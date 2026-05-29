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Si últimamente estás leyendo mucho que Web3 es el futuro de internet, no estás solo. Como siempre que aparece una tecnología disruptiva de este tipo, el ruido del choque entre hype y realidad es ensordecedor, sobre todo cuando tenemos de por medio palabras tipo blockchain o criptos.

Como siempre, nos gusta bajar a tierra las tendencias. Por eso, hemos preparado esta guía completa de Web3 explicado sin tecnicismos (o al menos, con los justos) para que entiendas cómo funciona. Repasamos qué piezas tecnológicas la sostienen y si de verdad te hace falta subirte a este barco o puedes seguir con tu infraestructura de toda la vida y olvidarte del tema.

Índice del artículo

















































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Qué es Web3 y para qué sirve

Para definir qué es Web3, la verdad es que lo mejor nos parece olvidarse de cualquier noción que tengas del tema vinculada a finanzas, porque no va de eso. En realidad, se trata de una nueva arquitectura de internet, que se construye a través de redes que están descentralizadas.

¿Todavía suena demasiado técnico? Sin problema, vamos a verlo de forma más sencilla.

Definición de Web3 en términos claros

Hasta ahora teníamos la Web2, que se basaba en el intercambio de información. Pero hoy en día la gente ya no solo lee y escribe contenido, sino que son dueños de una parte de la red y sus datos. Este es el punto en el que aparece Web3.

El problema que Web3 intenta resolver

Internet tiene ahora mismo un problema de centralización extrema. Casi todo lo que hacemos pasa por los servidores de cuatro o cinco gigantes. Esto genera puntos únicos de fallo (si se cae un gran servicio de infraestructura, adiós medio internet). Y, sobre todo, una pérdida de control: tus datos y tu identidad dependen de los términos de un tercero que siempre podrá cambiar las condiciones si le apetece.

¿Y qué viene a hacer la Web3? Solucionar esto eliminando la necesidad de confiar ciegamente en una entidad central. La confianza se deposita en el código y en la criptografía.

La evolución de la web: de Web1 a Web2 y Web3

En realidad no es que una web mate a la anterior, sino que estas se construyen a modo de capas nuevas sobre las que ya existen.

Web1: la web de solo lectura (1990-2004)

Era la web de los directorios y de las páginas personales. Los usuarios eran puramente pasivos. Tu proyecto tenía su formato digital que no cambiaba a menos que tú editaras el HTML manualmente, lo cual era complejo. Era descentralizada en esencia porque había muchos servidores pequeños, pero muy limitada técnicamente.

Web2: la web social y centralizada (2004-actualidad)

Con la llegada de las redes sociales y las plataformas de contenido, internet se volvió más interactivo que nunca. Cualquiera podía publicar, pero para hacerlo de forma masiva, tuvimos que ceder el control. Las aplicaciones se volvieron potentes y fáciles de usar, pero a cambio de que toda la infraestructura se concentrara en silos cerrados. Es la era del "usuario como producto".

Diferencias entre Web2 y Web3: qué cambia realmente

Mucha gente se confunde y piensa que Web3 es solo "ponerle criptos" a una web. Nada más lejos de la realidad.

Las diferencias entre Web2 y Web3 son estructurales y afectan a cómo se gestiona todo:

Control de datos y privacidad: en la Web2, si quieres entrar en una app , usas "Login con Google". Esto es dar una información de altísimo valor, muy privada. En la Web3, usas una wallet (cartera digital). Tú firmas la entrada, pero si la aplicación desaparece, tus activos siguen contigo.

en la Web2, si quieres entrar en una , usas "Login con Google". Esto es dar una información de altísimo valor, muy privada. En la Web3, usas una (cartera digital). Tú firmas la entrada, pero si la aplicación desaparece, tus activos siguen contigo. Modelos de monetización y propiedad digital: en la web tradicional, si compras un objeto digital realmente lo que tienes es una licencia de uso. Si la empresa cierra, lo pierdes. En Web3, a través de los NFTs, esa propiedad te pertenece a ti y ya no dependes de ese tercero, aunque conviene tener en cuenta que también depende de dónde esté alojado.

