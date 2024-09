Índice del artículo



















Qué es un Custom Post Type en WordPress



Post : Para crear entradas de blog. Se listan en orden cronológico y se pueden clasificar por taxonomías (categorías y etiquetas). Un ejemplo de uso serían las noticias en un diario online.

: Para crear entradas de blog. Se listan en orden cronológico y se pueden clasificar por taxonomías (categorías y etiquetas). Un ejemplo de uso serían las noticias en un diario online.

Page : Para crear páginas dentro del sitio web. No se clasifican por taxonomías ni se listan en orden cronológico. Ejemplos de páginas podrían ser la ‘Home’, el ‘Contacto’, el ‘Quiénes somos’, etc.

: Para crear páginas dentro del sitio web. No se clasifican por taxonomías ni se listan en orden cronológico. Ejemplos de páginas podrían ser la ‘Home’, el ‘Contacto’, el ‘Quiénes somos’, etc.

Attachment : Son las imágenes, vídeos y en general el contenido multimedia que subes a la biblioteca de medios de WordPress.

: Son las imágenes, vídeos y en general el contenido multimedia que subes a la biblioteca de medios de WordPress.

Revisions : Cuando utilizas entradas (post) o páginas (page) se van guardando versiones de las mismas mientras trabajas en ellas. Esto te permite restaurar versiones antiguas si lo necesitas.

: Cuando utilizas entradas (post) o páginas (page) se van guardando versiones de las mismas mientras trabajas en ellas. Esto te permite restaurar versiones antiguas si lo necesitas.

Navigation menu : Este tipo de contenido se utiliza para almacenar los distintos menús de navegación que puedes tener en tu web.

: Este tipo de contenido se utiliza para almacenar los distintos menús de navegación que puedes tener en tu web.

Block templates : Son plantillas del editor de bloques ‘ Gutenberg’ de WordPress que puedes usar para crear estructuras de diseño que se apliquen a todos los post, páginas, etc.

: Son plantillas del editor de bloques ‘ que puedes usar para crear estructuras de diseño que se apliquen a todos los post, páginas, etc.

Template parts: Son componentes reutilizables que puedes utilizar dentro de las plantillas de Gutenberg.



Tanto los tipos de contenido por defecto de WordPress como los Custom Post Type que crees se guardarán en la tabla wp_post de la base de datos, y se diferenciarán por el campo post_type.

Cuándo utilizar Custom Post Types

Ventajas de utilizar Custom Post Types



El contenido de la web queda mejor organizado si utilizas CPT para clasificarlo. Así podrás gestionar cada tipo de contenido de forma independiente.

si utilizas CPT para clasificarlo. Así podrás gestionar cada tipo de contenido de forma independiente.

Al usar Custom Post Types puedes personalizar aspectos que otros tipos de contenido tienen ya prefijados . Taxonomías personalizadas, custom fields, enlaces permanentes, si es público o no, configuración de la Rest API, etc.

. Taxonomías personalizadas, custom fields, enlaces permanentes, si es público o no, configuración de la Rest API, etc.

Al trabajar con cada tipo de contenido de forma independiente puedes trabajar los ajustes de SEO de manera diferente en cada uno , por lo que estará mejor optimizado .

, por lo que estará .

A la hora de diseñar y maquetar el contenido podrás utilizar distintas plantillas para cada tipo de contenido. Siguiendo el ejemplo de un CPT de películas, una página o entrada de blog quizás debería tener un diseño diferente al de una película.

podrás utilizar distintas para cada tipo de contenido. Siguiendo el de películas, una página o entrada de blog quizás debería tener un diseño diferente al de una película.

En el menú del panel de administración de WordPress estarán por separado los diferentes Custom Post Types, por lo que será más fácil para los administradores del sitio.

del sitio.

A nivel de rendimiento del sitio web, el uso de Custom Post Types influye en que las consultas a la base de datos serán más específicas y, por lo tanto, más eficientes.



Ejemplos de Custom Post Types



Un porfolio en el que organizar tus trabajos o proyectos.



Testimonios o reseñas de clientes que quieres mostrar en un web.



Un listado de eventos.



Recetas de cocina.





WooCommerce utiliza Custom Post Types para los productos, los pedidos, los cupones, etc.

utiliza para los productos, los pedidos, los cupones, etc.

Learndash clasifica el contenido con los CPT de cursos, lecciones, temas, exámenes o certificados .

.

Yoast SEO usa CPT para redirecciones y otras configuraciones.



Cómo crear un Custom Post Type en WordPress

Crear Custom Post Types con código

function crear_custom_post_type_peliculas() {



$labels = array(



'name' => __( 'Peliculas' ),



'singular_name' => __( 'Pelicula' ),



'menu_name' => __( 'Peliculas' ),



'name_admin_bar' => __( 'Peliculas' ),



'archives' => __( 'Archivos de peliculas' ),



'attributes' => __( 'Atributos de peliculas' ),



'parent_item_colon' => __( 'Pelicula padre' ),



'all_items' => __( 'Todas las peliculas' ),



'add_new_item' => __( 'Añadir nueva pelicula' ),



'add_new' => __( 'Añadir pelicula' ),



'new_item' => __( 'Nueva pelicula' ),



'edit_item' => __( 'Editar pelicula' ),



'update_item' => __( 'Actualizar pelicula' ),



'view_item' => __( 'Ver pelicula' ),



'view_items' => __( 'Ver peliculas' ),



'search_items' => __( 'Buscar pelicula' ),



'not_found' => __( 'No se encontraron peliculas' ),



'not_found_in_trash' => __( 'No se encontraron peliculas en la papelera' ),



'featured_image' => __( 'Carátula' ),



'set_featured_image' => __( 'Establecer carátula' ),



'remove_featured_image' => __( 'Borrar carátula' ),



'use_featured_image' => __( 'Usar como carátula' ),



'insert_into_item' => __( 'Insertar en pelicula' ),



'uploaded_to_this_item' => __( 'Subido a esta pelicula' ),



'items_list' => __( 'Lista de peliculas' ),



'items_list_navigation' => __( 'Navegacion de lista de peliculas' ),



'filter_items_list' => __( 'Filtrar listado de peliculas' ),



);



