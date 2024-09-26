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No encuentras a una persona que no sepa lo que es la IA. La gente la usa para casi todo: trabajo o planificar esa escapada de fin de semana, preguntando a ChatGPT o Gemini qué sitios valen la pena mientras en un chat paralelo analizo las calorías de mi última comida. Sin embargo, esto ha traído consigo la necesidad de usar el detector de IA en ciertos contextos.

Si bien nadie se sorprende de la foto de perfil hecha por IA, en contextos académicos o profesionales la cuestión cambia. Y no porque la IA sea mala, sino porque supone un riesgo que es importante conocer. Cuestiones como clarificar quién es el autor de un post o si se ha investigado un tema debidamente, importan.

Porque además de ser posible generar contenido, también ha aparecido más de un detector de IA online gratis. Son detectores de IA especializados en evaluar si un texto es humano o no.

A lo mejor tienes una pila de trabajos de la universidad por revisar o debes fact-chequear el texto que te ha mandado tu redactor favorito, no sea que incorpore alguna alucinación inventada por la IA. Si te haces la pregunta de si es persona o máquina quien ha escrito ese texto, este artículo te ayudará.

Índice del artículo





















































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Qué es un detector de IA y para qué sirve

Un detector de contenidos por inteligencia artificial es realmente un programa o web diseñado específicamente para analizar un bloque de texto y calcular la probabilidad estadística de que haya sido generado de forma automatizada por IA. Vamos, por un LLM o modelo de lenguaje de gran tamaño, que es lo que realmente son.



Diferencia entre texto humano y texto generado por IA

A simple vista, un texto de ChatGPT es casi perfecto. No tiene esos detallitos del ser humano. Nada de faltas de ortografía, sintaxis absolutamente correcta, además de un flujo de información súper lógico.

Frente a eso, las personas que trabajan los textos tienen ese punto impredecible, incluso en el ámbito del marketing de contenidos, pues son perfiles que al final hemos de ser creativos ante todo. Mezclamos frases cortas y viscerales con explicaciones que dan vueltas, o tenemos ese punto cultural de sutiles ironías. La IA trabaja con su probabilidad matemática. No “piensa”, sino que calcula cuál es la palabra más lógica que debe ir a continuación basándose en sus datos de entrenamiento, lo que da como resultado textos extremadamente… predecibles. Eso no es malo. Sencillamente resulta más unidimensional.

Por eso mucha gente utiliza el detector de IA en textos, sobre todo si se busca algo con ese toque humano que la IA tiene dificultades para replicar.

Casos de uso reales: académico, editorial y marketing digital

Como señalábamos, hay ciertos contextos en los que tiene sentido pasar una herramienta de detección de IA. Un ejemplo de ello son:

Ámbito académico: sobre todo profesores e instituciones utilizan un detector de plagio de IA para vigilar que haya integridad académica. La idea es que los estudiantes hagan las cosas y no sea ChatGPT quien se saque el graduado.

sobre todo profesores e instituciones utilizan un detector de plagio de IA para vigilar que haya integridad académica. La idea es que los estudiantes hagan las cosas y no sea ChatGPT quien se saque el graduado. Sector editorial y agencias de contenido: los editores necesitan validar que los artículos por los que están pagando a colaboradores externos sean originales. Esto implica no solo que aporten valor real que, como veremos, es relevante para SEO , sino también que tengan el estándar de calidad de la empresa.

los editores necesitan validar que los artículos por los que están pagando a colaboradores externos sean originales. Esto implica no solo que aporten valor real que, como veremos, es relevante para , sino también que tengan el estándar de calidad de la empresa. Marketing digital: aunque Google no penaliza la IA por el mero hecho de ser IA, te garantizamos que sí penaliza un contenido que es spam o de muy baja calidad.

Aquí suele ser importante pasar ese filtro, pues el impacto de un texto lleno de alucinaciones o falsedades puede llegar a ser notable.

Cómo funciona un detector de IA en textos

Como lo normal es que se use un detector de IA gratuito, lo primero que hay que entender es que no son herramientas infalibles.