en la web tradicional, si compras un objeto digital realmente lo que tienes es una licencia de uso. Si la empresa cierra, lo pierdes. En Web3, a través de los NFTs, esa propiedad te pertenece a ti y ya no dependes de ese tercero, aunque conviene tener en cuenta que también depende de dónde esté alojado. Infraestructura centralizada vs descentralizada: esta es la parte que más nos toca. En Web2, tu web vive en un servidor (un VPS o un hosting). Si ese servidor se apaga o te cortan el servicio, la web se va a caer también. En la Web3 "pura", la aplicación vive en una red de miles de nodos, así que no habría un botón de "apagado" central.

Eso sí, como veremos luego, para que esto funcione a nivel profesional todavía necesitamos servidores potentes para gestionar esos nodos.

Cómo funciona Web3: tecnologías y pilares fundamentales

Si vamos a hablar de cómo funciona Web3, tenemos que entrar en una parte un poco más técnica. Tampoco hace falta ser un experto en criptografía, pero sí entender qué hace cada cosa de la que seguramente hayas oído hablar en medio de ese hype sobre Web3.

Blockchain: la base de la descentralización

La cadena de bloques es, básicamente, una base de datos pública y compartida que nadie puede alterar. Si alguien intenta cambiar un dato, el resto de la red lo rechaza. Esto es lo que permite que haya "confianza" sin necesidad de nadie que controle todo.

Contratos inteligentes (smart contracts)

Son el corazón de las dApps (aplicaciones descentralizadas). Un contrato inteligente es un trozo de código que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo: "si el usuario paga X, envíale automáticamente este activo". No hace falta un administrador ya que el código se ejecuta solo en la blockchain.

Tokens, NFTs y activos digitales

Son las unidades de valor de la red. Los tokens suelen representar dinero, pero pueden ser otras cosas como votos en una comunidad o incluso acceso a un servidor. Los NFTs son una variante que representa algo único, como un dominio web o una entrada. Para un desarrollador son básicamente objetos digitales con propiedad verificable.

Wallets y sistemas sin custodia centralizada

La wallet es tu identidad en Web3. Lo más importante aquí es que tú tienes las claves y, por tanto, el control absoluto. Si las pierdes, nadie puede recuperarlas. Es la libertad total con la responsabilidad total.

DAOs: organizaciones autónomas descentralizadas

¿Y quién manda en un proyecto Web3? Las DAOs. Son comunidades donde las decisiones se toman por votación de los poseedores de tokens. Las reglas nacen de los contratos inteligentes y no de una persona en particular.

DeFi, dApps y el ecosistema de aplicaciones descentralizadas

Hablamos de DeFi para referirnos a finanzas sin banqueros, controladas por código. Y de dApps para las aplicaciones que funcionan en blockchain. Por fuera parecen webs normales, pero por dentro se conectan a la red descentralizada en lugar de a una base de datos tradicional.

Ventajas y desventajas de Web3

Como cualquier tecnología joven, la Web3 tiene sus ventajas y desventajas que hemos de poner en la balanza antes de decidir si nos interesa en un proyecto que lancemos.

Ventajas de Web3 para empresas y desarrolladores

Empecemos por la parte positiva, que siempre es la más agradable y la que despierta mayor interés:

Resistencia a la censura: nadie puede tumbar tu aplicación por motivos comerciales si está bien distribuida en la red.

nadie puede tumbar tu aplicación por motivos comerciales si está bien distribuida en la red. Interoperabilidad: se puede construir sobre lo que otros han hecho. Un activo creado en una app puede funcionar en otra distinta sin integraciones complejas.

se puede construir sobre lo que otros han hecho. Un activo creado en una app puede funcionar en otra distinta sin integraciones complejas. Nuevos modelos de ingresos: los micropagos y las regalías automáticas abren puertas que en la web tradicional son inviables por las comisiones.

