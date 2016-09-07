Plugins para link cloaking en Wordpress
El marketing de afiliados se ha convertido en una forma de monetizar proyectos web al mismo tiempo que se ha convertido en una nueva forma de marketing para las empresas como nosotros, donde pagamos comisiones a nuestros afiliados por promocionar nuestros productos si les gustan.
Ahora mismo muchos webmasters y empresas están utilizando esa técnica y dedicándole un tiempo considerable, pero no vamos a hacer un curso exprés de marketing de afiliaciones (ya lo hemos hecho anteriormente en este blog), si no que vamos a explicar cómo conseguir que las URL de las páginas de afiliados sean más estéticas y ofuscadas para los buscadores.
Por ejemplo, una URL como esta:
https://raiolanetworks.com/?url=358347&afflt=6565
Se convertiría en algo asi:
Para cambiar la URL de los afiliados, podemos usar diversos plugins, nosotros vamos a citar algunos plugins gratuitos que podemos conseguir en el repositorio oficial de Wordpress y que podremos usar para conseguir esto:
- Pretty Link Lite: Pretty Link Lite es un plugin de Wordpress gratuito que nos permite acortar la URL para que quede mejor.
Podemos trackear estos links de forma bastante efectiva usando este plugin, aunque si necesitamos más funcionalidades podemos ampliar a su versión Pro que nos da bastantes más estadísticas de cada enlace, además de ofrecernos la posibilidad de conseguir la automatización de algunas tareas o ayudarnos a ganar visibilidad.
Puedes encontrar más información acerca de Pretty Link Lite para Wordpress en la siguiente dirección URL: https://es.wordpress.org/plugins/pretty-link/
- Easy Affiliate Links: Este plugin es de los más recientes, pero está creciendo rápido debido a la gran cantidad de características que tiene. Es un plugin simple, pero poco a poco el proyecto va creciendo y va teniendo más funcionalidades, y está planeado que se añadan aún más como por ejemplo enlaces con variaciones en función de la geolocalización del visitante o test A/B.
Puedes encontrar más información acerca de Easy Affiliate Links para Wordpress en la siguiente dirección URL: https://es.wordpress.org/plugins/easy-affiliate-links/
- Thirsty Affiliates: Thirsty Affiliates tiene muchísimas características y una buena forma de modificar los links de afiliados. Se trata de un plugin con una versión Premium (Pro) y una versión completamente gratuita, pero con funcionalidades suficientes como para ser bastante más potente que cualquiera de las dos alternativas que hemos mencionado anteriormente.
Una de sus funcionalidades más originales es que podemos importar y exportar los links fácilmente, lo que puede ser una gran ventaja frente a otros si nos planteamos la posibilidad de que quizás un día tengamos que cambiar esos links de página web.
Tiene una versión Pro, de pago, que ofrece los estados de los enlaces, Tracking de los Click de Google, geolocalización, importación CSV y programación de links.
Si necesitas más información acerca de Thirsty Affiliates para Wordpress puedes encontrarla en la siguiente dirección URL: https://es.wordpress.org/plugins/thirstyaffiliates/
- WP Wizard Cloak: Destaca por ser un plugin simple, nos ayuda a acortar las URLs, convirtiéndolas en unas URL simples ideales para nuestras páginas de afiliado. Crear un nuevo link y acceder a ellos es bastante fácil e intuitivo sin opciones de relleno. El seguimiento de links ofrece un resumen detallado de todos los clicks que se han hecho en el enlace, y también conocer la dirección IP y el país desde donde accede el visitante. Puedes encontrar más información acerca de WP Wizard Cloak para Wordpress en la siguiente dirección URL: https://es.wordpress.org/plugins/wp-wizard-cloak/
- WooCommerce Cloak Affiliate Links: WooCommerce es un plugin que permite crear fácilmente una tienda online con Wordpress, cuando queremos enmascarar los links externos de nuestra tienda online, este plugin puede ayudarnos.
Además, nos da la posibilidad de bloquear a los bots de los buscadores que indexen los links externos.
Puedes encontrar más información acerca de WooCommerce Cloack Affiliate Links para Wordpress en la siguiente dirección URL: https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-cloak-affiliate-links/
BENEFICIOS DE OFUSCAR LA URL DE AFILIADOS
Una vez que hemos visto ya todos estos plugins y podemos escoger cuál es el más adecuado para nuestras necesidades, vamos a ver el impacto que puede tener el uso de estos plugins en nuestro plan de marketing de afiliados:
- Seguimiento de enlaces más fácil: Con la ayuda de alguno de los plugins que hemos mencionado, podemos realizar un seguimiento de los enlaces, esto nos servirá para elaborar unas estadísticas que podrán ayudarnos a conseguir más visibilidad o servirnos de información si queremos realizar algún cambio en nuestra web.
