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Si trabajas online, es imposible que no hayas sentido esa presión silenciosa de que te estás quedando atrás. Todo el mundo habla de la revolución de la IA, pero la realidad cuando te pones a trabajar es otra. Entras a esa nueva plataforma trending que promete ser la mejor app de inteligencia artificial gratis. Te registras y a los tres mensajes ya te salta un aviso de que o pagas, o se acabó.

Lógicamente, pocos profesionales pueden permitirse tener tantas suscripciones activas, por lo que hay que elegir herramientas de IA que nos ayuden a trabajar de verdad. A producir.

Porque sí: existen recursos de inteligencia artificial gratuitos y planes freemium extremadamente jugosos. Así que vamos a analizar las mejores herramientas de inteligencia artificial gratuitas del mercado. Detallamos qué puedes hacer con ellas en su plan gratuito y cuáles son sus límites reales, para que puedas integrarlas multiplicando tu productividad.

Índice del artículo





























































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Herramientas IA gratis para generar contenido y escribir textos

La creación de contenidos o el copywriting absorben hoy una cantidad ingente de horas en cualquier agencia digital. Estas plataformas de IA te permiten delegar la estructuración de textos de forma ágil, y en un perfecto español (o casi).

ChatGPT (OpenAI): el punto de partida para cualquier profesional

La plataforma ChatGPT de OpenAI sigue marcando el estándar de la industria y la primera toma de contacto obligatoria para cualquier profesional web que busque inteligencia artificial gratis online.

Qué puedes hacer con la versión gratuita

La versión sin coste de ChatGPT da acceso a sus modelos más avanzados bajo un sistema de cuotas dinámicas. Es espectacular para hacer cosas como estructurar el árbol de contenidos de una página web, redactar correos electrónicos para clientes, hacer pruebas de CTAs, generar variantes de textos persuasivos o desglosar ideas para campañas de marketing en redes sociales. Además, entiende cada vez más los contextos locales y jergas de España y LATAM, lo cual ayuda muchísimo.

Limitaciones reales del plan free

Cuando el volumen de peticiones a nivel global es muy alto o consumes tus mensajes de alta capacidad diaria, la plataforma te degrada automáticamente a su modelo básico. Un modo rápido con habituales errores o alucinaciones (se inventa información) que entraña sus riesgos. Tampoco te permite crear GPTs personalizados avanzados con archivos internos masivos.

Google Gemini: inteligencia artificial gratis online integrada en tu flujo de trabajo

Gemini es la apuesta directa de Google para competir por el trono de la IA generativa. A la gente le gusta porque es rapidísimo y, claro, está dentro del ecosistema de Google.

Qué puedes hacer con la versión gratuita

El gran punto fuerte de la versión gratuita de Gemini es su capacidad para conectarse a Internet en tiempo real de forma nativa para contrastar datos. Es brutal a la hora de analizar tendencias, sacar información de vídeos en YouTube, Google Maps o hacer resúmenes de páginas web. Su ventana de contexto en español es amplia y procesa instrucciones directas de forma muy fluida. Ten en cuenta que la base de datos de Google es tremenda. Hay diferencia.

Limitaciones reales del plan free

Aunque está conectada a la red, a veces es excesivamente prudente o restrictiva con temáticas delicadas y tiende a dar respuestas más genéricas o evasivas. Además, sus modelos más top se reservan para la suscripción de pago de Google One.

Claude (Anthropic): la IA gratuita que destaca en redacción y análisis de textos largos

Para muchos, Claude es el secreto mejor guardado del ecosistema gracias a su finura lingüística.

Qué puedes hacer con la versión gratuita

Claude destaca de forma sobresaliente en la calidad de su redacción y su tono humano. Si odias los textos que suenan robóticos o abusando de clichés típicos de IA, Claude tiende a dar buenos resultados. En su plan gratuito, te permite subir archivos de texto pesados, PDF o briefings de clientes para analizarlos, extraer conclusiones, corregir el estilo o adaptar el tono de una marca de forma natural y elegante.

