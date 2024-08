¿No es WordPress un CMS y por definición ya tiene estructura dinámica?,

. Con estas mismas palabras podemos definir otros plugins tales como ACF, Pods, Toolset, Metabox y alguno más.Pero, vamos a rascar un poco más y ver a qué me refiero cuando hablo de estructuras dinámicas en WordPress:Como dice un amigo, sí a todo.[elementor-template id="80835"]Pero, ¿qué pasa si quieres hacer una, un directorio de profesionales, el catálogo de una librería o una web de música? Pues que vas a necesitar crear estructuras delDe hecho, encasi cualquier tipo de contenido estándar es, por definición, contenido personalizado:Si necesitamos más contenido personalizado, se puede hacer con herramientas de código como GenerateWP o con cualquiera de los plugins mencionados más arriba.En este artículo vamos a repasar, las herramientas que comparte con los otros creadores de CPTs y Custom Fields, pero sobre todo el enorme stack de herramientas que le diferencia del resto, por muchos cuerpos de ventaja. Vamos por pasos.es que podemos organizar toda la estructura de la información de una web de manera elegante y granular, además de semántica, mejorando sensiblemente el posicionamiento orgánico de nuestro contenido ().Vamos a trabajar con un ejemplo de un catálogo online de libros, para entenderlo mejor.Por un lado, tenemos los libros, por otro los autores y por otro, las editoriales, por ejemplo.Creamos un CPT que se llama. Cada CPT tiene una estructura mínima de Título, Descripción e imagen destacada, así que esto nos servirá para el título del libro, la descripción o referencia del mismo y la imagen de portada del libro.Luego creamos otro CPT que se llama. De la misma manera, cada CPT tiene una estructura mínima de Título, Descripción e imagen destacada, así que esto nos va perfecto para el nombre, una pequeña bio o referencia y una foto reciente del autor.Para laspodríamos crear otro CPT, o no. De momento lo reservamos para una opción alternativa que veremos un poco más adelante.Una vez creados nuestros CPTs, nos aparecen en el escritorio, o back-end, de WordPress como si fueran un tipo de páginas o entradas de blog.Ya tenemos los CPTs que necesitamos. ¿Tienen toda la información que necesitamos? Depende. Si queremos meter todos los detalles de los autores y de los libros en modo texto plano, sin orden ni jerarquía, pues si tenemos todo lo que necesitamos.Pero, hemos dicho que queríamos nuestra información granularizada. Y para ello nos van a venir de perlas los campos personalizados o custom fields.Antes de adentrarnos enes importante saber que los campos personalizados existen de manera nativa en WordPress 2.0 de 2005. Estos campos personalizados son muy básicos.Es por ello queo ACF (ACF originalmente solo gestionaba custom fields, los CPTs son un añadido muy reciente y se tenían que crear con otros plugins como CPT UI o con código).En el caso específico demostrados en la imagen de más arriba.Vamos a ver con los ejemplos de arribaVamos con los campos de nuestroLos libros de cada autor aparecerán disponibles para ser añadidos, según se den de alta en el CPT de libros.Muy bien, ya tenemos nuestros autores y libros definidos.Antes de terminar, un pequeño inciso con los. Más arriba hemos puesto un ejemplo de campos repetidos, pero quiero explicar un par de ejemplos más que hacen entender mejor los campos repetidos.Lospuede ser un campo o un conjunto de campos que se repite n veces, donde n varía entre los distintos registros.Por ejemplo, podemos usar repeaters en:Ahora sí, vamos a ver de qué va eso de las taxonomías.Las taxonomías nos permiten crear “categorías y etiquetas” para nuestro contenido personalizado como si fueran entradas de nuestro blog.Las taxonomías jerárquicas permiten tener niveles, permitiendo una estructura que va de lo general a lo particular, como es el caso de las categorías. También hay taxonomías no jerárquicas que no tienen niveles y que nos ayudan a clasificar contenidos de manera más flexible y transversal a las jerarquías. Vamos a verlo mucho mejor con el ejemplo que estamos usando.Una taxonomía jerárquica organiza términos en diferentes niveles, en el ejemplo vamos a definir la taxonomíaAhora vamos a crear taxonomía adicional que no es jerárquica y la vamos a llamar "temas". Esta taxonomía no jerárquica organiza los términos sin órdenes superior o inferior, permitiendo categorías más flexibles y transversales.También, un libro puede ser categorizado bajo varios temas, como "Aventura" y "Guerra", sin que uno sea más