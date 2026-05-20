Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Las dudas sobre cómo indexar una web en Google vienen justo después de una secuencia así: lanzas tu proyecto con toda la ilusión del mundo. Has cuidado el diseño, los textos son impecables, la web va como un tiro y técnicamente crees que todo está en orden.

Pasan los días, incluso las semanas, y al buscar tu marca en Google... nada. No apareces. Si no apareces, no existes. Eso es justo lo que vamos a ayudarte a solucionar hoy. Para que la siguiente vez que Google rastree tu página tome nota y empiece a enseñarla al mundo virtual como es debido después de tu trabajo.

Así que te contamos cómo indexar en Google, pero también te enseñamos a "forzar" la indexación en Google. Además, veremos todo lo que necesitas (tranquilo, la mayoría son herramientas gratuitas) y cómo evitar esos errores tontos que a veces bloquean todo, para que no pases nada por alto ni tú, ni Google.

Índice del artículo













































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Teléfono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero suscribirme

¿Qué significa indexar una web en Google?

Para entenderlo rápido: Google es como una biblioteca de consulta de esas gigantescas. Antes de que alguien pueda sacar tu libro (buscar tu web), un bibliotecario tiene que leerlo, categorizarlo, verificar que todo está como se exige en la biblioteca y dejarlo a tu disposición en la estantería correcta. Ese proceso de "poner tu libro a disposición de la gente" es lo que llamamos indexación.

Si quiero indexar en Google mi web, lo que necesito es que todas las URLs de la web (o las máximas posibles) entren a la base de datos del buscador. Porque ten algo claro: aunque tu web sea increíble, si esto no pasa, no existes. Es un problema importante a nivel de SEO que, por suerte, tiene solución.

Diferencia entre rastreo e indexación: conceptos clave

Es muy común confundir estos términos, pero para nosotros es vital que sepas distinguirlos si quieres diagnosticar esos problemas de visibilidad en Google:

Rastreo (crawling): es el proceso en el que los robots de Google (Googlebot) descubren tu web. Van saltando de enlace en enlace buscando contenido nuevo o actualizado. Piensa en ello como el robot "visitando" tu URL.

es el proceso en el que los robots de Google (Googlebot) descubren tu web. Van saltando de enlace en enlace buscando contenido nuevo o actualizado. Piensa en ello como el robot "visitando" tu URL. Indexación (indexing): una vez que el robot ha rastreado la página, analiza su contenido. Si considera que es útil y cumple con sus estándares, la añade a su índice.

A veces, Google rastrea una web pero decide no indexarla (por falta de calidad, contenido duplicado, porque se ve fatal en dispositivos móviles u otros errores técnicos). Por eso, saber cómo indexar tu web en Google paso a paso implica controlar ambas fases: que el robot te encuentre y que decida guardarte.

Aquí estamos entrando en terreno de posicionamiento SEO y AEO (para IA), pues todo ayuda. Pero no te agobies, vamos paso a paso.

¿Cómo funciona el proceso de indexación en Google paso a paso?

El camino que sigue una URL desde que la publicas hasta que aparece en los resultados de búsqueda sigue una lógica bastante lineal, aunque el tiempo que tarda puede variar según la autoridad de tu dominio y, sobre todo, la respuesta de tu servidor.

Sería más o menos así:

Descubrimiento: Google encuentra tu URL porque la has enviado tú manualmente o porque tienes un sitemap configurado. También lo hace si ha seguido un enlace desde otra web. Cola de rastreo: tu URL entra en una lista de espera. Google no rastrea Internet en tiempo real segundo a segundo, pero no tenemos preferencia siempre (sobre todo si la web es nueva). En realidad, decide cuándo le toca a cada web basándose en su "Crawl Budget" o presupuesto de rastreo. Cada día tienes un presupuesto asignado. Es lo que hay. Rastreo: el Googlebot descarga la página y analiza el código HTML, CSS y JavaScript. Aquí es donde tener un hosting rápido te ayuda muchísimo, ya que si el servidor tarda mucho en responder, el robot puede abandonar el rastreo antes de procesar toda tu web. Procesado: el sistema intenta entender de qué trata la página, qué imágenes tiene, tu diseño web, la experiencia de usuario y por qué aporta valor. Indexación: si todo es correcto, la URL se guarda en el índice y queda lista para ser mostrada a los usuarios cuando busquen términos relacionados.

