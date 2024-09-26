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Craft CMS sirve para desarrollar sitios web totalmente personalizados: es un CMS en PHP, creado por Pixel & Tonic, con edición gratuita y versiones de pago. A diferencia de WordPress, no trae plantillas visuales, así que el frontend se programa con Twig o se consume vía API GraphQL en modo headless. Recomendado si programas.

Craft CMS es un gestor de contenidos o CMS escrito en PHP que se instala en tu propio hosting o servidor y que, a diferencia de WordPress, no trae temas.

La parte visible de la web se programa a medida con Twig, un motor de plantillas para PHP, y el contenido se organiza con los campos que tú definas.

En este artículo vamos a ver qué es Craft CMS, para qué sirve, qué necesita para funcionar y en qué casos te lo recomendamos frente a otros CMS generales como WordPress o Joomla.

Craft CMS se utiliza para webs de todo tipo, desde portfolios de diseño hasta webs de marketing de multinacionales, siempre que se quieran hechas a medida.

Lo desarrolla la empresa Pixel & Tonic y su código está publicado, pero Craft CMS no es software libre, ya que se distribuye con una licencia propia del desarrollador.

Eso no quiere decir que haya que pagar para utilizarlo, ya que tiene una edición gratuita que puedes utilizar sin límite de tiempo y que simplemente tiene menos funciones que la versión de pago.

Craft CMS organiza el contenido en secciones, que pueden ser de tres tipos:

Singles: páginas únicas, como la portada o la página de contacto.

Channels: listas de contenidos parecidos, como las entradas de un blog o unas reseñas.

Structures: contenidos con jerarquía, en los que unas páginas cuelgan de otras.

Cada sección utiliza uno o varios tipos de entrada, y cada tipo de entrada lleva sus campos personalizados, colocados como quieras en la pantalla de edición, así que quien escribe ve en el formulario los campos de ese contenido y ninguno más.

Para el contenido que se monta por piezas está el campo Matrix, que añade dentro de una entrada bloques que se pueden repetir y ordenar, y cualquier contenido se puede relacionar con cualquier otro, salga de la sección o del tipo de entrada que salga.

Para quien edita, Craft CMS tiene un panel de control con vista previa en directo o Live Preview, que enseña cómo queda el contenido mientras se escribe o se maqueta.

Una de las ventajas de Craft CMS es que desde la misma instalación también puedes gestionar varios sitios web y varios idiomas, una función pensada para los sitios que lleva un mismo equipo o una misma persona, sin necesidad de tener varios paneles de administración o varias instalaciones.

Y no estás obligado a utilizar plantillas Twig, ya que Craft CMS trae de serie una API GraphQL para funcionar como headless CMS, es decir, para servir el contenido a otra aplicación o a otro frontend, y también puedes combinar las plantillas Twig con la API.

Lo que no trae de serie se añade desde su Plugin Store, la tienda oficial de plugins gratuitos y de pago, que es de donde salen, por ejemplo, los formularios o las herramientas de SEO, y para montar una tienda online tiene Craft Commerce, un complemento del propio desarrollador que se instala aparte.

¿Sigue vivo el proyecto? Sí, Craft CMS sigue en desarrollo activo, saca versiones nuevas con frecuencia, mantiene varias ramas a la vez y cada versión mayor tiene su propio periodo de soporte y de parches de seguridad.

Lo que sí es pequeño es su cuota de uso: según W3Techs, en noviembre de 2026 Craft CMS está en el 0,1 % de todas las webs.

En Raiola Networks te recomendamos Craft CMS si eres desarrollador o vas a encargar una web a medida, ya que su modelo de contenido, con secciones, campos personalizados y bloques Matrix, se adapta a lo que necesita cada proyecto.

Eso sí, como la parte visible hay que programarla, si no programas, nuestra recomendación es WordPress.

Antes de elegir dónde instalarlo, debes saber que Craft CMS se instala con Composer, el gestor de dependencias de PHP, desde la terminal del servidor por SSH, la conexión al servidor por línea de comandos, y que no está en Installatron, así que no se instala con un clic como otros CMS.

Para una web con Craft CMS, te recomendamos nuestro Hosting Elástico, que trae acceso SSH y Composer y cumple los requisitos de Craft CMS, y si el proyecto es grande o va a tener mucho tráfico, un servidor VPS optimizado con RaiolaCP.

Si dudas entre Craft CMS y un CMS general como WordPress para tu proyecto, o no tienes claro qué hosting necesita, contacta con nuestro departamento comercial y te ayudamos a elegir.