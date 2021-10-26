Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

PrestaShop se ha convertido en uno de los principales CMS para e commerce y páginas web de venta online. Aunque actualmente se puede considerar como un gestor de contenidos de "nicho", es una excelente solución para tiendas online complejas que necesitan una estructura sólida y muy compatible con los principales proveedores de pagos y logística.

Al fin y al cabo, PrestaShop ofrece todas las herramientas necesarias, incluyendo un panel de control muy completo para crear y administrar nuestra tienda online en todas sus facetas: ventas, marketing, facturación, etc.

Como todos los CMS, Prestashop necesita un hosting para funcionar: aquí es donde entra en juego el hosting PrestaShop o alojamiento web PrestaShop.

Es muy común que, cuando empecemos una tienda online con PrestaShop, lo hagamos en un hosting compartido y, una vez la tienda crezca, pasemos a un VPS PrestaShop.

Lo importante es utilizar siempre un alojamiento web especializado en PrestaShop, independientemente del tipo de alojamiento o servidor usado.

Índice del artículo





¿Qué tener en cuenta para elegir el proveedor de hosting adecuado para tu PrestaShop?

Somos conscientes de que elegir un hosting para PrestaShop, teniendo en cuenta que un sitio web de comercio electrónico es crítico, puede ser complicado.

En Raiola Networks intentamos ser el mejor hosting PrestaShop y, por eso, te voy a dar una lista de cosas que debes tener en cuenta para elegir un buen plan de hosting para tu tienda online PrestaShop.

Potencia de proceso : PrestaShop es un CMS que consume muchos recursos, ya que es bastante "pesado" al ser tan completo. Por esta razón, debes contar con un plan de hosting potente y con suficientes recursos para ejecutar los complejos procesos de PHP que son necesarios para que el sitio web funcione correctamente.

: PrestaShop es un CMS que consume muchos recursos, ya que es bastante "pesado" al ser tan completo. Por esta razón, debes contar con un plan de hosting potente y con suficientes recursos para ejecutar los complejos procesos de PHP que son necesarios para que el sitio web funcione correctamente. Almacenamiento rápido : Un hosting PrestaShop debe funcionar sobre discos duros SSD (NVMe). Esto se debe a la forma de trabajar del sistema de plantillas de PrestaShop, porque es muy común que se guarde mucho cache en el disco duro (archivos muy pequeños a los que se necesita acceder muy rápido). El espacio en disco no suele ser relevante, pero su velocidad de lectura/escritura sí.

: Un hosting PrestaShop debe funcionar sobre discos duros SSD (NVMe). Esto se debe a la forma de trabajar del sistema de plantillas de PrestaShop, porque es muy común que se guarde mucho cache en el (archivos muy pequeños a los que se necesita acceder muy rápido). El espacio en disco no suele ser relevante, pero su velocidad de lectura/escritura sí. Versión de PHP : Aunque actualmente es común que los proveedores de alojamiento web permitan cambiar la versión de PHP a través del panel de control, debes tener en cuenta que es necesario tener la última versión de PHP soportada por PrestaShop. En detalles como este es donde se nota que un proveedor está especializado en PrestaShop.

: Aunque actualmente es común que los proveedores de alojamiento web permitan cambiar la versión de PHP a través del panel de control, debes tener en cuenta que es necesario tener la última versión de PHP soportada por PrestaShop. En detalles como este es donde se nota que un proveedor está especializado en PrestaShop. Servicio web rápido y eficiente : Junto con los discos duros SSD (NVMe), otra cosa que influye mucho en la velocidad de tu sitio web o comercio electrónico es el servicio web. Lo idea es buscar un hosting PrestaShop como el de Raiola Networks, donde usamos LiteSpeed Web Server en hosting PrestaShop o Nginx en VPS PrestaShop. Lo que no usamos es Apache, un servidor web más lento y menos eficiente. Además, en servidores que usen LiteSpeed Web Server podrías utilizar LiteSpeed Cache para mejorar la velocidad de carga de tu página web.

: Junto con los discos duros SSD (NVMe), otra cosa que influye mucho en la velocidad de tu sitio web o comercio electrónico es el servicio web. Lo idea es buscar un hosting PrestaShop como el de Raiola Networks, donde usamos LiteSpeed Web Server en hosting PrestaShop o Nginx en VPS PrestaShop. Lo que no usamos es Apache, un servidor web más lento y menos eficiente. Además, en servidores que usen LiteSpeed Web Server podrías utilizar LiteSpeed Cache para mejorar la velocidad de carga de tu página web. Seguridad y protección: Los servidores de un proveedor de hosting PrestaShop deben estar protegidos con las medidas de seguridad necesarias para evitar hackeos y otras amenazas. También es importante contar con copias de seguridad diarias.

