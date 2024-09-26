Migrar WordPress a otro servidor o hosting
Migrar WordPress a otro servidor o hosting consiste en copiar los archivos y la base de datos del sitio y restaurarlos en el nuevo alojamiento. El proceso es sistemático: exportar un dump SQL con phpMyAdmin, descargar los archivos, subirlos por FTP o File Manager, editar wp-config.php con los nuevos datos y cambiar las DNS del dominio.
En las contrataciones de nuevos planes de hosting, en Raiola Networks solemos encargarnos nosotros de la migración por temas de comodidad. El cliente, en el 99% de los casos, no tiene los conocimientos necesarios para realizar él mismo la migración. Y esto a pesar de que una migración de hosting a hosting suele ser un proceso simple y sistemático, donde apenas hay que seguir unos pasos para mover los archivos y la base de datos de un hosting o servidor a otro.
En este artículo vamos a mostrarte cómo migrar WordPress de un alojamiento web a otro, simplificando al máximo los pasos y abarcando la mayoría de posibilidades. Evidentemente, no podemos llegar a cubrir todos los paneles de control de hosting que existen, pero vamos a intentar que sea un artículo que sirva para cualquier WordPress en general.
Vamos a explicar el proceso en varios pasos, de forma directa y sin complicaciones.
- 1 – Obtener una copia de los archivos y la base de datos
- 2 – Comprobaciones antes de migrar WordPress a otro hosting
- 3 – Subir los archivos y la base de datos al nuevo servidor
- 3.1 - Subir el SQL al nuevo servidor
- 3.2 - Subir los archivos de WordPress al nuevo hosting
- 3.3 - Editar el archivo wp-config.php en el nuevo hosting
- 4 – Cambiar las DNS y apuntar el dominio al nuevo servidor
- 5 - Resolución de problemas en la migración
- BONUS - Migración automatizada con All in One WP Migration
1 – Obtener una copia de los archivos y la base de datos
El proceso de sacar una copia de los archivos y la base de datos de WordPress es uno de los que más variedad ofrecen. Con esto quiero decir que puede ser realizado de muchas formas diferentes sin que esto afecte directamente al resultado final.
¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues depende del caso.
Para mí, la forma más fácil para sacar la base de datos en el 99% de los casos es acceder mediante phpMyAdmin y sacar un dump SQL de la base de datos. Hay un 1% de casos donde el phpMyAdmin no está disponible o simplemente no tienes acceso a él.
En el caso de los archivos la cosa es diferente. Lo ideal es "hacer un comprimido" en origen y descomprimirlo en destino, pero esto no siempre es posible. En servidores con cPanel es lo más recomendable, ya que esto con su File Manager es posible.
En el siguiente vídeo mostramos cómo hacerlo a través de Installatron o del sistema de backups de VestaCP, las dos herramientas que puedes encontrar en nuestros servidores de hosting compartido y servidores VPS optimizados, respectivamente:
Como ves, el proceso es realmente fácil, aunque también hay bastantes plugins que son capaces de sacar copia de los archivos y base de datos de WordPress en un par de clics. No obstante, su funcionamiento depende de las limitaciones del servidor o hosting donde se aloje la web.
Si utilizas cPanel, puedes sacar los archivos usando el File Manager Web de cPanel, como puedes ver en el siguiente vídeo:
Si la migración es de un hosting con cPanel a otro hosting con cPanel, no necesitamos descomprimir el archivo. Podemos pasarlo de un hosting a otro fácilmente, comprimiendo en origen y descomprimiendo en destino.
Sacar una copia de la base de datos MySQL usando la herramienta phpMyAdmin es bastante fácil (mirando antes cuál es la DB en el wp-config.php de WordPress):
Antes de continuar, vamos a comprobar que tenemos todo lo necesario en local para mover WordPress a otro hosting con garantías.
Si lo que necesitas es instalar un nuevo WordPress, en este blog hemos publicado un post que te enseñara como instalar WordPress en el hosting contratado.
2 – Comprobaciones antes de migrar WordPress a otro hosting
En este segundo paso, vamos a confirmar que tenemos lo que necesitamos para hacer la migración de WordPress de un servidor a otro.
No vamos a comprobar la exactitud de los datos, sino que simplemente vamos a confirmar que tenemos lo necesario.
Lo primero es tener los archivos de WordPress, lo que es muy fácil de confirmar. Simplemente, miramos la carpeta de los archivos (descomprimiendo el archivo en caso de tenerlo comprimido) y verificamos que estén las siguientes carpetas y al menos los siguientes archivos:
- Carpeta WP-CONTENT
- Carpeta WP-ADMIN
- Carpeta WP-INCLUDES
- Archivo WP-CONFIG.PHP
- Archivo .HTACCESS (si migramos de un servidor Apache, es decir, casi siempre)
Esto no quiere decir que los demás archivos no sean importantes, pero es vital disponer de la carpeta WP-CONTENT y el archivo WP-CONFIG.PHP para garantizar que tenemos todos los datos.
