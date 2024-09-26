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Un administrador de archivos para WordPress es un plugin que permite crear, copiar, mover, editar o eliminar archivos y carpetas del sitio desde el propio escritorio, sin usar FTP. Es útil cuando el panel del hosting no incluye gestor propio. Las opciones más conocidas son File Manager, Advanced File Manager y Filester, con versiones gratuitas y de pago.

Con el paso del tiempo, WordPress se ha vuelto muy popular, más flexible y escalable. Su repositorio está lleno de plugins que realizan todo tipo de funcionalidades. Por lo tanto y como era de esperar, ya desde hace unos años existen complementos para administrar tus archivos y carpetas desde el propio back-end de WordPress.

Si esto es lo que estás buscando para tu sitio web, estás en el blog adecuando. Te invito a que te quedes conmigo y sigas leyendo el artículo hasta el final. Hoy voy a hablarte de cosas muy interesantes :) ¡Vamos a ello!

Índice del artículo















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Qué es un administrador de archivos

Un administrador de archivos, gestor de archivos o "file manager" es un programa informático que te permite gestionar a través de una interfaz gráfica todo tipo de archivos y directorios de tu disco duro (u otros medios). Con gestionar me refiero a, por ejemplo, crear, copiar, eliminar y mover archivos y carpetas.

Para que lo visualices mejor te voy a poner un ejemplo: Si tu ordenador tiene instalado como sistema operativo Windows, la aplicación que realiza estas funciones se llama "Windows Explorer" o "Explorador de Windows". Si por el contrario utilizas Mac, el programa se llama "Finder". Te suena, ¿verdad?

Lo has usado mil veces en tu ordenador, en el móvil o en la tablet. Sin él, estoy segura de que muchas personas dejarían de utilizar sus dispositivos. La alternativa al administrador de archivos es el terminal o la consola de comandos, pero no es viable para usuarios noveles entre otras cosas. Y aunque para muchas tareas es mejor, no es lo mismo que trabajar con una interfaz gráfica.

La realidad es que hoy en día ya no vivimos sin el gestor de archivos.

Para qué sirve un administrador de archivos de un sitio web WordPress

Para lo mismo que en tu PC: para gestionar los archivos y directorios de tu página.

Si utilizas un servidor web local para desarrollar tu proyecto, el administrador de archivos que utilizarás será el del sistema operativo en el que está instalado el servidor.

Si tienes tu página web alojada con un proveedor de hosting, en muchas ocasiones (no siempre) encontrarás un administrador de archivos en el panel de hosting que tengas instalado con tu plan de alojamiento.

Si no es así tienes dos alternativas, crear una conexión FTP y utilizar un cliente FTP para realizar estas gestiones o instalar un plugin en tu WordPress (u otro CMS) que te permita gestionar los archivos y directorios de tu página.

Y esto, amigo mío, es lo que veremos a continuación. Concretamente, diferentes plugins de administración de archivos para WordPress.

Plugins para administrar archivos en WordPress

Aunque File Manager probablemente es el más completo (adquiriendo la versión premium) que te vas a encontrar en la biblioteca de plugins de WordPress, voy a analizar varios complementos: File Manager, Advanced File Manager y Filester.

Vamos a valorar cuál es el mejor administrador de archivos de WordPress para tu sitio web.

File Manager: gestor de archivos de WordPress

File Manager es el administrador de archivos de WordPress más popular del repositorio. Se actualiza regularmente, tiene muchísimas instalaciones activas (+800.000 para ser exactos) y una valoración de 4.6/5 de sus usuarios (+1.000 opiniones).

Es gratis y de código abierto, puedes instalarlo sin gastar un duro, pero si quieres funcionalidades adicionales tienes que contratar la versión premium de Filemanager.

Es multidioma. Tiene 35 idiomas, entre los que encontrarás el español y el catalán.

Su interfaz de usuario funciona con un sistema drag&drop que lo hace muy fácil de manejar. Te permite arrastrar y soltar los archivos por su interfaz e incluso desde el escritorio de tu ordenador hasta el dashboard de WordPress.

Y, si por si esto fuera poco, también puedes personalizar su aspecto. Tiene diferentes themes entre los que encontrarás el famoso modo noche que a tanta gente le gusta.

Desde la interfaz de usuario podrás realizar diferentes operaciones con los distintos archivos y directorios en los que tienes instalado tu WordPress: eliminar, crear, modificar, copiar... Incluso comprimir ficheros, siempre y cuando tu servidor soporte esos formatos.

Así que podrás navegar por todos los archivos que estén en el directorio raíz de los sitios web en los que lo instales, pero nunca en las carpetas y archivos que están en niveles superiores.

Para ello tendrás que acceder a través de una conexión FTP, SSH o el administrador de archivos que tenga el panel de tu alojamiento web.

Navegando por el menú lateral que se activa al instalar y activar el plugin, veo que ofrece otras utilidades. Vamos a verlas:

Copias de seguridad: Puedes crear, restaurar o almacenar varias copias de seguridad de tu base de datos y del contenido de la carpeta wp-content de tu WordPress.