Es falsa la noción de que en los textos hay marcas que los detectores van a ver, sino que en realidad funcionan también por estadísticas. En este caso, utilizan ingeniería inversa: le dan la vuelta a lo que hace la IA, buscando el patrón, esa probabilidad de que el texto venga de una máquina.

Patrones estadísticos y lingüísticos que analiza la herramienta

Las dos métricas fundamentales que evalúa cualquier algoritmo de detección son:

Perplejidad (Perplexity): esto, que suena al buscador, en realidad mide la complejidad de las palabras elegidas y lo predecible que es un texto para el detector. ¿Las palabras coinciden con lo que su propio modelo matemático habría predicho? Baja perplejidad. Aquí suele haber IA. Como decíamos, el texto humano sorprende.

esto, que suena al buscador, en realidad mide la complejidad de las palabras elegidas y lo predecible que es un texto para el detector. ¿Las palabras coinciden con lo que su propio modelo matemático habría predicho? Baja perplejidad. Aquí suele haber IA. Como decíamos, el texto humano sorprende. La ráfaga o variabilidad (Burstiness): analiza la estructura de las frases a lo largo del documento. Los textos generados por inteligencia artificial muestran una burstiness muy baja, son monótonos y tiran del formato seguro sota, caballo, rey. No arriesgan.

Si te fijas en cualquier texto, un escritor humano tiende a esa perplejidad y variabilidad alta. Te pone frases largas con complejas figuras y hasta rimbombantes. O no. La IA te dará siempre un texto adecuado, pero no verás en él grandes riesgos.

Por qué los resultados pueden variar entre detectores

Es completamente normal pegar un mismo texto en varias plataformas y que te dé en uno 90 % de probabilidad humana en una. En otro 34%, en otro te da 10%, en otro 100%. Son herramientas distintas con algoritmos diferentes. Por lo tanto el dato varía.

Ten en cuenta que, además, casi todos los detectores “hablan inglés”. Es decir: funcionan en español pero su precisión no es equivalente, ya que hay sutilezas que se les escapan de nuestro idioma. Por tanto aunque el detector aporta información, no te aconsejamos tomarlo como “la verdad”. Sí es cierto que un texto humano 100% es raro que dé alto. No obstante, no son infalibles: de hecho, si pegas un artículo de periódico anterior a la creación de los LLMs, es posible comprobar que… da positivo en IA. Hay que saber interpretar la información.

Qué significa el porcentaje de detección y cómo interpretarlo

Pensar que si el detector da 73% probabilidad de IA solo lleva un 27% de trabajo humano es completamente erróneo. Ese porcentaje del detector de IA representa un índice de confianza estadística.

Así, si te dice que da 73% de IA, lo que sugiere el dato es que hay una alta confianza estadística en que el texto sea IA. Porque no sorprende, tiene baja variabilidad… no es humano. Pero sigue siendo un dato estadístico, que supone indicios. Hará falta emplearlo correctamente para llegar al fondo del asunto.

Cómo usar un detector de IA online paso a paso

Si accedes a un detector de IA online gratis verás que son rapidísimos y funcionan para cualquier texto que les cargues. El proceso para detectar IA en un texto es sencillo:

Pega o escribe el texto que quieres analizar

Selecciona el fragmento de texto o el artículo completo que vas a auditar y cópialo. Vete a la web de la herramienta de detección de IA que uses. Pega el contenido. Para que el análisis estadístico de perplejidad y burstiness sea tan fiable como sea posible lo mínimo serán unas 250 palabras. Analizar frases sueltas o párrafos muy cortos suele arrojar resultados erróneos y distorsionados, así que cuanto más texto metas, mejor. Más fiable será la muestra. Dale a “Analizar” o “Detectar IA”.

Una vez hayas hecho eso, el detector de IA “pensará” un rato y te dará un porcentaje.

