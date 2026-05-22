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Si te mueves mínimamente por redes sociales o entornos tech, seguro que has visto vídeos de gente creando aplicaciones potentísimas "simplemente" tirando de IA. Sin escribir ni una sola línea de código a mano. A esto se le ha bautizado como vibecoding o vibe coding, y es tendencia no solo por moda. Ya te adelantamos que ha cambiado por completo el desarrollo de software.

Estamos ante una nueva generación que podrá programar sin entender la sintaxis de un lenguaje de programación. O eso dicen. Somos conscientes de que hay una parte de hype y otra de realidad, con lo que como siempre en Raiola Networks te aportamos información útil si vas a montar algo y estás considerando hacerlo con vibe coding.

Así que hoy hablamos de qué es el vibecoding y lo que va a ofrecerte realmente. También hablaremos de sus límites, y de si a base de "vibras" es posible lanzar algo realmente por internet que sea usable.

Índice del artículo

















































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Qué es el vibe coding y quién lo inventó

Como te adelantábamos, vibe coding es una forma más de desarrollo. La diferencia es que no tienes a un programador picando código manualmente, pues es la inteligencia artificial a través de prompts la que construye la aplicación que sea. La persona le da una idea, que definimos como vibe de lo que aspira a conseguir (que vendría a ser "el concepto", para que nos entendamos). Y es la propia IA la que desarrolla un código específico que, usualmente, se va puliendo poco a poco, prompt a prompt, hasta llegar al resultado deseado.

El origen del término: Andrej Karpathy y la nueva forma de programar con IA

Aunque la programación asistida por IA lleva un tiempo con nosotros, el término explotó gracias a Andrej Karpathy, miembro fundador de OpenAI y exdirector de IA en Tesla. Karpathy empezó a compartir cómo estaba creando apps completas a través de modelos de lenguaje (IA).

Esto ha traído cola porque la polémica empieza con la idea de que el lenguaje de programación más importante ahora mismo es el inglés (o el español, en nuestro caso). Vibe coding qué es y cómo funciona se define así en una frase suya: "estoy programando por vibras".

Su idea es que si eres capaz de hacer entender a la IA lo que quieres y tienes la capacidad de iterar sobre sus respuestas, vas a ser capaz de crear el software que necesitas sin tener ni idea de lo que estás haciendo.

Lo sabemos, suena demasiado bueno para ser cierto. Así que analicemos en más detalle.

¿Es realmente posible crear aplicaciones sin saber programar?

Aquí es donde toca ser honestos para no caer en el hype de la gente.

Sí, es posible crear una aplicación funcional sin saber programar. Fijémonos en esa palabra clave: funcional. Esto supone, a día de hoy, tareas pequeñas como una agenda para ti mismo o una web para tu boda donde los invitados te puedan confirmar que van con un clic.

Sin embargo, el vibe coding con inteligencia artificial no te exime de tener "criterio" para llegar a un nivel técnico real que sea válido y vaya más allá de esa funcionalidad básica.

Si no sabes nada de código, la IA podría cometer errores de lo que ni eres consciente, con vulnerabilidades que supongan un verdadero peligro. Por tanto cuanto más sepas de lógica de programación, mejor será tu "vibe coding", porque sabrás pedir cosas más específicas. Tendrás más seguridad, y por tanto mayores garantías.

En ese contexto, podemos decir que la barrera de entrada ha bajado tanto que, por primera vez, un perfil de marketero o un pequeño emprendedor puede prototipar una idea real en una tarde. De ahí a lanzar una app gigante con registros y pasarela de pagos 100 % segura, que compita en serio con algo como Uber o Just Eat hay un paso. De gigante. Por tanto el vibecoding no es el fin de la programación. Ni mucho menos.

Cómo funciona el vibe coding con inteligencia artificial paso a paso

No se trata de pedir "hazme una app para pedir comida rápida en mi ciudad" y esperar sentado, pues el proceso es un diálogo constante con la IA. Si quieres sacar partido al vibe coding para lanzar algo sencillo o hacer tu prototipo, no vas a picar código pero sí mucho, mucho prompt.

