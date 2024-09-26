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El social commerce es algo que has experimentado aunque no seas del todo consciente. Estás viendo tus redes tan tranquilo y, de repente, aparece ese producto que parece hecho específicamente para ti.

Lo tienes a tu alcance dentro de la red social. No tienes que buscar en Google ni hacer mayor esfuerzo que un clic dentro de la propia red.

Y caes. Compras. Eso es puro social commerce.

Para muchos negocios, las redes sociales han dejado de ser solo un escaparate donde "enseñar" para convertirse en la propia caja registradora. Y es lógico. El consumidor quiere que el proceso de compra sea parte de la experiencia positiva en sus redes. Igual de fácil.

Por desgracia, las redes están tan saturadas que no te va a llegar con poner un botón de comprar y olvidarte. Así que si quieres comerciar en ellas y sacarles partido, te contamos qué es el social commerce. También hablaremos de cómo se diferencia de otras estrategias y por qué la infraestructura sigue siendo la clave de tu éxito vendiendo en redes, incluso si estás fuera de tu web.

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¿Qué es el social commerce?

La definición de social commerce consiste en el acto de vender de forma directa productos o servicios en las redes sociales.

Para que encaje en este modelo, la transacción debe suceder sin que el usuario salga de la red social. La idea es aprovecharse de esa inmediatez que sentimos en Instagram o TikTok para quitar cualquier fricción del embudo de ventas. Ponerlo fácil.

Y es que la atención del usuario está en las redes sociales. Si pasamos una media de dos horas al día en redes, ¿por qué obligar al cliente a dar tres pasos extra para gastar su dinero? El social media commerce acorta esa distancia, y lo hace generando la sensación de que el producto es prácticamente a medida, aunque esa parte es puro marketing.

Social commerce vs ecommerce tradicional: diferencias clave

Aunque ambos tienen como objetivo final la venta, el social commerce vs ecommerce tradicional presentan diferencias estructurales que debes entender para no mezclar estrategias:

Lugar de la transacción: En el ecommerce tradicional, el centro de todo es tu sitio web o tu tienda online. En el social commerce, el centro es el perfil de la red social.

En el ecommerce tradicional, el centro de todo es tu sitio web o tu tienda online. En el social commerce, el centro es el perfil de la red social. Intención del usuario: Quien entra en un e-commerce suele tener una intención de compra más clara (ha buscado el producto). En el social commerce, esa compra suele ser por impulso o descubrimiento mientras el usuario consume contenido.

Quien entra en un suele tener una intención de compra más clara (ha buscado el producto). En el social commerce, esa compra suele ser por impulso o descubrimiento mientras el usuario consume contenido. Interacción: El ecommerce es más unidireccional. El social commerce es intrínsecamente participativo, ya que las reseñas y los "likes" influyen en tiempo real en la decisión de otros compradores.

Es importante destacar que, aunque el proceso ocurra en la red social, tu infraestructura de alojamiento web sigue siendo algo imprescindible. Muchas de estas plataformas sincronizan sus catálogos con tu base de datos mediante APIs, por lo que si tu servidor es lento o falla al recibir esa petición de sincronización, la tienda social mostrará stock agotado o precios que están mal. Calidad ante todo, también en el social commerce.

Social selling diferencias social commerce: no son lo mismo

Es muy fácil confundirlos, pero hay un matiz importante a la hora de analizar las diferencias entre social selling y social commerce que nos parece importante señalar.

El social selling es una técnica de ventas orientada a generar relaciones. Es lo que hace un comercial en LinkedIn, conectando, aportando valor para generar confianza y, a largo plazo, cerrar la ansiada venta. No hay un botón de "comprar ahora" inmediato.

El social commerce, en cambio, es puramente transaccional. Es la infraestructura técnica que permite que la venta se ejecute, ya que, si el social selling es la conversación en la puerta de la tienda, el social commerce sería el TPV y el mostrador dentro de la aplicación.

Social commerce vs social media marketing: dónde termina la promoción y empieza la venta

A menudo nos preguntan: "¿Pero esto no es lo que llevo haciendo años en Facebook?".

No. O al menos no exactamente. Porque:

Social media marketing: Su objetivo es la visibilidad y atraer tráfico a la web. Publicas un post y esperas que vayan a tu tienda.

Su objetivo es la visibilidad y atraer tráfico a la web. Publicas un post y esperas que vayan a tu tienda. Social commerce: Su objetivo es la conversión inmediata. El post es la tienda.

