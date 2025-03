Índice del artículo



































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

¿Qué es Duplicator y por qué usarlo para migrar WordPress?



Soporta hasta dos sitios webs



Copias de seguridad ilimitadas



Migraciones ilimitadas



Copias de seguridad programadas



Cifrado seguro de archivos



Filtrado de archivos y tablas de la base de datos



Integraciones de almacenamiento en la nube como Drive, Dropbox o Amazon S3 entre otras



Asistente de migración inteligente



Soporte para incidencias



y muchas más características...



¿Cómo instalar y configurar Duplicator en WordPress?

Instalación del plugin Duplicator paso a paso

Configuración básica antes de clonar un sitio



Define qué hacer con las configuraciones si decides desinstalar Duplicator



Ocultar anuncios, manejar las notificaciones o el uso de estadísticas



Modo depuración y ajustes en caso de incompatibilidad con otros plugins





Escoger el modo SQL, por defecto mySQLdump



Define el tipo de archivo para la copia de seguridad, por defecto ".zip"



Marca el formato y nombre del archivo generado tras la ejecución de una copia.





Establece la ruta donde se almacenará cada copia de seguridad



Desactivar el archivo .htaccess que evitará que Duplicator dependa de un archivo .htaccess en la ubicación de almacenamiento, solo en caso de errores



¿Cómo clonar y exportar una web con Duplicator?



Si el tamaño de tu copia de seguridad es muy grande, puede que tu servidor esté limitado en archivos PHP



Lo mismo ocurre con el tiempo de ejecución que quizá esté capado

que quizá esté capado

No todos los servidores asignan los mismos premisos a los directorios y archivos , con lo que esto podría darte problemas

, con lo que esto podría darte problemas

Las versiones de PHP/MySQL también son importantes, ya que tienen que ser compatibles



Creación del paquete de respaldo

Descarga de archivos y preparación para la migración

¿Cómo restaurar y migrar WordPress con Duplicator?

Subida de archivos al nuevo hosting

Hay que tener en cuenta que los administradores de archivos como el de cPanel pueden tener un tamaño máximo de archivos permitido. Si es tu caso `puedes utilizar la alternativa de subir los archivos via FTP, consulta nuestro post sobre el tema para saber hacerlo.

Instalación del sitio en el nuevo servidor

Verificación post-migración



Diferencias de rendimiento



Logs de errores



Solución de errores comunes al usar Duplicator

Problemas con los permisos de archivos



Cambiar los permisos desde el panel de control de tu hosting : en Raiola Networks utilizamos cPanel y es tan sencillo como seleccionar el archivo y modificarlo en el desplegable.

: en Raiola Networks utilizamos cPanel y es tan sencillo como seleccionar el archivo y modificarlo en el desplegable.

Cambiar los permisos vía SSH: puede parecer más complicado, pero con los siguientes comandos podrás cambiarlos cualquiera con acceso a la terminal.

find /ruta/de/tu/wordpress/ -type d -exec chmod 755 {} \;

find /ruta/de/tu/wordpress/ -type f -exec chmod 644 {} \;





Límite de tamaño de archivo en servidores compartidos

php_value upload_max_filesize 64M

php_value post_max_size 64M

php_value max_execution_time 300

php_value max_input_time 300

upload_max_filesize = 64M

post_max_size = 64M

max_execution_time = 300

max_input_time = 300

Otra forma de evitar este problema es contratar un servidor VPS el cual ya te ofrecea aprovechar las características de un servidor en exclusiva para ti.

¿Vale la pena usar Duplicator Pro?

¿Es Duplicator el mejor plugin para migrar WordPress?