Desventajas y críticas de Web3 que debes conocer

El balance actual de ventajas y desventajas de Web3 se inclina hacia los retos técnicos:

Escalabilidad y velocidad: comparada con una base de datos tradicional, la blockchain es lenta y cara. Escribir un dato en la red puede costar dinero en comisiones, mientras que hacerlo en una base de datos tradicional es prácticamente gratuito en comparación.

comparada con una base de datos tradicional, la blockchain es lenta y cara. Escribir un dato en la red puede costar dinero en comisiones, mientras que hacerlo en una base de datos tradicional es prácticamente gratuito en comparación. Experiencia de usuario ( UX ): para alguien normal, gestionar claves privadas es una pesadilla. Todavía estamos lejos de que la Web3 sea para todos los públicos.

para alguien normal, gestionar es una pesadilla. Todavía estamos lejos de que la Web3 sea para todos los públicos. Regulación: el marco legal todavía está, como mínimo, borroso, lo que genera incertidumbre para empresas que quieren facturar legalmente con estos activos.

Por lo tanto, hemos de pensarlo muy bien antes de meternos en algo así. No es que sea ilegal. Sencillamente, a cierto nivel, son cuestiones demasiado vanguardistas y todavía por regular. La cosa puede salirnos bien cuando salgan las leyes (que siempre van por detrás)… o no.

Casos de uso reales de Web3 para empresas

Más allá de la teoría y del ruido de las criptomonedas, existen aplicaciones prácticas donde la Web3 ya está aportando valor real.

No se trata de "tokenizarlo" todo, pero sí es cierto que hay contextos en los que aportan soluciones francamente únicas:

Identidad digital soberana: imagina que tus clientes no tengan que crearse una cuenta en tu web, sino que se conecten con su wallet. Tú no guardas sus contraseñas (un riesgo de seguridad menos para ti) y ellos controlan qué información comparten.

imagina que tus clientes no tengan que crearse una cuenta en tu web, sino que se conecten con su wallet. Tú no guardas sus contraseñas (un riesgo de seguridad menos para ti) y ellos controlan qué información comparten. Trazabilidad en la cadena de suministro: para empresas que venden productos premium, la blockchain permite certificar el origen de una materia prima de forma que nadie pueda falsificarlo. Nada que "perder" o manipular.

para empresas que venden productos premium, la blockchain permite certificar el origen de una materia prima de forma que nadie pueda falsificarlo. Nada que "perder" o manipular. Programas de fidelización con NFTs: en lugar de los típicos puntos que caducan en una base de datos, es posible emitir activos digitales que el usuario realmente posea. Esto permite que tus clientes puedan incluso intercambiar sus beneficios, creando un mercado secundario que da más valor a tu marca.

en lugar de los típicos puntos que caducan en una base de datos, es posible emitir activos digitales que el usuario realmente posea. Esto permite que tus clientes puedan incluso intercambiar sus beneficios, creando un mercado secundario que da más valor a tu marca. Marketplaces sin intermediarios: plataformas donde compradores y vendedores interactúan directamente, reduciendo las comisiones que normalmente se llevan los gigantes del sector.

Cómo puede una empresa empezar a trabajar con Web3

Si después de leer esto crees que hay una oportunidad, como desarrollador o responsable de IT estos son los pilares para dar el gran salto de tu proyecto a Web3:

Aprender lenguajes específicos

Para programar los famosos contratos inteligentes, vas a necesitar aprender lenguajes como Solidity (el estándar en la red de Ethereum y compatibles) o Rust (muy usado en redes como Solana). No son extremadamente difíciles si ya vienes de C++ o JavaScript, pero requieren un cambio de mentalidad porque un error en el código aquí puede significar perder dinero real.

