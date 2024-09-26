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Migrar WordPress a otro servidor o hosting consiste en copiar los archivos y la base de datos del sitio y restaurarlos en el nuevo alojamiento. El proceso es sistemático: exportar un dump SQL con phpMyAdmin, descargar los archivos, subirlos por FTP o File Manager, editar wp-config.php con los nuevos datos y cambiar las DNS del dominio.

En las contrataciones de nuevos planes de hosting, en Raiola Networks solemos encargarnos nosotros de la migración por temas de comodidad. El cliente, en el 99% de los casos, no tiene los conocimientos necesarios para realizar él mismo la migración. Y esto a pesar de que una migración de hosting a hosting suele ser un proceso simple y sistemático, donde apenas hay que seguir unos pasos para mover los archivos y la base de datos de un hosting o servidor a otro.

En este artículo vamos a mostrarte cómo migrar WordPress de un alojamiento web a otro, simplificando al máximo los pasos y abarcando la mayoría de posibilidades. Evidentemente, no podemos llegar a cubrir todos los paneles de control de hosting que existen, pero vamos a intentar que sea un artículo que sirva para cualquier WordPress en general.

Vamos a explicar el proceso en varios pasos, de forma directa y sin complicaciones.

Índice del artículo

















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1 – Obtener una copia de los archivos y la base de datos

El proceso de sacar una copia de los archivos y la base de datos de WordPress es uno de los que más variedad ofrecen. Con esto quiero decir que puede ser realizado de muchas formas diferentes sin que esto afecte directamente al resultado final.

¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues depende del caso.

Para mí, la forma más fácil para sacar la base de datos en el 99% de los casos es acceder mediante phpMyAdmin y sacar un dump SQL de la base de datos. Hay un 1% de casos donde el phpMyAdmin no está disponible o simplemente no tienes acceso a él.

En el caso de los archivos la cosa es diferente. Lo ideal es "hacer un comprimido" en origen y descomprimirlo en destino, pero esto no siempre es posible. En servidores con cPanel es lo más recomendable, ya que esto con su File Manager es posible.

En el siguiente vídeo mostramos cómo hacerlo a través de Installatron o del sistema de backups de VestaCP, las dos herramientas que puedes encontrar en nuestros servidores de hosting compartido y servidores VPS optimizados, respectivamente:

Como ves, el proceso es realmente fácil, aunque también hay bastantes plugins que son capaces de sacar copia de los archivos y base de datos de WordPress en un par de clics. No obstante, su funcionamiento depende de las limitaciones del servidor o hosting donde se aloje la web.

Si utilizas cPanel, puedes sacar los archivos usando el File Manager Web de cPanel, como puedes ver en el siguiente vídeo:

Si la migración es de un hosting con cPanel a otro hosting con cPanel, no necesitamos descomprimir el archivo. Podemos pasarlo de un hosting a otro fácilmente, comprimiendo en origen y descomprimiendo en destino.

Sacar una copia de la base de datos MySQL usando la herramienta phpMyAdmin es bastante fácil (mirando antes cuál es la DB en el wp-config.php de WordPress):

Antes de continuar, vamos a comprobar que tenemos todo lo necesario en local para mover WordPress a otro hosting con garantías.

Si lo que necesitas es instalar un nuevo WordPress, en este blog hemos publicado un post que te enseñara como instalar WordPress en el hosting contratado.

2 – Comprobaciones antes de migrar WordPress a otro hosting

En este segundo paso, vamos a confirmar que tenemos lo que necesitamos para hacer la migración de WordPress de un servidor a otro.

No vamos a comprobar la exactitud de los datos, sino que simplemente vamos a confirmar que tenemos lo necesario.

Lo primero es tener los archivos de WordPress, lo que es muy fácil de confirmar. Simplemente, miramos la carpeta de los archivos (descomprimiendo el archivo en caso de tenerlo comprimido) y verificamos que estén las siguientes carpetas y al menos los siguientes archivos:

Carpeta WP-CONTENT

Carpeta WP-ADMIN

Carpeta WP-INCLUDES

Archivo WP-CONFIG.PHP

Archivo .HTACCESS (si migramos de un servidor Apache, es decir, casi siempre)

Esto no quiere decir que los demás archivos no sean importantes, pero es vital disponer de la carpeta WP-CONTENT y el archivo WP-CONFIG.PHP para garantizar que tenemos todos los datos.

En la siguiente foto puedes ver un ejemplo del contenido de la carpeta de WordPress:

El tema de comprobar la base de datos vamos a hacerlo muy superficial, es más, tan solo debemos asegurarnos de tener un archivo con extensión .sql, como este:

Si tenemos estos elementos, podemos ir pensando ya en subirlos al nuevo servidor, que es lo que vamos a hacer en el paso número 3.

