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Es muy normal que no tengas claro qué es un dominio web si estás empezando con tu proyecto online.

En vez de respuestas, a menudo aparecen términos bastante técnicos que te causan más confusión que otra cosa. Empiezan a salir palabros tipo:

Registrar dominio web

Hosting

DNS

IP

URL

Así que en esta guía vamos a ponértelo súper fácil.

Índice del artículo







































































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Un dominio web es el nombre que las personas escriben en el navegador para acceder a una página.

Por darte un ejemplo que conozcas de dominios míticos:

google.com

amazon.es

apple.com

Es, literalmente, la dirección de tu página para quien la busca por Internet. Pero claro, esto es lo básico. Si te lees esta guía sobre qué es un dominio vas a entender:

Qué es un dominio de Internet realmente.

Cómo funciona por dentro (sin tecnicismos innecesarios).

Qué partes tiene.

Qué tipos existen.

Qué es un nombre de dominio.

Y, claro, cómo elegir el dominio correcto sin equivocarte, porque sí es algo que tiene importancia para tu proyecto.

Qué es un dominio explicado con un ejemplo simple

Vamos a usar una analogía muy clara.

Imagina que Internet es una ciudad capital, de esas enormes. Si lo ves desde lejos, podríamos decir que:

Tu web es un pisito en esa ciudad.

es un pisito en esa ciudad. El hosting es la parcela donde está construido el edificio.

es la parcela donde está construido el edificio. Y el dominio es la dirección postal.

Si alguien quiere visitarte, no necesita saber cómo está construido tu piso ni en qué parcela exacta está. Solo necesita la dirección.

Eso es exactamente lo que hace un dominio.

Le dice a la gente que busca por la red dónde estás exactamente en medio de esa gran ciudad que es Internet.

Entonces… ¿para qué sirve un nombre de dominio web?

Un nombre de dominio es una forma sencilla de acceder a una web sin tener que recordar una dirección numérica. Porque, en realidad, Internet no funciona con nombres. Funciona con números.

Cada web tiene una dirección IP, algo como esto:

142.250.185.78

¿Te imaginas tener que memorizar eso para cada página? Horrible.

Ese problema te lo soluciona el dominio, que convierte ese conjunto de números en una dirección que vas a recordar, pues los números son realmente para que los interpreten las máquinas.

Cómo funciona un dominio web: el proceso técnico explicado fácil

Ahora vamos a ver qué pasa exactamente cuando escribes un dominio en el navegador.

Vamos a verlo de forma muy aplicable, para que lo entiendas de verdad.

Qué es el sistema DNS y qué papel juega

El protagonista aquí es el Sistema de Nombres de Dominio. Es uno de esos términos que aparecen con frecuencia por la nomenclatura DNS.

Tu DNS funciona como una agenda que incorpora todo lo que existe en Internet. Así que cuando escribes un dominio, tu DNS se encarga de buscar a qué dirección IP corresponde.

Es decir, para que se entienda:

Tú escribes: tuweb.com.

El DNS busca cuál es esa IP.

Y te lleva al servidor correcto.

Esto es lo que pasa cuando escribes el dominio, simplemente sucede en la trastienda y no tienes que hacer nada especial.

El viaje de tu dominio: desde que escribes la dirección hasta que ves la web

Siguiendo con ese proceso, veamos esto de una forma más detallada hasta que se carga la página web que tú quieres ver.

Pasito a paso, el proceso sería:

Escribes un dominio en el navegador. Tu navegador pregunta al DNS dónde está esa web. El DNS responde con la dirección IP. El navegador se conecta al servidor (hosting). El servidor envía los archivos de la web. Ves la página cargada.

Así que ya tienes un punto claro que es importante: el dominio no contiene la web, sino que nos dice dónde está.

Partes de un nombre de dominio: anatomía completa

Un dominio no es solo "un nombre", sino que realmente tiene varias partes. Es importante que las entiendas porque te ayudará a elegir mejor. Vamos a descomponerlo con un ejemplo de dominio:

blog.tuempresa.com

Este nos servirá como referencia para que seas capaz de poner en marcha el tuyo correctamente.