importante que el otro.Las taxonomías nos permiten clasificar nuestros libros y autores del ejemplo de manera flexible y complementaria, permitiéndonos ordenar o filtrar nuestros contenidos con diferentes aproximaciones que ayudarán a las personas que navegan el contenido a refinar sus búsquedas con distintos términos jerárquicos y no jerárquicos.Además, podemosgracias a la potencia de añadir campos personalizados a las mismas y explotar mucho mejor este SEO de categorías.Los metaboxes son contenedores o grupos de meta fields que nos ayudan a organizar y gestionar nuestra información. Con la ayuda de estos, puedes asignar grupos completos de campos personalizados a distintos CPTs, posts de WordPress, términos y usuarios.Una de las características que más me flipa dees que tienen un nivel grandísimo de personalización, facilitando introducir los datos de manera agrupada, lógica y por pasos.Puedes crear separadores y pestañas verticales u horizontales para mejorar lay hacer más ágil la introducción de datos desde el back-end.Los CCTs son CPTs avanzados que nos permiten mucha flexibilidad a la hora de gestionar internamente datos y también a la hora de intercambiarlos con otros sitios web.Una de las cosas importantes que nos permite hacer un CCT, es guardar la información en una tabla separada en vez de la tabla de posts.Imaginemos un CPT con 20 campos personalizados. Imaginemos 100 entradas en este CPT. Esto creará 100 filas en la tabla de wp_posts y 2000 filas en la de wp_postmeta para los campos personalizados.Sin embargo, en un CCT tendremos todo guardado en una tabla separada con 100 filas conteniendo toda la información frente a las 2100 filas que tendríamos que gestionar en un CPT tradicional, ¿se va entendiendo, no?Otra ventaja adicional de tener la información separada es que ayuda mucho al intercambio y exportación de información con terceros.Abajo os dejo un gráfico para ver en qué casos es mejor un CPT y en qué casos un CCT y también un post de Crocoblock donde podéis ver más detalles sobre los CCTs Las páginas de opciones u Option Pages, nos permite concentrar en un solo lugar toda la información relevante de la empresa, como pueden ser datos de contacto, direcciones, elementos visuales de identidad como colores corporativos y logos, o incluso cosas como la misión, visión y valores de la misma.Aunque ya había escuchado hablar de estas option pages en el pasado, cuando descubrí quetiene esta funcionalidad nativa me partió la cabeza, así que aprovecho para contarlo aquí.Vale, es como la tarjeta de presentación o quizás un CV de la empresa, pero ¿para qué sirve? Pues imagínate una web con decenas o incluso cientos de páginas donde en distintos diseños y plantillas tienes esta información introducida.Si cambias una dirección o un teléfono, solo necesitarás cambiarlo en la página de opciones de la web para que dinámicamente este cambio se refleje en todos los sitios que lo hayas usado sin tener que preocuparte ni siquiera de revisarlo.Además de la buena impresión que causarás a tu cliente, ni tan mal, ¿no?Originalmente,que nos permitía hacer virguerías en nuestros sitios web. Ahora esto se ha reemplazado con el pluginfreemium que puede trabajar de manera independiente, oLos listing grid revolucionan la forma de presentar nuestra información personalizada en el front end de la web, es decir, donde los visitantes de tu web ven tus contenidos.¿A qué me refiero con revolucionaria?Pues por lo menos a dos dimensiones. Una de ellas es de orden práctico y es que nos permite mostrar nuestros contenidos sin tener que programar el tema para poder hacerlo. Esto no lo hacen el resto de los plugins. y/o de manera limitada y/o necesitando mucho código auxiliar.La otra dimensión es de orden visual, en la que nos propone hasta 6 maneras de hacerlo. ¡Vamos al lío!Todos los plugins de CPTs y/o custom fields se han ocupado históricamente de añadir opciones avanzadas a nuestras webs, como ya hemos descrito ampliamente antes. Pero mostrar esos contenidos en la web era trabajo de programadores, o con el tiempo, de otros plugins.Según fueron avanzando los page builders , estos fueron añadiendo funcionalidades dinámicas comoy en algunos casos, integraciones con ACF, Pods, Toolset, etc. Entre estos builders podemos mencionar a Visual Composer/Bakery, Divi , Beaver Builder y por supuesto, Elementor . Han creado un ecosistema rico en herramientas, con funcionalidades integrables entre ellas, que nos permite trabajar, a día de hoy, con hasta cuatro soluciones distintas disponibles en WordPress.Crocoblock crece a la sombra dey eso se