Interpreta el resultado: qué fragmentos han sido marcados como IA

Los mejores detectores de IA no se limitan a darte un porcentaje general, sino que te marcan el texto codificado por colores (habitualmente en tonos rojizos o amarillos).

Echa un vistazo a esas zonas resaltadas. Las frases marcadas en rojo son aquellas donde la variabilidad es nula y la predicción matemática es exacta. Todo lo que no sea eso será, probablemente, humano.



Qué hacer si el detector identifica contenido generado por IA

Cuando un detector de IA da un porcentaje que genera sospecha, no hay que agobiarse. Recordemos el ejemplo del periódico antiguo: que dé alto no quiere decir que sea IA. Es un indicio.

Si eres el creador del texto o tienes un equipo de redactores, existen tres vías de acción que nos parecen adecuadas para resolver la situación y asegurar que el contenido sea apto para publicación.

Opción 1: reescribir manualmente las secciones marcadas

El método más efectivo y transparente consiste en intervenir directamente sobre el mapa de calor que te ha devuelto el detector. Sí, a veces hay que reescribir contenido humano porque “lo dice el detector”. Este problema daría para otro post, pues tiene que ver con la homogeneización del lenguaje que trae la IA.

Lo importante es evitar dramatizar y ver que no es necesario reescribir todo el documento desde cero. Basta con irse a esos párrafos, que son problemáticos porque, al señalarnos, lo que se nos indica es que resultan predecibles. Desde ahí:

Rompe la monotonía: si detectas tres frases seguidas con la misma longitud, corta una de ellas por la mitad. O reescribe la misma idea de forma radicalmente distinta.

si detectas tres frases seguidas con la misma longitud, corta una de ellas por la mitad. O reescribe la misma idea de forma radicalmente distinta. Sustituye conectores: los modelos lingüísticos abusan de conectores tipo “En conclusión,”. Son tan frecuentes que la gente ya “huele” la IA en ellos a leguas. Evítalos y utiliza otros en esos fragmentos.

los modelos lingüísticos abusan de conectores tipo “En conclusión,”. Son tan frecuentes que la gente ya “huele” la IA en ellos a leguas. Evítalos y utiliza otros en esos fragmentos. Añade tu magia: dispara la perplejidad hablando de experiencias únicas, que solo tú has vivido. Cuenta esa anécdota que solo tú conoces y hace completamente impredecible tu texto.

Lo fundamental es comprender que el objetivo no es pasar el detector sino dotar de calidad al texto. Si es predecible resulta, a menudo, aburrido. Y si no sabes por dónde empezar a escribir, echa un vistazo a nuestras guías de marketing de contenidos.

Opción 2: humanizar el texto con herramientas de paráfrasis

Si manejas un volumen de textos muy elevado y la edición manual de cada párrafo no es viable se pueden usar IA para parafrasear. Tienes opciones como Quillbot para poner fragmentos toscos y reescribirlos modificando el orden sintáctico y el vocabulario.

Sin embargo, ten en cuenta que recurrir sistemáticamente a “humanizadores de texto” automáticos para engañar a los detectores es una solución pobre. Si el resultado final carece de alma, la realidad es que no va a conectar con quien te lee. Además a veces esos textos parafraseados con IA acaban siendo difíciles de leer. Pasan el test, pero son regulares a nivel de legibilidad.

Opción 3: documentar el proceso de escritura como prueba de autoría

En entornos académicos o de contratos de copy, los falsos positivos de los detectores generan acusaciones injustas. Si has escrito un texto de forma completamente legítima pero el dichoso algoritmo insiste en que fue redactado por IA… solo nos queda la trazabilidad.

Utiliza procesadores de texto en la nube como Google Docs o Microsoft Word Online. Si por ejemplo redactas una tesis doctoral, seguramente puedas aportar un documento con la bibliografía en sus primeros momentos, revisiones, cambios, notas. También hay programas que toman capturas al azar y aportan una prueba irrefutable de autoría. Ante eso, no hay IA detector que valga. No obstante, es una solución cada vez menos necesaria, pues por suerte estos sistemas de detección de IA han mejorado mucho.