Limitaciones reales del plan free

Su límite de mensajes diarios en la versión gratuita es estricto. Si le subes archivos muy pesados o encadenas unas pocas preguntas (algo muy necesario para redactar), todo se para a no ser que pagues. Y la factura no es baja. No es una herramienta para usarla en bucle durante una jornada laboral de ocho horas sin interrupciones.

DeepSeek: la alternativa gratuita que está dando que hablar

Esta plataforma ha irrumpido con fuerza en el panorama tecnológico internacional, ofreciendo capacidades de razonamiento lógico brutales a coste cero.

Qué puedes hacer con la versión gratuita

DeepSeek cuenta con un modelo de razonamiento profundo (DeepSeek-R1) accesible de forma gratuita que es una auténtica locura para resolver problemas lógicos o depurar código de programación, además de analizar estructuras de datos. Es capaz de desglosar su "pensamiento" paso a paso antes de darte la respuesta final, lo que te permite entender cómo ha llegado a una conclusión. Utilísimo.

Limitaciones reales del plan free

Al ser una opción que ha ganado una popularidad tremenda en muy poco tiempo, sus servidores sufren picos de saturación constantes. Además, su interfaz a menudo está en chino o no se integra bien con Google o Microsoft.

Microsoft Copilot: IA generativa gratis para entornos profesionales

Integrado dentro del ecosistema de Windows y el navegador Edge, Copilot es la forma más directa de acceder a la tecnología de OpenAI de forma gratuita.

Qué puedes hacer con la versión gratuita

Copilot te permite usar la tecnología de GPT-4 de forma totalmente gratuita. Cuenta con tres modos de conversación (Creativo, Preciso y Equilibrado) que adaptan el comportamiento de la IA según si trabajas en borradores o ideas, o si vas a pasarle datos estadísticos exactos que analizar.

Limitaciones reales del plan free

La navegación e interfaz suele resultar intrusiva si no utilizas los servicios de Microsoft por defecto. Además, las conversaciones tienen un límite estricto de giros de guion (número de preguntas y respuestas dentro de un mismo chat), tras el cual te obliga a empezar una conversación desde cero.

Quillbot y Grammarly: herramientas IA gratis para escribir textos en inglés y español

Si tu agencia gestiona clientes internacionales o necesitas revisar textos en inglés, este combo es imprescindible.

Grammarly funciona como un corrector ortográfico y de tono inteligente que analiza tus correos o copies en tiempo real para asegurar que suenen profesionales.

Por su parte, Quillbot es de las mejores herramientas de IA gratis para generar contenido derivado mediante el parafraseo. Vamos, que le pones un párrafo y su algoritmo lo reescribe con cinco enfoques estilísticos diferentes manteniendo el significado original intacto. No siempre va bien, pero, según qué cosas, resuelve.

Herramientas IA gratis para SEO y posicionamiento web

Optimizar una página web para que escale posiciones en los buscadores requiere un trabajo de SEO y GEO o AEO en el que la IA ayuda. Te va a agilizar tareas de analítica, ahorrándote de paso un buen dinero, aunque lógicamente haya herramientas de pago más potentes.

Perplexity AI: búsqueda semántica gratuita para investigación de contenido y palabras clave

Perplexity es un motor de respuestas conversacional que funciona como un asistente de investigación SEO avanzado.

Prueba con este prompt de ejemplo para SEO en Perplexity:

"Analiza los contenidos mejor posicionados en España para la keyword 'mejor hosting para WordPress'. Dime qué subtemas tratan en sus encabezados H2 y qué intenciones de búsqueda secundarias debería cubrir en mi artículo para competir con ellos. Cita tus fuentes".

Qué puedes hacer con la versión gratuita

Es una de las mejores herramientas de IA gratis para SEO. Porque en lugar de darte un texto basado en datos potencialmente obsoletos, Perplexity rastrea la web, pero también lee los artículos de tu competencia. Desde ahí te devuelve un resumen estructurado respondiendo a tu petición, citando textualmente las fuentes y URLs de donde ha extraído la información. Es brutal para hacer keyword research semántico y buscar lagunas de contenido en los resultados de Google. Esas citas, en SEO, son oro cuando se investiga.

Limitaciones reales del plan free

Su plan gratuito utiliza su modelo de búsqueda estándar, excelente, pero que carece de la profundidad analítica que ofrece su modo "Pro" (que realiza búsquedas cruzadas multicapa y utiliza modelos como Claude).