percibe en cada esquina de la herramienta. Para ponerlo en valor,sin añadir una sola línea de código dentro de Elementor.Pero con el tiempo también ha sabido abstraerse de esa dependencia y a día de hoy ofreceAl final del post en las conclusiones, podrás encontrar más sobre estas integraciones, pero sobre todo, aprender cómo esto nos beneficia y hace nuestro proyecto mucho más sostenible y eficiente.Antes de ver los listing grid necesitamos ver los, que son los contenedores individuales de datos dinámicos que nos permite diseñar la información que queremos mostrar en nuestros loops, bucles o archivos de nuestras entradas, productos o CPTs. En ellos podemos poner la información dinámica que nos parezca oportuna.Como se muestra en la imagen arriba, podemos añadiro lo que queramos poner para posteriormente poder mostrarlo en cualquiera de losEste es uno de los caballos de Troya que tiene este plugin. Originalmente, para Elementor y ahora también para Gutenberg, Bricks y Twig, esta funcionalidad, recogida en un widget, nos permite mostrar cada listing item individual (explicado arriba), de distintas maneras.Es importante volver a destacar que estos grids no son solo para CPTs, sino que sirven para entradas, páginas y productos igualmente, este dato aunque parezca menor, nos permitey no solo al contenido personalizado provisto por los CPTs y custom fields creados internamente.Elnos permite trabajar con dimensiones distintas de los listing items diseñados previamente.En losdefinimos asuntos como:Para definir qué contenido queremos mostrar aquí,que te explicaré un poco más abajo.Por retrocompatibilidad, también mantiene:La visibilidad del widget se puede deshabilitar eventualmente si el resultado de la búsqueda no produce ningún resultado, evitando mostrar estructuras de loops que finalmente están vacías.Rápidamente, y antes de entrar en harinas de los sliders , es importante mencionar algunaspara elegir adecuadamente uno u otro:Lo que los diferencia es que:, dentro del widget y, en la sección de slider puedes ajustar:He querido entrar a fondo con este widget, por qué es importanteMuchas veces y más ahora, según evolucionan los editores, entender que en prácticamente todos los casos, incluso a igualdad de herramientas, normalmente vas a ver más funcionalidad en Crocoblock, y esto se debe a qué no paran de mejorar los widgets y plugins.Bueno, solo con este widget, hemos cubierto. Vamos a por los calendarios y los mapas 😀La potencia que nos ofrece un calendario es algo que no se encuentra fácilmente en WordPress. En cuanto quieras ir a opciones avanzadas tienes que ir a plugins tales comoEn este caso,y sin programar para:O cualquier otra solución donde debamos consultar calendarios para verificar disponibilidades horarios y/o de fechas.. Vamos a pensar algunas:Si además, juntamos la funcionalidad de geo localizar y de calendarizar, nos podemos encontrar realizando trabajos complejos como Booking.com o Meetup.com. Y es quey de hecho se agrupan en la misma sección que ha pasado de llamarseen el back-end de nuestro WordPress.Los componentes son elementos reutilizables que se pueden usar a lo largo de nuestros diseños para mantener la consistencia. Pueden tenerlo que también ayuda mucho a crear una sola vez, y reutilizar tantas veces a lo largo de nuestras páginas como sea necesario, desde un simple botón a toda una sección completa.El proceso de creación se divide en:Una veztanto en el editor como un nuevo elemento o widget arrastrable y enfocado a los campos editables que hayamos definido durante su construcción.En el ejemplo que se ve en la imagen superior podemos crear los controles (3) y hacer el match (4) para crear 4 campos de contenido, dos de texto, un enlace y una imagen, para conseguir un componente 100% personalizado a las necesidades del cliente y del proyecto.Todo esto se puede escalar más con contenido dinámico. Y por si parecía poco, puedes crear los componentes con tu editor favorito, por ejemplo Elementor, y después usarlos donde prefieras, en Gutenberg, Bricks, Twig o el mismo Elementor.Estos componentes reutilizables, de clara inspiración en Figma, están en sus primeras versiones y creo que tendrán un recorrido importante en los sistemas deUna de las cosas potentes y a la vez un poco confusas del contenido dinámico avanzado son las relaciones entre CPTs, taxonomías y usuarios en WordPress. Originalmente,esto lo hacía de forma individualizada, ahora dispones de un Relations Builder que potencia extraordinariamente todas las relaciones que se pueden crear.En WordPress, configurar relaciones entre distintos