Essential Addons for Elementor

Widgets de contenido

Team Members Carousel (Pro) te permite mostrar perfiles de equipos en un carrusel interactivo, ideal para destacar al personal de una manera dinámica.

te permite mostrar perfiles de equipos en un carrusel interactivo, ideal para destacar al personal de una manera dinámica. Por otro lado, Event Calendar se integra de miedo con Google Calendar, EventON y The Event Calendar, y te ayuda a dar visibilidad a los eventos directamente en tu sitio web.

se integra de miedo con Google Calendar, EventON y The Event Calendar, y te ayuda a dar visibilidad a los eventos directamente en tu sitio web. Protected Content (Pro) es perfecto para contenido premium, asegurándote que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ciertas áreas de tu WordPress, ideal para membresías o contenido exclusivo para usuarios registrados.

es perfecto para contenido premium, asegurándote que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ciertas áreas de tu WordPress, ideal para membresías o contenido exclusivo para usuarios registrados. OffCanvas (Pro) permite crear menús y paneles que se deslizan desde los lados, optimizando el espacio y mejorando la navegación en dispositivos móviles (Ojo que está opción ha sido recientemente incorporada a Elementor nativo).

permite crear menús y paneles que se deslizan desde los lados, optimizando el espacio y mejorando la navegación en dispositivos móviles (Ojo que está opción ha sido recientemente incorporada a Elementor nativo). Content Toggle (Pro) te da la capacidad de mostrar u ocultar contenido con un simple clic, genial para secciones de precios anuales vs mensuales.

Contenido Dinámico

El widget Advanced Data Table (Pro) de Essential Addons tiene una característica súper interesante: nos permite construir tablas con contenido generado anteriormente con herramientas como Google Sheets, TablePress o Ninja Tables..

de tiene una característica súper interesante: nos permite construir tablas con contenido generado anteriormente con herramientas como Google Sheets, TablePress o Ninja Tables.. La NFT Gallery muestra piezas NFTs en una galería atractiva y moderna.

muestra piezas NFTs en una galería atractiva y moderna. El Post Timeline organiza tus publicaciones en una línea de tiempo interactiva, perfecta para blogs y sitios de noticias.

organiza tus publicaciones en una línea de tiempo interactiva, perfecta para blogs y sitios de noticias. La Dynamic Gallery presenta imágenes de manera dinámica y actualizable, ideal para portafolios y galerías de arte.

presenta imágenes de manera dinámica y actualizable, ideal para portafolios y galerías de arte. La Content Timeline muestra eventos o hitos en una línea de tiempo, excelente para contar la historia de tu empresa o proyectos.

muestra eventos o hitos en una línea de tiempo, excelente para contar la historia de tu empresa o proyectos. Finalmente, Business Reviews permite exhibir reseñas de clientes de forma profesional, aumentando la credibilidad y confianza de los visitantes.

Contenido Creativo Con Essential Addons

El Filterable Gallery permite a los usuarios mostrar imágenes en galerías y filtrar según categorías, facilitando la búsqueda de contenido de manera muy parecida al portfolio de Elementor . Puedes personalizar la apariencia de la galería para que se adapte perfectamente al estilo de tu sitio web, incluyendo efectos de hover y transiciones suaves.

permite a los usuarios mostrar imágenes en galerías y filtrar según categorías, facilitando la búsqueda de contenido de manera muy parecida al portfolio de . Puedes personalizar la apariencia de la galería para que se adapte perfectamente al estilo de tu sitio web, incluyendo efectos de hover y transiciones suaves. El Interactive Circle es una herramienta visual muy chula que muestra información de manera interactiva y atractiva, ideal para destacar datos importantes. Es perfecto para infografías, resúmenes de datos y paneles informativos. Puedes ajustar colores, tamaños y efectos de animación usando estilos globales del diseño general de tu página.

es una herramienta visual muy chula que muestra información de manera interactiva y atractiva, ideal para destacar datos importantes. Es perfecto para infografías, resúmenes de datos y paneles informativos. Puedes ajustar colores, tamaños y efectos de animación usando estilos globales del diseño general de tu página. Super especial es SVG Draw. Te permite animar gráficos SVG a tu web, haciendo que los elementos visuales sean muy guapos y dinámicos. Los gráficos SVG al ser escalables, mantienen una alta calidad en cualquier tamaño, lo que los hace perfectos para íconos, ilustraciones y logos, y añade una capa extra de interactividad, llamando la atención y mejorando la experiencia visual de tus visitantes. Anima SVGs como si fueran Lottiefiles , ahorrando herramientas adicionales. Muy interesante y encima gratis.