Esto último es lo que tú quieres lograr para indexar tu web en Google. Como ves, no hay una única vía, pero todo pasa por seguir esos pasos y buscar los conflictos ahí, que es donde tiende a estar la fricción con Google al indexar.

¿Cuánto tarda Google en indexar una web nueva?

Esta es la pregunta del millón. Si acabas de lanzar el proyecto, es normal que te preguntes cuánto tarda Google en indexar una web.

La respuesta corta y tan gallega como Raiola Networks es que depende.

En condiciones normales, suele tardar desde unas pocas horas (si tienes un sitio con mucha autoridad que se actualiza constantemente) hasta varias semanas si se trata de indexar una web nueva en Google sin apenas enlaces externos.

El resumen es que no existe un plazo fijo garantizado.

Sin embargo, si sigues los métodos que te vamos a contar para solicitar indexación en Google, puedes reducir ese tiempo drásticamente.

En proyectos que alojamos nosotros, gracias a la optimización de los servidores y la baja latencia, facilitamos a los robots de Google pasar con mucha más frecuencia, lo que forma parte de las utilidades para acelerar el proceso.

Cómo saber si tu web está indexada en Google

Antes de empezar a tocar configuraciones técnicas, lo primero es comprobar el estado actual de tu sitio. Vamos, que no pierdas tiempo intentando solucionar algo que quizá ya funciona.

Método rápido: el operador site: en el buscador

Es la forma más sencilla y "casera" de salir de dudas. Solo tienes que ir a Google y escribir en la barra de búsqueda lo siguiente:

site:tuweb.com (cambiando "tuweb.com" por tu dominio real).

Si aparecen resultados: enhorabuena, Google ya conoce tu sitio. El número de resultados te dará una idea de cuántas páginas ha indexado.

enhorabuena, Google ya conoce tu sitio. El número de resultados te dará una idea de cuántas páginas ha indexado. Si no aparece nada: es señal de que tu web aún no está en el índice o hay algo bloqueando el acceso.

Como imaginamos que vas a querer asegurar que tu web indexe en Google, entramos en mayor nivel de certeza.

Cómo verificar la indexación desde Google Search Console

El método del operador site es útil, pero poco preciso. Para garantías de las buenas necesitas irte a Google Search Console, que viene a ser la "herramienta oficial" de Google para revisar este tipo de cuestiones de indexación. Si no sabes por dónde empezar, verifica tu dominio en Search Console primero.

Dentro de Search Console, vete al apartado de "Indexación" > "Páginas". Allí verás cuántas URL están indexadas y las que no, además de un motivo que te da Google para que sea así (si están bloqueadas por robots.txt, si tienen errores 404, etc.). Si te tomas en serio lo de quiero indexar mi web en Google de forma profesional, este es el camino que usan los pros.

Cómo indexar una web en Google gratis: métodos paso a paso

Si has comprobado que tu web no aparece, es hora de pasar a la acción.

Existen varios métodos para indexar web en Google gratis y todos pasan por facilitarle el trabajo al buscador.

Solicitar indexación en Google Search Console manualmente

Esta es la forma más directa de decirle a Google: "Oye, acabo de publicar esto, ven a verlo". Es especialmente útil para indexar URL en Google manualmente cuando has actualizado un contenido importante o has creado una página nueva y tienes prisa.

Paso 1: Verificar tu sitio en Google Search Console

Si aún no lo has hecho, debes dar de alta tu propiedad. Google necesita confirmar que eres el dueño. Podrás hacerlo subiendo un archivo HTML a tu hosting, añadiendo una etiqueta en el <head> de tu web o mediante un registro DNS. Una vez verificado, tendrás acceso a todos los datos de rastreo.