Así es como se hace vibe coding para principiantes, y te adelantamos que sí que serás capaz de plasmar tu idea con poco conocimiento. Es, además, divertido y útil. Prueba así:

Paso 1: Define tu idea con un prompt detallado

Olvídate de las instrucciones cortas. Para que la IA acierte con la "vibra", tienes que darle contexto. No pidas "una web para pedir comida". Pide algo como: "crea una aplicación web con React y Tailwind para un servicio de comida gallega a domicilio centrado en Madrid, que incluya un catálogo de restaurantes gallegos que ya estén en Google Maps, con un perfil para cada uno y una pasarela de pago simulada que permita probar cómo sería la experiencia de un cliente que pide".

Fíjate que cuanto más detalle des, menos alucinará la IA. Es decir: menos margen de error porque se invente algo, cosa que hará si le falta contexto e información.

Paso 2: Revisa, itera y refina el código generado

La IA te soltará un bloque de código o creará los archivos por ti, y a lo mejor ya te quedas con cara de póquer porque no lo entiendes. No pasa nada: tú pruebas el resultado. ¿No te gusta cómo ha puesto las fotos de los restaurantes que hay? Se lo dices. ¿El botón de pedido no hace nada? Le dices que da error. El vibe coding consiste en este ciclo de feedback infinito hasta que la app se ve y funciona como tú quieres. Es cuestión de ensayo-error y echar tiempo.

Paso 3: Prueba la aplicación y corrige errores con la IA

Ten en cuenta que ahora mismo las herramientas de vibe coding con IA son capaces de leer los errores de la consola del navegador por ti. Vamos, que si algo falla le notificas el error o se lo pegas a la IA, y ella te propone la corrección. Tú solo tienes que darle al botón de "Aplicar". Pero tienes que probar la aplicación primero.

Asegúrate de hacer esto porque es lo más importante para que la aplicación funcione de verdad. Cuanto más lo hagas, más decente será lo que presentes después, incrementando su fiabilidad.

Qué tipo de proyectos se pueden crear con vibe coding de forma realista

No nos engañemos: por ahora nos parece difícil que crees una app gigantesca a base de vibe coding. Pero lo más probable es que tampoco lo necesites, ya que el vibecoding es útil para crear proyectos concretos.

Vamos, que en ciertos escenarios el vibecoding con IA sobra y basta:

MVPs ( Productos Mínimos Viables ): validar una idea de negocio en días en lugar de meses.

validar una idea de negocio en días en lugar de meses. Herramientas internas: dashboards para gestionar clientes o automatizaciones de tareas.

dashboards para gestionar clientes o automatizaciones de tareas. Webs interactivas: landing pages que hacen cosas sencillas y no tienen solo texto estático.

que hacen cosas sencillas y no tienen solo texto estático. Micro-SaaS: pequeñas aplicaciones de suscripción que resuelven un problema muy específico, estilo SaaS de tamaño mini.

Vibe coding para principiantes: ¿necesitas saber programar para empezar?

Esta es la pregunta del millón. Lo cierto es que creemos firmemente que no.

Con un "pero" grande, grande.

La programación asistida por IA sin saber código tiene límites. Si la IA comete un error estructural profundo y tú no sabes ni lo que es una base de datos, vas a tener problemas, sobre todo si intentas lanzarla a un cliente y te arriesgas. Por tanto lo que hace la IA es poner más baja la barrera de entrada, haciendo tener esa app básica más accesible. Si por ejemplo vas a crear una landing tipo tarjeta de visita para clientes que esté chula, genial con vibecoding. Pero si ya vas a cobrar al cliente y no sabes nada de código, ojo. Peligro.

Qué conocimientos previos ayudan (aunque no sean obligatorios)

Si quieres destacar en esto, te vendrá bien entender conceptos básicos como:

Qué es el Frontend y el Backend: para saber qué le estás pidiendo a la IA.

para saber qué le estás pidiendo a la IA. Cómo funcionan las APIs: si quieres que tu app se conecte con otras (como Stripe o Paypal para pagos, o Google Maps para localizar sitios).

si quieres que tu app se conecte con otras (como para pagos, o para localizar sitios). Despliegue y servidores: porque de nada sirve que la app funcione en tu ordenador si nadie más va a verla.

Programación asistida por IA sin saber código: límites reales y expectativas honestas

Es importante no caer en ese hype que comentábamos, porque el perfil del programador no va a desaparecer ni muchísimo menos. Sí es cierto que para cosas pequeñas podremos empezar con el vibe coding, y que tener un programador pro que sepa de vibe coding acelera un montón los proyectos.