Los mejores detectores de IA gratuitos en español

Para facilitarte la tarea de selección y evitar que pierdas tiempo probando plataformas que no procesan textos en castellano o son costosas, te damos los mejores detectores de IA gratuitos en español.

Comparativa de los principales detectores de textos IA

Vamos a repasar las características, ventajas, límites y calidad que tienen para contenido en español diferentes opciones:

Detector IA Registro obligatorio Límite gratis diario Optimización para español Grammarly AI Detector No 1.000 palabras/análisis Media GPTZero No 5.000 caracteres/mes Alta Originality.ai Sí Muy limitado en free Excelente Scribbr AI Detector No Sin límite estricto Alta MyDetector.ai No 3 análisis al día Nativa

Grammarly AI Detector

Aunque es mundialmente conocida por su corrector de estilo en inglés, Grammarly cuenta con un módulo de detección de IA accesible de forma directa a través de la web sin necesidad de registrarse.

Su algoritmo está fuertemente calibrado para detectar textos salidos de ChatGPT en su configuración estándar anglosajona, lo que puede provocar que pase por alto textos traducidos o adaptados al español.

GPTZero

Es considerado uno de los pioneros y el estándar de la industria porque va directo a textos de arquitecturas GPT, aunque ahora analiza textos de casi cualquier LLM. Su versión gratuita permite procesar bloques de texto, lo que gusta mucho a profes y editores pues se adapta genial a esa necesidad.

Originality.ai

Originality es el detector más riguroso y temido por los redactores de contenido, porque es una opción orientada a marketing digital y agencias de SEO. Aunque su suite completa es de pago y requiere créditos, ofrece pequeñas pruebas que se adaptan muy bien. Su gran ventaja es que se actualiza al mismo ritmo que los modelos de lenguaje de última generación, “cazando” con facilidad incluso textos generados con los modelos más avanzados.

Scribbr AI Detector

Scribbr ofrece una detección orientada al ámbito académico que funciona de forma completamente gratuita. Ni cuenta, ni nada. Tiene detrás la tecnología de Turnitin y ofrece una tasa de acierto muy elevada en textos en español.

MyDetector.ai

Otra de las alternativas en español más recomendables es MyDetector. Al haber sido desarrollada con un enfoque directo en la lingüística de nuestro idioma, su tasa de falsos positivos en textos redactados en castellano es sensiblemente inferior a la de sus competidores estadounidenses. Permite analizar contenidos de forma directa y ofrece una interpretación del resultado muy intuitiva para usuarios no técnicos.

Cuál es el mejor detector de IA según el tipo de contenido

No existe una opción única y perfecta para todas las situaciones.

Tu elección debe adaptarse siempre a la naturaleza de tu proyecto:

Si estás auditando trabajos académicos la opción más justa es GPTZero o Scribbr porque “entienden” las estructuras analíticas de los estudiantes.

la opción más justa es o porque “entienden” las estructuras analíticas de los estudiantes. Si gestionas una agencia de marketing o un blog de nicho y tu prioridad absoluta es blindar el SEO de tus webs, utiliza Originality.ai o ZeroGPT para realizar análisis estrictos.

En general, si eliges uno adaptado a lo que haces, te va a dar datos más fiables. Tenlo en cuenta.

¿Son fiables los detectores de IA? Limitaciones y falsos positivos

La respuesta corta y directa de los expertos en lingüística computacional es un rotundo no al 100 %. Un detector de inteligencia artificial debe ser utilizado para lo que es: una guía. No te recomendamos verlo como un juez implacable, sino como una forma de mejorar los textos en la era de la IA.

Por qué los detectores cometen errores y generan resultados contradictorios

El talón de Aquiles de estas herramientas son los denominados falsos positivos: situaciones en las que un texto escrito íntegramente por un ser humano, con gran esfuerzo y dedicación, es marcado por el software como “100% generado por IA”.

Esto pasa cuando el autor humano tiene un estilo de escritura muy pulcro, técnico, corporativo o incluso si es demasiado académico. Si baja la perplejidad ante la subida de la técnica, el algoritmo lo castiga.

