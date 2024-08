Un poco de historia

Widgets de Ultimate Addons for Elementor - UAE

Content Widgets

Creativity Widgets

Ultimate Addons for WooCommerce

Vitamina tus formularios

SEO widgets de UAL

Funciones Adicionales: la magia de las extensiones y las features

White Label : Perfecto si tienes agencia aunque sea pequeña. Te permite personalizar el branding del plugin al igual que el resto de los productos de Astra. Lo hacen muy bien y hace tiempo.

: Perfecto si tienes agencia aunque sea pequeña. Te permite personalizar el branding del plugin al igual que el resto de los productos de Astra. Lo hacen muy bien y hace tiempo. Cross-Site Copy Paste : Te deja copiar diseños entre diferentes sitios web y acelerar la implementación de sitios web con Elementor .

: Te deja copiar diseños entre diferentes sitios web y acelerar la . La feature de presets permite aplicar diseños predefinidos a widgets con un solo clic, mejorando así el proceso de diseño web. Estos presets están diseñados por la gente de Astra y mejoran tu productividad, ya que te permite crear páginas resultonas y atractivas sin conocimientos avanzados de CSS ni de diseño web.

Tienes más de 80 estilos diferentes disponibles, y esta funcionalidad la tienes disponible en los siguientes widgets: Advanced heading, Dual Color heading, Info Box, Price Box, Price List, Multi-Buttons, Login Form, Team Member, FAQ y Business Hours.

No es un sistema de diseño completo como el incorporado desde la versión 3.0 en Elementor pero a cambio es más sencillo de implementar si todavía esto del diseño te está costando.

Bloques y plantillas incluidas

Pricing y conclusiones

Ultimate addons : Ideal para un solo sitio web, desde $49 al año por una licencia

: Ideal para un solo sitio web, desde $49 al año por una licencia Essential Toolkit : Añade Astra Pro y Premium Starter Themes y arranca en $79 al año por una licencia.

: Añade Astra Pro y Premium Starter Themes y arranca en $79 al año por una licencia. Business Toolkit: Este paquete incluye todas las herramientas de Astra que son muchísimas y que siguen creciendo. Empiezan en $149 por licencia y año. Si eres agencia, después de leer las conclusiones finales más abajo, a lo mejor te conviene una licencia lifetime ilimitada con un solo pago de todo el paquete completo.

