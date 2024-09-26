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Seguramente te hayas encontrado alguna vez en la situación de necesitar replicar el diseño o los contenidos de una página existente en una nueva. Esto puede ser algo que nos lleve un tiempo considerable, dependiendo del tipo de contenidos que necesitemos replicar, por lo que lo más sencillo y rápido en este tipo de casos es duplicar directamente toda la página y posteriormente eliminar o adaptar los contenidos que no necesitemos.

En este post te explicaremos las ventajas de este proceso, sus limitaciones y, por supuesto, varias formas de duplicar entradas/páginas para que puedas utilizarlas en este tipo de situación.

Índice del artículo



































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¿Por qué necesitas duplicar páginas en WordPress?

Como indicamos anteriormente, duplicar una página implica crear una copia exacta de una página ya existente con sus contenidos correspondientes, estructura e incluso su configuración técnica, lo que nos puede ayudar a no tener que replicar diseños complejos o, incluso en ciertas ocasiones, configuraciones SEO o similares.

Además, duplicar páginas puede sernos también especialmente útil en varios proyectos donde trabajas con plantillas o necesitas mantener coherencia/diseño entre distintas secciones de la web.

Cuándo tiene sentido clonar una página de WordPress:

Clonar páginas tiene sentido en algunas situaciones y escenarios concretos, por ejemplo:

Pruebas de funcionamiento: Se puede duplicar una página para cambiar ciertos elementos y verificar cuáles funcionan mejor mientras mantienes la página original para que no afecte a la visualización de la web.

Se puede duplicar una página para cambiar ciertos elementos y verificar cuáles funcionan mejor mientras mantienes la página original para que no afecte a la visualización de la web. Servicios similares: Si ofrecemos servicios similares en nuestra web (diseño web, SEO , mantenimiento, etc.), se puede duplicar la misma página para mantener una misma estructura en todas las secciones.

Si ofrecemos servicios similares en nuestra web (diseño web, , mantenimiento, etc.), se puede duplicar la misma página para mantener una misma estructura en todas las secciones. Landing pages de campañas: Para campañas de Google Ads o redes sociales , puedes duplicar una landing que ya hayas utilizado en el pasado, donde solo tengas que adaptar el mensaje o ciertas palabras clave.

Para campañas de Google Ads o puedes duplicar una landing que ya hayas utilizado en el pasado, donde solo tengas que adaptar el mensaje o ciertas palabras clave. Rediseño: Si estamos pensando en rediseñar una página concreta, se puede duplicar para no partir desde cero y para no afectar al funcionamiento o visualización de la web mientras no la terminamos y la sustituimos.

Qué se copia al duplicar: contenido, metadatos SEO y configuración del builder

Dependiendo del método que vayamos a utilizar (explicaremos varios posteriormente en este artículo), se podrán duplicar o copiar más o menos contenidos y elementos concretos:

Contenidos visibles: texto, imágenes, formularios, etc.

texto, imágenes, formularios, etc. Estructura: bloques, secciones, columnas, etc.

bloques, secciones, columnas, etc. Metadatos SEO: Título SEO, meta description u otra información adicional si utilizas plugins de SEO.

Título SEO, u otra información adicional si utilizas plugins de SEO. Campos personalizados: ciertos datos adicionales si utilizas plugins como ACF (Advanced Custom Fields) .

ciertos datos adicionales si utilizas plugins como . Configuración builder: estilos, layouts o ajustes responsive.

Como comentamos anteriormente, es importante tener en cuenta que no todos los métodos que explicaremos a continuación copian todo lo indicado; en el caso, por ejemplo, del método manual, no se incluyen metadatos SEO.

