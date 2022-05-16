Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Creo que este es uno de los posts más difíciles que he escrito en mucho tiempo, ya que he querido ser lo más neutro posible.

Normalmente, los popups o ventanas emergentes en WordPress los creo con Elementor Pro, ya que utilizo Elementor como pagebuilder en mis sitios web.

Pero en este post voy a intentar ser lo más claro posible y hablar desde un punto de vista neutro.

Lo ideal es que, si utilizas un pagebuilder en tu WordPress y este tiene la funcionalidad de crear popups o ventanas emergentes, las utilices en lugar de cargar scripts Javascript extra.

Dicho esto, vamos a entrar en materia para que veas cómo crear popups en WordPress.

Índice del artículo













¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Teléfono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero suscribirme

Antes de nada, quiero explicarte con mis palabras lo que son los popups.

Las ventanas emergentes que cargan en sitios web están mal vistos en algunos ámbitos y no se debe abusar mucho de este recurso.

En ciertos sectores se utilizan de una forma errónea, dificultando el UX (experiencia de usuario) y dañando completamente la opinión del usuario de nuestro sitio web.

Una ventana emergente o popup nunca debe ser invasiva y debe dejar navegar al usuario por el sitio web en cuestión.

Desde el punto de vista del marketing digital, los popups se suelen utilizar para captar el correo electrónico del visitante con algún lead magnet o simplemente pidiendo la suscripción al boletín.

Con un buen plugin de popups para WordPress podemos evitar ser invasivos, conseguir nuestro objetivo y no dañar el UX del visitante.

Existe una regla no escrita: que solo salte una única ventana emergente al mismo tiempo a los visitantes.

Otro tema es cómo afectan las ventanas emergentes al WPO y a la velocidad de carga de la web. Como siempre digo, si nos fiamos de lo que nos dice Google PageSpeed o Core Web Vitals, el primer elemento que sacamos de la web son los popups, porque su javascript suele impactar bastante en el rendimiento.

Los popups son utilizados para múltiples cosas dentro del UX de un sitio web, pero existen muchos tipos de ventanas emergentes.

Podemos clasificar los tipos de popups en función de cómo saltan:

Popups que saltan al entrar.

Popups que saltan al salir.

Popups que saltan después de un determinado tiempo o cuando el usuario realiza una acción.

Pero también podemos clasificarlos en función de dónde saltan:

Barra superior.

Barra inferior.

Ventana emergente central.

Ventana emergente lateral inferior.

Ventana emergente a tamaño completo.

Esto solo son solo ejemplos. La línea es muy fina y podemos mezclar distintos tipos de popups para conseguir nuestro objetivo sin ser muy agresivos.

A lo largo de los años, han existido muchísimos plugins para crear y administrar popups en un sitio web WordPress.

En el terreno de los popups ha pasado como en el de los sliders, en 10 años hemos visto plugins de "todos los colores".

He visto plugins buenos como Popup Maker u OptinMonster y he visto plugins muy malos como Thrive Leads.

De hecho, no existe el plugin de pop ups perfecto, sino que debes utilizar el que más se ajuste a tus necesidades. Si solo necesitas un popup simple, como te he dicho antes, puedes utilizar la funcionalidad de tu pagebuilder.

En caso de que tu pagebuilder o theme no tenga esta funcionalidad, ahora vamos a hablar de algunos plugins de ventanas emergentes para WordPress.

Popup Maker es uno de los mejores plugins de popups para WordPress y también de los más utilizados. Aunque personalmente no es de los que más me gustan, soy consciente de que es de los que más ofrecen de forma gratuita.

El editor de Popup Maker no me acaba de convencer, aunque las funcionalidades que ofrece no están nada mal teniendo en cuenta que es un plugin gratuito.

Popup Maker nos permite crear popups simples, tanto informativos como de captación de leads.

Tiene pocos disparadores, aunque tiene bastantes opciones para actuar basándose en el comportamiento del usuario:

En los condicionales de visualización también tenemos bastantes opciones e incluso exclusión para dispositivos móviles y tablets:

Y una de las ventajas de Popup Maker es que la parte de diseño nos la dan casi hecha:

La parte negativa es que no podemos personalizar tanto la apariencia de las ventanas emergentes preconfiguradas como con otros plugins, ya que además es difícil ajustar todo con la interfaz poca intuitiva que tiene.