Vamos a ver los límites de la programación con IA sin saber código para ajustar expectativas a la realidad:

Velocidad vs control: en la programación tradicional tienes control total sobre cada bit, pero eres más lento que la IA. Con el vibe coding vas rapidísimo pero delegas decisiones técnicas en la IA, lo que supone riesgos porque se equivoca (sí, aunque tu prompt sea perfecto).

en la programación tradicional tienes control total sobre cada bit, pero eres más lento que la IA. Con el vibe coding vas rapidísimo pero delegas decisiones técnicas en la IA, lo que supone riesgos porque se equivoca (sí, aunque tu prompt sea perfecto). Vibe coding vs no-code: el no-code (como Bubble o Webflow ) te da piezas cerradas para que construyas con ellas, pero siempre dentro de ese contexto (con sus "reglas de juego"). El vibe coding genera código real ( React , Python , etc.). Esto es una ventaja brutal porque si mañana quieres dejar de usar la IA, tienes el código fuente y escalar desde ahí, no te "encierran".

el no-code (como o ) te da piezas cerradas para que construyas con ellas, pero siempre dentro de ese contexto (con sus "reglas de juego"). ( , , etc.). Esto es una ventaja brutal porque si mañana quieres dejar de usar la IA, tienes el código fuente y escalar desde ahí, no te "encierran". Calidad del código: una IA suele escribir código redundante o bastante poco optimizado, sobre todo si la usas gratis. Para una app que usan 10 personas de tu equipo buscando validar ideas esto da igual. Pero si la mandas a un cliente necesitas a un humano revisando que ese código no funda el procesador del servidor o filtre datos de forma pública, o claves de tu empresa, etc. Mucho cuidado con esto.

Las mejores herramientas para hacer vibe coding

Para meterte de lleno en esto ya te adelantamos que necesitas software que "entienda" el contexto de tu proyecto.

Dependiendo de tu perfil, estas son las mejores herramientas para vibe coding ahora mismo:

Cursor: el editor de código con IA para perfiles más técnicos

Es, posiblemente, la herramienta más famosa de la tendencia vibecoding. Cursor es un fork de VS Code que lleva la IA integrada en sus entrañas.

Punto fuerte: puede leer todo tu proyecto a la vez. No tienes que copiar y pegar código en ChatGPT, ya que Cursor "sabe" qué archivos tienes y cómo se conectan entre sí.

puede leer todo tu proyecto a la vez. No tienes que copiar y pegar código en ChatGPT, ya que Cursor "sabe" qué archivos tienes y cómo se conectan entre sí. Vibe check: ideal si tienes nociones básicas y quieres sentir que tienes superpoderes programando.

v0 de Vercel: crear interfaces web con prompts visuales

Si lo tuyo es el diseño o el frontend, v0 es una locura. Le dices: "Hazme un dashboard para mi web de restaurantes gallegos en Madrid con una interfaz futurista" y te genera el código de la interfaz en segundos.

Punto fuerte: ves el resultado visual al instante. Es como diseñar en Figma pero obteniendo código real de React y Tailwind .

ves el resultado visual al instante. Es como diseñar en pero obteniendo código real de y . Vibe check: si no tienes ni idea de lo que haces pero buscas que "se vea bonito" de cara al usuario, no falla.

Bolt.new y Lovable: de la idea a la app en minutos sin instalar nada

Estas plataformas han llevado el vibe coding para principiantes al siguiente nivel. Funcionan directamente en tu navegador, lo cual ya te dice mucho.

Punto fuerte: no tienes que configurar entornos de desarrollo, ni instalar Node.js ni bases de datos. Escribes el prompt y la IA monta toda la infraestructura por ti, en la nube.

no tienes que configurar entornos de desarrollo, ni instalar ni bases de datos. Escribes el prompt y la IA monta toda la infraestructura por ti, en la nube. Vibe check: la opción número uno para quienes solo quieren ver su idea funcionando YA.

Claude Code: vibe coding en la terminal para desarrolladores avanzados

Para los que prefieren no despegar las manos del teclado, Claude Code permite dar instrucciones directamente en la consola de comandos. Perfecta para automatizar tareas pesadas o corregir bugs estructurales rápidamente.

Punto fuerte: su capacidad para ejecutar comandos de terminal y hacer cambios complejos en todo el proyecto de una sola vez.

su capacidad para ejecutar comandos de terminal y hacer cambios complejos en todo el proyecto de una sola vez. Vibe check: ideal para desarrolladores que buscan velocidad extrema sin perder esa sensación de "control total" que da la consola.

