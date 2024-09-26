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OpenCart es un CMS de ecommerce gratuito y opensource, mantenido desde los 2000 por Daniel Kerr, que permite vender por internet desde tu propio servidor. Mantiene dos ramas activas, la 3 y la 4, con actualizaciones lentas y extensiones no compatibles entre versiones. Por eso, para una tienda nueva conviene valorar WooCommerce o PrestaShop.

OpenCart es una plataforma de comercio electrónico gratuita y opensource, escrita en PHP y con base de datos MySQL o MariaDB, que se instala en tu propio hosting para montar una tienda online con su catálogo, su carrito y su panel de administración.

En este artículo vamos a ver qué es OpenCart, para qué sirve, en qué estado está su desarrollo y por qué en Raiola Networks no lo recomendamos para una tienda nueva.

Es un proyecto con muchos años detrás: lo creó Christopher G. Mann en 1998, en Perl, y fue Daniel Kerr quien lo retomó a mediados de los 2000 como proyecto propio en PHP, hasta publicar la primera versión estable, la 1.1.1, en febrero de 2009.

Ya en 2007, antes incluso de esa primera versión estable, junto con osCommerce, era uno de los CMS para tiendas online más utilizados.

En octubre de 2026 lo sigue manteniendo Kerr y se distribuye con licencia GNU GPL v3, así que lo descargas, lo instalas en tu servidor y no pagas nada por utilizarlo.

OpenCart sirve para vender por internet desde tu propia tienda online, y de serie ya trae lo necesario para poner en marcha una tienda:

Catálogo: categorías ilimitadas, productos con opciones y atributos, y productos descargables.

Ventas: descuentos, cupones y ofertas, reseñas de productos y un programa de afiliados.

Multitienda: varias tiendas gestionadas desde un único panel de administración.

Multidioma y multimoneda: la tienda en varios idiomas y con precios en varias monedas.

Informes y SEO: informes de la tienda y URLs amigables para los buscadores.

De serie, OpenCart no trae integradas las pasarelas de pago ni los transportistas, así que para conectar cualquiera de ellos hay que instalar extensiones de OpenCart.

Esas extensiones, igual que los temas o plantillas para el diseño de la tienda online, salen del marketplace oficial de OpenCart, donde las hay gratuitas y de pago, y cada una está hecha para una versión concreta.

¿Y en qué momento está OpenCart? Sigue en desarrollo, pero con dos ramas a la vez, la versión 3 y la versión 4, que reciben actualizaciones en paralelo.

El ritmo de versiones es lento, ya que la versión 4 ha llegado a pasar más de un año sin ninguna versión nueva.

Para instalar OpenCart necesitas un hosting con una versión actual de PHP, ya que sus últimas versiones piden PHP 8.1 o superior.

Pasar una tienda de la versión 3 a la 4 no es inmediato, ya que las extensiones y los temas de la 3 no funcionan en la 4 sin adaptarlos, y algunos nunca se han llegado a adaptar.

Según W3Techs, en octubre de 2026 OpenCart está en el 1,9 % de los sistemas de comercio electrónico que analizan y en el 0,3 % de todas las webs.

Con todo esto encima de la mesa, en Raiola Networks no recomendamos OpenCart para montar una tienda online nueva, ya que su cuota de mercado va a la baja, cada vez hay menos extensiones y temas para ampliarlo sin programar, y no está adaptado al mercado español: apenas hay módulos para los transportistas, las pasarelas de pago y los servicios de logística que se utilizan aquí.

Nuestra recomendación es montar la tienda con WordPress y WooCommerce, que es la opción más sencilla de utilizar, o con PrestaShop, que es muy sólido, pero bastante más complicado de manejar, así que encaja mejor si el proyecto cuenta con más recursos.

Si ya tienes una tienda funcionando con OpenCart, te recomendamos que vayas planteando el paso a WooCommerce o PrestaShop, sobre todo si vendes en España y necesitas integrar transportistas o pasarelas de pago de aquí.

Si aun así quieres probarlo, en nuestros planes de hosting con cPanel puedes instalar OpenCart desde Installatron, pero recuerda que no es la plataforma que te recomendamos para una tienda nueva.

Si tienes dudas sobre qué plataforma encaja mejor con tu tienda online, o qué hosting necesita, contacta con nuestro departamento comercial y lo valoramos contigo.