Ahora que hemos comprobado que tenemos todos los elementos, debemos comprobar que tenemos todo lo necesario para subir estos archivos y la base de datos al nuevo hosting.

Cuando contratamos un servicio de hosting, normalmente nos llega un email con los nuevos datos de conexión. En el caso de Raiola Networks, enviamos este email con "Información de la nueva cuenta" nada más confirmar el pago.

Mi recomendación es que, antes de comenzar con la migración, compruebes que puedes acceder al panel de control del nuevo hosting y que puedes crear nuevas bases de datos y también por FTP. Así, durante el proceso de migrar tu sitio web WordPress no te encontrarás sorpresas.

3 – Subir los archivos y la base de datos al nuevo servidor

3.1 - Subir el SQL al nuevo servidor

Al contrario de lo que se suele hacer, primero vamos a subir la base de datos MySQL al servidor MySQL. Para eso, primero tenemos que crear una nueva base de datos MySQL y subir el archivo .sql que tenemos.

La creación de bases de datos MySQL cambia dependiendo del panel que use nuestro hosting. En el caso de cPanel, en el siguiente vídeo puedes ver cómo crear un nuevo usuario y una nueva base de datos:

Debemos guardar los siguientes datos para la conexión de WordPress a la base de datos MySQL, ya que debemos configurar posteriormente los archivos de WordPress:

Nombre del usuario de la DB



Contraseña del usuario de la DB

Nombre de la base de datos

Y en el siguiente vídeo puedes ver cómo subir el archivo .sql al servidor MySQL usando la herramienta phpMyAdmin:

Como he dicho anteriormente, la ubicación de phpMyAdmin depende totalmente del panel usado por el servidor de hosting e incluso del proveedor de hosting.

3.2 - Subir los archivos de WordPress al nuevo hosting

Ahora vamos a subir los archivos al nuevo servidor. En primer lugar, vamos a suponer que tenemos un servidor cPanel al que subir los archivos. Vamos a hacerlo a través del File Manager web de cPanel.

Lo primero que vamos a hacer es comprimir los archivos y subirlos usando el File Manager de cPanel, tal y como hacemos en el siguiente vídeo:

Después de subir el archivo comprimido al servidor, vamos a descomprimir. Para eso, en el caso de cPanel usamos el propio File Manager.

Existe un caso más estándar, que es cuando tenemos un panel sin File Manager o cuando no queremos usar ninguna herramienta del navegador, ya que el FTP siempre estará disponible. Podemos usar un cliente FTP como Filezilla para subir los archivos, tal y como se puede ver en el siguiente vídeo:

Con cualquiera de estos dos métodos tendremos los archivos subidos al servidor. Ahora debemos hacer algunos cambios con el fin de que WordPress se conecte con el servidor de bases de datos MySQL de nuevo.

3.3 - Editar el archivo wp-config.php en el nuevo hosting

Vamos a editar el archivo wp-config.php con los nuevos datos de conexión a la DB MySQL, que es un proceso que puede variar bastante. Los datos debemos tenerlos de cuando creamos la base de datos y la subimos al servidor MySQL.

Dentro del wp-config.php, debes poner los datos de conexión con la base de datos que has configurado al crear la nueva base de datos:

Si buscas más información sobre el wp-config.php de WordPress, puedes encontrarla en el siguiente artículo: https://alvarofontela.com/configurar-wp-config-php-wordpress/

La otra alternativa, si tu proveedor de hosting no tiene editor de archivos en el panel de control, es que lo edites con el bloc de notas en local y lo subas mediante FTP o mediante el File Manager correspondiente.

Con esto, si hemos seguido los pasos al pie de la letra, tendremos WordPress preparado para funcionar en el nuevo servidor. Tan solo nos queda cambiar las DNS y apuntar el dominio al nuevo servidor, que es lo que vamos a hacer en el siguiente paso.

4 – Cambiar las DNS y apuntar el dominio al nuevo servidor

Ahora podemos hacer varias cosas: cambiar las DNS directamente o probar si la web funciona utilizando el método del archivo HOSTS.

Puedes encontrar más información acerca del archivo HOSTS en la siguiente dirección URL: https://raiolanetworks.com/blog/modificar-archivo-hosts-en-windows-linux-y-mac/

Si has decidido cambiar las DNS o los registros A correspondientes para apuntar el dominio al nuevo servidor, debes tener en cuenta que en cada proveedor es diferente. Nosotros solo podemos enseñarte a hacerlo en nuestro panel:

Si necesitas ayuda para cambiar los DNS en un dominio registrado con nosotros, puedes ponerte en contacto con el departamento de soporte mediante ticket o pegándonos una llamada.