En la siguiente foto puedes ver un ejemplo del contenido de la carpeta de WordPress:
El tema de comprobar la base de datos vamos a hacerlo muy superficial, es más, tan solo debemos asegurarnos de tener un archivo con extensión .sql, como este:
Si tenemos estos elementos, podemos ir pensando ya en subirlos al nuevo servidor, que es lo que vamos a hacer en el paso número 3.
Ahora que hemos comprobado que tenemos todos los elementos, debemos comprobar que tenemos todo lo necesario para subir estos archivos y la base de datos al nuevo hosting.
Cuando contratamos un servicio de hosting, normalmente nos llega un email con los nuevos datos de conexión. En el caso de Raiola Networks, enviamos este email con "Información de la nueva cuenta" nada más confirmar el pago.
Mi recomendación es que, antes de comenzar con la migración, compruebes que puedes acceder al panel de control del nuevo hosting y que puedes crear nuevas bases de datos y también por FTP. Así, durante el proceso de migrar tu sitio web WordPress no te encontrarás sorpresas.
3 – Subir los archivos y la base de datos al nuevo servidor
3.1 - Subir el SQL al nuevo servidor
Al contrario de lo que se suele hacer, primero vamos a subir la base de datos MySQL al servidor MySQL. Para eso, primero tenemos que crear una nueva base de datos MySQL y subir el archivo .sql que tenemos.
La creación de bases de datos MySQL cambia dependiendo del panel que use nuestro hosting. En el caso de cPanel, en el siguiente vídeo puedes ver cómo crear un nuevo usuario y una nueva base de datos:
Debemos guardar los siguientes datos para la conexión de WordPress a la base de datos MySQL, ya que debemos configurar posteriormente los archivos de WordPress:
-
- Nombre del usuario de la DB
- Contraseña del usuario de la DB
- Nombre de la base de datos
Y en el siguiente vídeo puedes ver cómo subir el archivo .sql al servidor MySQL usando la herramienta phpMyAdmin:
Como he dicho anteriormente, la ubicación de phpMyAdmin depende totalmente del panel usado por el servidor de hosting e incluso del proveedor de hosting.
3.2 - Subir los archivos de WordPress al nuevo hosting
Ahora vamos a subir los archivos al nuevo servidor. En primer lugar, vamos a suponer que tenemos un servidor cPanel al que subir los archivos. Vamos a hacerlo a través del File Manager web de cPanel.
Lo primero que vamos a hacer es comprimir los archivos y subirlos usando el File Manager de cPanel, tal y como hacemos en el siguiente vídeo:
Después de subir el archivo comprimido al servidor, vamos a descomprimir. Para eso, en el caso de cPanel usamos el propio File Manager.
Existe un caso más estándar, que es cuando tenemos un panel sin File Manager o cuando no queremos usar ninguna herramienta del navegador, ya que el FTP siempre estará disponible. Podemos usar un cliente FTP como Filezilla para subir los archivos, tal y como se puede ver en el siguiente vídeo:
Con cualquiera de estos dos métodos tendremos los archivos subidos al servidor. Ahora debemos hacer algunos cambios con el fin de que WordPress se conecte con el servidor de bases de datos MySQL de nuevo.
3.3 - Editar el archivo wp-config.php en el nuevo hosting
Vamos a editar el archivo wp-config.php con los nuevos datos de conexión a la DB MySQL, que es un proceso que puede variar bastante. Los datos debemos tenerlos de cuando creamos la base de datos y la subimos al servidor MySQL.
Dentro del wp-config.php, debes poner los datos de conexión con la base de datos que has configurado al crear la nueva base de datos:
Si buscas más información sobre el wp-config.php de WordPress, puedes encontrarla en el siguiente artículo: https://alvarofontela.com/configurar-wp-config-php-wordpress/
La otra alternativa, si tu proveedor de hosting no tiene editor de archivos en el panel de control, es que lo edites con el bloc de notas en local y lo subas mediante FTP o mediante el File Manager correspondiente.
Con esto, si hemos seguido los pasos al pie de la letra, tendremos WordPress preparado para funcionar en el nuevo servidor. Tan solo nos queda cambiar las DNS y apuntar el dominio al nuevo servidor, que es lo que vamos a hacer en el siguiente paso.
