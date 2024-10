Índice del artículo

















¿Qué es el justificado de texto en WordPress?

Como ya sabrás si has llegado hasta aquí, actualmente. Esta opción desapareció del editor clásico allá por 2016 con la versión 4.7 del editor clásico y no ha vuelto a aparecer ni siquiera con el editor de Gutenberg . Si necesitas hacerlo no te preocupes porque en este artículo vamos un repaso completo a este tema viendo, en qué consiste exactamente, las razones por las que desapareció y por supuestoComencemos por el principio. Cuando desarrollamos nuestro sitio web debemos tener en cuenta muchos factores, entre ellos el diseño. Es aquí donde entra en juego la disposición de los textos. Existen cuatro formas principales de hacerlo, te las explico con algunos ejemplos:

El bloque de texto queda alineado al centro de tal forma que

sus márgenes a ambos lados, derecha e izquierda,

son diferente en función del el ancho completo disponible y

la longitud de sus palabras.

Todo el texto queda alineado al margen derecho

de tal forma que el lado opuesto está desigual.

Quizá el más común de todos y, como su nombre indica,

el texto queda alineado al lado izquierdo.

El que más nos importa en este caso, consiste básicamente en que el texto queda alineado tanto al lado derecho como al lado izquierdo, con la intención de que cada línea ocupe el ancho completo del bloque.

Razones por las que desapareció el botón de justificar en WordPress

Métodos para justificar texto en WordPress

Atajos de teclado en el editor clásico y Gutenberg



PC: "Mayús + Alt + J"



Mac: "Ctrl + Alt + J"



Cómo justificar texto en WordPress con código HTML

<p style=”text-align: justify;”>El texto que quieres justificar irá aquí</p>

<p style=”text-align: justify;”>El texto que quieres justificar irá aquí</p>

Justificar texto usando CSS

Justificar todos los textos de WordPress de forma automática con CSS

p {text-align: justify;}

.justificar-texto {text-align: justify;}

Cómo justificar texto en WordPress con Elementor

Añadir un botón de justificación con plugins

¿Cuál es la mejor opción para justificar texto en WordPress?