Paso 2: Usar la inspección de URL para solicitar la indexación

En la parte superior de Search Console verás una barra de búsqueda que dice "Inspeccionar las URL de...".

Pega ahí la dirección completa de la página que quieres indexar. La herramienta te dirá si la URL está en Google o no. Si no lo está, haz clic en el botón "Solicitar indexación".

Esto pone tu URL en una cola prioritaria. No es instantáneo, pero es mucho más rápido que esperar a que el robot la encuentre por su cuenta, así que a tope porque es como pedir la vía directa.

Paso 3: Enviar el sitemap XML a Google

El sitemap es un mapa de tu web. Es un archivo (normalmente en tuweb.com/sitemap.xml) que lista todas las páginas que consideras importantes.

En Search Console, ve a la sección "Sitemaps", pega la URL de tu archivo y dale a enviar. Esto le da a Google una hoja de ruta clara para que no se pierda ninguna sección de tu sitio. Tenemos de hecho un post detallado sobre qué es un sitemap si lo necesitas. Recuerda que, si usas un hosting WordPress, plugins como Yoast SEO o Rank Math generan este archivo automáticamente por ti. Es algo que vas a poder hacer también en PrestaShop y todo tipo de CMS, pues es básico.

Otras formas de forzar la indexación en Google

Aunque las herramientas oficiales son lo más efectivo, existen tácticas complementarias que ayudan a hacer que Google indexe mi web más rápido. Vamos a ver las que más rápido y mejor funcionan.

Conseguir enlaces externos (link building) que aceleren el rastreo y la indexación

Los robots de Google se mueven por enlaces, de uno a otro. Si una web que ya está indexada y tiene autoridad enlaza a la tuya, el robot llegará a tu sitio siguiendo ese camino. Es una de las formas más "naturales" de forzar indexación Google. Un solo enlace desde un periódico digital o un blog relevante de tu sector hace maravillas para que Google indexe tu web nueva en muchos casos, en cuestión de horas. El problema, claro, es conseguir esos enlaces, que forma parte del ámbito del SEO.

Compartir la URL en redes sociales y otras plataformas para indexar una web

Aunque los enlaces de redes sociales suelen ser "nofollow" (le dicen a Google que no traspase esa autoridad), sí sirven como señales de tráfico y descubrimiento. Compartir tu contenido en X, Instagram, LinkedIn o agregadores de noticias hace que haya actividad alrededor de tu URL, lo que incentiva a los robots a pasar a curiosear indirectamente qué está pasando ahí.

Cómo indexar una web nueva en Google más rápido

Para acelerar el proceso de indexar web en Google hay que preparar la casa para que el robot se sienta cómodo y no encuentre obstáculos. Por tanto si quieres indexar tu web por primera vez, te damos las formas más eficaces de que Google te haga caso.

Optimiza tu archivo robots.txt para no bloquear a Googlebot

El archivo robots.txt es el "portero" de tu web. Le dice a los robots dónde pueden entrar y dónde no. A veces, por error (especialmente tras una migración o durante el desarrollo), se deja una directiva que prohíbe el paso a todo el sitio. Un problemón.

Asegúrate de que no tienes un Disallow: / que esté impidiendo que el Googlebot vea tu contenido. Es un error clásico que vemos a diario en el soporte de Raiola Networks y que soluciona problemas de indexación en segundos. Si tienes dudas con esto la mejor idea es validar tu robots online, que es gratis. La documentación oficial de Google sobre robots.txt también explica cada directiva en detalle.

Crea y envía un sitemap XML correctamente

Como mencionamos antes, el sitemap es vital. Pero no basta con tenerlo ya que debe estar "limpio". No incluyas URL que tengan redirecciones o que devuelvan errores 404. Un sitemap bien estructurado le ahorra tiempo al robot, y en el mundo del SEO, el tiempo de Google es ciertamente limitado. La guía oficial de sitemaps de Google detalla todos los formatos admitidos y las limitaciones por archivo.