La frontera se difumina cuando el usuario va a completar el checkout sin salir de la plataforma. Si tu estrategia solo consiste en poner el enlace de tu web en la biografía, estás haciendo marketing en redes sociales. Si tienes configurado un catálogo nativo y etiquetas de producto, estás entrando en el terreno de la estrategia de social commerce.

Cómo funciona el social commerce: características y elementos esenciales

Para que tus ventas funcionen, no va a bastar con postear cuatro fotos. Necesitas que la red social se comporte como una extensión de tu negocio.

Así es como funciona el social commerce: se basa en la integración de tres pilares fundamentales: catálogo, pago y prueba social.2

El proceso de compra dentro de las redes sociales, paso a paso

Imagina el flujo ideal de un cliente como lo siguiente:

Descubrimiento: El usuario ve un vídeo en TikTok o un reel en Instagram con tu producto. Consulta de detalles: Toca la etiqueta de producto y ve el precio y la descripción, pero sin salir del vídeo. Checkout: selecciona su opción de sistemas como Meta Pay o integraciones con Shopify/PrestaShop o la pasarela de pagos que utilices). Confirmación: recibe la notificación de compra y sigue viendo vídeos.

Este proceso elimina el riesgo de que el usuario se distraiga o se arrepienta, ya que muchas redes ya tienen sus datos de pago guardados. Y eso es oro, en todos los sentidos.

Elementos que definen una experiencia de social commerce

Para implementar esto con éxito, tu marca debe activar ciertos elementos nativos.

Catálogos de producto nativos en la red social

Esto ya son bases de datos sincronizadas con toda la información, por lo que la potencia de tu hosting para ecommerce es crítica.

Estos catálogos se actualizan periódicamente conectándose a tu web, así que si tienes miles de referencias y tu servidor no responde con agilidad, la sincronización fallará, con lo que podría darse algún problema, tipo vender productos sin stock o que no aparezca la información. Si vas a montar algo grande, te recomendamos un hosting elástico o servidor VPS para evitar sustos.

Pagos integrados sin salir de la plataforma

Aunque en algunos países esta opción aún está desplegándose totalmente, la tendencia es que el pago sea invisible.

¿Invisible? Pues sí. Plataformas como Facebook o Instagram ya permiten en mercados específicos ese pago nativo. Para el resto, se usan integraciones rápidas que abren una ventana de pago optimizada dentro de la propia app. Sin fricciones.

Contenido generado por usuarios (UGC) y reseñas sociales

A diferencia de una web donde las reseñas resultan más "estáticas", en el social commerce las opiniones resultan dinámicas. Un comentario positivo en una publicación de producto vale más que cualquier descripción técnica que tú vayas a escribir, ya que esa prueba social acelera la conversión.

Ventajas y desventajas del social commerce para tu negocio

Vamos a ver las ventajas y desventajas del social commerce para que decidas con criterio la que va mejor para ti.

Principales ventajas del social commerce para empresas y tiendas online

Implementar herramientas de social commerce te ofrece beneficios que el ecommerce tradicional, normalmente, no puede alcanzar:

Reducción del abandono en el proceso de compra: Al haber menos pasos y menos cambios de entorno, el usuario tiene menos oportunidades de abandonar el carrito. Es el triunfo de la compra impulsiva.

Al haber menos pasos y menos cambios de entorno, el usuario tiene menos oportunidades de abandonar el carrito. Es el triunfo de la compra impulsiva. Alcance orgánico y viralidad del contenido de producto: un producto en una tienda online no se "comparte" fácilmente. Un post de producto en Instagram con un diseño potente llega a volverse viral y alcanza a miles de personas que ni siquiera te conocían. El potencial es brutal.

un producto en una tienda online no se "comparte" fácilmente. Un post de producto en Instagram con un diseño potente llega a volverse viral y alcanza a miles de personas que ni siquiera te conocían. El potencial es brutal. Segmentación precisa gracias a los datos sociales: Las redes sociales saben qué nos gusta casi mejor que nosotros mismos. Al vender ahí, tu producto aparece exactamente ante las personas que tienen más probabilidades de comprarlo basándose en sus intereses "de verdad".