El nombre de dominio o SLD (Second Level Domain)

Es la parte principal. En este caso: tuempresa

Es lo que realmente eliges y lo que representa tu marca. Por eso es tan importante. Para que tengas un buen branding, te animamos a que elijas buscando que sea:

Fácil de recordar.

Fácil de escribir.

Relacionado con tu negocio.

Si luego tiene alguna palabra clave o keyword interesante, perfecto porque te ayuda a nivel de posicionamiento SEO. Pero vamos, que tampoco sea un tema que te agobie.

La extensión o TLD (Top Level Domain)

Es la parte final de tu dominio, esa "cola" que vemos siempre pegada.

Por ejemplo:

Se conoce como TLD (Top Level Domain), y ojo porque tiene más importancia de la que parece y no, no es solo estética.

Esta parte del dominio también transmite:

Ubicación.

Tipo de proyecto.

Credibilidad.

Más adelante veremos cuál elegir, porque existen múltiples opciones a la hora de elegir dominio.

Qué son los subdominios y cuándo usarlos

Un subdominio es lo que aparece antes del nombre principal.

Siguiendo con el ejemplo:

blog.tuempresa.com

Si te fijas, aquí "blog" es el subdominio. Se utilizan para separar secciones.

Por ejemplo:

tienda.tuempresa.com

soporte.tuempresa.com

No siempre son necesarios, pero son muy útiles en proyectos grandes.

Qué significan las www y si son necesarias hoy

Seguramente has visto muchas webs con "www", sobre todo si peinas canas.

Por ejemplo:

www.tuempresa.com

Eso también es un subdominio, simplemente uno que antes era obligatorio y hoy ya no. Así que sí, puedes usar tu dominio con o sin "www". Influye a nivel de marca, por lo que te recomendamos que en esto seas consistente.

Tipos de dominios que existen y cuál elegir según tu proyecto

Ahora que sabes qué es un dominio de Internet, toca elegir bien, porque no todos los dominios son iguales.

Cuidado con este apartado porque, si te equivocas, cambiar de dominio más adelante tiene consecuencias, sobre todo a nivel de marca y SEO. Por lo tanto, vale la pena que leas este apartado con especial atención.

Dominios genéricos (gTLD): .com, .net, .org y más

Son los más conocidos y, ante la duda, los más recomendables. Todos los dominios de Internet están supervisados por la ICANN, el organismo internacional que regula qué extensiones existen y cómo se gestionan.

Ejemplos:

.com es de uso general (el más popular).

.net es muy bueno para redes o tecnología.

.org está bien en organizaciones.

Insistimos que, en igualdad de condiciones, registrar un dominio .com sigue siendo lo más recomendable.

¿Por qué? Porque es el más reconocido y fácil de recordar.

Dominios geográficos (ccTLD): .es para proyectos en España

Aquí entramos ya en los dominios asociados a países. En España, el dominio .es está gestionado por Red.es, la entidad pública dependiente del Ministerio de Transformación Digital que supervisa su registro y uso.

Por ejemplo:

.es = España

.fr = Francia

.de = Alemania

Si tu proyecto está muy orientado a un país concreto, tiene mucho sentido usarlo. Vamos, que si tienes un negocio local en España, un .es siempre genera más confianza.

Desde luego, no te aconsejamos usarlos de otros países, por muy estético que sea. A nivel de SEO internacional podría generar bastante confusión.

Nuevas extensiones (nTLD): .shop, .blog, .tech y otras opciones

En los últimos años han aparecido muchas nuevas extensiones que son interesantes y gustan mucho.

Tenemos ejemplos como:

.shop

.blog

.tech

Sí van a ser interesantes para diferenciarte.

Pero tienen un problema, y es que no todo el mundo las reconoce todavía.

Por eso, si estás empezando, lo más seguro sigue siendo:

.com

o .es

De lo contrario, a veces generamos una desconfianza innecesaria. El usuario ve esas extensiones y no sabe si fiarse o no. Malo.