Mejora el SEO on-page para facilitar el rastreo

Si tu código HTML tiene elementos innecesarios o demasiados scripts que bloquean el renderizado, o por ejemplo carece de una jerarquía clara de encabezados (H1, H2...), a Google le costará más procesarlo. Una estructura limpia ayuda a que la fase de "procesado" que mencionamos al principio sea mucho más fluida. Esto siempre es mejor ponerlo a prueba en la herramienta de Google PageSpeed Insights. Aquí, cuanto mejor sea la puntuación, mejor para tu web.

Estrategia de enlazado interno para distribuir el crawl budget

Google no rastrea todas las páginas de tu web con la misma intensidad. Si tienes una página muy importante pero está a cinco clics de la home y nadie la enlaza internamente, es probable que Google tarde una eternidad en indexarla.

Utiliza enlaces internos desde tus páginas con más tráfico hacia las nuevas para "llevar de la mano" al robot.

Publica contenido de calidad y actualiza tu sitio con regularidad

A Google le gustan los sitios vivos. Si publicas contenido con frecuencia, el robot aprenderá que debe pasar por tu web a menudo porque siempre hay algo nuevo que indexar. La constancia es una de las mejores herramientas para indexar en Google mi web de manera automática porque aportas lo más útil, el oro para Google: contenido de valor que ayuda al usuario de verdad.

Por qué Google no indexa tu web: causas y soluciones

Si has seguido los pasos anteriores y, aun así, tu contenido sigue sin aparecer, es más que probable que haya barreras técnicas. No te desesperes con esto, pues es normal y en la mayoría de los casos se trata de configuraciones mal ajustadas con solución.

A continuación, vamos con los motivos más comunes por los que podrías estar teniendo problemas para indexar web en Google.

Tu página está bloqueada por robots.txt o la metaetiqueta noindex

Este es el "sospechoso habitual". Muchas veces, durante la fase de diseño o desarrollo de un sitio, se activa la opción de "disuadir a los motores de búsqueda" para que nadie vea la web antes de tiempo. El problema es que, al lanzarla, se nos olvida desactivarlo.

El archivo robots.txt: como hemos mencionado, si contiene la línea Disallow: /, le estás cerrando la puerta en las narices a Google. Revisa este archivo en tuweb.com/robots.txt para asegurar que esté bien.

como hemos mencionado, si contiene la línea Disallow: /, le estás cerrando la puerta en las narices a Google. Revisa este archivo en tuweb.com/robots.txt para asegurar que esté bien. La etiqueta noindex: es una instrucción oculta en el código de tu página que dice específicamente: name="robots" content="noindex". Si Google lee esto, aunque rastree la página, nunca la guardará en su índice.

Si usas WordPress, revisa en el panel de Ajustes > Lectura que la casilla de "Visibilidad en los motores de búsqueda" esté desmarcada. Parece una obviedad, pero es la causa de miles de consultas de soporte.

Problemas de contenido duplicado o contenido de baja calidad

Google es exigente. Si intentas indexar una web que tiene exactamente los mismos textos que otra que ya existe o usas unos textos pobres de IA sin revisar, el buscador simplemente ignorará la tuya por falta de valor. Lo mismo ocurre con el contenido generado automáticamente o de muy baja calidad (textos extremadamente cortos o sin sentido). No hay problema en usar la IA: el problema es que sea un contenido eso, malo, malo.

El buscador prioriza también la experiencia del usuario. Si tu página no aporta nada nuevo o parece un calco de la competencia o, peor aún, si todas las páginas de tu web son copias unas de otras cambiando un detalle, es probable que Google la rastree pero decida que no merece un hueco en su índice. Asegúrate de que cada URL de tu sitio tenga un propósito claro y un contenido original. A veces es mejor partir de un one page de calidad que vaya rápido que indexar una web más grande de calidad paupérrima.