son un conjunto premium de widgets y extensiones paracon una gran calidad, de un desarrollador muy veterano enque mantiene regularmente actualizados sus productos y da soporte para ellos mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Este addon vitamina a la versión dey nos permite un plus de opciones y velocidad a la hora demás atractiva en un plazo de tiempo menor. Lo que vas a aprender aquí son las posibilidades de este producto en detalle y ver si este producto es para ti o no. ¡Vamos allá! [elementor-template id="80835"]BrainStorm Force, la empresa detrás de, es la misma que la del tema Astra, uno de los temas más populares de WordPress junto a. Pero no solo eso, ha estado creando widgets y bloques desde el comienzo de los editores visuales hasta el editor de bloques para WordPress. Su experiencia y calidad se reflejan en la solidez de sus productos. La colección de widgets para Visual Composer/WP Bakery, conocida tras un rebranding como, sigue activa después de diez años, recibe actualizaciones y está disponible a través del marketplace de Envato. Otro tanto sucede con, que en este caso, sigue vendiéndose directamente por el fabricante. En cuanto a, la empresa ha lanzado versiones freemium conocidas como. Estas versiones han sido renombradas recientemente a "Spectre". Spectre ofrece una colección de bloques diseñados específicamente para la creación de contenido en el editor de bloques de, proporcionando widgets y funcionalidades adicionales para usuarios que buscan personalizar y optimizar sus sitios web en WordPress . Tras esta intro, vamos a ver que es lo que ha hecho la gente de Astra paradivididos en funcionalidades creativas, widgets de contenido, para, de formulario, de, y widgets sociales. Aunque pueden parecer muchos, en realidad, y comparados con otros desarrolladores, UAE es una colección relativamente corta, pero con muchas opciones en cada widget y que complementa adecuadamente la versión gratuita de, hasta cierto alcance.Conpuedes mostrarcon formularios, imágenes o anuncios, y captar la atención de los visitantes de manera potente. Además te permite meter introducir cualquier plantilla prediseñada por ti previamente. Eldeno solo permite crear tablas muy chulas, sino que también te da funcionalidades dinámicas como la opción de ordenación. Esto permite a los usuarios de tu web ordenar de manera ascendente o descendente el contenido de las columnas desde el frontend, si activas la función. Esto es especialmente útil para tablas con grandes volúmenes de información, facilita la búsqueda y comparación de datos y además puedes paginar los resultados. El widget dees de lo más demandado. Añade secciones alternativas que permiten a los visitantes mostrar u ocultar contenido, por ejemplo lo típico de los pricing anuales o mensuales para que tus usuarios puedan comparar fácilmente alternativas. Los widgetste dan un plus con la inserción de videos en tu web ya sea individualmente o en conjunto, archivos propios o de Youtube, Vimeo u otros. Muestra múltiples videos en una galería organizada, facilitando a los visitantes explorar y ver contenido multimedia sin salir de la página.muestra de manera clara los horarios de un negocio, con presets para adaptarse al estilo del sitio web. Otros chulos son: Proporciona opciones avanzadas para títulos, permitiendo la personalización de fuentes, colores y estilos para crear encabezados llamativos que mejoren la estructura de tu contenido.se ocupa de integrar los maps de Google permitiendo geo-posicionar tu negocio fácilmente con marcadores y direcciones personalizados.con potentes galerías de imágenes con múltiples diseños, efectos de animación y personalización.combina íconos, títulos y descripciones en un solo cuadro, perfecto para mostrar características clave de servicios de manera resumida y visualmente resultona. El widget demuestra entradas de blog o artículos en varios estilos adaptando su estilo al de la web. Y finalmentepresenta las clásicas listas de precios de productos o servicios de manera moderna, con opciones de personalización para hacerlo de manera rápida y sencilla.crea títulos con dos colores diferentes, destacando palabras o frases dentro del encabezado. Puedes elegir fuentes, colores y estilos. Si quieres comparar dos imágenes diferentes mostrando un deslizador interactivoes ideal para ver cambios, mejoras o diferencias entre un antes y un después.añade una cuenta atrás típica para eventos, ofertas o lanzamientos. Si necesitas títulos llamativos con efectos especiales y animacioneses perfecto para captar la atención y da un toque diferente a la apariencia visual de tu contenido.es el típico widget que buscar para Insertar puntos interactivos sobre una imagen con información adicional al pasar el ratón. Perfecto para detalles de productos o características en una