elementos personalizados es clave para organizar y manejar contenido de forma eficiente. Dependiendo de lo que busques, puedes utilizar diferentes tipos de relaciones:Una vez definidas correctamente las relaciones entre nuestros elementos, podemos mostrar a nuestros usuarios los contenidos relacionados.En el caso de la imagen superior podemos ver a la izquierda las distintas clases de un gimnasio con sus respectivos profesores, y también a la derecha a cada profesor con su listing de las distintas clases, en una típica estructura des.En el ejemplo nuestro de los libros y de los autores,Aquí la tentación sería poner un campo repeater de autores dentro del CPT libros, pero, ya os lo adelanto, no funcionará. Una vez generada la relación many-to-many, antes de dar de alta un libro, deberemos haber dado de alta cada autor y luego al dar de alta el libro, seleccionar los autores del mismo desde el CPT de libros.Tener un query builder dedicado te permite centralizar en un solo lugar la creación de queries para mayor conveniencia. Vamos a ver cómo funciona.Losnos permiten hacer búsquedas en cualquier CPT, ya sean entradas, páginas, productos o cualquier CPT creado en nuestra instalación, conu otros plugins como ACFo similares. Es más, estas queries pueden incluir tantos CPTs simultáneos como consideres, por ejemplo, del blog, de productos y de un CPT sobre reviews de productos, etc.A esta búsqueda le podemos añadir parámetros tales como una categoría de producto específica, un metadato en un campo personalizado, por ejemplo, sobre idiomas o formatos de libros específicos, un rango de fechas, cantidad mínima de comentarios en el post.Por ejemplo podríamos buscar libros publicados en los tres últimos meses en inglés en formato ebook y con entradas de al menos 100 comentarios o más de 50 reviews de producto de 5 estrellas y mostrar los resultados en la home de tu comercio electrónico sobre. Y todo de manera dinámica y variando en tiempo real sin tener que hacer nada más de nuestro lado.Loste permiten crear listados de términos, taxonomías personalizadas y categorías.Entre otras cosas, puedes:Loste permiten consultar datos de usuarios, ordenar los usuarios por roles y mostrarlos de manera ordenada.para presentar a los usuarios de la plataforma.Loste permiten organizar los hilos de comentarios destacando ciertos comentarios de las publicaciones/productos más visitados o vendidos y ordénalos si lo ves conveniente.Y un poco lo mismo con queries más avanzadas como CCT, SQL Todas las queries además soportan la posibilidad ser generadas con la IA de Open AI, aunque esto todavía está en modo experimental o beta.Poder crear perfiles avanzados de usuarios es un sueño realizado para frikis del no-code en el mundo del emprendimiento. Esto se debe a que es una parte fundamental para poder crear membresías.Hay muchos plugins de membresías muy buenos, o deque también está muy relacionado. Pero, ¿qué pasa si necesitas algo más sencillo?, o al revés, ¿algo totalmente personalizado y con mil opciones? Ahí tenemos, es decir, se soporta para actualizaciones de seguridad pero no mejoras.Esto es debido a la aparición del pluginque mejora funcionalidades y separa funcionalidades. En cada caso analizamos donde una herramienta reemplaza a la otra.Para poner un poco en claro cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos, vamos a explicar cómo podemos crear Membership sites en 7 sencillos pasos conde Crocoblock.Crea un sitio de membresía en WordPress siguiendo estos pasos básicos: otorga acceso al sitio a través de formularios, define los roles de usuario y da la bienvenida a los nuevos miembros.Primero establece los planes de precios basados en el nivel de membresía. No te preocupes en exceso al principio, quizás puedas empezar con un clásico: el feo, el bueno y el malo. Elige el método que mejor se adapte a tus necesidades: PayPal, Stripe o pagos con WooCommerce Para una integración sencilla de Stripe o Paypal puedes usar. Para una integración más completa con WooCommerce puedes usarCrea una página de Precios para ofrecer todos los planes y una página de Pago para procesar los pagos. Añade formularios para facilitar el registro y el inicio de sesión en tu sitio de membresía.Da a tus miembros del sitio la oportunidad de editar sus páginas de perfil, publicar nuevo contenido y comunicarse libremente dentro de una comunidad.Establece restricciones de contenido por rolesGestionar la visibilidad del contenidoEspero que este caso práctico te ayude a entender cómoo incluso en interacción con otros plugins. Vamos con más 🙂El generador de tablas dinámicas