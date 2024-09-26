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Un servidor VPS con Coolify es un VPS donde este panel de código abierto se instala sobre Docker para desplegar aplicaciones, bases de datos y sistemas de caché. Se contrata marcando Coolify en las opciones configurables, o se instala después por SSH. El primer acceso se hace en la IP con el puerto 8000, creando ahí la cuenta de administrador.

Coolify es una plataforma de código abierto que funciona sobre Docker y que podemos instalar en nuestro propio servidor VPS para desplegar aplicaciones, bases de datos y otros servicios desde un panel de control web.

En Raiola Networks lo recomendamos como alternativa a EasyPanel si buscas algo más técnico, ya que la interfaz de Coolify es menos intuitiva que la de EasyPanel, pero el MCP de Coolify es más potente, por lo que si quieres desplegar tus aplicaciones por IA utilizando el MCP, Coolify es mejor opción.

En este artículo te explicamos cómo contratar un servidor VPS con Coolify preinstalado en Raiola Networks, seleccionando el panel de control durante el proceso de compra. Si tu servidor VPS ya está contratado, puedes seguir nuestra guía para instalar Coolify en un servidor VPS utilizando la terminal SSH.

El punto fuerte de Coolify es el MCP y que está enfocado sobre todo a desarrolladores, y también a los vibecoders que crean aplicaciones con IA y necesitan desplegarlas sin preocuparse por la infraestructura.

Coolify es completamente gratuito, así que un servidor VPS con Coolify preinstalado tiene el mismo precio que ese servidor sin panel de control, y lo puedes elegir en todos nuestros servidores VPS Cloud.

En primer lugar, debemos elegir el servidor VPS que queremos, y para Coolify te recomendamos no bajar del Servidor VPS Cloud 2, ya que los requisitos de Coolify son como mínimo 2 cores y 2 GB de memoria RAM.

Con el modelo de servidor VPS decidido, vamos a la página de servidores VPS de Raiola Networks y hacemos clic en el botón "Contratar" de ese modelo de servidor VPS:

Se abrirá el pedido del servidor VPS, y el primer campo que tienes que rellenar es "Nombre del host", donde va un subdominio de tu propio dominio, como el server.tudominio.com que el formulario trae de ejemplo.

El siguiente paso es ir a "Opciones Configurables" y abrir el desplegable "Sistema Operativo", donde debemos seleccionar "Ubuntu 24.04" o "Ubuntu 26.04". En ese mismo bloque está el desplegable "Panel de Control", y ahí es donde tienes que marcar "Coolify", tal como hemos hecho en esta captura:

El resto de desplegables que puedes ver en la captura anterior no hay que tocarlos.

Ya solo queda pulsar el botón azul "Continuar" y seguir los pasos del pedido. Después de hacer el pago, nosotros nos encargamos de activar el servicio y en breves tendrás tu servidor VPS con Coolify preinstalado listo para entrar.

Los datos de acceso al servidor (dirección IP, usuario root y contraseña) los recibirás por email, y la URL para crear tu cuenta en Coolify te la enviamos nosotros mediante un ticket.

Debes crear la cuenta de administrador en cuanto recibas tu servidor VPS, ya que la primera cuenta que se registra es la que queda como administrador de Coolify.

Para entrar por primera vez en el Coolify instalado en tu nuevo servidor VPS debes abrir en tu navegador web la URL del ticket, aunque también puedes escribir la dirección IP del servidor con el puerto 8000 detrás, como en este ejemplo:

123.123.123.123:8000

Al entrar en esa dirección, deberías ver el formulario de registro de Coolify, donde debemos rellenar nuestro nombre, nuestro email y una contraseña, repetir la contraseña y pulsar el botón que hay debajo para crear la cuenta:

Después de crear la cuenta, Coolify nos muestra un asistente de configuración inicial, que podemos saltarnos para acceder directamente al dashboard de Coolify:

A partir de aquí, ya tenemos Coolify funcionando en nuestro servidor VPS y podemos desplegar nuestras propias aplicaciones directamente desde un repositorio de GitHub o GitLab, además de bases de datos como PostgreSQL, MariaDB o MongoDB y sistemas de caché en RAM como Redis. Coolify tiene un repositorio de plantillas o templates de aplicaciones listas para desplegar directamente con un clic.

Para finalizar, recuerda que Coolify se pierde si reinstalas el servidor VPS, ya que la reinstalación solo deja el sistema operativo y tendrías que volver a instalar Coolify a mano.

Nuestro soporte técnico te ayuda con el servidor y su funcionamiento, pero no con Coolify ni con las aplicaciones que despliegues en él, ya que los servidores VPS Cloud son servidores no administrados.

Si tienes dudas sobre qué modelo de servidor VPS necesitas para Coolify, contacta con nuestro departamento comercial y te asesoramos.