NotebookLM: analiza documentos y briefings de SEO con IA sin coste

NotebookLM es un servicio de Google que funciona como un bloc de notas inteligente fortificado con inteligencia artificial.

A diferencia de otros sistemas que buscan en todo internet, en NotebookLM tú creas un espacio de trabajo privado y le subes tus propias fuentes de información (pueden ser PDFs con auditorías de Screaming Frog, briefings de clientes, Excel que has investigado, URLs de la competencia o documentos de texto).

La IA se bloquea para responder única y exclusivamente basándose en los documentos que tú le has proporcionado. Cero alucinaciones. Y gratis, claro.

Herramientas IA gratis para crear imágenes y contenido visual

El diseño gráfico para posts y elementos visuales de redes sociales ya no dependen de bancos de imágenes genéricos y trillados que usaba todo el mundo. La IA también ha movido eso, y bastante.

Canva IA: diseño profesional gratuito para webs y redes sociales

Canva ha integrado de forma magistral funciones de inteligencia artificial generativa dentro de su archiconocida interfaz de diseño de arrastrar y soltar.

Qué puedes hacer con la versión gratuita

Tienes acceso a herramientas de "Texto a imagen" para generar recursos visuales desde cero escribiendo una descripción. También incluye funciones de edición inteligente como la "Escritura mágica" para adaptar contenidos dentro de tus creatividades o filtros de mejora automática para fotografías.

Limitaciones reales del plan free

Muchas de las funciones más potentes de manipulación fotográfica están bloqueadas bajo el candado de la versión Pro, así que no podrás ni quitar fondos. Además, tienes un límite mensual de créditos para generar imágenes desde cero.

Dreamina e ImageFX: generadores de imágenes con IA gratis online

Si estás buscando crear ilustraciones realistas con IA o recursos visuales con una calidad que compita cara a cara con Midjourney, pero sin pagar ni un céntimo, tienes dos alternativas:

ImageFX (Google Kitchen) : utiliza el potentísimo modelo Imagen 3 de Google. Su interfaz es sencillísima y ofrece una calidad fotográfica en la recreación de fotorrealismo que roza la perfección. Es completamente gratuita y funciona mediante un sistema de créditos diarios muy generoso.

: utiliza el potentísimo modelo Imagen 3 de Google. Su interfaz es sencillísima y ofrece una calidad fotográfica en la recreación de fotorrealismo que roza la perfección. Es completamente gratuita y funciona mediante un sistema de créditos diarios muy generoso. Dreamina (CapCut / ByteDance): Esta plataforma es una de las grandes revelaciones para diseñadores web. No solo genera imágenes de una calidad soberbia a partir de texto en español, sino que incluye herramientas gratuitas de inpainting (pintar encima de una zona de la foto para que la IA añada o cambie un elemento) y escaladores de resolución por IA integrados, algo que casi todas las demás plataformas cobran en sus planes prémium.

En estos dos casos tienes potentísimas herramientas de IA gratis para profesionales del diseño web. Pero hay más.

DALL-E a través de ChatGPT: qué puedes generar sin pagar

Mucha gente piensa que para usar DALL-E 3 (el generador de imágenes de OpenAI) es obligatorio pagar ChatGPT Plus. Sin embargo, la versión gratuita de ChatGPT ya te permite generar hasta dos imágenes al día utilizando este motor de forma totalmente nativa dentro del chat.

Herramientas IA gratuitas para marketing digital y agencias

La gestión diaria de una agencia o un flujo de trabajo como freelance exige agilizar los procesos y entrega eficaz. En eso, la IA actúa como un multiplicador que da mayor potencia al profesional que sabe manejarla.

Frase.io y SlidesAI: automatiza briefs, presentaciones y propuestas de cliente

Cuando necesitas estructurar una propuesta comercial o un informe de contenidos para un cliente, estas son tus opciones gratis:

Frase.io : aunque Frase es una plataforma de pago, incluye generadores gratuitos basados en IA que no requieren registro. Puedes utilizar su generador de esquemas (AI Outline Generator) o su herramienta de briefs de contenido para introducir una palabra clave y obtener una estructura completa de encabezados y enfoques temáticos en segundos, lista para enviársela a tu equipo.

