distintos. Espero que este artículo te haya parecido interesante y te invito a leer más posts del Blog de Raiola Networks , que está lleno de posts de Marketing y mucho más.