$args = array(



'label' => __( 'Pelicula' ),



'description' => __( 'Post Type para almacenar películas' ),



'labels' => $labels,



'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' ),



'taxonomies' => array( 'category', 'post_tag' ),



'hierarchical' => false,



'public' => true,



'show_ui' => true,



'show_in_menu' => true,



'menu_position' => 5,



'menu_icon' => 'dashicons-video-alt2',



'show_in_admin_bar' => true,



'show_in_nav_menus' => true,



'can_export' => true,



'has_archive' => true,



'exclude_from_search' => false,



'publicly_queryable' => true,



'capability_type' => 'page',



'show_in_rest' => true,



);



register_post_type( 'peliculas', $args );



}



add_action( 'init', 'crear_custom_post_type_peliculas', 0 );



supports : sirve para indicar qué características nativas de WordPress soportará el CPT (título, editor de texto, imágen destacada, asignar un autor, comentarios, etc.)

: sirve para indicar qué características nativas de WordPress soportará el CPT (título, editor de texto, imágen destacada, asignar un autor, comentarios, etc.)

taxonomies : para habilitar las taxonomías “categoría” y “etiquetas” en el CPT .

: para habilitar las taxonomías “categoría” y “etiquetas” en el .

hierarchical : para especificar si el CPT va a soportar jerarquía (como las páginas) o no (como los post)

: para especificar si (como las páginas) o no (como los post)

public : para hacer que el CPT sea público y por lo tanto accesible en la web.

: para hacer que el CPT sea público y por lo tanto accesible en la web.

show_ui : para indicar si se debe mostrar en la interfaz de usuario del panel de administración.

: para indicar si se debe mostrar en la interfaz de usuario del panel de administración.

menu_icon : para establecer un icono de ‘dashicons’ que se muestre en el menú.

: para establecer un icono de ‘dashicons’ que se muestre en el menú.

has_archive : para determinar si existirá un archivo que liste el CPT

: para determinar si existirá un archivo que

exclude_from_search : permite excluir el CPT de los resultados de búsqueda .

: permite .

show_in_rest: permite elegir si el CPT es accesible o no a través de la Rest API de WordPress



Si hay algun otro parámetro que quieres conocer más en profundidad te recomiendo que consultes la documentación oficial de WordPress sobre el registro de Custom Post Types: https://developer.wordpress.org/reference/functions/register_post_type/

function crear_taxonomia_genero() {



$labels = array(



'name' => __( 'Géneros' ),



'singular_name' => __( 'Género' ),



'menu_name' => __( 'Género' ),



'all_items' => __( 'Todos los géneros' ),



'parent_item' => __( 'Género padre' ),



'parent_item_colon' => __( 'Género padre:' ),



'new_item_name' => __( 'Nuevo género' ),



'add_new_item' => __( 'Añadir nuevo género' ),



'edit_item' => __( 'Editar género' ),



'update_item' => __( 'Actualizar género' ),



'view_item' => __( 'Ver género' ),



'separate_items_with_commas' => __( 'Separar géneros por comas' ),



'add_or_remove_items' => __( 'Añadir o borrar géneros' ),



'choose_from_most_used' => __( 'Elegir entre los más usados' ),



'popular_items' => __( 'Géneros populares' ),



'search_items' => __( 'Buscar géneros' ),



'not_found' => __( 'No se ha encontrado nada' ),



'no_terms' => __( 'No se han encontrado géneros' ),



'items_list' => __( 'Lista de géneros' ),



'items_list_navigation' => __( 'Lista de navegación de géneros' ),



);



$args = array(



'labels' => $labels,



'hierarchical' => false,



'public' => true,



'show_ui' => true,



'show_admin_column' => true,



'show_in_nav_menus' => true,



'show_tagcloud' => true,



'show_in_rest' => true,



);



register_taxonomy( 'genero', array( 'peliculas' ), $args );







}



add_action( 'init', 'crear_taxonomia_genero', 0 );

Crear Custom Post Types con un plugin

Crear Custom Post Type con ACF

Crear Custom Post Type con CPT UI

Crear Custom Post Type con JetEngine



Crear Custom Post Types



Crear Custom Fields



Crear taxonomías personalizadas



Conectar distintos tipos de contenido a través de ‘Relations’



Crear Custom Content Types (son como los CPT, pero se guardan en una tabla independiente en la base de datos)



Crear páginas de opciones



Cómo mostrar un Custom Post Type en tu tema

Mostrar un Custom Post Type con código

No todos los temas de WordPress funcionan igual por lo que dependiendo de cual tengas instalado puede que necesites alguna configuración adicional.

$args = array(



'post_type' => 'peliculas',



'posts_per_page' => '20'



);







$the_query = new WP_Query( $args );







if ( $the_query->have_posts() ) {



echo '<ul>';



while ( $the_query->have_posts() ) {



$the_query->the_post();



echo '<li>' . get_the_title() . '</li>';



}



echo '</ul>';



wp_reset_postdata();



}

Mostrar un Custom Post Type con Elementor