4 – Cambiar las DNS y apuntar el dominio al nuevo servidor
Ahora podemos hacer varias cosas: cambiar las DNS directamente o probar si la web funciona utilizando el método del archivo HOSTS.
Puedes encontrar más información acerca del archivo HOSTS en la siguiente dirección URL: https://raiolanetworks.com/blog/modificar-archivo-hosts-en-windows-linux-y-mac/
Si has decidido cambiar las DNS o los registros A correspondientes para apuntar el dominio al nuevo servidor, debes tener en cuenta que en cada proveedor es diferente. Nosotros solo podemos enseñarte a hacerlo en nuestro panel:
Si necesitas ayuda para cambiar los DNS en un dominio registrado con nosotros, puedes ponerte en contacto con el departamento de soporte mediante ticket o pegándonos una llamada.
5 - Resolución de problemas en la migración
Durante la migración podemos encontrar problemas tanto al descargar los archivos como al subirlos. Las razones pueden ser múltiples, pero donde más posibilidades tenemos de encontrarnos problemas es en la subida de archivos.
A continuación, vamos a listar una serie de problemas que podemos tener durante la descarga de los archivos:
- En algunos servidores, los parámetros de configuración de tiempos de PHP y RAM asignada a PHP pueden ser tan bajos que nos cueste sacar una copia comprimida de los archivos. En este caso, solo podremos sacar los archivos mediante FTP.
- En algunos servidores es posible que tengamos problemas al sacar una copia de MySQL entera. En estos casos, tenemos que tener muchísimo cuidado con encontrarnos con una base de datos cortada sin darnos cuenta. Esto suele ser provocado por el overselling.
- Podemos encontrarnos con que algunos archivos no se descarguen debido a un problema de permisos. En servidores cPanel o Plesk es raro encontrarnos con esto, pero existe la posibilidad.
Ahora vamos a listar algunos problemas que podemos encontrar al subir los archivos y la base de datos al servidor:
- Es posible que al subir la base de datos mediante phpMyAdmin se quede a medias. Esto depende de la configuración de los parámetros del servidor, tanto parámetros PHP como de MySQL. Para solucionarlo, debemos cambiar nosotros mismos esos parámetros o pedirle al proveedor de hosting que los cambie (o que nos suban la DB directamente).
- En algunos servidores es posible que tengamos que ajustar los permisos de los archivos y carpetas tras la subida de los archivos. Esto no suele ocurrir, pero debemos estar preparados.
Estos son algunos de los problemas que nos podemos encontrar y sus soluciones, aunque hay muchos más y pueden variar dependiendo de la configuración del panel de control y del servidor.
BONUS - Migración automatizada con All in One WP Migration
Te preguntarás por qué no he mencionado desde el principio este método, si es "automático".
La razón es que, aunque es automático, suele fallar bastante. No todos los entornos web son iguales y en las migraciones suele haber variables que hacen que nos tengamos que adaptar.
En la mayoría de casos, estos plugins no son capaces de adaptarse a estos entornos diferentes.
El uso de este tipo de plugins para WordPress está tan extendido que, si buscas en Google "cómo migrar WordPress", en la mayoría de artículos ni se hace referencia al método manual y se habla directamente del automático.
En este caso, vamos a hablar de All in One WP Migration porque, personalmente, creo que es el más utilizado y también uno de los más automatizados y que menos problemas provocan.
Antes de comenzar con el proceso, te dejo este vídeo que hemos subido a nuestro canal de YouTube y donde puedes ver cómo funciona el plugin All in One WP Migration:
En primer lugar, All in One WP Migration tiene una versión gratuita que podemos descargar desde el repositorio oficial de WordPress: https://es.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-migration/
Después de instalar y activar el plugin en el WordPress que queremos migrar, podremos acceder a una pantalla como esta en el backend de WordPress:
El uso de All in One WP Migration es simple, aunque tiene varios modos de funcionar.
Nosotros debemos dirigirnos a la sección "Copias de seguridad", marcada de rojo en la siguiente imagen:
Y una vez ahí, pulsamos en "Crear backup". Ahora solo nos quedará esperar hasta que termine.
El tiempo va a variar dependiendo de la potencia y recursos disponibles en nuestro plan de hosting o servidor. También los límites de PHP pueden influir.
Cuando termine, descargamos la copia al ordenador.
NOTA: No hacemos el proceso desde "Exportar" porque vamos a migrar desde un hosting a otro sin cambiar el dominio.
Ahora debemos ir al nuevo hosting o servidor y... ¡Únicamente tendremos que instalar un WordPress limpio!
También es recomendable realizar la configuración básica de WordPress para evitar problemas.
Después de instalar WordPress y configurarlo, debemos instalar desde el repositorio oficial de WordPress el plugin All in One WP Migration como hemos hecho antes.