ChatGPT: vibe coding conversacional para prototipar sin instalar nada

Aunque muchos lo conocen solo como el "cerebro" detrás de otras aplicaciones, el uso de ChatGPT (con su intérprete de código integrado) es probablemente la entrada más accesible al vibe coding para quien no tiene ningún contexto técnico.

Punto fuerte: no necesitas instalar nada. Puedes subir un archivo Excel o un esquema dibujado a mano y decirle: "convierte esto en una aplicación web funcional".

no necesitas instalar nada. Puedes subir un archivo Excel o un esquema dibujado a mano y decirle: "convierte esto en una aplicación web funcional". Vibe check: es la opción ideal para prototipar ideas de forma conversacional porque todo el mundo sabe lo que es ChatGPT y resulta familiar. ChatGPT escribe el código, lo ejecuta prototipos en un entorno de pruebas propio y te permite descargarlo.

Como ves, todo esto del vibecoding es, literalmente, programar con la IA hablando a base de prompts. Ahora solo queda que decidas valorando bien tu perfil y lo que pretendes conseguir. De nuevo, ajuste de expectativas.

Cómo elegir la herramienta correcta según tu perfil y tipo de proyecto

No todas las herramientas de vibecoding con IA sirven para tu caso y perfil. Así que vamos a definirlas en función de los tipos de usuario que seas:

Si no tienes ningún conocimiento técnico: empieza por Bolt.new o Lovable , porque te dan todo masticadito y puedes ver la app funcionando en una URL pública en cuestión de minutos.

empieza por o , porque te dan todo masticadito y puedes ver la app funcionando en una URL pública en cuestión de minutos. Si tienes nociones básicas de programación: lánzate a por Cursor . Te obligará a entender un poco más lo que estás haciendo, pero la realidad es que si sabes un poco de código avanzarás 10 veces más rápido que antes.

lánzate a por . Te obligará a entender un poco más lo que estás haciendo, pero la realidad es que si sabes un poco de código avanzarás 10 veces más rápido que antes. Si eres desarrollador senior: usa herramientas como Claude Code. Te quitarán de encima el código repetitivo (boilerplate) para que tú te centres en la arquitectura y la lógica compleja.

Ahora que tenemos eso claro, toca lo que mucha gente quiere saber: la comparativa entre vibe coding vs programación tradicional.

Diferencia entre vibe coding y programación tradicional

Partamos de la base de que, en la programación tradicional, el desarrollador hace todo, de arriba abajo, mientras que en el vibecoding un desarrollador da las órdenes a una máquina súper eficiente que acelera el proceso.

Por lo tanto, tenemos diferencias importantísimas que debes conocer, porque van a afectar notablemente al resultado final. No es mejor ni peor, sino diferente.

Velocidad, control y calidad del código: comparativa honesta

Si ponemos frente a frente ambos mundos, el resultado es un equilibrio entre ambas opciones, y la elección dependerá de las necesidades del proyecto:

Velocidad: aquí no hay color. El vibe coding se estima entre 10 y 50 veces más rápido para crear estructuras básicas. Lo que a un programador senior le lleva una hora, a una IA bien guiada le lleva minutos como máximo. Y esto va cada vez más y más rápido.

aquí no hay color. El vibe coding se estima para crear estructuras básicas. Lo que a un programador senior le lleva una hora, a una IA bien guiada le lleva minutos como máximo. Y esto va cada vez más y más rápido. Control: gana la programación tradicional de muy, muy lejos. Cuando escribes cada línea sabes exactamente por qué está ahí. En el vibe coding, a veces la IA introduce funciones que no habías pedido o resuelve problemas de forma extraña (lo que se conoce como "código espagueti"). Ese código se acumula y te vas a desesperar a largo plazo cuando toque revisarlo porque la IA no será capaz.

gana la programación tradicional de muy, muy lejos. Cuando escribes cada línea sabes exactamente por qué está ahí. En el vibe coding, a veces la IA introduce funciones que no habías pedido o resuelve problemas de forma extraña (lo que se conoce como "código espagueti"). Ese código se acumula y te vas a desesperar a largo plazo cuando toque revisarlo porque la IA no será capaz. Calidad del código: la IA es excelente siguiendo estándares, pero no tiene contexto como lo tendría un programador de tu equipo. Sí, va a escribir un código que funcione perfectamente, pero que sea ineficiente a nivel de consumo de recursos de tu servidor.