Cómo reducir los falsos positivos al analizar tu propio contenido

Si eres redactor y padeces el problema de que tus propios textos legítimos activan las alarmas de los detectores (y las de tus clientes), te aconsejamos seguir estas pautas:

Varía el ritmo drásticamente: si tu texto es soso, dale vida con cambios que sorprendan al lector.

si tu texto es soso, dale vida con cambios que sorprendan al lector. Evita las fórmulas trilladas: huye de las introducciones solemnes que estructuran siempre los chatbots. Ve al grano, aporta valor desde la primera línea.

huye de las introducciones solemnes que estructuran siempre los chatbots. Ve al grano, aporta valor desde la primera línea. Usa la primera persona: escribir desde el “yo” o el “nosotros” altera de forma natural los patrones de probabilidad matemática que rastrean los detectores.

De nuevo, lo importante es que dotes al texto de calidad y ritmo. Da igual si engañas al detector: el usuario percibe un texto que no tiene “gracia”.

Cuándo confiar en el resultado y cuándo pedir una segunda opinión

Confía en el veredicto del detector si el porcentaje es abrumadoramente alto (superior al 95%) y, además, la herramienta te marca un patrón continuo de baja variabilidad a lo largo de todo el documento.

Si los resultados bailan entre el 40% y el 60% según la plataforma donde lo pegues, estás ante una zona gris de incertidumbre. En ese escenario, descarta el veredicto exclusivo de la máquina y haz también una evaluación humana basada en las señales lingüísticas que veremos más adelante. Si está por debajo del 20%... casi seguro estás ante un texto original.

¿El contenido generado por IA penaliza en Google?

Existe un miedo generalizado entre los administradores de webs y especialistas en marketing digital, sobre todo de SEO, de que el uso de la inteligencia artificial suponga una sentencia de muerte para el posicionamiento orgánico de sus sitios web en los buscadores. Veamos esta cuestión con información específica de Google.

Qué dice Google sobre el contenido generado por inteligencia artificial

La postura oficial de Google es pública y clarísima: Google premia el contenido de alta calidad, independientemente de cómo se haya producido.

El buscador no persigue ni penaliza el uso de la IA, o al menos no de forma sistemática. De hecho, reconoce que la automatización puede ser una herramienta fantástica para generar contenidos útiles.

Google evalúa las páginas web basándose en su directriz E-E-A-T (Experiencia, Autoridad, Confiabilidad y Conocimiento). Si un texto resuelve la duda del usuario de forma brillante, es veraz y aporta valor, a Google no le importa si las teclas las pulsó un humano o un algoritmo de Sam Altman.

Cuándo el contenido IA es un riesgo para el SEO de tu web

El verdadero peligro es usar la inteligencia artificial de masiva y abusiva con el único propósito de manipular los rankings de búsqueda.

Si automatizas un script para que genere miles de artículos basura al día, traduciendo contenidos de terceros sin aportar contexto, replicando información genérica que ya está repetida en otras cien webs de Internet y saturando tu hosting con URLs de nulo valor… los sistemas antispam de Google intervendrán.

El buscador detectará que estás creando “contenido automatizado de poco valor” (Scraped Content) y aplicará una penalización orgánica drástica que hará desaparecer tu web de los resultados de búsqueda. El problema en este caso no es la IA en sí misma, sino la baja calidad y la falta de aportación de valor real para el usuario. No te la juegues.

Buenas prácticas para publicar contenido asistido por IA sin perder posicionamiento

Si vas a incorporar la inteligencia artificial generativa en tu flujo de trabajo de creación de contenidos, pero quieres hacerlo sin poner en riesgo la autoridad de tu web, te damos algunas claves éticas y técnicas:

Fase de curación y edición profunda: utiliza la IA para estructurar el artículo y generar ideas de encabezados. A partir de ahí, un editor humano debe revisar la información, verificar la veracidad de cada dato proporcionado para evitar alucinaciones, respetar la marca y escribir las secciones clave aportando el tono propio.

utiliza la IA para estructurar el artículo y generar ideas de encabezados. A partir de ahí, un editor humano debe revisar la información, verificar la veracidad de cada dato proporcionado para evitar alucinaciones, respetar y escribir las secciones clave aportando el tono propio. Añade valor exclusivo, inédito: no publiques textos que se limiten a compilar lo que ya existe. Aporta valor. Sé diferente.