Pero ahora vamos a la sección "Importar":
Arrastramos el backup o copia que hemos descargado previamente al cuadro donde nos lo pide y comenzará la subida e importación.
Ten en cuenta que sobrescribirá todo lo que tengas actualmente en la instalación de destino. Por eso, y para evitar problemas, te recomiendo que esté totalmente vacía, solo con la configuración básica hecha.
El tiempo de importación, una vez más, depende de la cantidad de datos y de los recursos del hosting, aunque en este caso ya depende del nuevo.
Al terminar podremos ver algo como esto:
Y ahora ya solo nos quedará comprobar si se ha completado la migración correctamente al nuevo hosting.
Jesús Bédmar27/04/2016 a las 08:01
Impresionante el manual, muchas Gracias.
Me surge una duda. En uno de los vídeos se muestra que hay que cambiar la contraseña del fichero wp-config.php, la cual se muestra encriptada. Si yo me invente una contraseña "pepe", ¿tengo que poner "pepe" en el fichero al editarlo, o debe ir encriptada?. Si la respuesta es encriptada, ¿cómo lo hago?
Alvaro Fontela27/04/2016 a las 15:36
Hola Jesus, la contraseña del archivo wp-config.php es la contraseña de la base de datos y NO esta encriptada nunca.
Un saludo.
JOSE MIGUEL MEDINA SILLA15/07/2016 a las 23:10
Que recuerdos cuando lo hacia todo a mano. Benditos plugins de importación xD. Para wordpress pars mi all in one export/import version gratuita hasta 500mb
Alvaro Fontela21/07/2016 a las 17:16
Hola Josemi, aun queda gente como nosotros, que seguimos haciendo las migraciones manualmente.
Un saludo.
Jesús Cruz27/08/2016 a las 00:04
Alvaro Fontela29/08/2016 a las 11:32
Hola Jesus, me alegro de que te haya servido.
El problema de Duplicator es que a veces puede dar error, dependiendo de los parametros de PHP puede dar error.
anna29/09/2016 a las 14:33
Hola Jesus,
me encuentro con un problema el cliente ha pedido una copia de la web que tenia en el hosting i lo ha querido poner en otro, ahora la web original ya no funciona en el hosting antiguo porque se dio de baja, y la copia nueva esta en el nuevo servidor i no funciona.
como debo proceder si solo tengo un backup de lo que tenia en el antiguo hosting?
Jesús Cruz01/10/2016 a las 15:21
Hola Anna, antes que nada el moderador de este blog es @alvarofontela:disqus, aunque si es posible estaré encantado de ayudarte. Con los datos que proporcionas no tengo información suficiente para darte una respuesta. ¿Con que herramienta has realizado la copia de seguridad?¿Utilizan los dos cPanel?¿El dominio apunta a las DNS del nuevo hosting? En casos como estos es donde se agradece tener un buen soporte técnico, por ejemplo si el cliente hubiese contratado el hosting con Raiola Networks tengo entendido que ellos se habrían encargado de realizar la migración gratis, si no que me corrija Álvaro. Un saludo.
Alvaro Fontela02/10/2016 a las 15:41
Hola Jesus, gracias por contestarle a Anna, efectivamente, nosotros nos encargamos de la migracion en las nuevas contrataciones.
El problema de los backups completos es que son muy variables, y en la mayoría de las ocasiones es necesaria una migracion manual para que la web funcione en el nuevo servidor.
Un saludo.
Jesús Cruz03/10/2016 a las 02:18
De nada Álvaro, ha sido un placer. Saludos.
María Agustina Ib30/10/2016 a las 20:57
Hola!
Yo quiero migrar mi wordpress de un servidor windows a uno linux. Yo ya exporté la base de datos desde myphpadmin del sitio original, pero cuando quiero importar el archivo sql a la nueva base de datos me aparece:
-- Base de datos: `w1051400_wp`
--
CREATE DATABASE `w1051400_wp` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
MySQL ha dicho: Documentación
#1044 - Access denied for user 't8000690'@'%' to database 'w1051400_wp'
Yo cree la nueva base de datos desde els ervidor linux que es: t8000690
Y el archivo sql exportado es del servidor windows: w1051400_wp
y no se que hacer
Jesús Cruz30/10/2016 a las 21:24
Hola @María Agustina Ib , prueba a crear la base de datos y un usuario con permisos para esa base de datos. Luego importa sólo las tablas, si tienes dentro del archivo de exportación algún CREATE DATABASE...... bórralo, te colocas dentro de tu base de datos y realiza la importación nuevamente. Un saludo.
María Agustina Ib01/11/2016 a las 18:45
Hola y Gracias!!