5 - Resolución de problemas en la migración

Durante la migración podemos encontrar problemas tanto al descargar los archivos como al subirlos. Las razones pueden ser múltiples, pero donde más posibilidades tenemos de encontrarnos problemas es en la subida de archivos.

A continuación, vamos a listar una serie de problemas que podemos tener durante la descarga de los archivos:

En algunos servidores, los parámetros de configuración de tiempos de PHP y RAM asignada a PHP pueden ser tan bajos que nos cueste sacar una copia comprimida de los archivos. En este caso, solo podremos sacar los archivos mediante FTP.

En algunos servidores es posible que tengamos problemas al sacar una copia de MySQL entera. En estos casos, tenemos que tener muchísimo cuidado con encontrarnos con una base de datos cortada sin darnos cuenta. Esto suele ser provocado por el overselling.

Podemos encontrarnos con que algunos archivos no se descarguen debido a un problema de permisos. En servidores cPanel o Plesk es raro encontrarnos con esto, pero existe la posibilidad.

Ahora vamos a listar algunos problemas que podemos encontrar al subir los archivos y la base de datos al servidor:

Es posible que al subir la base de datos mediante phpMyAdmin se quede a medias. Esto depende de la configuración de los parámetros del servidor, tanto parámetros PHP como de MySQL . Para solucionarlo, debemos cambiar nosotros mismos esos parámetros o pedirle al proveedor de hosting que los cambie (o que nos suban la DB directamente).

se quede a medias. Esto depende de la . Para solucionarlo, debemos cambiar nosotros mismos esos parámetros o pedirle al proveedor de hosting que los cambie (o que nos suban la DB directamente). En algunos servidores es posible que tengamos que ajustar los permisos de los archivos y carpetas tras la subida de los archivos. Esto no suele ocurrir, pero debemos estar preparados.

Estos son algunos de los problemas que nos podemos encontrar y sus soluciones, aunque hay muchos más y pueden variar dependiendo de la configuración del panel de control y del servidor.

BONUS - Migración automatizada con All in One WP Migration

Te preguntarás por qué no he mencionado desde el principio este método, si es "automático".

La razón es que, aunque es automático, suele fallar bastante. No todos los entornos web son iguales y en las migraciones suele haber variables que hacen que nos tengamos que adaptar.

En la mayoría de casos, estos plugins no son capaces de adaptarse a estos entornos diferentes.

El uso de este tipo de plugins para WordPress está tan extendido que, si buscas en Google "cómo migrar WordPress", en la mayoría de artículos ni se hace referencia al método manual y se habla directamente del automático.

En este caso, vamos a hablar de All in One WP Migration porque, personalmente, creo que es el más utilizado y también uno de los más automatizados y que menos problemas provocan.

Antes de comenzar con el proceso, te dejo este vídeo que hemos subido a nuestro canal de YouTube y donde puedes ver cómo funciona el plugin All in One WP Migration:

En primer lugar, All in One WP Migration tiene una versión gratuita que podemos descargar desde el repositorio oficial de WordPress: https://es.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-migration/

Después de instalar y activar el plugin en el WordPress que queremos migrar, podremos acceder a una pantalla como esta en el backend de WordPress:

El uso de All in One WP Migration es simple, aunque tiene varios modos de funcionar.

Nosotros debemos dirigirnos a la sección "Copias de seguridad", marcada de rojo en la siguiente imagen:

Y una vez ahí, pulsamos en "Crear backup". Ahora solo nos quedará esperar hasta que termine.

El tiempo va a variar dependiendo de la potencia y recursos disponibles en nuestro plan de hosting o servidor. También los límites de PHP pueden influir.

Cuando termine, descargamos la copia al ordenador.

NOTA: No hacemos el proceso desde "Exportar" porque vamos a migrar desde un hosting a otro sin cambiar el dominio.

Ahora debemos ir al nuevo hosting o servidor y... ¡Únicamente tendremos que instalar un WordPress limpio!

También es recomendable realizar la configuración básica de WordPress para evitar problemas.

Después de instalar WordPress y configurarlo, debemos instalar desde el repositorio oficial de WordPress el plugin All in One WP Migration como hemos hecho antes.

Pero ahora vamos a la sección "Importar":

Arrastramos el backup o copia que hemos descargado previamente al cuadro donde nos lo pide y comenzará la subida e importación.

Ten en cuenta que sobrescribirá todo lo que tengas actualmente en la instalación de destino. Por eso, y para evitar problemas, te recomiendo que esté totalmente vacía, solo con la configuración básica hecha.

El tiempo de importación, una vez más, depende de la cantidad de datos y de los recursos del hosting, aunque en este caso ya depende del nuevo.

Al terminar podremos ver algo como esto:

Y ahora ya solo nos quedará comprobar si se ha completado la migración correctamente al nuevo hosting.