Si tienes interés en profundizar, nosotros te contamos nuestro proceso de trabajo para llegar a los contenidos que lees en Raiola Networks.

Cómo saber si un texto ha sido escrito por una inteligencia artificial sin herramientas

A pesar del perfeccionamiento técnico de los modelos lingüísticos modernos, los ojos de un lector experimentado o de un editor veterano siguen siendo el detector más fiable del mundo. Existen patrones sutiles y muletillas del lenguaje que delatan a ChatGPT de forma inmediata.

Pese a ello, te damos algunas señales de riesgo potencial de texto generado por IA que te ayudarán a decidir en caso de duda.

Señales lingüísticas que delatan un texto generado por IA

Cuando leas un documento sospechoso, presta atención a la aparición recurrente de estos síntomas:

Exceso de cordialidad y neutralidad: la IA es esclava de sus filtros de seguridad corporativos. Sus textos son siempre excesivamente educados, evitan tomar posturas polémicas, rara vez usan un lenguaje coloquial, de la calle, y siempre te dan opiniones un tanto descafeinadas.

la IA es esclava de sus filtros de seguridad corporativos. Sus textos son siempre excesivamente educados, evitan tomar posturas polémicas, rara vez usan un lenguaje coloquial, de la calle, y siempre te dan opiniones un tanto descafeinadas. Estructuras repetitivas y predecibles: los artículos generados por IA suelen comenzar de forma invariable con introducciones genéricas y pomposas (ej. “En el vertiginoso mundo digital de hoy en día...”) y cierran de forma sistemática con un párrafo introducido por el clásico cliché “En conclusión...” o “En resumen...”.

los artículos generados por IA suelen comenzar de forma invariable con introducciones genéricas y pomposas (ej. “En el vertiginoso mundo digital de hoy en día...”) y cierran de forma sistemática con un párrafo introducido por el clásico cliché “En conclusión...” o “En resumen...”. Falta de profundidad real: la IA es especialista en escribir párrafos larguísimos y bellamente estructurados que, tras leerlos con atención, te das cuenta de que no dicen nada concreto. Es lo que en el sector editorial llamamos “vender humo”.

En general estos son las llamadas red flags o marcas claras de IA, pero hay más.

Patrones de estructura y repetición que identifican a ChatGPT y otros modelos

Los algoritmos predictivos tienden a enamorarse de ciertas palabras fetiche que utilizan hasta la saciedad en sus redacciones en español.

Si al revisar un texto te encuentras de forma masiva con términos como: “un lienzo en blanco”, “un testimonio de”, “revolucionar”, “crucial” o “imperativo”… tu intuición humana está en lo cierto. Estás ante un documento generado por un modelo de lenguaje que ha automatizado la escritura a costa de sacrificar ese genio que solo la mente de un escritor real puede insuflar a las palabras.

El ojo humano sigue siendo la métrica definitiva

El uso de un detector de IA online gratis es una solución excelente para realizar un primer filtrado, así de urgencia, o procesar volúmenes masivos de entregas. Esto te da la alerta necesaria ante posibles textos plagiados o automatizados que pongan en riesgo la calidad editorial de tu proyecto o el SEO de tu web.

Sin embargo, recuerda que la tecnología estadística no es infalible. Utiliza estas plataformas con inteligencia real, no artificial. Y si te preocupa que tu web guste a Google, empieza por lo primero que mejorará la experiencia del cliente. Antes de que lean tus textos, que la web cargue rápido gracias a un hosting de calidad. Con un equipo humano disponible en español 24/7.