Otra pregunta, hace falta que yo instale worpress en el nuevo servidor?
O ya cuando hago el paso de los archivos del mi sitio se instala solo?
Jesús Cruz02/11/2016 a las 10:58
Hola, si migras todos los archivos, no hace falta instalar Wordpress en el nuevo hosting aunque en ocasiones debes realizar alguna acción manual para que el sitio quede totalmente operativo. Con la guía que tienes arriba puedes completar el proceso de migración sin problemas. No obstante, si te parece complicado puedes contactar con el servicio técnico del nuevo proveedor, algunos te realizan la migración gratuitamente, así que te evitas dolores de cabeza y de paso compruebas hasta donde llega el compromiso del nuevo proveedor con sus clientes. Un saludo.
Alvaro Fontela02/11/2016 a las 12:37
Gracias por tus contestaciones Jesus.
Un saludo.
María Agustina Ib03/11/2016 a las 00:09
@guiahostingES:disqus @alvarofontela:disqus Gracias ambos! Y saben que acción manual tengo que hacer para que se me active el worpress sin instalarlo previamente?
Por que realicé todos los pasos y no me entra al poner la URL. Igualmente cuando entro al panel de control del nuevo servidor no me aparece como instalado Wordpress. Por eso les preguntaba si tengo que instalar previamente y sino qué tengo que hacer para vincular el worpress?
Alvaro Fontela07/11/2016 a las 14:55
Hola Maria Agustina, para saber eso debes contactar con tu proveedor de hosting.
Un saludo.
Angel12/03/2017 a las 10:35
Hola,
Interesante artículo y muy trabajado. Felicidades.
Tengo una duda un tanto específica a ver si me podéis ayudar. Soy el encargado de la informática de hardware de la empresa donde trabajo.
Tenemos 2 instalaciones de WordPress una para un blog y otra para la página web de la empresa en un servidor linux con Plesk y nos pasa lo siguiente con la página de WordPress:
1. Tenemos un blog que se instaló directamente desde el hosting y me notifica mediante correo electrónico cuando hay una nueva versión de un plugin o del nucleo de WordPress. Hasta aquí todo perfecto.
2. La página web se migró a este otro hosting y se instaló perfectamente y funciona bien, pero el hosting no detecta que tiene instalado la página web con WordPress y no me puedo ver cuando hay una nueva versión de WordPress o de algún plugin.
Voy a "Administración del Servidor > WordPress > Detectar" pero sólo me detecta la instalación del blog y no de la página web.
¿Hay alguna forma de decirle a Plesk que existe otra instalación de WordPress?
Muchas gracias.
Alvaro Fontela13/03/2017 a las 18:24
Hola Angel, en el caso de cPanel con Installatron podría decirte como, pero en el caso de Plesk la verdad es que no tengo ni idea, ya que no trabajamos con Plesk.
Un saludo.
Andrés05/05/2017 a las 18:57
Buenas a todos, primero que nada agradezco el esfuerzo aplicado en el útil artículo.
Andrés05/05/2017 a las 18:58
? perdón... sigo. Es necesario un backup cuándo ya se han copiado todos los archivos através de FTP?
Alvaro Fontela08/05/2017 a las 19:04
Depende de si has copiado la base de datos MySQL o no.
Un saludo.
leonardo contreras11/05/2017 a las 21:16
saludos si la pagina la monte en un hosting gratuito y la quiero migrar al privado se va con el dominio y en el caso que si como hago para colocarle su nuevo dominio
Alvaro Fontela12/05/2017 a las 19:29
Hola Leonardo, depende, tendrías que hacer un proceso de cambiar en la base de datos todas las referencias al dominio.
Un saludo.
cristian31/05/2017 a las 17:02
tienes algun link que puedas hacer de referencia, tengo un problema similar, necesito que me direcciones a mi nuevo dominio.
Gonzalo18/05/2017 a las 00:10
Hola he migrado mi sitio, pero me encuentro con este error:
Warning: require(/home/sgmconsu/public_html/wp-includes/load.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sgmconsu/public_html/wp-settings.php on line 21
Warning: require(/home/sgmconsu/public_html/wp-includes/load.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sgmconsu/public_html/wp-settings.php on line 21
Fatal error: require(): Failed opening required '/home/sgmconsu/public_html/wp-includes/load.php' (include_path='.') in /home/sgmconsu/public_html/wp-settings.php on line 21
Alvaro Fontela18/05/2017 a las 10:15
Hola Gonzalo, comprueba esos archivos, posiblemente se hayan dañado durante la migración o falten.