Diferencias entre duplicar páginas y duplicar entradas en WordPress

Aunque el proceso sea idéntico y técnicamente sea similar, el uso que le damos a cada una de ellas es distinto:

Páginas: suelen ser estáticas y estructurales (la página de inicio, servicios, quién soy, contacto, etc.); la copia en este caso se suele utilizar para mantener el mismo diseño y estructura en todas ellas.

suelen ser estáticas y estructurales (la página de inicio, servicios, quién soy, contacto, etc.); la copia en este caso se suele utilizar para mantener el mismo diseño y estructura en todas ellas. Entradas: pertenecen al blog, y duplicarlas sirve más como una base para nuevos artículos, ya sea para el formato, estructura, etc.

Además, las entradas incluyen categorías, etiquetas y fechas, lo que puede afectar más al SEO si no se revisa correctamente.

Método 1: duplicar páginas con el plugin Duplicate Page (gratis y con un clic):

Seguramente, el método más rápido y sencillo para duplicar páginas sea con el plugin "Duplicate Page", el cual puedes descargar de forma gratuita desde el propio repositorio de WordPress: https://wordpress.org/plugins/duplicate-page/

Cómo instalar y configurar el plugin Duplicate Page:

Una vez instalado y habilitado el plugin, tendrás un panel de ajustes bastante simple en el que podrás modificar ciertas cosas:

Elegir el editor: para configurar el editor que se utiliza al duplicar una página.

para configurar el editor que se utiliza al duplicar una página. Estado de la entrada duplicada: para configurar el estado de la página duplicada, lo recomendable es dejarlo en "borrador" para que no sea accesible públicamente.

para configurar el estado de la página duplicada, lo recomendable es dejarlo en "borrador" para que no sea accesible públicamente. Redirigir después de hacer clic en el enlace «Duplicar esto»: puedes configurarlo para que te redirija a la página duplicada o al listado de páginas nuevamente.

puedes configurarlo para que te redirija a la página duplicada o al listado de páginas nuevamente. Sufijo de entrada duplicada: añade un texto a la página clonada para diferenciarla con la original, por ejemplo "Clonada" o "Copia".

El plugin tiene versión de pago; la ventaja más interesante puede ser la clonación en masa, aunque realmente no es una utilidad que vayamos a utilizar normalmente, y siempre podemos irlas clonando una por una.

Pasos para duplicar una página o entrada con Duplicate Page:

El proceso es bastante sencillo; primero nos dirigiremos al apartado de Páginas o de Entradas de la web, y una vez dentro, buscaremos la página o entrada correspondiente y clicaremos en la opción de "Duplicar esto".

Una vez duplicada, veremos la página o entrada correspondiente con el sufijo y el estado que le hayamos configurado, y podremos comenzar a trabajar en la misma como una página independiente.

Método 2: clonar páginas y entradas con Yoast Duplicate Post

Este posiblemente sea el método más completo y efectivo para clonar páginas y entradas, ya que te permite modificar o excluir ciertos ajustes o configuraciones concretas, además de permitirte clonar completamente, al igual que la opción anterior.

Este plugin es también gratuito y puedes descargarlo del repositorio de WordPress: https://es.wordpress.org/plugins/duplicate-post/

Instalación y configuración de Yoast Duplicate Post:

Una vez instalado el plugin, nos dirigiremos a las opciones del mismo para revisar la configuración, desde la que podremos ver 3 pestañas distintas:

Qué copiar: desde donde podremos incluir/excluir ciertos contenidos que queremos copiar (fecha, título, slug, autor, comentarios, etc., hasta incluso taxonomías como categorías o etiquetas), cambiar el prefijo/sufijo de la página clonada, etc.

Permisos: te permite configurar a qué roles específicos se les permite hacer copias (administrador, editor, autor, colaborador, etc.), además del tipo de contenidos donde estarán permitidas dichas copias (por defecto, entradas y páginas, aunque también podrías marcar los menús, plantillas, etc.).

Visualización: esta pestaña te permite configurar dónde se visualizarán las opciones del propio plugin y qué opciones se verán exactamente.