Dominios de tercer nivel: cuándo tienen sentido

Son dominios más largos, como:

tuempresa.com.es

No son muy habituales hoy en día y, en la mayoría de casos, no los necesitas. Solo se usan en proyectos muy grandes, que tienen varios idiomas y quieren organizar todo a nivel internacional. Si necesitas esto, sin duda tu profesional de diseño web o SEO te guiará a la hora de elegir.

Diferencia entre dominio y hosting: dos conceptos que no debes confundir

Este es, probablemente, el mayor punto de confusión.

Vamos a intentar dejarlo claro en dos frases consecutivas:

El dominio es la dirección

El hosting es donde alojas tu web

Vamos, que es el servidor donde están cosas como los archivos de tu web, imágenes, textos, bases de datos, etc. Literalmente, todo.

Eso sí, necesitas dominio y hosting para tener tu propia web.

¿Se pueden comprar por separado?

Sí.

Lógicamente, es posible registrar un dominio en un proveedor y contratar el hosting en otro.

Sin embargo, lo más recomendable es tenerlo todo en el mismo sitio. Más que nada porque te va a facilitar la configuración.

Cómo registrar un dominio web paso a paso

Ahora que ya sabes qué es un dominio web y cómo funciona, llega el momento práctico: elegir el tuyo propio.

La buena noticia es que no necesitas conocimientos técnicos, pero sí hacerlo bien desde el principio para no andar a vueltas con cambios de dominio más tarde.

Así que vamos por pasos sencillos.

1. Elige un buen nombre de dominio

Este es el paso más importante.

Tu dominio es la base de tu marca digital, así que insistimos en algunas recomendaciones clave:

Que sea corto y fácil de recordar.

Evita números y guiones.

Que sea fácil de escribir (sin confusiones).

Si es posible, incluye tu marca o actividad.

Por ejemplo:

disenoweb.com

diseño-webs-2026.com

¿A que ya tienes claro cuál te gusta más? Pues eso.

Y recuerda: cuanto más simple, mejor.

2. Comprueba si está disponible

Mucho nos tememos que no, no todos los nombres están libres.

Ahora toca verificar si el dominio que quieres ya está registrado. Si no está disponible, no desesperes. Solo tendrás que:

Buscar una variante.

Cambiar la extensión.

O adaptar el nombre.

Lo importante no es que sea perfecto, sino que sea bueno. Siempre hay mil opciones así que insistimos: párate a elegirlo bien, que vale la pena.

3. Elige la extensión adecuada

Como vimos antes, las más recomendables son:

.com por ser la opción universal.

.es específicamente si trabajas en España.

Si puedes, registra ambas para proteger tu marca. No es nada caro y te evita disgustos más adelante.

4. Registra el dominio

Una vez elegido, solo tienes que comprar tu dominio.

Normalmente se paga de forma anual, porque facilita las cosas, aunque incluso podrías reservarlo a más largo plazo.

Tu dominio incluye:

Registro del nombre.

Gestión básica del dominio.

Acceso a configuración DNS.

Es importante que el dominio esté siempre a tu nombre. Supone una seguridad añadida que nos parece relevante.

5. Conecta el dominio con tu hosting

Aquí es donde muchas personas se bloquean porque entramos ya en la parte técnica. Y, sin embargo, es súper fácil.

Básicamente tienes que decirle a tu dominio dónde está tu web. Esto se hace mediante el DNS.

Tu proveedor de hosting te dará unos datos llamados nameservers (servidores de nombres).

Solo tienes que configurarlos en tu dominio y listo. Nosotros te explicamos cómo configurar DNS y estamos de apoyo si lo necesitas.

Errores comunes al trabajar con dominios (y cómo evitarlos)

Aquí es donde vas a poder ahorrarte cambios de dominio y migraciones que no solo valen dinero, sino que generan problemas para tu marca.

Estos son los errores más habituales con dominios.

Elegir un dominio demasiado complicado

Si alguien no puede recordarlo o escribirlo bien, ya estás perdiendo tráfico.

Por lo tanto, ante todo evita:

Palabras difíciles.

Nombres largos.

Combinaciones confusas.