imagen. El widgetcrea líneas de tiempo interactivas verticales para mostrar eventos, entradas o la historia por fechas de cualquier tema que quieras contar, incluidos roadmaps o changelogs. Tiene un rendimiento visual muy atractivo y funciona muy bien para el tipo de casos comentados. El widgetcrea botones CTA con opciones avanzadas de personalización. Incluye efectos de animación, iconos y estilos para mejorar la tasa de conversión. También: con múltiples botones en una sola sección para páginas que requieren varias CTAs. Elte permite personalizar diseños de menús de navegación.añade menús o paneles laterales que se despliegan al hacer clic en un botón para menús de navegación móviles o secciones adicionales.crea cajas de precios atractivas.inserta imágenes de alta resolución optimizadas ymuestra los típicos perfiles de miembros del equipo con fotos, descripciones, enlaces a redes sociales, etc.Adicionalmente, los widgets sociales incluyen, que muestra tus posts de Instagram en tu sitio web de manera personalizada. El widget de, que integra tu feed de X y mostrar tus posts recientes sin salir de la web, y, que añade botones para compartir en redes sociales a tus páginas y publicaciones, aumentando la visibilidad de tu sitio web.Para los usuarios de WooCommerce . Estos widgets no solo facilitan la creación de tiendas visualmente muy atractivas, sino que también añade funcionalidades avanzadas para mejorar UX y gestión de productos. Puedes mostrar los productos en layouts de cuadrícula o carrusel. Estos diseños son muy personalizables y puedes elegir entre varias skins prediseñadas para ambos tipos de diseño, lo que te ahorrará tiempo al organizar los productos en una página. Además, con ely sus diversos filtros, puedes seleccionar fácilmente los productos exactos que deseas mostrar.Con, puedes decidir si mostrar u ocultar cada elemento, como la imagen, categoría, título, valoraciones, precio, descripción corta y añadir al carrito. Todo esto lo haces con switches individualizados. Este widget también permite resaltar productos específicos, como los más vendidos, en oferta o recién llegados,muestra las categorías de tude manera potente. Permite explorar y navegar con facilidad. Por otro lado,: Añade un botón de "Añadir al carrito" personalizable a tus productos WooCommerce. Esto mejora la experiencia de compra al poder añadir productos al carrito de manera rápida y sencilla.añade un mini carrito de compras interactivo a tu sitio, con un resumen de los productos añadidos . Mejora la experiencia al ver y editar el carrito sin tener que abandonar la página.El widgette da unos ajustes brutales de la página de pago en Woo, mejorando funcionalidad y experiencia de usuario. Y puedes decidir cuantos pasos de pago tener en función del tipo de productos o funnel que quieras crear u optimizar. Puedes añadir elementos como testimonios, sellos de seguridad y promociones directamente en la página de pago. Estas mejoras optimizan el proceso de, y aumentan la tasa de conversión que es lo que al final todo vendedor busca. También puedes ocultar o mostrar campos específicos según sea necesario, simplificando el proceso de compra para el cliente. Además, puedes integrar secciones como instrucciones o mensajes de agradecimiento, y mejorar la satisfacción en el buyer journey. No quiero que vengas, quiero que vuelvas 🙂 En resumidas cuentas. con estas herramientas y funcionalidades, aunque no parezcan demasiadas,no muy compleja, pero optimizada y visualmente atractiva en poco tiempo y de manera sencilla y sin programar.Puedescon varias opciones de estilo. Personaliza campos de entrada, botones de radio, casillas de verificación y botones de envío fácilmente. También puedes estilizar los mensajes de éxito y error para que coincidan con el diseño de tu formulario. Esta herramienta te da control total sobre la apariencia, permitiéndote crear formularios atractivos y profesionales que se integran bien con el diseño de tu sitio web. Con solo unos clics, puedes lograr un aspecto pulido y cohesivo para todos tus formularios. Actualmente los formularios que puedes personalizar conson, WPForms y WPFluent Forms. Adicionalmente, puedes personalizar también los formularios de login y de registro de, dándole una estética más acorde con el branding de la web. Si no encuentras tu formulario en esta lista puedes encontrar formularios adicionales enen este mismo blog.Una de las cosas que más me gustan de estos addons son los widgets de. Están diseñados de una forma muy específica para mejorar la visibilidad, credibilidad y rendimiento de tu sitio web en los motores de búsqueda. Por ejemplo, el widgetpermite mostrar reseñas de clientes, que dispara la confianza de los usuarios en tu web. Eles otro clásico que ayuda a crear instrucciones optimizadas para aparecer en los resultados