Cómo duplicar una página o entrada paso a paso:

El plugin en este caso incluye varias formas de realizar la clonación:

Clonar: crea inmediatamente una copia de la página en cuestión y te devuelve al listado de entradas/páginas, es básicamente la misma opción que para el plugin anteriormente explicado.

crea inmediatamente una copia de la página en cuestión y te devuelve al listado de entradas/páginas, es básicamente la misma opción que para el plugin anteriormente explicado. Nuevo borrador: duplicas la página de igual forma, pero redirigiéndote al propio editor de WordPress de dicha copia, para poder modificar directamente lo que creas conveniente.

duplicas la página de igual forma, pero redirigiéndote al propio editor de WordPress de dicha copia, para poder modificar directamente lo que creas conveniente. Reescribir y publicar: clonas una página que ya esté publicada para trabajar directamente en la misma sin afectar a la página ya publicada, y cuando pulses en "Publicar" los cambios se reemplazan directamente en la página publicada, una opción interesante cuando quieres modificar páginas importantes como puede ser la home.

Método 3: cómo duplicar una página en WordPress sin plugin usando Gutenberg:

Una vez comentadas estas 2 opciones para clonar páginas mediante plugins, hablaremos de otra alternativa disponible que consiste en realizar el clonado de forma manual mediante el propio editor por defecto de WordPress, Gutenberg.

Esta opción es obviamente la que más trabajo nos va a dar, ya que hay que copiar todos los contenidos de forma manual, y copiar o modificar directamente los metadatos y configuración de la página, también manualmente, y podemos decir que se divide en 3 pasos principales:

Paso 1: Selecciona y copia todos los bloques de la página original:

Tendremos que dirigirnos a la página que queremos copiar y darle a la opción de editar, y una vez dentro, en vez de copiar todos los bloques uno por uno, WordPress nos da la alternativa de copiar directamente todos y cada uno de los bloques con una opción específica.

Esto puedes hacerlo desde la parte superior de la página, desde el icono de los 3 puntos verticales (⋮). Una vez abierto el menú desplegable, verás una opción llamada "Copiar todos los bloques", que es básicamente como un Ctrl + C o un copiar del propio Windows.



Paso 2: crea una nueva página y pega el contenido:

Una vez ya copiados todos esos bloques, habrá que regresar al panel de administración de WordPress, dirigirnos a "Páginas" y crear una nueva desde cero, asignándole ya el nuevo título que queremos que tenga.

Posteriormente, y una vez dentro del editor, tan solo tendremos que pegar el contenido que habíamos copiado previamente donde nos permite escribir (específicamente donde pone "Teclea / para elegir un bloque").

Pulsamos Ctrl + V en Windows o Cmd + V en Mac y ya veremos todos los bloques copiados previamente tal y como estaban en la página original.

Paso 3: copia los metadatos, slug y configuración de la página manualmente

Con esto ya habremos copiado los contenidos en sí de la página; ahora faltarían los metadatos de la misma, ya que la información/configuración técnica de la página no se copia con este método.

Lo que habría que hacer en este caso es abrir la barra lateral de las páginas (la clonada y la original) y replicar toda la información para realizar una clonación completa, siempre y cuando sea lo que nos interese. A grandes rasgos, la información a copiar serían los ajustes de SEO, los atributos de página, la imagen destacada, el slug...



Limitaciones del método manual con Gutenberg:

Este procedimiento puede ser interesante en ciertas situaciones, aunque también cuenta con alguna restricción frente a las opciones indicadas previamente mediante plugins:

La inversión de tiempo es mayor, ya que requiere rellenar manualmente toda la configuración técnica y metadatos de la página original.

Campos personalizados complejos: Si utilizas plugins que añadan ciertos campos personalizados algo más complejos, como "Advanced Custom Fields" (ACF), dichos datos no se copiarán mediante este método.

Si utilizas plugins que añadan ciertos campos personalizados algo más complejos, como "Advanced Custom Fields" (ACF), dichos datos no se copiarán mediante este método. Tampoco permite la opción de "Reescribir y republicar", por lo que si buscas reemplazar una página que ya está publicada, es necesario que elimines la antigua y cambies la URL de forma manual, con los riesgos que esto conlleva.

