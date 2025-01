Índice del artículo









Qué es un WAF y por qué es tan importante en WordPress

Un WAF o Firewall de Aplicaciones es una herramienta o software de seguridad que ayuda a proteger tu sitio web filtrando y monitorizando el tráfico http entre la propia aplicación e internet.

ModSecurity como WAF para Apache

WAF de Wordfence para WordPress



Activo y protegiendo : el WAF está activo y bloquea las solicitudes que coincidan con los patrones que hayamos configurado.

Modo de aprendizaje : Se puede habilitar para que WAF analice tu sitio web durante un tiempo determinado, de forma que pueda entender cómo protegerlo basándose en las solicitudes que se vayan realizando el sitio (si acabamos de instalar el plugin, es recomendable mantener esta opción durante un tiempo).

Desactivado: el WAF no ejecuta ninguna de sus reglas.



NinjaFirewall para WordPress

Ya hemos hablado recientemente de varias cuestiones a nivel seguridad en WordPress , desde cómo realizar una desinfección en un sitio web hackeado , hasta varios plugins y configuraciones que se podrían implementar en una instalación para intentar securizarla lo máximo posible, ya que consideramos quesi quieres llevar un mantenimiento óptimo de una instalación, sobre todo teniendo en cuenta que WordPress es sin duda el CMS más atacado actualmente del mercado.También hemos mencionado varios plugins de seguridad que te permiten proteger tu sitio web mediante diferentes configuraciones y análisis ( WP Cerber Wordfence , etc.), no obstante, no llegamos a especificar demasiado sobre una de las funcionalidades que te permite habilitar alguno de estos plugins, que sería la dePor ello, en este post explicaremos(o en el propio servidor), y mencionaremos algunos plugins con los que podemos configurarlo.A grandes rasgos, podemos decir que un, filtrando y bloqueando posibles amenazas basándose en un conjunto de reglas o directivas que se le configuren, las cuales permiten proteger la aplicación contra inyecciones de código, ataques DDoS y otras vulnerabilidades.En el caso de WordPress , aunque es recomendable tener en cuenta que algunas de las configuraciones y reglas que apliquemos, pueden provocar que ciertas funcionalidades del sitio web no funcionen como deberían, por lo que en el caso de que nos suceda esto, habría que configurar exclusiones a las reglas, algo que no suele ser sencillo.Antes de ponernos con los plugins de WordPress, vemos necesario hablarte un poco de ModSecurity, que es justamente unEn, todos nuestros servidores de hosting compartido hosting Reseller tienen habilitado el módulo Mod_Security. De esta forma, podemos ofrecer una capa de seguridad extra a los clientes que utilicen este tipo de servicios.Las directivas que utilizamos de este tipo de servidores están basadas en las reglas de COMODO , las de Inmunify y ciertas reglas personalizadas creadas desde nuestro lado, lo que permite proteger los sitios web de ciertos ataques, por ejemplo, al administrador de WordPress (mediante la protección por fuerza bruta) o a los formularios.Cuando contratas un nuevo plan de hosting con nosotros, todas estas reglas vienen habilitadas por defecto, aunque en caso de que alguna de ellas provoque algún problema o se produzca algún bloqueo ilegítimo, hemos creado un configurador que te permite desactivar alguna de ellas.Si te interesa conocer más al respecto de ModSecurity, tenemos un post en el que hablamos sobre el mismo al que te recomendamos echarle un vistazo:Ya hemos hablado en numerosas ocasiones de, y como no podría ser de otro modo, una de las funcionalidades que te permite este plugin es activar su propio firewall para intentar proteger tu sitio web contra determinados ataques.Una vez configurada la licencia (actualmente necesaria también para la versión gratuita),, no obstante, si queremos modificar ciertas opciones y personalizarlas a nuestro gusto, tendremos que acceder al apartado "Wordfence >> Cortafuegos >> Gestionar WAF".Cuando accedemos a esta sección, la primera opción que podremos ver será la de "Estado del cortafuegos de la aplicación web", en la que tendremos que escoger entre 3 alternativas:Si quisiéramos activar/desactivar alguna regla específica o configurar algún tipo de exclusión en las mismas, podemos hacerlo desde las "Opciones avanzadas del cortafuegos":Además, también podremos(por defecto es muy permisiva), y activar otro tipo de opciones como el forzado de contraseñas seguras, desactivar las contraseñas de aplicación de WordPress o impedir que se registre el nombre usuario "admin" (en caso de que no exista).En resumen,durante un par de semanas (lo idóneo es que, durante dichas semanas, utilices todas las herramientas y plugins que suelas usar normalmente), de esta forma,, y en base a eso, habilitar finalmente la opción de "Activo y protegiendo" para poner en funcionamiento el WAF., el cual podemos obtener también de forma gratuita desde el propio repositorio de WordPress:del estilo, ya que dispone de multitud de opciones y apartados, aunqueo queremos realizar reglas personalizadas y no preestablecidas.Además de esto, Ninja Firewall tiene también opciones que te van a permitir implementar configuraciones para prevenir la subida de archivos a WordPress y a sus plugins (o impedir su modificación), prevenir los ataques por fuerza bruta o incluso analizar el sitio web en busca de código malicioso, por lo que es un plugin realmente completo.Cuando lo instalemos y lo habilitemos, nos aparecerá una nueva sección en el administrador de WordPress, desde la que podremos ver lo siguiente:, que es el que te recomendamos y el que ofrece más nivel de protección (también puede provocar más falsos positivos y determinados problemas dependiendo del hosting en el que alojes la web).Siempre que sea posible,, algo que se realiza fácilmente clicando en "Activate Full WAF mode”, dónde tendremos que escoger el servidor web que utiliza nuestro hosting, y en dónde también podremos excluir ciertos directorios de nuestra web que no queramos que pasen por el WAF del plugin (lo idóneo es dejarlo tal y como está por defecto).Una vez hecho esto, ya habría que meterse de lleno en la configuración avanzada de las reglas que queremos que se apliquen, algo que no explicaremos en este post, ya que como te indicamos anteriormente, se trata de un plugin muy complejo y la configuración puede variar dependiendo de lo que necesitemos y del servidor en dónde alojemos la web.Si quieres conocer más sobre este plugin, te recomendamos ver este vídeo en el que nuestro compañero y CEO Álvaro Fontela habla del plugin y todas sus opciones:

Cloudflare como WAF

Actualmente, https://es.WordPress.org/plugins/search/WAF/ , no obstante, es posible que no te interese instalar otro plugin adicional de WordPress para ello, hay que tener en cuenta que, por lo que únicamente solemos recomendarlos en webs específicas, y además, no siempre son realmente necesarios, ya queYa hemos hablado en numerosas ocasiones de Cloudflare y de las ventajas que suele ofrecer su configuración en cualquier aplicación, y como bien sabrás,Por defecto,, por ejemplo, contra ataques DDoS, no obstante, las configuraciones que puedes aplicar en dicha plataforma son muy numerosas. Para(hay que realizar previamente la configuración del dominio).Aquí podremos escoger entre varios niveles de seguridad (), y dependiendo del que escojamos, la configuración será más o menos permisiva.Una de las cosas más interesantes que podemos realizar con Cloudflare, sería la creación de reglas personalizadas, que nos permitirían, por ejemplo, bloquear ciertos países, IPS , continentes enteros, bloquear por agente de usuario o incluso por versión HTTP o por el método de solicitud.En el ejemplo de la captura,desde África, desde Afganistán o que se realicen mediante la versión HTTP/1.0 de HTTP.Además de todo esto,Si quieres conocer más al respecto, te recomendamos ver este otro vídeo de Álvaro en el que habla de