- SEO: Hace poco hablamos en un artículo cómo podíamos conseguir aumentar el posicionamiento de nuestra nueva web con unos pocos pasos, donde la estructura de los enlaces externos era una de las cosas que teníamos que establecer, ya que nos ayuda a tener bots entrando y saliendo de nuestra web, para lo que es necesario un equilibrio, si tenemos más enlaces externos que internos, las arañas de Google entrarán a nuestro sitio y acto seguido, lo abandonarán saltando a otro sitio que nosotros mismos hemos enlazado. Una buena forma de evitar esto es controlar los enlaces nofollow, para lo que podemos utilizar algún plugin SEO, como Yoast SEO o All in One SEO, del que puedes leer más aquí:
Si quieres leer más acerca de cómo funcionan los bots de Google y la importancia del linkbuilding para el posicionamiento de nuestra web, visita este artículo: https://raiolanetworks.com/blog/7-pasos-basicos-para-posicionar-en-google-tu-nueva-web/
- Fácil actualización de los enlaces y flexibilidad: En nuestra estrategia de marketing de afiliados, es posible que en algún momento nos dispongamos a cambiar los enlaces de afiliado, una vez que llegue ese momento, es más fácil cambiar una URL acortada que una que tenga un conjunto de números y letras generada automáticamente. Tener enlaces desactualizados puede llegar a suponer un agujero para la integridad en nuestro sitio web y con estos plugins podemos hacerlo de forma más fácil que si tuviésemos que hacerlo manualmente.
- URL más estéticas: Al principio del artículo planteábamos la pregunta de cómo ocultar las URL de afiliados, que suelen ser bastante antiestéticas.
Cambiarlas y acortarlas es el primer beneficio que notamos nosotros a simple vista, y también nuestros afiliados y aquellas personas que utilicen esa dirección que les hemos facilitado, ya que es un modo más adecuado de presentar estas URLs, e incluso alguna persona puede llegar a memorizársela.
Nico Bogdan Stalpeanu07/09/2016 a las 15:48
Muy buen post y útil a la vez.
Hay algún plugin que añada rel=nofollow a todos los enlaces de afiliado salientes?
Gracias!
Alvaro Fontela07/09/2016 a las 16:53
Pretty Link Lite lo hace (o debería).
Un saludo.
serjunco13/09/2016 a las 15:15
Gracias. Usaba pretty lite. Ahora a ver mas alternativas.
Un consejo. Estos post como usual del blog estan muy bien como apertura de miras. Pero se me quedan cortos de contenido. Para saber más caracteristicas, ver pros y contras hay wue hacer justo como los bots de google. Salir del post por los links a leer mas, volver a entrar, ir a otro link etc.
Creo que con poco detalle mas hariais unos post mas completos en todos los sentidos: permanencia, respuesta usuario, posicionsmiento y como no: satisfacion del lector.
Tenlo en cuenta Álvaro ;)
Alvaro Fontela13/09/2016 a las 17:45
Hola Serjunco, gracias por tu consejo. Ahora mismo publicamos algunos artículos completos y otros un poco mas cortos (como es este caso), el problema es el tiempo, estamos literalmente al 110% en lo que a carga de trabajo se refiere y en temas técnicos nos cuesta mucho encontrar autores que nos guste como escriben.
Un saludo.
Arnaldo03/04/2018 a las 13:44
Uso Pretty Link, pero está bueno conocer otras opciones... Y si que ayuda al SEO y a la estética...
Saludos, Álvaro...
Luis Villatoro06/10/2018 a las 01:04
Gracias amigo, me sirvio!
Karmelo Maturano06/11/2018 a las 16:36
Hola Mila, conoces algún plugin o servicio que pueda insertar por medio de un widgets o shourtcode un acortador de enlaces para que los usuarios de la web puedan acortar ellos mismos los enlaces de los productos que tengo en la web y quieren utilizar para promocionar en afiliación..
He probado todos los del post y ninguno lo hace
gracias..
Mila07/11/2018 a las 18:36
Hola Karmelo.
Antes Pretty Link permitía insertar un shortcode en algún widget o página y que de esta forma los visitantes pudieran generar un enlace para la URL que estaban visitando, pero en versiones recientes no funciona.
El resto de ellos no lo permite. Por norma general, las afiliaciones se 'controlan' con cookies, por ejemplo, por lo que lo habitual es que sea el propio administrador del sitio el que proporcione esos enlaces.