: aunque Frase es una plataforma de pago, incluye generadores gratuitos basados en IA que no requieren registro. Puedes utilizar su generador de esquemas (AI Outline Generator) o su herramienta de briefs de contenido para introducir una palabra clave y obtener una estructura completa de encabezados y enfoques temáticos en segundos, lista para enviársela a tu equipo. SlidesAI: se trata de una extensión inteligente que se integra directamente dentro de Google Slides. Su funcionamiento es perfecto para agencias: copias el texto en sucio de una propuesta técnica, de una auditoría web o de un resumen de proyecto, lo pegas en la extensión y la IA estructura la información, crea las diapositivas de forma automática, elige una paleta de colores corporativa y añade iconos representativos. Su plan gratuito te permite generar varias presentaciones al mes sin coste inicial.

¿Y para los especialistas en marketing? También tenemos herramientas de IA gratis para marketeros.

Rytr: redacción de copies y textos publicitarios con IA gratis para marketers

Rytr es una de las plataformas de copywriting asistido más veteranas y estables del mercado, especialmente calibrada para generar textos comerciales persuasivos basados en fórmulas de marketing clásicas como AIDA (Atención, Interés, Deseo, Acción) o PAS (Problema, Agitación, Solución).

Qué puedes hacer con la versión gratuita

El plan freemium de Rytr te otorga acceso a más de 40 plantillas de uso específicas (use cases). También podrás generar de forma ilimitada ideas para anuncios de Meta o Google Ads, redactar descripciones atractivas para fichas de producto de un e-commerce, crear líneas de asunto para campañas de email marketing que aumenten la tasa de apertura o formular respuestas automáticas y profesionales a reseñas negativas de clientes.

Limitaciones reales del plan free

La limitación principal radica en su contador de caracteres mensuales. Su plan gratuito te permite generar un máximo de 10.000 caracteres al mes (aproximadamente unas 1.500 o 2.000 palabras). Olvídate de artículos extensos de blog en su versión free, pues solo te valdrá para pulir microtextos, copies de conversión, llamadas a la acción (CTAs) y textos cortos que exijan un alto impacto psicológico en el usuario.

DeepL: traducción profesional con IA gratis para mercados hispanohablantes

El traductor de Google se queda corto para según qué necesidades. Así que el estándar de traducción por IA profesional gratis es DeepL, una plataforma de traducción basada en redes neuronales e inteligencia artificial que entiende el contexto técnico, los modismos y el sentido gramatical real de las frases como si fuera un traductor humano.

Su versión gratuita te permite traducir documentos completos (como archivos de texto .docx o presentaciones .pptx) manteniendo el diseño y la maquetación original intactos sin cobrarte nada. Espectacular.

Meta AI: el asistente gratuito integrado en WhatsApp e Instagram

Meta ha integrado su modelo de lenguaje Llama de forma nativa dentro de sus canales de comunicación masivos. Si eres community manager o mantienes la comunicación con tus clientes a través de redes, puedes activar el asistente directamente en los chats para redactar copies creativos para tus publicaciones.

Además, podrás resumir hilos largos de conversaciones con socios de la agencia o generar ideas rápidas para guiones de vídeos verticales (Reels o TikToks) sin necesidad de abrir pestañas adicionales en tu escritorio de trabajo.

Herramientas IA gratis para productividad y automatización de proyectos web

El verdadero salto de rendimiento para una agencia o un desarrollador web ocurre cuando consigues que las herramientas hablen entre sí de forma automática, eliminando las tareas repetitivas que no aportan valor real al negocio.

N8N con IA: automatización gratuita de flujos de trabajo para tu web o negocio digital

n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto que cuenta con nodos nativos avanzados de inteligencia artificial.

Cómo conectar N8N con ChatGPT o Gemini sin coste inicial

Si descargas la versión self-hosted de n8n y la instalas en tu propio servidor VPS, la herramienta es completamente gratuita y no tiene límites de tareas mensuales.