Te permite animar gráficos SVG a tu web, haciendo que los elementos visuales sean muy guapos y dinámicos. Los gráficos SVG al ser escalables, mantienen una alta calidad en cualquier tamaño, lo que los hace perfectos para íconos, ilustraciones y logos, y añade una capa extra de interactividad, llamando la atención y mejorando la experiencia visual de tus visitantes. Anima SVGs como si fueran , ahorrando herramientas adicionales. Muy interesante y encima gratis. Finalmente, Fancy Chart te ofrece la posibilidad de crear gráficos personalizados, perfectos para presentar datos de una manera comprensible y visualmente potente. Puedes elegir entre varios tipos de gráficos, como barras, líneas, áreas y circulares, y personalizarlos con colores, etiquetas y leyendas. Muy útil para informes, presentaciones y cualquier contenido que requiera una visualización clara y profesional de datos complejos. Además, añade interactividad a los gráficos y permite a los usuarios explorar los datos en detalle.

Diseño de Formularios

Funciones Adicionales: la magia de las extensiones

Advanced Tooltip te permite agregar descripciones (o bocadillos) emergentes a cualquier elemento, perfecto para información extra.

te permite agregar descripciones (o bocadillos) emergentes a cualquier elemento, perfecto para información extra. Wrapper Link convierte áreas personalizadas de tus diseños en enlaces clickables. Súpero práctico.

convierte áreas personalizadas de tus diseños en enlaces clickables. Súpero práctico. Con la extensión Particles , puedes añadir un toque visual con chispa a tus fondos, ideal para fechas especiales o celebraciones.

, puedes añadir un toque visual con chispa a tus fondos, ideal para fechas especiales o celebraciones. Parallax ofrece esos efectos de desplazamiento de fondo que tanto gustan pero también a un precio, ya lo sabes, penalizar la velocidad de tu web.

ofrece esos efectos de desplazamiento de fondo que tanto gustan pero también a un precio, ya lo sabes, penalizar la velocidad de tu web. Reading Progress bar es genial para mostrar, en un lateral, al usuario el avance en la lectura del contenido.

es genial para mostrar, en un lateral, al usuario el avance en la lectura del contenido. Conditional display fue muy bienvenido en 2022 cuando lo presentó Essential , Post duplicator es ideal para duplicar entradas y páginas fácilmente.

fue muy bienvenido en 2022 cuando lo presentó , es ideal para duplicar entradas y páginas fácilmente. Table of contents genial para la usabilidad en nuestros posts y para el SEO al generarse dinámicamente la tabla de contenidos.

