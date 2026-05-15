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Todo el mundo se pregunta qué es el branding.

Es uno de los factores decisivos a la hora de crear una marca con impacto. Que perdure en la mente del cliente potencial.

Nos parece que una pregunta más adecuada es entender para qué sirve el branding.

La respuesta correcta es que el branding hace que recuerden tu marca.

Que confíen en ti.

Y, en muchos casos, que estén dispuestos a pagar más.

Así que vamos a ver con más detalle qué es el branding en marketing. Tratamos sus elementos para que lances tu marca incluso si tienes recursos ajustados.

Índice del artículo

































































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Qué es el branding y por qué no es solo un logo

Pensemos en branding como un proceso. Se trata de construir una percepción de tu marca y gestionar esa impresión que generas a lo largo del tiempo.

No es solo lo que dices que eres. Es lo que los demás piensan de ti cuando no estás delante.

Incluye:

Cómo te comunicas.

Cómo te presentas visualmente.

Qué valores transmites.

Qué experiencia generas.

Y, sobre todo, cómo todo eso se mantiene coherente en el tiempo.

Aquí es donde suele aparecer la confusión. Porque la gente tiende a mezclar branding con otros conceptos como:

Marketing .

. Publicidad.

Identidad visual.

Logo.

Pero no son lo mismo, pues en realidad el branding es la base sobre la que descansan todos estos aspectos de tu marca.

Diferencia entre branding, marketing y logo

Para entender bien qué es el branding en marketing, es clave separar ciertos conceptos que vamos a ver en más detalle.

Branding

Es la estrategia global que define quién eres como marca.

Un buen branding incluye:

Propósito.

Valores.

Personalidad.

Posicionamiento.

Percepción.

Ten en cuenta que esto se trabaja siempre a largo plazo.

Marketing

El marketing son las acciones que realizas para vender.

Incluye:

Digamos que al final el marketing ejecuta en la dirección que recibe desde branding, y no al revés.

Logo e identidad visual

El logo es solo una pieza dentro del branding.

Eso sí, tu identidad visual incluye:

Colores.

Tipografías .

. Estilo gráfico.

Es importante, pero no suficiente. Vamos, que podrías contar con un logo espectacular y, pese a ello, no tener marca.

Por qué el branding importa (especialmente si eres una pyme)

Aquí viene la gran duda de muchos emprendedores:

¿Merece la pena invertir en branding?

La respuesta corta es sí.

Aunque depende de cómo lo entiendas. Si vas a corto plazo, seguramente no te salgan las cuentas. Pero, si tienes visión de empresa, es la diferencia entre crecer o desaparecer.

Diferenciación en mercados saturados

Hoy en día, prácticamente cualquier sector está lleno de competencia.

Si vendes:

Servicios digitales.

Productos físicos.

Formación.

Asesoría.

Probablemente haya decenas o cientos de alternativas similares.

El branding es lo que te permite salir de la guerra de precios. Hace que no compitas solo por ser el más barato, sino que te diferencia en un océano rojo lleno de competencia como es casi todo en este momento.

Genera confianza (y la confianza vende)

Las personas no compran solo productos, sino que a menudo compran seguridad.

Una marca bien construida transmite:

Profesionalidad.

Coherencia.

Fiabilidad.

Esto es especialmente importante en entornos digitales, donde el usuario no puede “verte” físicamente. Aquí entra en juego algo que casi nadie menciona cuando habla de branding: la experiencia técnica.

Por ejemplo, si tu página tarda en cargar o falla constantemente, la percepción de tu marca se deteriora. El rendimiento técnico forma parte del branding, aunque casi nadie lo mencione.

Permite cobrar más (sin justificarte)

Otro de los beneficios más claros del branding es que te permite salir del precio como único argumento.

Cuando tu marca está bien posicionada:

No necesitas convencer tanto.

Reduces objeciones.

Aumentas el valor percibido.

Piensa en empresas que conoces y van bien, y te darás cuenta de que casi nunca compiten por precio.

Compiten por marca. Porque tienen detrás ese bagaje y coherencia que las diferencia y se lo permite.

Elementos del branding de una empresa

Para construir una marca sólida necesitas trabajar varios elementos clave.

No se trata de hacerlo todo perfecto desde el principio, sino de entender qué piezas forman el conjunto, pues así partes de una perspectiva estratégica y amplia.

Propósito y valores de marca

Aquí empieza todo.

El propósito responde a una pregunta simple: ¿Por qué existe tu marca? No en términos económicos, sino en términos de impacto. Qué quieres cambiar, mejorar o aportar.

Los valores son la respuesta práctica: qué defiendes, cómo actúas y qué decisiones tomas cuando nadie te mira. Son el filtro que da coherencia a largo plazo. El cliente lo percibe aunque no lo verbalice, y si tienes equipo, es lo que ellos transmiten en cada interacción.