Un saludo.
wilmer18/06/2017 a las 11:08
Hola Alvaro, muchas gracias por tomarte el tiempo y escribir ese articulo. En mi caso, voy a migrar un pagina a un hosting que ya tiene otra pagina web alojada, asi que debo crear otra carpeta en public_html y subir el backup de la 2da pagina alli?. Gracias de ante mano
Saludos!!
Alvaro Fontela10/07/2017 a las 13:53
Hola Wilmer, creo que llego algo tarde a contestarte, pero no, no puedes crear otra public_html, sino que tienes que crear un dominio añadido que sea otro virtualhost y apunte a otra carpeta.
Un saludo.
Yandry07/10/2017 a las 03:48
Quiero migrar mi web pero tiene certificado SSL algún paso extra con eso?
Alvaro Fontela09/10/2017 a las 15:30
Si, que si es un SSL normal (es decir, no es un Let´s Encrypt gratuito) vas a tener que exportar el SSL en tu antiguo hosting e importarlo en el nuevo hosting con sus correspondientes keys.
Un saludo.
Ana Raquel Torres21/10/2017 a las 02:05
Hola Álvaro! Gracias por tu artículo.
¿Qué puedo hacer si al intentar importar la base de datos al nuevo hosting me aparece el error 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ?
Gracias de antemano.
Alvaro Fontela23/10/2017 a las 12:34
Creo que es un problema de exportación, tienes que exportarla desde "un nivel mas atras", es decir, tu estas exportando el archivo con las instrucciones de creación de una nueva base de datos, y esas no pueden ir en el archivo .sql.
Un saludo.
Gabriel Pozuelo12/11/2017 a las 12:00
Impresionante tutorial de Alvaro, a día de hoy noviembre de 2017 sigue funcionando perfecto. Genial trabajo, sencillo, facil y para todos. Una semana trasladando hosting y base de datos y si no llega a ser por este tutorial, al que yo llamaria, el mejor tutoriar para migrar wordpress, me lleva otro mes.
Gracias!
Francel Acevedo02/05/2018 a las 11:14
Alvaro como estas? Ojalá puedas ayudarme. Tengo todo actualizado cuando ingreso en la nueva web me arroja error 500. He desactivado plugins y demás pero nada que me muestra la web
Andrea Barreiro02/05/2018 a las 15:09
Amaya17/08/2018 a las 00:53
Buenas Alvaro, estoy investigando el tema hosting y wordpress porque antes se ocupaba mi socia y yo estoy perdida; tengo dos hosting y no se muy bien que tengo en cada uno, porque tengo dos webs, ¿en wordpress se puede saber el hosting en sí donde lo tengo alojado? Estoy preguntando a la empresa donde lo tengo contratado y me dice que uno de ellos lo puedo eliminar, pero pone que tengo el 50% del espacio en uso y no fío, pero tampoco se exactamente que hay... ¿podría unificarlo todo en un solo hosting haciendo esta migración que indicas?
Muchas gracias!
Héctor Luaces17/08/2018 a las 08:15
Hola, Amaya:
Si tienes dos hosting podrías unificar las instalaciones en una, claro. Asegúrate de que el hosting es capaz de soportar a ambas por temas de espacio, cpu, bases de datos, etc. Más allá de eso, no deberías tener ningún problema.
¡Un saludo!
Un saludo.
Alberto Troncoso24/09/2018 a las 17:06
Hola Alvaro, gracias por el artículo.
Tengo una copia de seguridad de mi página realizada en Wordpress. He borrado por ftp todas las carpetas, podría volcarlo de nuevo para su nuevo funcionamiento? la base de datos no la he alterado..
Un saludo.
Héctor Luaces08/10/2018 a las 08:35
Hola, Alberto:
sí, no deberías tener problema, siempre que la base de datos esté bien. No obstante, te recomendamos que antes de hacerlo tengas de mano una copia de la base de datos, sencillamente para que tengas una copia del sitio completo y no solo de sus archivos.
Un saludo.
Diego Pellón Cazás11/10/2018 a las 16:27
Hola Álvaro, tengo un problema. Yo tengo subido un tema worpress en un hosting gratuito de hostinger. Pues bien, quise cambiar todo lo que tengo ahi a un nuevo hosting que tengo contratado pero tengo un problema.Me aparece todo lo que tengo hecho igual solo que cuando quiera entrar en la administración no me deja, a que puede ser debido? puede ser a que el tema solo se puede utilizar en un hostong?
porque en los enlaces no encuentro el fallo. Un saludo y gracias.
Héctor Luaces15/10/2018 a las 08:25
Hola, Diego:
no creo que tenga que ver con el tema. ¿Qué error recibes al intentar entrar?, ¿estás seguro de que has migrado todos los archivos?