Dentro de su panel de control, puedes arrastrar el nodo de IA avanzada y conectarlo utilizando las claves API gratuitas de desarrollo que te ofrecen Google AI Studio o los créditos de prueba de OpenAI. Esto te permite montar tu propio sistema automatizado dentro de tu hosting sin depender de suscripciones de terceros.

Casos de uso reales para agencias y desarrolladores web

Aquí te presentamos dos ideas para que le saques todo el partido a estas herramientas de IA gratis para agencias y desarrolladores web:

Clasificación de soporte: programa un flujo que lea los correos de soporte de tus clientes que entran al servidor. El nodo de IA analiza el texto del correo y determina si es una urgencia crítica o una consulta menor, lo etiqueta de forma automática y te envía una alerta prioritaria a tu canal de Slack o Discord de la agencia.

programa un flujo que lea los correos de soporte de tus clientes que entran al servidor. El nodo de IA analiza el texto del correo y determina si es una urgencia crítica o una consulta menor, lo etiqueta de forma automática y te envía una alerta prioritaria a tu canal de Slack o Discord de la agencia. Elección de contenidos automática: un flujo que monitorice fuentes de noticias de diseño o desarrollo web, pase los textos por una IA para que redacte un resumen ejecutivo automatizado y los guarde directamente como borradores dentro de tu WordPress, listos para tu revisión y publicación semanal.

Estos son solo dos ejemplos donde la IA aporta valor, pues elimina tareas que realmente no requieren la atención de una persona para hacerse bien.

Fathom y Supernormal AI: toma notas y resúmenes de reuniones con IA gratis

Las reuniones en las que el cliente te da el briefing del proyecto suelen durar horas y obligan a ir anotando cada detalle a todo correr, lo que aumenta las probabilidades de pasar por alto un requerimiento técnico vital para el proyecto web.

Fathom y Supernormal AI son dos aplicaciones que se integran como asistentes silenciosos en tus videollamadas de las principales plataformas. Incluso en sus planes gratuitos graban la llamada por completo y transcriben cada palabra que se dice, tanto en inglés como en español.

Al finalizar la reunión, utilizan su motor de IA para generarte un resumen ejecutivo estructurado por puntos. Te entregan un documento limpio con las decisiones tomadas, detalles, problemas detectados y hasta un listado de tareas asignadas a cada miembro del equipo. Así, podrás enviarle este resumen a tu cliente cinco minutos después de colgar la llamada, ofreciendo una imagen de profesionalidad absoluta.

AskYourPDF y ChatPDF: extrae información de contratos, manuales y briefings

Cuando un cliente te envía un dossier corporativo de 200 páginas o el manual técnico de un software complejo de terceros que debes integrar en su tienda online, solo la idea de leerlo cansa.

Con ChatPDF o AskYourPDF arrastras ese documento a su interfaz web gratuita y la plataforma transforma el archivo estático en un chat interactivo. Puedes preguntarle directamente lo que necesites. El sistema escaneará el documento mediante procesamiento de lenguaje natural y te dará las respuestas exactas, ahorrándote mucha tarea.

Cómo puede la inteligencia artificial ayudarte a gestionar y mejorar tu página web

La inteligencia artificial también puede integrarse directamente en las entrañas de tu sitio web para potenciar las ventas de tu negocio y aliviar las tareas de mantenimiento técnico en tu plataforma de alojamiento.

IA para WordPress: herramientas que mejoran tu web sin tocar código

WordPress es el sistema de gestión de contenidos (CMS) más utilizado del planeta, y su ecosistema de plugins está absorbiendo las tecnologías de IA a pasos agigantados para facilitar la vida de los administradores web.

Generación de contenido y textos para tu WordPress con IA

Plugins gratuitos como Jetpack AI Assistant se integran directamente dentro del editor de bloques nativo de WordPress (Gutenberg).

Esto significa que, mientras estás estructurando una página de servicios o un artículo de blog, puedes seleccionar un bloque de texto y pedirle a la IA integrada que cambie el tono para hacerlo más formal, que corrija las faltas de ortografía, que traduzca el fragmento a otro idioma de inmediato o que genere un resumen ejecutivo para usarlo como extracto inicial de la página.