Como he dicho, Popup Maker tiene muchas opciones para ser un plugin gratuito. No obstante, crear un popup con este plugin puede no ser tan intuitivo y fácil como con otras soluciones, como los popups de Elementor Pro.

Evidentemente, también existe una versión de pago de Popup Maker que añade muchísimas funcionalidades interesantes, pero creo que existen alternativas mucho mejores.

Si quieres más información sobre Popup Maker para WordPress, puedes encontrarla aquí: https://wordpress.org/plugins/popup-maker/

OptinMonster para WordPress

No podemos hablar de los mejores plugins de popups para WordPress y no mencionar a OptinMonster, ya que es uno de los plugins más conocidos para captar leads y para implementar lead magnets.

La versión de pago de OptinMonster tiene muchísimas funcionalidades y es una verdadera suite de implementación de lead magnets. La versión gratuita que hay en el repositorio nos permite crear popups o ventanas emergentes con muy buenos resultados.

Uno de los problemas de OptinMonster es que debemos crear una cuenta, aunque sea gratuita, ya que parte del servicio es un SaaS:

OptinMonster permite crear todo tipo de popups o ventanas emergentes, incluso nos trae templates preconfigurados para poder utilizarlos directamente.

OptinMonster está muy enfocado a recoger el correo electrónico del visitante y por eso tiene integraciones con muchos proveedores de email marketing:

Como he dicho, OptinMonster es MUY potente, pero muchas funcionalidades no están disponibles en la versión gratuita y necesitamos la de pago:

Aun así, OptinMonster es una excelente opción tanto para popups informativos como popups donde los visitantes nos dejen su correo electrónico.

La versión gratuita o Popup Builder de OptinMonster puedes encontrarla en el repositorio oficial de WordPress: https://wordpress.org/plugins/optinmonster/

Como he dicho al principio del post, soy usuario intensivo de Elementor Pro.

Al utilizar Elementor Pro, siempre uso los popups de Elementor, pero llevo muchos años en esto y por eso también estoy acostumbrado a utilizar otras soluciones (plugins).

Lo bueno de Elementor, en lo que toca a dar forma a los popups o ventanas emergentes, es que puedes usar el pagebuilder para la apariencia:

En los condicionales de visualización, puedes utilizar toda la potencia del Theme Builder de Elementor Pro:

Además de eso, Elementor Pro nos da muchas más opciones, por lo que es un sistema de popups bastante completo:

Como he mencionado, si no utilizas Elementor no tiene sentido que lo instales solo para utilizar su sistema de popups.

De todos los sistemas de popups o ventanas emergentes que he visto en pagebuilders, el de Elementor es de los más potentes.

Hasta ahora hemos mencionado 3 opciones para implementar popups en WordPress, pero existen muchas más.

Antes de finalizar el post quiero hacer un pequeño análisis de cómo está ahora mismo el ecosistema.

Quiero aclarar que considero que los popups son indispensables para ciertas estrategias de marketing digital y que, bien utilizados, no dañan la experiencia de los visitantes al navegar por el sitio web.

Popup Maker acumula más de 700.000 instalaciones activas y la versión gratuita de OptinMonster más de 1 millón, pero hay muchísimas más opciones y cada vez aparecen más.

De los nuevos plugins que han aparecido últimamente para popups en WordPress, me encanta Brave Popup Builder (versión de pago).

También me gusta mucho un clásico de Elegant Themes, Bloom, que ha sobrevivido a un fork totalmente injusto hace unos años llamado Rapidology.

Aparte de estos, hay cientos de plugins para crear y gestionar ventanas emergentes en WordPress, pero van y vienen.

Volviendo al principio, yo no puedo "imponerte" cuáles son los mejores plugins de popups para WordPress. Tienes que elegir un plugin que satisfaga tus necesidades y que tenga actualizaciones; el resto, da igual.