Pricing y conclusiones

Essential Addons for Elementor, potencia tu Elementor con funcionalidades Gratuitas y Premium. Essential Addons for Elementor es un addon para Elementor, que existe desde prácticamente los principios del editor. La versión gratuita es muy popular, encontrándose en la segunda página de los plugins más populares de WordPress y es además, el addon para Elementor más descargado, con +2 millones de instalaciones activas gracias a una estrategia freemium muy acertada dentro del ecosistema de addons para Elementor. Vamos a explorar en detalle, el porqué de este éxito, todas las opciones gratuitas y premium que Essential Addons ofrece para que puedas saber qué esperar de cada una de las dos versiones, pero también a agrupar los widgets y extensiones por temáticas para entender mejor su valor. ¡Vamos al lío! Essential Addons for Elementor es sin duda uno de los mejores addons para Elementor, y me refiero a la versión gratuita. Este addon está disponible desde 2017 y es realmente un producto maduro. La versión del repositorio de WordPress es realmente masiva como dicen los americanos, es decir completísima, con 55 widgets gratuitos, 7 de ellos para WooCommerce, y 6 extensiones. Puedes encontrar todos los detalles actualizados en la página oficial. La versión Pro, como la mayoría de las colecciones de addons, añaden funcionalidades extras, sobre todo widgets dinámicos, que son muy interesantes para la personalización y que, en determinadas ocasiones, pueden ahorrarte la versión Pro de Elementor. Desde la versión de Elementor 2.0 de 2018, donde se implementaron las plantillas dinámicas, los desarrolladores de Essential Addons han tenido que hacer un esfuerzo sustancial para mejorar la oferta. Essential Addons for Elementor Pro tiene algunas auténticas gemas que veremos a lo largo del artículo. Essential Addons añade a la versión gratuita más de 35 widgets adicionales, 5 de ellos muy potentes para WooCommerce y 7 extensiones muy interesantes. Hay un total de 12 widgets parade los que siete son gratuitos y cinco Premium.Antes de continuar es importante aclarar, que como gran parte de losofrece funciones que están en la versión Pro dey hay que decidir si realmente quiero añadir un plugin adicional (tanto por precio, como por performance y administración del sitio) a cambio de mejoras muchas veces menores. Si solo usas la, que no tiene ningún widget para Woo, aquí si tiene sentido usar Essential, e incluso con la versión gratuita vas a tener bastantes opciones adicionales. Dispones de distintos widgets para mostrar tus productos como:Todos con varias opciones de estilo y diseños listos para aplicar. Dos widgets que te pueden ayudar a mejorar tus ventas son EA Woo Product Compare que permite a los compradores comparar fácilmente productos en cualquier lugar de la tienda con diseños prediseñados, y EA Woo Cross Sells, que muestra sin esfuerzo artículos relacionados a tus clientes ayudándoles a descubrir productos complementarios y ayudándote a ti a mejorar el ticket medio. Finalmente, estos widgets te ayudarán a crear y personalizar las páginas de WooCommerce: EA Woo Cart, EA Woo Checkout, EA Woo Account Dashboard (PRO), EA Woo Thank You (PRO). En resumidas cuentas 12 widgets que harán más fácil personalizar WooCommerce, sin necesidad de código. Para ampliar información, te recomiendo revisar el artículo sobre Essential Addons para WooCommerce publicado recientemente en este mismo blog. Los widgets de contenido te facilitarán la vida a la hora de diseñar más rápidamente las páginas de tu web. Aunque muchos los puedes encontrar también en Elementor Pro u otras colecciones de widgets, vamos a comentar algunos que suelen ser muy demandados. Esto lo cubre sobradamente las versiones actuales de Elementor Pro, los diferentes loop builder disponibles o el diseño de plantillas dinámicas modernas. Si no dispones de Elementor Pro o quieres ir un poco más allá de lo que te permite, aquí te cuento seis de los widgets que más me han llamado la atención: Advanced Data Table (Pro), NFT Gallery, Post Timeline, Dynamic Gallery, Content Timeline, y Business Reviews. Los widgets de contenido creativo son realmente muchos y muy chulos. Están desde los clásicos para comparar imágenes antes y después, barras de progreso, cuentas atrás y un montón más. Vamos a repasar cuatro widgets más realmente interesantes: Filterable Gallery, Interactive Circle, SVG Draw, y Fancy Chart. Todos ellos añaden animación y movimiento a tu web, pero úsalos con moderación. Sino tu web puede pasar de algo moderno a la casa del terror y encima lenta antes de lo que crees. Esto es especialmente relevante para laque no dispone de formulario incorporado, o en el caso de, si necesitas un formulario distinto al provisto por motivos específicos del proyecto.Los formularios más tradicionales que puedes personalizar son el tradicional (y engorroso)y el más moderno WPForms. También podrásmás avanzados como Gravity Forms , o. En el pasado también permitía personalizar formularios del difunto. Para soluciones más complejas y modernas, o integradas con, incluye la personalización de forms creados con. Como extra, te permite personalizar lospara hacer más elegante y corporativa esta parte de tu web. De todas formas, antes de lanzarse a usar estos widgets, configura en los ajustes del sitio, ya sea del tema o de Elementor, los ajustes de formulario y quizás con esto te alcance la personalización de los formularios que estás buscando. Las extensiones añaden funcionalidades a Elementor de manera distinta al widget, ya sea una funcionalidad que modifica el tema, que añade funcionalidad a Elementor o que via JavaScript modifique el comportamiento de tu web. Vamos a ver algunas de las más chulas: Advanced Tooltip, Wrapper Link, Particles, Parallax, Reading Progress bar, Conditional display, Post duplicator, y Table of contents. Debes tener en cuenta que todas las extensiones descritas en este párrafo, ya las tiene incorporadas Elementor Pro con lo que si ya lo tienes no te van a aportar ningún valor adicional. Los precios, como siempre muy engañosos en esto de los plugins de WordPress, que viven en constante oferta, empiezan en 40-50 dólares para una licencia anual, 80-100 dólares para ilimitadas licencias por un año y finalmente 200-250 dólares por la versión lifetime ilimitada. Después tienes los bundles de agencia que en este caso, a no ser que la oferta te atraiga mucho por algo muy concreto, yo prescindiría de ello. Empieza con la versión gratis, si te gusta y te convence, revisa el artículo en el que hablamos de otros addons para Elementor y prueba sus versiones gratuitas en caso que haya y elige cuál crees que te va a convenir. Si vas a trabajar profesionalmente con Elementor, considera seriamente la versión de Elementor Pro y adicionalmente versiones sueltas de otros addons según lo puedan precisar cada trabajo individual. En todo caso, Essential Addons es un muy buen addon para introducirse en este mundo infinito de colecciones de widgets para Elementor. Tiene widgets para hacer trabajos visuales y presentaciones de datos que no vas a encontrar en muchas otras colecciones, ya sean gratuitas o de pago. ¡Que lo disfrutes!