Puedes crear, restaurar o almacenar varias copias de seguridad de tu base de datos y del contenido de la carpeta wp-content de tu WordPress. Propiedades del sistema: Te muestra unos datos básicos sobre las propiedades del sistema en el que está instalado WordPress. Si quieres más información, tienes que adquirir su versión premium (esta función no está disponible en los plugins que analizaré a continuación).

Te muestra unos datos básicos sobre las propiedades del sistema en el que está instalado WordPress. Si quieres más información, tienes que adquirir su versión premium (esta función no está disponible en los plugins que analizaré a continuación). Configuración de ajustes mínima: Te permite realizar una configuración mínima en la pestaña de "Preferencias". Si quieres realizar ajustes más específicos, como restricciones a los diferentes roles de usuarios de WordPress, editar el email que recibe las notificaciones del complemento, bloquear extensiones de archivo concretas, configurar el editor de código, etc. Todo lo que viene siendo la chicha de la configuración del plugin. Lo siento, pero también tendrás que pagar.

Por lo tanto, el plugin en su versión gratuita hace lo que tiene que hacer y como "plus", en mi opinión, te permite hacer backups de tu sitios web en WordPress. De todas formas, para este tipo de tareas existen otros complementos que se especializan en ello y son bastante más completos.

Premium Addons

Los Addons de File Manager te permiten utilizar el administrador de archivos con servicios de terceros. De esta manera podrás gestionar los archivos y carpetas de esos servicios sin moverte del back-end de WordPress.

Por ejemplo: Si instalas File Manager Dropbox podrás borrar, cargar, editar, descargar, copiar y pegar los archivos y carpetas que tienes en tu cuenta de Dropbox desde el escritorio de WordPress. Lo único que tendrás que hacer es configurar la conexión y los permisos de acceso en WP File Manager > Dropbox siguiendo el tutorial que hay en la web oficial del plugin.

Y como con Dropbox lo podrás hacer con: Google Drive, One Drive, Box.com, Amazon S3, Slack, Google Cloud, Digital Ocean y Github por un módico precio de 19 dólares cada uno.

Problemas de seguridad

¡Ojo! Si tú ya usas este plugin en tu sitio web y tan solo quieres ponerte al día sobre los administradores de archivos de WordPress, es muy importante que tengas File Manager actualizado. Al menos, que tu versión sea la 6.9 o superior.

A finales de 2020 se descubrió una vulnerabilidad que comprometía a los sitios web que tuviesen instalado este complemento. Según el reporte de Wordfence (un famoso plugins de seguridad para WordPress), el 4 de septiembre de ese año se registraron más de un millón de ataques. Así que a saber cuantos sitios web fueron realmente objetivo de los hackers. Seguramente más de los que tu y yo nos imaginamos.

Conclusión, actualiza este y otros plugins que tengas si todavía no lo has hecho.

Me atrevería a decir que, en estos últimos años, en Raiola 1 de cada 10 casos de hackeo web que hemos visto han sido provocados por este tipo de plugin.

Y no solo eso. A veces los atacantes, una vez que consiguen entrar en tu instalación, se descargan un administrador de archivos de WordPress para hacer de las suyas.

Así que, si en algún momento entras a tu escritorio de WordPress y ves este plugin (u otro) instalado sin tu consentimiento, preocúpate: estoy segura al 99,9% de que tu web ha sido hackeada.

Advanced File Manager

Tanto Advanced File Manager como Filester son muy similares al plugin que hemos visto en el punto anterior. Y la comparativa de estos tres complementos es a propósito. Ahora verás por qué.

Como te decía antes, File Manager es de los más populares y es de código abierto. Así que lo que te encontrarás en Advanced File Manager es prácticamente lo mismo.

¿Qué tienen en común? La parte más importante del complemento: el administrador de archivos y sus funciones básicas: sistema de arrastrar y soltar, operaciones con ficheros, acceso restringido, themes (a excepción de Filester), multidioma, etc.

Es lo que tiene que algo sea de código abierto, más desarrolladores pueden hacer su versión del mismo programa. Y esto es un poco lo que pasa con estos dos últimos plugins.

¿Qué nos ofrece Advanced File Manager de diferente? Funciones distintas en su versión gratuita. No voy a comparar la versión de pago ya que considero que el primero es el más completo de los tres.

Advanced File Manager se lanza a finales de 2017, prácticamente un año más tarde que File Manager. Tiene +90.000 instalaciones activas, que no son pocas, y se actualiza regularmente. En cuanto a opiniones, como su predecesor, muy buena puntuación: 4,9 sobre 5. Ni tan mal.

El panel de ajustes es bastante sencillito. Nos da la posibilidad de configurar algunas cosas que en File Manager solo podemos hacer si compramos la versión de pago:

El selector de idioma y la personalización del aspecto se configuran desde el panel de ajustes en vez de en el administrador de archivos directamente. Algo que no es muy relevante. Simplemente cambia su localización.