Método 4: duplicar páginas y entradas con código PHP (para perfiles técnicos):

Existe otra alternativa para poder realizar este proceso de clonación sin necesidad de instalar plugins, y que realmente, puede ser una opción muy buena si tenemos conocimientos sobre desarrollo y programación; no obstante, el problema es justamente ese, que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo.

El procedimiento es básicamente añadir al fichero functions.php del tema activo, determinado código y funciones que nos permitan "crear" una nueva opción de clonar páginas (como hacen los plugins), y que en dicho código venga ya implementado cómo queremos que se clonen dichas páginas y los contenidos exactos que necesitamos.

Es, sin duda, una opción muy completa si tenemos los conocimientos necesarios para implementarla, ya que nos da la opción de crear un código que permita copiar todos y cada uno de los contenidos, incluyendo campos personalizados, configuraciones, metadatos, etc.

Cómo copiar el contenido de una página de WordPress a otra conservando el diseño del builder

Si queremos clonar páginas que se hayan creado con algún editor visual y queremos conservar el diseño de las mismas, el proceso cambia bastante, ya que dependemos de las herramientas que dispongan estos elementos concretos:

Duplicar páginas en Elementor sin perder la maquetación: Seguramente, la opción más segura sea guardar la página que queramos clonar como plantilla y utilizar plugins compatibles con el propio Elementor, de esta forma nos aseguramos mantener los estilos y que no se rompan secciones o widgets específicos de dicho constructor.

Clonar páginas creadas con Divi o WPBakery: Para Divi, además de la funcionalidad nativa para guardar y reutilizar diseños propios, que se llama Divi Library (accesible desde el propio editor), existe la opción específica de la biblioteca de layouts, la cual son básicamente plantillas que podemos utilizar para mantener el mismo estilo en las páginas: https://www.elegantthemes.com/layouts/

En el caso de WPBakery, nos permite copiar y pegar elementos como con el editor de Gutenberg, pero con más limitaciones; no te permite copiar directamente todo el contenido de la página como sí puedes hacer con el editor por defecto.

Errores habituales al duplicar páginas con builders visuales y cómo evitarlos:

Existen algunos errores habituales al realizar clones con este tipo de herramientas con los que tendremos que tener cuidado especialmente:

Duplicación de metadatos de SEO: si se clona una página, se copian también las etiquetas, metatítulos, etc. Tener contenidos duplicados suele afectar negativamente al posicionamiento en Google .

si se clona una página, se copian también las etiquetas, metatítulos, etc. Tener contenidos duplicados . Enlaces rotos: Es altamente recomendable repasar todos y cada uno de los enlaces, botones, iconos, etc., de la página clonada, ya que este tipo de duplicados de página pueden mantener intactos los enlaces internos de la original, lo que puede provocar que determinados enlaces redirijan a la página "antigua" y original.

Es altamente recomendable repasar todos y cada uno de los enlaces, botones, iconos, etc., de la página clonada, ya que este tipo de duplicados de página pueden mantener intactos los enlaces internos de la original, lo que puede provocar que determinados enlaces redirijan a la página "antigua" y original. Problemas en versión móvil: es posible que ciertos estilos no se apliquen correctamente en la página duplicada, por lo que es necesario realizar las comprobaciones con vista previa antes de proceder con cualquier publicación para tratar de solventarlo antes de nada.

Como has podido ver, existen bastantes opciones que nos permiten duplicar una página, y dependiendo de lo que busquemos, podemos optar por diversas opciones. Esta es una estrategia muy utilizada y que nos permite ahorrar tiempo o realizar pruebas de una forma rápida y eficiente.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que tampoco es recomendable abusar de este tipo de proceso; al final, cada página tiene que tener un valor único y específico y tenemos que saber utilizar esta funcionalidad de WordPress si no queremos que nos penalice en algunos aspectos de nuestro sitio web, por ejemplo, a nivel SEO.