para WordPress crea tablas de datos dinámicas que muestran entradas, productos, usuarios, términos, comentarios o datos SQL.Puedes mostrar datos de campos personalizados de WordPress o plantillas de Listings en las celdas. Además, puedes mostrar los datos dey otros complementos de terceros como por ejemplo productos deOtras integraciones superinteresantes son conpara listas de opiniones y si añadespodrás además filtrar los resultados.El generador de gráficos dinámicos nos permite de forma sencilla generar selecciones de datos dinámicos de forma gráfica. Gracias a la integración con Google Developers Charts.De igual forma que recogemos datos para el generador de tablas, el generador de gráficas nos permite recopilar información y calcular valore a través de consultas personalizadas con el Query Builder, y mostrar los resultados visuales para cosas como:Aquí, con la Rest API entramos en, pero estoy seguro de que puedes sacar mucho partido para interconectar remotamente con APIs de terceros. Vamos a ver cuatroToma los datos de un Custom Content Type (CCT) creados en un sitio y muéstralos como un listing grid en otro sitio. De esta forma, por ejemplo, podrás crear contenido con información alojada en distintas páginas de una empresa y visualizarla en una web centralizada.Puedes usar un formulario en un sitio y utilizar los datos de ese formulario para crear o editar elementos CCT en otro sitio. Por ejemplo, puedes recopilar información de reservas en un formulario y procesar las mismas en un sitio web distinto para su gestión desde un CRM centralizado.Genial para automatizaciones, y todo sin usar soluciones de pago como Make o Zapier.Conecta una app desde el móvil a un sitio para crear, editar o eliminar elementos en un CCT de forma remota.Por ejemplo, puedes agregar productos faltantes u otros elementos a tu sitio de forma remota utilizando una aplicación en tu móvil, tablet o laptop.Caso de uso: Usa la clave API de Coming Soon Movies IMDB, consulta los datos mediante el Query Builder, y luego construye y agrega una Dynamic Table con las películas a tu sitio para ver dinámicamente los estrenos de la semana.Recuerda cuáles son los métodos de intercambio de datos más utilizados en tipos de solicitudes enviadas al servidor que usa Rest API:Como ves, cuando empiezas a conectar sitios a través de APIs, el abanico de posibilidades es casi infinito. Considera seriamente dedicarle algo de tiempo a entenderlo bien, hay mucho que ganar aquí.Vamos a repasarde manera notable.Calcula valores de los campos dinámicamente y muestra los valores totales, promedio y mínimos/máximos en la página.Algunos ejemplos para que te pueda ilustrar son:Superpráctico y resultón para llamar la atención al navegante con el cálculo dinámico de estos valores en sitios destacados dentro de ciertas páginas o listings.Utiliza etiquetas dinámicas paray poder hacer páginas de productos o de servicios con propuestas de valor y visuales únicas. Perfecta para páginas especiales de producto o post single CPT de alto valor.Crea códigos cortos para generar o visualizar datos relacionados conen cualquier parte del contenido del sitio web con la vieja y recurrida API de WordPress.La lógica condicional es un melón en sí mismo y da para un post completo. Por ahora, contaros queque nos ayuda a mostrar contenidos por una cantidad de modos enorme, incluyendo cada uno de los custom fields que generes.Aquí os dejo unque escribió hace ya un tiempo y seguro que te aporta valor para entender mejor las oportunidades que nos ofrece este tipo de funcionalidades.Con Elementor tenemos que tener en cuenta que ahora también tiene su propia lógica condicional y decidir en qué forma queremos usarla y cuál de las dos elegir será una decisión que tendrás que tomar entendiendo el proyecto que vas a realizar y cuáles son las mejores opciones para el mismo.Existen macros globales que se pueden utilizar en cualquier parte del sitio web, y también hay macros para áreas específicas.La mayoría de las macros son globales y se pueden utilizar enTener estos términos dentro de estos listados nos permite mantener coherencia a lo largo de todos los lugares donde debas usarla, la creación de un solo listado y su reutilización, e incluso la edición del mismo en un solo punto para actualizarlo en todo tu sitio web. Muy chulo.Un Data Store es unaen un depósito específico.De esta manera, tus usuarios podrán almacenar informaciones tal como:Puedes elegir el tipo de almacenamiento de datos más adecuado para tu sitio:Con el tema de precios no quiero marear mucho aquí. Básicamente, el precio dey en el