Un saludo.
tattyto26/10/2018 a las 02:01
hola álvaro,
he realizado el tutorial y me sale este error, sabes porque puede ser??
/** * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme. * * @package WordPress */ /** * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it. * * @var bool */ define('WP_USE_THEMES', true); /** Loads the WordPress Environment and Template */ require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php' );
gracias
Héctor Luaces26/10/2018 a las 09:06
Hola:
veo que eres cliente nuestro. Te arreglo el problema yo mismo, puesto que tengo acceso. En tu caso, el archivo "index.php" estaba incompleto y he tenido que repararlo.
Veo que tienes aún algún problema (errores 404). Si necesitases ayuda, te recomiendo que contactes directamente con nuestro departamento de soporte desde tu área de clientes.
Cualquier cosa nos dices.
¡Un saludo!
Fredy Baldeon Robles27/06/2019 a las 02:54
estado con todos los pasos, cuando entro a la pagina me sale , me sale para poner los datos.
Héctor Luaces08/07/2019 a las 12:44
Hola, Fredy:
asegúrate de que tienes correctamente configurado el wp_config, de que la base de datos está importada y de que sus datos de conexión y prefijo están bien, ya que ese error es típico cuando alguno de estos pasos ha fallado.
¡Un saludo!
Luis Quero02/07/2019 a las 13:48
Hola Alvaro buenas tardes, he seguido todos los pasos que has dado pero todavía mi web no aparece, me aparece el wordpress como cuando uno lo acaba de instalar, sin nada. ¿que puede haber pasado? Gracias
Héctor Luaces08/07/2019 a las 12:29
Hola, Luis:
asegúrate de que estás viendo el hosting destino correctamente (revisa el fichero HOSTS o las entradas DNS), que tienes la base de datos bien configurada y que el hosting destino tiene el dominio apuntando a la carpeta que recién has migrado.
Además, en el caso de que tu hosting destino use algún sistema de caché de servidor, asegúrate de que la borras.
Un saludo.
Luis Quero08/07/2019 a las 15:29
El dominio lo traje de otro Hosting y lo registré en el nuevo, y he instalado el wordpress en la raíz. Las bases de datos la he configurado bien en el config.php Todos los archivos los pasé con FileZilla
Héctor Luaces15/07/2019 a las 09:11
Hola, Luis:
Sin poder ver la instalación "in situ" no puedo decirte mucho más. Eso suele suceder cuando tienes la configuración de base de datos incorrecta, WordPress no la lee e intenta reinstalar el sitio, motivo por el que te indiqué que lo revises.
Recuerda borrar las cachés de tu hosting.
Un saludo.
Regi Penya13/09/2019 a las 01:20
Hola Alvaro buenos días, para pasar de un servidor local a mi hosting no sé si has hecho algún post sobre eso. Pero me interesaría aprender. Un saludo y gracias de antemano.
Héctor Luaces23/09/2019 a las 08:34
Hola, Regi:
el proceso es el mismo que el aquí descrito, pero en lugar de reemplazar el dominio viejo por el nuevo, seguramente tengas que reemplazar "localhost" (o la ruta de desarrollo local que usases) por el nuevo dominio.
¡Un saludo!
Yesenia Pérez15/09/2019 a las 23:56
Buenas Alvaro.
Realizé todos los pasos y la pagina me arroja "The site is experiencing technical difficulties.". Que podrá ser?
Héctor Luaces11/10/2019 a las 11:14
Enrique Gonzalez14/10/2019 a las 12:09
Hola Alvaro
He seguido este estupendo tutorial.
Primero decirte que tengo tres copias de la web wordpress completa de fechas diferentes, tanto de todo el WP como de la base de datos
Primero he subido la copia de la base de datos en phpMyAdmin, como indicas todo correcto, ok, sin errores, todas las tablas están ok
Segundo he subido todo los archivos y carpetas del WP (copia de seguridad) al servidor, también ok en la subida
El problema es, que no me aparecen todas las paginas y post que tenia, esta en blanco , sin embargo en las tabla, están todos los post, el prefijo de la base de datos es correcto, la comunicación con la base de la base es ok, no da errores, pero no se visualizan en el backend de wordpress las paginas.
Sabrías que puede ser?
Gracias
Enrique
Héctor Luaces13/11/2019 a las 10:22
Hola, Enrique:
¿puedes aclararnos a qué te refieres con el "está en blanco"?
¿No ves las páginas en el editor de WordPress, dan un 404 o al entrar en ellas se muestran en blanco?
En los dos primeros casos una de dos: o no está la información que crees en la base de datos o el archivo wp-config está conectándose a otra base de datos que tengas. ¿Puedes confirmarlo?