Si trabajas con WordPress o tienes un sitio web desarrollado con este CMS , es más que probable que, en alguna ocasión, te hayas visto en la necesidad de hacer una copia de seguridad o incluso migrar la web completa. Si es tu caso, puedo decirte que hay muchas alternativas actualmente para ello.En este post voy a explicar cómo. ¡Vamos allá!Actualmente, en el repositorio de WordPress existen multitud de plugins para hacer copias de seguridad o backups y que permiten migrar todo tu contenido a una nueva instalación. Entre ellos están All in one migration, Migrate Guru, Backup Migration y muchos más. Pero, con más de 1 millón de instalaciones activas. Además, está muy bien valorado, con cinco estrellas de entre más de cuatro mil reseñas.Sus principales ventajas frente a otros plugins es que puede copiar tanto archivos como bases de datos y, a la hora de migrar, no requiere de su instalación previa en el WordPress de destino. Es por todos esos motivos que es el elegido para este artículo.Dispone de una versión gratuita y una versión pro que va desde los $49,50 al año. Puedes consultar todos los planes de Duplicator Pro aquí . Esta incluye algunas de las siguientes características premium:. Igualmente repasamos el proceso.En primer lugar, accedemos al backend de WordPress y nos dirigimos a "Plugins > Añadir nuevo plugin" en la barra de herramientas de la izquierda.En el buscador de la esquina superior derecha escribimos "Duplicator" y hacemos clic en "Buscar"Ahora solo debemos hacer clic en "Instalar ahora" y a continuación en "Activar"Ya está, así de fácil. Una vez completes estos pasos, se te redirigirá a la página principal del plugin.Como hemos mencionado antes,. Los ajustes por defecto suelen ser los ideales para la mayoría de los usuarios. Si necesitas consultarlos, están en "Duplicator > Ajustes". Te hago un resumen a continuación.Aunque sigas las recomendaciones dejando la configuración por defecto, si debes tener en cuenta una serie de advertencias sobre algunos problemas muy comunes en ciertos tipos de servidores.Es hora de crear una copia de seguridad de nuestra web. Debemos dirigirnos a "Duplicator > Copias de Seguridad" en la barra lateral de herramientas de WordPress e iniciar el proceso haciendo clic en el botón de la esquina superior derecha "Crear nuevo".Ahora podrás decidir qué deseas y qué no deseas copiar. Si tu intención es hacer una copia completa, ya sea para guardar por seguridad o con la intención de exportarla, no es necesario hacer nada más que definir un nombre de archivo.Si, en cambio, queremos filtrar qué contenido copiar, podemos hacerlo en los dos desplegables que hay debajo, "Archivos" y "Base de datos"Hacemos clic en "siguiente". Duplicator hará una exploración para comprobar que todo está correcto. Si es así hacemos clic en Crear.En función del tamaño de tu web y el número de archivos, puede tardar más o menos, pero es cuestión de minutos. Es importante que en este punto no cierres ni recargues la página para evitar interrumpir la copia.Una vez completado, te dará como resultado el siguiente mensaje "Copia de seguridad finalizada". Eso significará que tu copia se ha realizado con éxito. Si, en cambio, recibes otro mensaje de error o el progreso se queda bloqueado en el mismo punto durante demasiado tiempo tendremos que revisar el porqué ocurre. Más adelante, en el post veremos posibles errores y cómo solucionarlos.Bien, es momento de exportar la copia de seguridad. La opción más simple es descargarla en nuestro equipo directamente,Para su descarga directa es suficiente con hacer clic en "Descargar ambos archivos" justo al terminar nuestra copia, como en la última captura que te acabo de mostrar.. Si, por el contrario, tienes que restaurar la copia en otra instalación, tendrás que hacerte con la versión Pro.Bien, ahora ya tenemos una copia de nuestra web en nuestro poder, es momento de acceder a la instalación de WordPress de destino, o dicho de otra manera, el WordPress en el que volcaremos nuestra copia. Seguimos varios pasos.Lo primero es importar tu copia de seguridad y el instalador. En vez de subir el archivo a través de WordPress debemos subirlo a través de nuestro hosting El destino de ambos rchivos debe ser la raiz de nuestra web, generalmente en la carppeta "public.html".Tras la importación, interesa cargar la copia de seguridad en el nuevo sitio web, ya que este quizá esté vacío o no nos importa sustituir el contenido actual por el de la web de origen.Para ello ejecutamos el instalador escribiendo en nuestro navegador "nombredetudominio.com/instaler.php".Si queremos evitar posibles problemas de errores 404, hay que configurar el nuevo sitio para que ejecute los slugs correctamente. Concretamente en "Ajustes > Enlaces permanentes " y marcamos la opción "Nombre de la entrada"Además, existen herramientas como "Better Search replace" entre otras que facilitan el proceso, buscando y sustituyendo las tablas que contengan la URL antigua y sustituyéndola por la nueva.No solo los enlaces son evantes para conseguir tu objetivo. Hay que revisar también los siguientes aspectos:Lo prometido es deuda, y aquí hayAl subir nuestra copia de seguridad, no debemos olvidarnos de asignar los permisos correctos. Por defecto, WordPress requiere permisos 644 para los archivos y 755 para los directorios, o lo que es lo mismo, permisos de solo lectura y permisos de lectura y escritura. Para ello existen dos alternativas.Si tu sitio web no es muy grande y tampoco tiene mucho tráfico, es más que probable que tengas un hosting compartido . Si todavía no lo conoces, un hosting compartido es aquel en el que compartes espacio de disco y ancho de banda con otros proyectos web de otros clientes, suele ser más económico y lógicamente más limitado. Es por ese motivo que puedes recibir un error de este tipo.Para solventar cualquier problema de este estilo, puedes revisar la configuración de los archivos .htaccess o php.ini y en caso necesario, modificarlos. Veámoslo con más detalle.El archivo .htaccess suele estar ubicado en la carpeta raíz de tu web. Ábrelo añade al final el siguiente códigoEl archivo php.ini se suele encontrar en "etc/php". Aquí podemos ampliar los límites de memoria cambiando si están o añadiéndo los parámetrosLlegados a este punto ya deberías saber como migrar o copiar al menos tu web. Para ninguno de los pasos seguidos ha hecho falta realmente la versión de Duplicator Pro. Por ttanto,Siendo sinceros, no podemos asegurar que Duplicator sea el mejor plugin de sus características, pero. Yo lo recomiendo, sobre todo si no eres cliente dey no tienes las copias automáticas de cPanel de forma gratuita y automática. Porque además. Dicho esto, elijas la opción que elijas, te deseo mucha suerte y, ante cualquier consulta, no dudes en dejarnos un comentario.