Identidad visual: logotipo, colores y tipografía

La parte visual es lo primero que percibe el usuario.

Incluye:

Logotipo.

Paleta de colores.

Tipografías.

Estilo de imágenes.

Se trata de tener estética y coherencia, pues una marca reconocible es una marca consistente.

Tono de voz y personalidad de marca

¿Cómo hablas a tu cliente? No es una cuestión cosmética: el tono define si tu marca se percibe como accesible o distante, técnica o generalista, cercana o aspiracional.

Una marca de software B2B no habla igual que una de cosmética natural. Lo importante no es qué tono eliges (siempre que encaje con tu público), sino que ese tono sea consistente en todos los canales. Cualquier inconsistencia rompe la percepción que has construido.

El branding no termina en el diseño de tu web o en el copy.

En realidad, se construye en cada interacción:

Atención al cliente.

Emails .

. Redes sociales.

Proceso de compra.

Cada punto suma… o resta. Es algo que hemos de considerar en todo momento como marca.

Tipos de branding según tu modelo de negocio

Una vez que entiendes qué es el branding y para qué sirve, el siguiente paso es saber qué tipo de branding necesitas aplicar.

No todas las marcas trabajan el branding de la misma forma. Depende de tu modelo de negocio y tu público. Pero estos son los principales enfoques que te recomendamos utilizar.

Branding corporativo para empresas

Es el más común. Se centra en construir la identidad global de una empresa, más allá de sus productos o servicios concretos.

Incluye:

Misión/visión y valores.

Cultura de empresa.

Posicionamiento en el mercado.

Comunicación corporativa.

Es especialmente importante en negocios que quieren escalar o atraer inversión.

Un buen ejemplo es Coca-Cola, cuya marca se basa en emociones que seguramente ya estás experimentando al leer esto. Pero hay ejemplos más básicos de branding a los que queremos llevarte.

Branding personal para profesionales y freelancers

Si trabajas como freelance o construyes una marca personal, el branding gira en torno a ti.

Vamos, que tu marca eres tú.

Incluye:

Forma de comunicar.

Estilo.

Tu expertise.

Posicionamiento.

Este tipo de branding es clave para:

Consultores.

Creadores de contenido.

Profesionales independientes.

Bien trabajado, te permite diferenciarte incluso en mercados muy competidos.

Branding de producto o servicio

En algunos casos, el foco está en el producto más que en la empresa: cuando tienes varias líneas con identidades distintas, cuando quieres posicionar una concreta o cuando lanzas algo nuevo al mercado.

Un ejemplo claro es Apple, donde cada producto (iPhone, Mac, iPad, etc.) tiene su propio posicionamiento dentro de la marca global. Sabemos que probablemente no eres Apple, pero sí tenemos mucho que aprender de las grandes.

Branding digital: la marca en el entorno online

El branding digital no es solo tener redes sociales o una web.

Es la suma de:

Experiencia de usuario.

Velocidad de carga.

Diseño mobile first .

. Contenido.

Coherencia entre canales.

Tu marca no es lo que dices en Instagram, sino lo que el usuario experimenta cuando interactúa contigo online. Si la web falla, esa experiencia inicial es negativa y el branding se resiente.

Más beneficios del branding

Fidelización de clientes y comunidad

Una marca fuerte construye relación con su cliente para vender.

Los clientes vuelven porque:

Confían.

Se identifican.

Sienten esa conexión.

Esto reduce costes de adquisición y aumenta el valor de cada cliente a largo plazo.

Atracción de talento y socios estratégicos

El branding no solo impacta en clientes, sino que también afecta a:

Empleados potenciales.

Partners.

Inversores.

Una marca bien construida atrae mejores oportunidades. Por lo tanto, es algo que hemos de trabajar poco a poco, pero con visión de futuro.

Cómo crear una estrategia de branding paso a paso

Ahora viene la parte práctica.

Si te preguntas cómo crear una estrategia de branding, estos son los pasos que debes seguir.

No necesitas hacerlo perfecto desde el principio, pero sí partir de un compromiso con la coherencia. Para ello, sigue estos pasos.

Investigación: conoce a tu audiencia y competencia

Antes de definir tu marca, necesitas entender el contexto de mercado al que vas.

Para ello, analiza:

Quién es tu cliente ideal.

Qué necesita.

Cómo toma decisiones.

Qué están haciendo tus competidores.

Sin esto, cualquier branding será superficial, así que es bueno pararse al principio, aunque puedas ajustarlo después.

Define tu propuesta de valor única

Tu propuesta de valor responde a:

¿Por qué alguien debería elegirte a ti?

Debe ser:

Clara.

Específica.

Relevante.