Frameworks de desarrollo

No vas a empezar de cero. Herramientas como Hardhat o Foundry te permiten compilar y desplegar tus contratos inteligentes. Para conectar la parte visual (el frontend) con la blockchain, usarás librerías de JavaScript como Ethers.js o Web3.js.

La importancia de la infraestructura: nodos y servidores

Aquí es donde mucha gente se equivoca pensando que en la Web3 los servidores ya no existen. Al contrario: son más importantes que nunca.

Para que tu dApp pueda leer datos de la blockchain o enviar transacciones, necesita conectarse a un nodo. Tienes dos opciones: usar servicios de terceros que suelen ser caros y limitados, o montar tu propio nodo en un servidor VPS.

Tener tu propio nodo en un servidor VPS optimizado te da:

Privacidad: porque no compartes tus datos de consulta con empresas externas. Velocidad: tu aplicación no depende de la cola de espera de un servicio compartido. Control: eres tú quien decide cuándo actualizar y cómo configurar la infraestructura.

Hosting y despliegue de proyectos Web3

Incluso en un mundo descentralizado, tu aplicación necesita un lugar donde existir. Aunque la lógica esté en la blockchain, el código que el usuario ve en su navegador (HTML, CSS, JS) sigue necesitando un alojamiento. Tus opciones:

Frontend descentralizado: puedes usar sistemas como IPFS (un sistema de archivos distribuido), pero a día de hoy suelen ser lentos para el usuario final.

puedes usar sistemas como (un sistema de archivos distribuido), pero a día de hoy suelen ser lentos para el usuario final. Hosting híbrido: la opción más profesional ahora mismo es alojar el frontend en un hosting con soporte para Node.js o en un VPS de alto rendimiento, y desde ahí conectar con la red blockchain. Esto te permite mantener la velocidad de la web tradicional con la potencia de la descentralización por debajo.

Ojo porque el despliegue de estas aplicaciones puede ser un reto. Por eso, los servidores VPS de alto rendimiento están diseñados para soportar la carga que suponen nodos de red o gestionar aplicaciones desarrolladas con Node.js, asegurando que tu proyecto Web3 sea estable de verdad.

¿Realmente necesitas Web3 para tu proyecto?

Llegamos al momento de la verdad. Antes de lanzarte a desarrollar, hazte estas preguntas:

¿Necesitas que los datos sean inmutables? Si no te importa que los datos se puedan borrar o cambiar, una base de datos tradicional es mejor. ¿Es vital eliminar al intermediario? Si el valor de tu negocio es precisamente la confianza que tú generas como empresa, a lo mejor no necesitas descentralizar nada. ¿Tus usuarios están preparados? Si tu público no sabe lo que es una wallet, la barrera de entrada podría matar tu proyecto antes de empezar.

La Web3 no viene a sustituir a la Web2. Habrá proyectos que sigan funcionando mejor en un servidor tradicional y otros que encuentren en la descentralización su mayor ventaja competitiva. No hay Web2 vs Web3, sino lo que vaya mejor a tu proyecto.

Conclusión: Web3 es el camino hacia una web más abierta

La Web3 todavía está en su fase de "obras". Quedan muchos retos por resolver en cuanto a costes y facilidad de uso. Sin embargo, la base tecnológica es sólida y la promesa de una internet donde el usuario es el dueño de sus activos es demasiado potente para ignorarla.

Como profesional, el mejor consejo que podemos darte es que pruebes. No hace falta que cambies toda tu infraestructura de golpe, pero entender cómo funciona un nodo o cómo se despliega un contrato inteligente te dará una ventaja competitiva brutal en los próximos años.

Y cuando decidas dar el paso, asegúrate de hacerlo sobre una infraestructura de calidad que soporte la exigencia técnica de este nuevo paradigma.