Optimización de imágenes y diseño con herramientas IA gratis

Existen soluciones integradas en WordPress que se apoyan en algoritmos inteligentes en la nube para procesar tus archivos multimedia. Plugins como Imsanity o las funciones automáticas de optimización inteligente de las suites de caché te permiten automatizar el reescalado y compresión de las imágenes que suben tus redactores. Si sumas esto a un hosting rápido, tu web volará.

IA para soporte al cliente: chatbots y asistentes gratuitos para tu web

La atención al cliente llega a consumir enormes recursos, y no siempre hay disponibilidad de tener personal de soporte.

Para eso hay herramientas gratuitas de chat con IA como Tidio o Crisp que te permiten configurar bots de respuesta automatizada inteligente para tu web de forma muy sencilla. Ojo, porque estos asistentes dan soporte de buen nivel las 24 horas del día. Podrás entrenarlos sin coste para que respondan de forma autónoma a las preguntas más frecuentes de tus usuarios (horarios de apertura, políticas de devolución, métodos de pago aceptados o plazos de entrega).

Si la consulta del usuario se vuelve demasiado compleja o requiere intervención manual, la IA deriva la conversación a un agente humano. Y listo.

IA para administración de servidores y hosting: qué tareas puedes automatizar gratis

El mantenimiento técnico de un servidor web o de un plan de hosting avanzado exige un control estricto de las configuraciones y los registros de errores. La IA se ha convertido en el mejor aliado para los administradores de sistemas (SysAdmins) junior y los desarrolladores web independientes que necesitan gestionar su propia infraestructura sin cometer fallos críticos.

Modelos de lenguaje avanzados como DeepSeek-R1 o ChatGPT son opciones espectaculares a coste cero para generar y depurar configuraciones de servidores. Si necesitas configurar un redireccionamiento complejo en el archivo .htaccess de tu servidor Apache o automatizar una tarea programada (Cron Job) en tu panel de hosting, lo tienes fácil. Le dices a la IA qué arquitectura tiene tu servidor y qué objetivo buscas. El sistema te redactará el código o el script exacto de forma limpia, explicándote paso a paso en qué sección de tu panel de control o terminal debes pegarlo para que funcione sin romper nada.

Recursos de inteligencia artificial gratuitos para seguir aprendiendo y descubriendo herramientas

La IA va a una velocidad tan vertiginosa que las opciones que hoy son populares mañana podrían ser sustituidas. Así que para estar al día en recursos de inteligencia artificial gratuitos, tienes que irte a los sitios en que desarrolladores e ingenieros de software comparten sin filtros comerciales.

Hugging Face Spaces: el repositorio de modelos IA que todo desarrollador debería conocer

Hugging Face es la primera parada obligatoria. Se trata de la mayor comunidad global de código abierto dedicada a la inteligencia artificial, algo así como el GitHub de los modelos de lenguaje y visión artificial.

Desarrolladores de todo el mundo suben y configuran aplicaciones y demostraciones web totalmente funcionales de sus últimos modelos de IA de forma totalmente gratuita. Es el lugar idóneo para trastear con tecnología de IA gratis antes de que las empresas comerciales le pongan una pasarela de pago encima.

Google AI Studio y Vertex AI: herramientas IA gratis de Google Cloud para desarrolladores

La suite de desarrollo de Google es otra de las opciones más generosas del panorama actual.

A través de Google AI Studio, la compañía ofrece a los desarrolladores un entorno de pruebas profesional donde puedes experimentar directamente con toda la potencia de sus modelos Gemini. Lo mejor de esta plataforma es que ofrece un plan gratuito de acceso a su API con cuotas de uso diario sumamente amplias para tareas de desarrollo y pruebas de concepto.

Multiplicar tu productividad con herramientas de IA gratis es una realidad a tu alcance

Como hemos visto a lo largo de esta guía, no necesitas gastarte un dineral al mes en suscripciones premium a la IA para lograr un rendimiento de primer nivel.

La clave del éxito radica en saber exprimir las posibilidades reales de los planes gratuitos que ya tienes a tu alcance. Accede y prueba los modelos que más te atraigan para perder el miedo a experimentar. Y si vas a montar tu propio entorno con IA, hazlo en nuestros servidores VPS.