caso deDespués hay otras suscripciones interesantes:Una de lases su capacidad de trabajar de manera totalmente integrada entre sus plugins.Conentre los casos más claros está su integración con los fque ofreceque añade a la gestión avanzada de CPTs y custom fields barras laterales y/o superiores de filtrados múltiples y avanzados.nos permiten construir sitios complejos de reservas y citas y utilizan el motor de laspara ello. En el camino nos simplifican todo el proceso de creación y puesta en marcha de este tipo de servicios con WordPress.Con, también puedes crear aplicaciones avanzadas de membresía que nos permitan cosas como editar posts, anuncios, cursos... desde el front-end, completar información personal en la ficha de los miembros o incluso permitir pagar directamente sin plugins adicionales de pasarela de pago.al contenido de nuestro sitio.Espor la cantidad de características que tiene, hasta 58, según el propio fabricante. Nos da muchacon opciones de visibilidad y de queries personalizadas que nos permite crear.Y por último, el hecho de poderel contenido con campos personalizados para dar la información precisa para el usuario concreto nos va a ayudar, definitivamente, a llevar a más y mejor audiencia.Si podemos mejorar el marcado schema de nuestro contenido para hacerlo más amistoso con la semántica, seguro que nos llevaremos más de una alegría con el tráfico adicional que recibiremos, sobre todo con el que queremos recibir. Para esto y para poder optimizar el SEO on site, dispone de integración completa con RankMath y Yoast Si necesitas hacer un, la herramienta más completa para ello es WPML , aunque ármate de paciencia, lugares donde realizar traducciones tales que las descripciones de las imágenes o imágenes que deban cambiarse según el idioma, traducción de slugs de CPTs, campos personalizados, taxonomías y similares, sumadas a lasEs una pregunta honesta que vale la pena abordar. Depende de varios factores.Lo primero que debemos recordar, es que prácticamente cada módulo que tiene, de manera parecida a los experimentos y características de Elementor, pueden ser activadas o desactivadas desde el panel principal, como se muestra en la imagen superior.Si eres usuario de Elementor o planeas usarlo, sabrás que este plugin ha añadido muchas nuevas funcionalidades que hacen queCon la reciente incorporación en Elementor de flexbox, los nuevos loop builders, que nos permiten listings avanzados, queries mejoradas, la ampliación de etiquetas dinámicas a lo largo de los widgets, los widgets anidados o el filtrado nativo en los loops, y si puedes prescindir de campos repetidos o páginas de opciones, una versión de ACF free es muy posible que sea suficiente.Podemos hacer una gran cantidad de proyectos avanzados, basados en CPTs y custom fields, ACF es una gran opción, sin necesidad de. Mira el artículo reciente que hemos publicado sobre Elementor.Con Elementor, usar tanto ACF, o para proyectos más complejos,. De esta manera, si por la razón que fuera, queremos o se requiere dejar de usar Elementor en algún momento, le damos un plus de tranquilidad y de sostenibilidad a nuestro proyecto sin cerrar ninguna vía de salida.En el caso decomo Gutenberg, Bricks o Twig, directamente manteniendo intacta toda la implementación previa.Último melón del post, lo prometo. Pues la verdad que las dos cosas. Es claramente una herramientaporque no necesitamos meter ni una línea de código para hacer cosas complejas, todas que históricamente han requerido código medianamente complejo. Y algunas de ellas con bastante facilidad, como la creación de CPTs, custom fields, taxonomías, etc.Pero en la medida que evolucionamos con cosas como el query builder, contenidos condicionales, etiquetas dinámicas, CCTs, Rest API y similares, te darás cuenta de que te tocará entender y consultar el Codex, las plantillas de los temas y las tablas de la BBDD de WordPress, para avanzar adecuadamente en la aplicación de las funcionalidades que le pedimos a la herramienta.En ocasiones este camino puede ser abrupto y pedregoso, pero tiene mucho premio recorrerlo y es, sin duda, mucho más llevadero que aprender a programar.También hemos visto que, además de, también funciona con más plataformas, como. En ese caso, seguro que hay más posibilidades que sea un complemento, además de perfecto, casi imprescindible para casi cualquier proyecto.Ahora que ya sabes, sabrás cómo sacarle más partido a tus webs y en qué proyectos puede ser una diferencia real, ahora o en un futuro próximo. Además, seguro que te ayuda a conseguir mayores proyectos con mejores presupuestos 🙂