En el segundo caso, revisa que se vean las páginas en el dashboard de WordPress, puesto que puede que estés teniendo algún problema de servidor que haga que no se muestren.
Si se diese la casualidad de que eres cliente nuestro, por favor, ábrenos un ticket, porque esta es la típica gestión que se soluciona en un pispás si tenemos acceso al sitio.
¡Un saludo!
maialen lopez14/11/2019 a las 11:06
Hola, estoy utilizando el plugin que comentas para hacer el backup pero al poco de empezar con ella me da esta advertencia. https://uploads.disquscdn.c...
Y al mirar el log, esto es lo que encuentro https://uploads.disquscdn.c...
A que e debe? me ha hecho bien el backup?
Héctor Luaces22/11/2019 a las 14:21
Hola, Maialen:
hay dos problemas:
El primer aviso te indica que el plugin no puede leer una carpeta, lo que implica que no se podrá hacer su copia de seguridad. No obstante, dicha carpeta no es de WordPress y, basándome en su nombre, me parece que es usada por tu proveedor de hosting para instalar aplicaciones. Contacta con ellos para más detalles.
El segundo error te está diciendo que no tuvo actividad y que el proceso se reinicia. Al tercer intento parece que funciona. Lo mejor es te bajes el archivo zip, lo abras y verifiques que está bien.
Un saludo.
kurrych22/11/2019 a las 11:43
Hola muy buenas me gustaría saber como migrar de wordpress a vesta ya que no veo nada por ningún lado y me gustaria aprender para hacer diversas pruebas.
Héctor Luaces22/11/2019 a las 14:26
kurrych22/11/2019 a las 18:03
Efectivamente tengo un dominio en un hosting de raiola con un worpress a su vez me di de alta un servicio de vps ssd1 optimizado tb de raiola y lo que quería era migrar el wordpress al servidor privado.
Héctor Luaces13/01/2020 a las 14:58
Hola, Kurrych:
cada vez que contratas algo con nosotros eres elegible para que realicemos por ti una migración gratuita.
Contacta con nuestro departamento de soporte y examinamos tu caso.
¡Un saludo!
Cris26/12/2019 a las 20:17
Hola chicos!
Genial post.
Duda: la anterior web se hizo con instalación en un clic, al realizar la migración debo tener en cuenta que se haya creado alguna tabla en la bbdd o algún archivo o similar que debería ser recomendable eliminar?
Héctor Luaces02/01/2020 a las 10:45
Hola, Cris:
es posible que se así, pero habría que ver que instalador en concreto has usado. No obstante, ese tipo de información suele guardarse en un fichero o base de datos aparte, por lo que no me preocuparía mucho.
Un saludo.
Beatriz30/12/2019 a las 14:26
Hola, hay un par de archivos que me han dado problemas en la descarga y también en la subida al nuevo servidor, los dos son de un mismo plugin (smushit). Estoy pensando en eliminar la carpeta de ese plugin directamente de wp-content/plugins, pero nose si hacerlo de esta forma puede darme problemas a la hora de restablecer la web en el nuevo servidor. ¿Es mejor hacerlo desde el panel de administración de WordPress, una vez la web esté ya subida y activada en el nuevo servidor?
Héctor Luaces02/01/2020 a las 10:44
Hola, Beatriz:
sí, ser es mejor desinstalarlo desde el panel. No obstante, lo que puedes hacer es no subirlo y cuando tengas acceso a la página es reinstalarlo y luego desinstalarlo para dejar borrada cualquier dato que use.
¡Un saludo!
Ulysses Náfate01/02/2020 a las 21:13
Hola felicitaciones gran artículo. Mi duda es con respecto a los correos, se migran también con este proceso, o ya es otro apartado. Y por otro lado antes de actualizar los DNS, hay manera de probar que el sitio funciona en el nuevo servidor?
Muchas gracias!
Héctor Luaces12/02/2020 a las 23:11
claudia satizabal03/02/2020 a las 16:40
Hola , me podrias ayudar?
voy a mudar mi wp a otro hosting . El nuevo hosting no tiene wp instalado. En que momento hago todos estos pasos que están aquí. Instalo wp, no se tiene que instalar? . no se que hacer gracias
Héctor Luaces12/02/2020 a las 23:10
Ghada01/07/2020 a las 01:38
Alvaro Fontela01/07/2020 a las 16:25
En la mayoría de hostings actuales puedes hacerlo desde el panel de control, en otros tendrás que hablar con soporte técnico. Lo raro es que esa extensión este desactivada, ya que normalmente en los hostings esta activada siempre.
Enrique07/01/2021 a las 05:46
Alvaro Fontela23/01/2021 a las 20:37
matias27/02/2021 a las 02:32