Desventajas y riesgos que debes tener en cuenta

Vender en "casa ajena" (fuera de tu web) tiene sus contrapartidas:

Dependencia de los algoritmos de cada plataforma: si mañana Instagram decide que tus posts no se ven, tus ventas caen. No tienes el control del tráfico que, en tu web, podrías trabajar por la vía del SEO para e-commerce .

si mañana Instagram decide que tus posts no se ven, tus ventas caen. No tienes el control del tráfico que, en tu web, podrías trabajar por la vía del . Limitaciones en la personalización de la experiencia: en tu tienda online tú decides absolutamente todo. Pero en social commerce tendrás siempre que adaptarte a la interfaz de la red social, que puede cambiar.

en tu tienda online tú decides absolutamente todo. Pero en social commerce tendrás siempre que adaptarte a la interfaz de la red social, que puede cambiar. Gestión de pagos y atención al cliente: Centralizar la atención al cliente cuando te escriben por DM y todo tipo de comentarios llega a ser caótico si no estás preparado. Hay que tenerlo presente antes de lanzarte.

Ojo, porque ese es un factor técnico que solemos pasar por alto: la escalabilidad. Si un influencer menciona tu producto y el enlace lleva a tu tienda, vas a recibir un pico de tráfico brutal en segundos. Si no cuentas con un servidor VPS o una infraestructura capaz de absorber ese impacto, tu web se cae… justo cuando más la necesitas. Si trabajas en social commerce, vas a tener picos de demanda muy agresivos que un hosting compartido básico no soporta. Así que no te la juegues con eso.

Plataformas de social commerce: cuál elegir según tu negocio

No todas las redes sirven para vender lo mismo ni atraen al mismo tipo de cliente. Así que a la hora de elegir las mejores plataformas de social commerce, lo primero es entender dónde pasa el tiempo tu comprador ideal.

No intentes estar en todas, pues es mejor estar fuertes en una que tener tres catálogos abandonados y sin actualizar.

Instagram Shopping: social commerce visual para marcas con audiencia fiel

Instagram sigue siendo la reina del social commerce por su potencia visual.

Es ideal para sectores como moda, decoración, cosmética o cualquier producto que "entre por los ojos".

Qué ofrece: etiquetas de producto en posts, historias y reels, una pestaña de "Tienda" en el perfil y la posibilidad de crear colecciones.

etiquetas de producto en posts, historias y reels, una pestaña de "Tienda" en el perfil y la posibilidad de crear colecciones. Punto fuerte: integración con el ecosistema de Meta y la facilidad para que los influencers etiqueten tus productos directamente en su contenido.

Dicho esto, si tuviéramos que apostar por una sola plataforma de social commerce, nuestra recomendación sería Instagram. Solo hay alguien que compita, y es…

TikTok Shop: la plataforma de social commerce de mayor crecimiento

TikTok es genial para vender, y el fenómeno #TikTokMadeMeBuyIt existe por algo. Sin embargo, el social commerce aquí se basa en la espontaneidad y en el vídeo corto, que son formatos específicos que has de valorar:

Qué ofrece: Compras integradas durante los directos (Live Shopping) y una pestaña de tienda muy agresiva.

Compras integradas durante los directos (Live Shopping) y una pestaña de tienda muy agresiva. Punto fuerte: Su algoritmo de descubrimiento es capaz de poner un producto delante de millones de personas sin que estas sigan a la marca, lo que democratiza mucho las ventas para marcas pequeñas.

Así que si necesitas una puerta de entrada y eres creativo con los vídeos, ¡no lo dudes!

Facebook Shops y Facebook Marketplace: social commerce para audiencias amplias

Aunque parezca "la red de los veteranos", el social commerce en Facebook sigue moviendo volúmenes de dinero brutales, especialmente en sectores de segunda mano o productos para un público de 35 a 55 años.

Qué ofrece: Tiendas personalizables que se sincronizan con Instagram y el Marketplace para ventas más locales o directas.

Tiendas personalizables que se sincronizan con Instagram y el Marketplace para ventas más locales o directas. Punto fuerte: Potencia de su plataforma de anuncios (Ads Manager), que permite segmentar con una precisión brutal para llevar tráfico a tu tienda social.

No caigas en el error de pensar que Facebook está muerto, porque no es así si segmentas bien. Simplemente va a un público específico.

Pinterest Shopping y YouTube Shopping: canales emergentes a considerar

No queremos dejar sin su mención de honor a dos opciones fenomenales para hacer social commerce, como son:

Pinterest Shopping: El catálogo de inspiración por excelencia. Los usuarios entran en Pinterest con una mentalidad de planificación (reformar una casa, organizar una boda), lo que los sitúa muy cerca de la decisión de compra.