Errores técnicos que impiden el rastreo (4xx, 5xx, redirecciones)

Cuando el Googlebot intenta entrar en tu web y recibe un error, insistimos en que va a dejar casi siempre tu web fuera, total o parcialmente.

Si ves que no indexa, revisa los siguientes errores que impiden el rastreo:

Errores 404: esto realmente son páginas que no existen. Si tienes demasiados enlaces rotos que no llevan a nada, Google verá tu web como descuidada. Esto te mete en un círculo vicioso porque Google reducirá la frecuencia de rastreo. Así que ojo.

esto realmente son páginas que no existen. Si tienes demasiados enlaces rotos que no llevan a nada, Google verá tu web como descuidada. Esto te mete en un círculo vicioso porque Google reducirá la frecuencia de rastreo. Así que ojo. Errores 5xx: son errores del servidor. Si tu hosting se cae constantemente o el servidor no tiene potencia suficiente para responder a las peticiones del robot, Google reduce la frecuencia de rastreo para no sobrecargar el sistema. No te la juegues y resuelve con un hosting de calidad .

son errores del servidor. Si tu hosting se cae constantemente o el servidor no tiene potencia suficiente para responder a las peticiones del robot, Google reduce la frecuencia de rastreo para no sobrecargar el sistema. No te la juegues y resuelve con un . Cadenas de redirecciones: si para llegar a una página el robot tiene que pasar por muchos saltos (A -> B -> C -> D...), es muy probable que acabe abandonando el rastreo antes de llegar al destino final. No hagas excesivas redirecciones porque no ayudan, las cadenas largas consumen crawl budget innecesariamente y pueden introducir latencia.

El enlazado interno es una parte fundamental para indexar. Tenlo muy presente según trabajes tu web.

Tu sitio web es demasiado lento o tiene problemas de disponibilidad

Google tiene lo que se llama un "presupuesto de rastreo" (Crawl Budget). Es el tiempo y los recursos que dedica a cada web, incluyendo la tuya. Ten en cuenta que si tu servidor es lento, el robot gasta todo su presupuesto esperando a que las páginas carguen.

¿El resultado? Solo indexa una pequeña parte de tu web y el resto queda en el olvido.

Un servidor con tiempo de respuesta bajo permite que Googlebot rastree más páginas dentro del mismo presupuesto de rastreo.

Cómo indexar una web en Google WordPress: consejos específicos

Si eres uno de los millones de usuarios que utiliza WordPress, tienes la suerte de contar con plugins que facilitan mucho la tarea de indexar web en Google WordPress:

Plugins de SEO: opciones que mencionábamos como Yoast SEO, Rank Math u All in One SEO son utilísimas. Te permiten gestionar el sitemap XML, configurar las etiquetas noindex de forma visual, tocar URLs y hasta avisar a Google cada vez que publicas una nueva entrada. Ping automático: por defecto, WordPress envía un "ping" (un aviso) a varios servicios de indexación como Ping-O-Matic cada vez que das al botón de publicar. Asegúrate de tener esta opción activa. Gestión de categorías y etiquetas: evita que Google pierda el tiempo indexando páginas de archivos de categorías vacías o etiquetas sin contenido. Configura tu plugin de SEO para que solo indexe lo que realmente aporta valor.

Como ves, WordPress te facilita mucho las cosas. Es el CMS con mejor ecosistema para gestionar la indexación desde el primer día.

Conclusión: el trabajo constante y bien hecho es la clave para indexar en Google

Saber cómo indexar una web en Google es fundamental para que tu negocio crezca, pero no olvides que la indexación es solo el primer paso. Una vez que estés en el índice, el siguiente reto es posicionarte.

Recuerda que Google favorece a los sitios que son fáciles de rastrear. Un sitio web bien estructurado, con contenido de calidad, que va bien en móviles y tiene hosting rápido siempre tendrá ventaja. Al final, se trata de ponérselo fácil al buscador para que él te lo ponga fácil a ti.