Los servidores de un proveedor de hosting PrestaShop deben estar protegidos con las medidas de seguridad necesarias para evitar hackeos y otras amenazas. También es importante contar con copias de seguridad diarias. Soporte telefónico, rápido y en tu idioma: Un ecommerce es un sitio web o página web, pero, al tener una intención siempre transaccional, requiere un soporte más atento y especializado. Un plan de hosting PrestaShop siempre debe tener soporte telefónico 24/7 y un panel de control con el que puedas gestionar totalmente tu sitio web.

En Raiola Networks consideramos que cumplir todas estas características es algo necesario para ser el mejor hosting PrestaShop y ofrecer un excelente servicio tanto en hosting compartido para PrestaShop como en servidores VPS Prestashop.

Además, como nos preocupamos por tu página web, guardamos las copias de seguridad diarias con mucho cariño e intentamos ofrecerle a tu tienda PrestaShop el entorno necesario para tener una buena velocidad usando LiteSpeed Cache, un motor de base de datos optimizado y espacio en disco basado en discos duros SSD.

Comparativa 2022 de nuestros hosting para PrestaShop

Actualmente, en Raiola Networks ofrecemos 4 planes de hosting compartido para PrestaShop que resultan ideales para que empieces con tu tienda online sin gastarte mucho dinero.

Al ser PrestaShop un CMS que consume bastantes recursos, y teniendo en cuenta que se le suelen instalar bastantes módulos para adaptar el funcionamiento a las necesidades de cada tienda concreta, hay que elegir un hosting PrestaShop con más recursos de los mínimos necesarios para el día a día. Si lo haces así, podrás hacer frente sin problemas a campañas de venta intensiva, como el BlackFriday o las rebajas.

Cualquier plan de hosting compartido de Raiola Networks de los que te mencionaba antes ofrece más de 1,2GB de memoria RAM, y más de 1 núcleo de CPU usables. Estos valores aumentan cuanto más caro es el plan de hosting.

Recuerda que, cuando buscas alojamiento para una página web, hay ciertos requisitos mínimos que se deben cumplir en función del CMS y las visitas. El mejor hosting Prestashop no es el más potente, sino el más equilibrado entre rendimiento, límites y precio. Eso sí, siempre hay que buscar un alojamiento de 10 en lo que a tecnología se refiere.

Si tu tienda online crece, vas a necesitar más recursos y (en muchos casos) también algo más de flexibilidad en la configuración: esto no te lo puede dar un hosting compartido. En estos casos, el siguiente paso "natural" es trasladarte a un servidor virtual o VPS o incluso pensar en servidores dedicados.

¿Qué hosting para PrestaShop es el recomendado?

Yo, personalmente, creo que el mejor hosting PrestaShop para empezar es nuestro Hosting Pro SSD. Según vaya creciendo tu web, podrás pasarte a un alojamiento web más potente y flexible. Tienes dos caminos: los planes de hosting Avanzado SSD o un Servidor VPS Prestashop.

En ambos casos, se utilizan servidores con discos duros SSD (NVME) y procesadores de última generación que permiten tener una buena plataforma para ejecutar hosting PrestaShop con garantías de rendimiento y seguridad, ya que al final esto es lo que se busca en una tienda online.

No existe un hosting PrestaShop recomendado en general, ya que el alojamiento perfecto cambia dependiendo de las necesidades y circunstancias de cada página web. A una web que empieza le basta con un hosting compartido, mientras que una web que ya tiene ventas o que tiene alguna necesidad especial necesitará soluciones de hosting más avanzadas con sistemas de cache de objetos y optimizaciones en la base de datos para garantizar una buena velocidad de carga y una buena estabilidad de la tienda PrestaShop.

Además, normalmente, los alojamientos para Prestashop no necesitan que instales Prestashop, ya que vienen preinstalado.

Si necesitas ayuda para elegir el mejor hosting para tu página web o tienda PrestaShop, puedes contactar con nuestro departamento comercial y te ayudaremos encantados y sin compromiso a elegir tu servicio de alojamiento. Somos un proveedor de hosting y servidores con amplia experiencia en PrestaShop y sabremos cuál es la mejor solución para tu proyecto.