Evita mensajes genéricos, porque si haces eso no destacarás. Ser diferente es un valor en sí mismo. No juegues a ser quien no eres para vender, ya que a largo plazo no va a funcionar.

Desarrolla tu identidad visual coherente

Una vez tienes claro tu posicionamiento, debes trabajar la parte visual.

Define con cuidado:

Logotipo.

Colores.

Tipografías.

Estilo gráfico.

No necesitas un diseño complejo, ya que nos basta con aplicar esa idea central de ser tú mismo, de aportar coherencia.

Establece tu tono de comunicación

Tu forma de comunicar es tan importante como lo que dices.

Define:

Si hablas de tú o de usted.

Eres cercano o técnico.

Usas humor o formalidad.

Y, sobre todo, mantén esa línea en todos los canales. No vale que en Instagram seas superdivertido, pero luego tu blog aleje al cliente porque quien lo lleva aplica un tono profesional que resulta frío. Coherencia.

Construye tu presencia digital sobre bases sólidas

Insistimos en que, si la web falla, bye-bye branding.

Asegúrate de:

El usuario no separa diseño y rendimiento. Para tu cliente todo es marca.

Ejemplos de branding que inspiran

Ver ejemplos ayuda a aterrizar todo lo anterior.

Veamos algunos casos de éxito como ejemplos de branding a nivel internacional, pero también nacional.

Branding ejemplo de grandes marcas: Apple y Coca-Cola

Apple ha construido su marca en torno a:

Diseño.

Simplicidad.

Innovación.

Vende una experiencia.

Por su parte, Coca-Cola ha construido una marca emocional.

Vende momentos y felicidad que tienen como telón de fondo sus refrescos.

Ambas marcas tienen algo en común: coherencia absoluta. Aplícalo.

Casos de éxito de pymes españolas

No necesitas el presupuesto de Coca-Cola para crear una marca que la gente ame.

Estas tres empresas españolas son el ejemplo perfecto de cómo el branding estratégico puede transformar un negocio:

Ecoalf (fundada en 2009 por Javier Goyeneche): Su branding no gira en torno a “vender ropa”, sino a su propósito: “Because there is no planet B”. Han conseguido que sus clientes no solo compren una chaqueta, sino que vistan una causa. Hoy están presentes en más de 50 países y son referencia internacional de marca-propósito en el sector moda.

(fundada en 2009 por Javier Goyeneche): Su branding no gira en torno a “vender ropa”, sino a su propósito: “Because there is no planet B”. Han conseguido que sus clientes no solo compren una chaqueta, sino que vistan una causa. Hoy están presentes en más de 50 países y son referencia internacional de marca-propósito en el sector moda. Puterful : el ejemplo más claro de cómo el tono de voz puede ser tu único activo diferencial. En un mercado saturado de mensajes motivadores y “pastelosos”, apostaron por el sarcasmo y el realismo crudo. Su branding es tan fuerte que la gente compra sus productos solo por lo que dicen y cómo lo dicen, sin necesitar publicidad convencional.

: el ejemplo más claro de cómo el tono de voz puede ser tu único activo diferencial. En un mercado saturado de mensajes motivadores y “pastelosos”, apostaron por el sarcasmo y el realismo crudo. Su branding es tan fuerte que la gente compra sus productos solo por lo que dicen y cómo lo dicen, sin necesitar publicidad convencional. Freshly Cosmetics (fundada en 2016 en Reus): empezaron como una pequeña marca de cosmética natural y en 2021 fueron adquiridas por el grupo Puig. ¿Su clave? Un branding digital impecable: desde el unboxing hasta la velocidad de su web y su cercanía en redes sociales. Demostraron que cuidar cada punto de contacto genera una fidelidad que acaba atrayendo a los grandes.

Ninguna de estas marcas compite por ser la más barata.

Compiten porque tienen una identidad tan clara que su público objetivo no acepta sustitutos. Han pasado de ser “una opción más” a ser la única opción para sus clientes. Roba esa idea porque funciona genial.

Qué podemos aprender de marcas digitales nativas

Las marcas digitales tienen una ventaja: nacen en Internet.

Esto hace que:

Cuiden más la experiencia online.

Entiendan mejor al usuario.

Optimicen cada punto de contacto.

Y aquí está la lección: el branding no es solo lo que se ve, sino lo que se experimenta en cada interacción.

Conclusión sobre tu branding

Si has llegado hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría no tiene: ganas de hacer un branding coherente.

Ahora ya sabes que el branding no es un logo ni tu diseño.

Pero sí que va a ser de las mayores ventajas competitivas de tu negocio.

Ahora toca pasar a la acción.

Empieza por lo básico: define tu mensaje y aplica esa coherencia. No necesitas hacerlo perfecto, pero sí con consistencia. En un mercado donde todo se parece, la marca lo es todo.