Algo que no es muy relevante. Simplemente cambia su localización. Restricciones según el tipo de rol de usuario: ¡Bien! Esta sí que es una novedad y es algo importante. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en que roles como el de "suscriptor" no pueden realizar cierto tipo de operaciones. La seguridad es muy importante.

¡Bien! Esta sí que es una novedad y es algo importante. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en que roles como el de "suscriptor" no pueden realizar cierto tipo de operaciones. La seguridad es muy importante. Ocultar o mostrar el archivo .htaccess en el gestor de archivos.

Activar o desactivar la papelera del administrador de archivos.

No muestra las propiedades del sistema.

Controlar qué tipos de archivo podemos subir en el administrador de archivos.

El resto de las funciones (la extensión para utilizar los shortcodes) son de pago. Sí, aunque es simplemente un addon, el plugin tiene una parte versión premium.

Filester: File Manager Pro

Voy a omitir lo que ya hemos visto con anterioridad sobre las funciones que tienen en común entre los tres plugins. Para mí, Filester en su versión gratuita es claramente el más completo.

Salió en 2020 y es el más joven de los 3. Se actualiza con regularidad, tiene +20.000 instalaciones activas y una puntuación media de 4,8 sobre 5. Realmente todos están bastante bien valorados.

¿Qué ofrece diferente a sus dos antecesores? Un par de cositas más que el último que he analizado en este post.

Al igual que Advanced File Manager, el selector de idioma se configura en la pestaña de ajustes.

No trae un theme personalizado. Adiós al modo oscuro. Al menos, en el momento en el que se está escribiendo este post.

Adiós al modo oscuro. Al menos, en el momento en el que se está escribiendo este post. Ocultar o mostrar el archivo .htaccess en el gestor de archivos.

Controlar el tamaño de los ficheros que se suben a través del gestor de archivos.

Activar o desactivar la papelera del administrador de archivos.

No muestra las propiedades del sistema.

Restricciones de acceso y operaciones por perfil de usuario: Podrás configurar más a fondo los permisos que un tipo de usuario puede realizar. Por ejemplo: Si al rol de editor le desactivamos el comando rm, le estamos quitando permisos para eliminar datos en el gestor de archivos. Además puedes bloquearle diferentes acciones: que no pueda subir un tipo de fichero concreto, bloquear un extensión concreta u ocultarle rutas de tu WordPress a las que no te gustaría que accediese. Como ves, su configuración de seguridad es mucho más completa.

Podrás configurar más a fondo los permisos que un tipo de usuario puede realizar. Por ejemplo: Si al rol de editor le desactivamos el comando rm, le estamos quitando permisos para eliminar datos en el gestor de archivos. Además puedes bloquearle diferentes acciones: que no pueda subir un tipo de fichero concreto, bloquear un extensión concreta u ocultarle rutas de tu WordPress a las que no te gustaría que accediese. Como ves, su configuración de seguridad es mucho más completa. No hay opciones premium.

¿Qué administrador de archivos es el mejor?

En mi opinión, WP File Manager en su versión premium. Si lo que estás buscando es un plugin gratuito, Filester es el que más me convence. De todas formas y por si te ayuda a decidirte, te dejo una captura de la tabla comparativa que tienen en la web oficial del Ninja Team (el desarrollador de Filester).

De un vistazo puedes ver claramente toda la información sobre las distintas funciones que te ofrece cada uno de estos tres complementos en su versión gratuita.

Conclusión

Sé que este tipo de plugins pueden resultar muy atractivos: "olvídate de utilizar FTP y el panel de tu alojamiento web para administrar tus archivos". Y está claro que es comodísimo hacerlo todo desde la misma interfaz. Pero esto tiene sus riesgos, no accedes a todos los archivos de tu hosting y hay otras alternativas más seguras para hacer lo mismo.

Mi recomendación personal es que prescindas de este tipo de complementos a no ser que sea estrictamente necesario. Piénsalo, es un plugin que te ahorras, un posible hueco de seguridad en tu web y menos recursos que consumes de tu alojamiento web.

Para mí este tipo de complementos no son imprescindibles. Me conecto a los archivos y carpetas de mis proyectos por FTP o con el administrador de archivos del panel de mi hosting. Priorizo la seguridad de mi sitio web antes que la comodidad.

Es muy distinto si en tu caso no tienes acceso al panel de hosting donde está instalado tu proyecto, te cuesta familiarizarte con el cliente FTP o el panel del hosting que tienes contratado no tiene administrador de archivos. Entonces, sí, instala un plugin de gestión de archivos para acceder a las tripas de tu WordPress.

Si no, tienes una última opción: migrar tu proyecto a Raiola. Nuestro hosting para WordPress viene con cPanel y tiene un administrador de archivos muy fácil de usar. Para nosotros lo más importante es la seguridad del proyecto ;)