de búsqueda, lo mismo que elpara la creación de secciones de preguntas frecuentes que los motores de búsqueda adoran.. No nos olvidemos delpara generar automáticamente un índice de contenido, que mejora la navegación del usuario en las entradas de los blogs y ayuda a Google a entender mejor la estructura de tus posts. Si añades al menos algunas de estas funcionalidades no solo mejoras la experiencia del usuario, sino que también aumentas las posibilidades de, lo que antes que después conducirá a un mayor tráfico y visibilidad para tu sitio web.Además de los widgets,a tu sitio web. Algunas de estas funciones son:Hablando de optimizar como podéis ver en la imagen superior, tanto extensiones como features como los widgets se pueden activar o desactivar según los que uses en cada web. Una vez que termines el diseño, lo ideal es desactivar todo lo no usado comode la web. Entre las extensiones que incluye UAEañade fondos animados con partículas a las secciones,añade elementos festivos y decorativos en secciones, fondos y esquinas, y losañaden separadores de sección de navidad o Halloween a los ya clásicos de Elementor. Si no te alcanza ya con eso puedes añadirque se reproduce automáticamente cuando los visitantes acceden a tu sitio. Todo, ideal para páginas de celebraciones. Como diría Peter Parker, cada extensión o widget adicional, conlleva una gran responsabilidad 🙂 Por otra parte, la extensión dedenos permite controlar las partes que mostramos de nuestra web en función de distintas condiciones. Con esta funcionalidad, puedes mostrar u ocultar widgets y secciones por fecha y hora,, tipos de dispositivos, páginas específicas, etc. Esto permite la creación de contenido muy personalizado y capaz de entregar contenidos a diferentes segmentos de audiencia. Por ejemplo, puedes configurar anuncios que solo se muestren a usuarios registrados o contenido orientado a que solo sea visible en dispositivos móviles.Dependiendo del paquete adquirido,, además de una biblioteca de más de 200 bloques, proporciona plantillas completas prediseñadas que puedes usar como base para construir páginas. Estos bloques y plantillas están diseñados por el desarrollador y se pueden personalizar fácilmente para adaptarse a tus necesidades específicas. Puedes encontrar más info sobre estas opciones un poco más abajo. Sin embargo, como gran parte de las plantillas de los distintos desarrolladores, añaden una capa adicional de dependencia absoluta a los widgets del desarrollador que no es lo más deseable. Los bloques prediseñados nos ayudan a construir nuestras páginas de manera rápida, eligiendo entre las secciones y manteniendo una coherencia de diseño entre los mismos. Sin embargo, las plantillas completas al menos a mi, me sirven más de inspiración que realmente de base para sitios de clientes.varía según el plan que elijas. Ofrecen diferentes opciones que incluyen licencias anuales y lifetime.A continuación, un resumen de los planes de precios, pero antes pedirte, que si has llegado hasta aquí, gracias, y que leas hasta el final y no te pierdas las conclusiones.En conclusión,es un addon muy solvente para cualquier usuario deque busque ampliar las capacidades de su constructor de páginas con widgets y extensiones de alta calidad. La inversión en este producto puede resultar en un notable incremento en la funcionalidad y estética de tu sitio web. Además está altamente mantenido, mejorado y corregido, solo hace falta revisar la infinita cantidad de mejoras y correcciones a lo largo del tiempo con una muy alta frecuencia. Ahora si seguimos mirando en detalle, también nos encontraremos que en dos años no han incorporado nuevos widgets. Esto se debe a diferentes motivos. Por un lado que el producto es maduro y que cubre gran cantidad de situaciones. Tambiénha tenido un ciclo largo de tres años con una cantidad masiva no solo de widgets nuevos sino de funcionalidades y aplicaciones de tecnologías modernas como flexbox que han dejado un poco atrás a todos los desarrolladores de addons tradicionales. Por último, también parece que el producto ha llegado a un fin de ciclo en cuanto a novedades, volcando las energías del desarrollador en nuevos productos como Spectre. Teniendo todo esto en cuenta, mi recomendación es, oy evitar los addons en general lo más posible o comprar alguna de las licencias individuales básicas si te atrae o necesitas uno o alguno de los widgets aquí presentados. Si eres agencia,y pretendes cubrir varios nichos de mercado, ir a una versión lifetime del business kit y atacar distintos mercados y clientes con la variedad de productos que te ofrece Astra para Elementor, Gutenberg y WooCommerce es también una buena alternativa. Como siempre, si tienes preguntas o quieres comentar algo, por favor usa los comentarios abajo y os contestamos. ¡Hasta el próximo post!