El catálogo de inspiración por excelencia. Los usuarios entran en Pinterest con una mentalidad de planificación (reformar una casa, organizar una boda), lo que los sitúa muy cerca de la decisión de compra. YouTube: Gracias a integraciones con plataformas como Shopify o WooCommerce, ahora puedes mostrar un carrusel de productos justo debajo de tus vídeos. Ideal si haces reviews tecnológicas o tutoriales.

Como ves, el tipo de contenido que hagas influye mucho. Así que eso es otro de los factores a tener presente a la hora de tomar tu decisión.

Estrategia de social commerce: cómo convertir seguidores en clientes

Para que el social commerce funcione, necesitas una estrategia que transforme el entretenimiento en transacción.

Aquí no vale el "compra mi producto" constante, sino que vas a tener que ser más sutil porque si no el usuario te ignorará como si fueses un anuncio.

Define tu audiencia y elige el canal adecuado antes de empezar

Parece obvio, pero es el error más común. Si vendes software B2B para ingenieros, quizá TikTok Shop no sea tu sitio, pero sí podrías trabajar una estrategia de contenido en LinkedIn que derive a una landing optimizada.

Antes de configurar nada, pregúntate: ¿mi cliente está aquí para comprar o solo está en redes sociales para desconectar? El social commerce funciona genial cuando consigues que la compra se sienta como parte del ocio del usuario.

Contenido que vende: formatos y tipos de publicación que funcionan en cada red

Para vender en redes sociales, el contenido debe ser "shoppable" (comprable), pero a la vez resultar todo muy natural:

Vídeos de "cómo se usa": Demuestra el valor de tu producto en situaciones reales.

Demuestra el valor de tu producto en situaciones reales. Directos (live shopping): Funcionan increíblemente bien para resolver dudas en tiempo real y lanzar ofertas flash que generen urgencia.

Funcionan increíblemente bien para resolver dudas en tiempo real y lanzar ofertas flash que generen urgencia. UGC (User Generated Content): Republica los vídeos de tus clientes usando tu producto.

Cómo optimizar tu tienda social para aumentar la conversión

Una tienda en redes sociales debe ser tan profesional como tu web principal. Si un usuario ve fotos cutres o descripciones paupérrimas, se irá. Y con razón.

Por lo tanto, debes integrar:

Imágenes de alta calidad: Usa fotos que mantengan la estética de la red social (menos "catálogo frío", más "estilo de vida"). Descripciones claras: En el móvil leemos poco. Ve al grano. Sincronización técnica impecable: Asegúrate de que los precios y el stock en la red social coinciden con tu web.

Cómo implementar social commerce en mi tienda online: pasos técnicos

Si ya tienes un ecommerce funcionando, dar el salto al social commerce es más fácil de lo que crees.

Para facilitarte la vida en esto de cómo implementar social commerce en tu tienda online, sigue este orden:

Prepara tu catálogo: Tu web (da igual que esté en WordPress con WooCommerce, PrestaShop o Shopify) debe generar un "feed" de datos. Este es un archivo que contiene toda la información de tus productos. No puede faltar, así que hazlo bien. Configura el Business Manager: En el caso de Meta, necesitas una cuenta comercial en Business Manager (Meta Business Suite) para subir ese catálogo y verificar tu dominio. Conecta tu CMS con la red social: Existen plugins y módulos oficiales que hacen este trabajo por ti, enviando la información de tu web a la plataforma social de forma automática. Verificación y aprobación: Las plataformas revisarán tu tienda para asegurarse de que cumples sus políticas (no vender productos prohibidos, tener una web segura, etc.).

Es en este proceso de sincronización donde muchos fallan. Si tu servidor dedicado o VPS no está bien configurado, las llamadas constantes de los robots de Facebook o TikTok para actualizar el catálogo van a pulirse los recursos y ralentizar tu web para los usuarios. Tenlo en cuenta.

Conclusión: ¿Vale la pena el social commerce para tu negocio?

Sin duda.

El social commerce es la evolución lógica de las ventas online. Los usuarios queremos comodidad y confianza, y las redes sociales ofrecen las dos cosas en un mismo entorno. Además, integrar esta estrategia te permite diversificar tus fuentes de ingresos y no depender exclusivamente del tráfico orgánico de Google o de los anuncios tradicionales. Algo muy valioso en un proyecto.

Eso sí, recuerda que las redes sociales son el canal… pero tu web y tu hosting siguen siendo la base de todo.