Por eso, la revisión humana sigue siendo el filtro de calidad definitivo. Con el vibecoding vas a poder acelerar y amplificar trabajo, pero en estas tres cuestiones decir que la IA lo hace todo es subirse al tren del hype.

Vibe coding vs no-code y low-code: ¿en qué se diferencian realmente?

Es muy común meterlo todo en el mismo saco, pero hay una diferencia abismal entre el vibe coding, el no-code y el low-code.

Como siempre, veamos cada caso:

Vibe coding: no hay límites porque el resultado es código puro y tienes la libertad total del desarrollo tradicional con la velocidad de la IA. Además, no sufres el "vendor lock-in" porque el código es tuyo y podrás llevártelo a donde quieras. No-code y Low-code: trabajas con componentes cerrados. Estás limitado por lo que la plataforma te permite hacer. Si quieres algo que no existe en su catálogo, tienes un problema. Y si quieres irte, también.

Está claro que la diferencia radica, por tanto, en que te hagan una parte del trabajo y renuncies a libertad (y dinero) a cambio. No obstante, hay proyectos en los que el no-code y low-code tendrá sentido esa inversión. Si miras a largo plazo, el vibecoding nos parece más interesante para escalar.

Ventajas y desventajas del vibe coding frente al desarrollo clásico

Para que veas claro esto también antes de lanzarte a la piscina, aquí tienes las ventajas y desventajas del vibe coding:

Ventajas:

Barrera de entrada mínima: creas aplicaciones y landings funcionales sin tener ni idea.

creas aplicaciones y landings funcionales sin tener ni idea. Iteración brutal: cambia toda la interfaz de tu app en cinco minutos hablando con una IA.

cambia toda la interfaz de tu app en cinco minutos hablando con una IA. Adiós al "folio en blanco": la IA siempre te da una base sobre la que trabajar.

Desventajas:

Efecto "caja negra": si no entiendes nada de código y algo se rompe, estás vendido.

si no entiendes nada de código y algo se rompe, estás vendido. Alucinaciones: a veces la IA se inventa librerías o soluciones que no existen. Arreglarlo después es difícil.

a veces la IA se inventa librerías o soluciones que no existen. Arreglarlo después es difícil. Seguridad: podrías estar subiendo a tu servidor funciones con vulnerabilidades que un programador experto detectaría. Y eso tiene implicaciones legales si lo lanzas.

Por lo tanto insistimos en que el vibe coding está genial para proyectos iniciales y validar, pero si escalas a nivel top, vas a seguir necesitando un perfil de programador.

Cómo publico en internet una aplicación creada con vibe coding

Este es el gran vacío que podrías encontrarte: "ya tengo el código, ¿ahora qué hago?". De nada sirve que tu app viva en tu ordenador o en un entorno de pruebas temporal, así que vas a tener que publicar tu app hecha con vibe coding. Se hace así.

El paso crítico: hosting, VPS y servidores

Las apps modernas usan frameworks como React, Next.js o bases de datos como PostgreSQL.

Esto significa que no te sirve un hosting compartido. Vas a tener que contratar un buen hosting donde guardar todo. Tus opciones son estas:

Plataformas de despliegue rápido: sitios como Vercel o Netlify son geniales para el frontend, pero si tu app tiene una base de datos potente o necesita procesos en segundo plano, se te quedarán cortos rápido. Para ese punto intermedio, el hosting para código es una opción más sólida sin tener que gestionar un servidor desde cero. Servidores VPS para control total: si tu proyecto de vibe coding empieza a tener usuarios reales, lo ideal es moverlo a un servidor VPS. ¿Por qué? Porque tendrás recursos garantizados para que la IA que genera el contenido o los procesos de tu app no se saturen. Dominios y seguridad: no olvides que una app profesional necesita un dominio propio y un certificado SSL (HTTPS).

Conclusión: ¿es el vibe coding el futuro del desarrollo?

Sin duda.

Dado que la barrera entre "tener una idea" y "ejecutarla" se ha vuelto casi invisible, el vibe coding permite que perfiles sin conocimientos técnicos lancen buenas ideas y creen productos increíbles. Si le añades un programador, el vibecoding es un salto increíble. Eso sí, con ciertas limitaciones.

Recuerda que si la IA escribe el código tú sigues siendo el dueño del producto. Por tanto, asegúrate de entender qué has construido y, sobre todo, de alojarlo en una infraestructura de calidad que no te deje tirado cuando las visitas empiecen a llegar.