Piensa como tu cliente y hazlo fácil. De verdad que es la forma más eficaz de plantear un buen dominio.

No pensar en el largo plazo

Tu dominio no es algo para usar dos días sino que esperamos que lo uses durante años.

Evita nombres demasiado específicos si crees que tu negocio va a evolucionar, porque luego podrías tener que cambiar tu branding.

Usar extensiones poco fiables

Las extensiones raras siempre van a generar más desconfianza que un .com

Por lo tanto, y sobre todo si estás empezando, no experimentes demasiado.

No renovar el dominio

Parece obvio, pero pasa más de lo que crees. Montas la web, pasa un año y… ¡me han robado el dominio! ¿Por qué? Porque lo registré con un correo que ya no uso y me olvidé de renovarlo.

Si no renuevas tu dominio:

Lo pierdes.

Alguien más puede comprarlo.

Pierdes tu web y tu marca.

Activa la renovación automática siempre cuando contrates tu dominio.

Configurar mal el DNS

Un pequeño error aquí suele provocar que la web deje de funcionar.

Si no estás seguro, usa proveedores que te faciliten el proceso. Te recomendamos elegir un hosting que esté ahí cuando hay problemas de este tipo.

Consejos prácticos que nadie te cuenta

Más allá de lo básico, hay otros detalles que marcan la diferencia.

Para que esta guía sobre qué es un dominio te sea súper útil, te damos algunos consejos sobre dominios de los que se habla poco.

Compra variaciones de tu dominio

Si puedes, registra:

.com

.es

Posibles errores comunes al escribir tu dominio.

Esto evita que otros los utilicen y se aprovechen, sobre todo en época de IA es fácil que se hagan clones y se utilice para el mal. Trata de proteger tu dominio registrando varias versiones, evitamos sustos.

Piensa en SEO desde el inicio

Tu dominio puede influir en cómo te encuentran.

No hace falta meter keywords forzadas, pero sí que tenga sentido.

Por ejemplo:

reformasbarcelona.com

empresa-reformas-barcelona.com

¿Cuál te parece más claro? A nivel de SEO y AEO es importante. Porque son factores que van a influir no solo en cómo te recuerda el cliente, sino también en cómo apareces en Google y búsquedas con IA.

Evita depender de plataformas gratuitas

Usar subdominios como:

tunegocio.wordpress.com

tunegocio.wixsite.com

Te quita automáticamente mil puntos de profesionalidad. Tener tu propio dominio transmite confianza así que no es negociable.

Cuida la parte técnica

Tu dominio está vinculado de forma directa con tu hosting, por lo que habla al cliente de tu marca.

El dominio es, por tanto, la puerta de entrada a tu empresa. Si está en un hosting que no funciona, mal vamos. Así que combínalo con un alojamiento web de calidad, que facilite que tu web sea rápida.

FAQ sobre dominios web

¿Qué es un dominio web en pocas palabras?

Es el nombre que las personas escriben en el navegador para acceder a una web. La dirección de tu sitio en Internet.

¿Cuál es la diferencia entre dominio y hosting?

El dominio es la dirección mientras que el hosting es donde está alojada la web. Necesitas ambos para tener una página online.

¿Qué es una URL? ¿En qué se diferencia de un dominio?

La URL es la dirección completa, por ejemplo https://www.tuempresa.com/blog. El dominio sería solo: tuempresa.com

¿Puedo tener una web sin dominio?

Sí, pero no es recomendable. Usarás subdominios de otras plataformas, lo que te quita mucho control y da menos apariencia profesional a tu proyecto.

¿Cuánto cuesta registrar un dominio?

Depende totalmente de la extensión. De 8€ a 15€ al año para dominios comunes como .com o .es.

¿Cuánto tarda en activarse un dominio?

Casi inmediato tras el registro, aunque los cambios de DNS pueden tardar 24-48 horas en propagarse completamente.

Conclusión sobre qué es un dominio

Ahora ya sabes realmente qué es un dominio de Internet.

Y lo más importante: cómo funciona y usarlo para plantar la bandera de tu proyecto en la red. El siguiente paso es tuyo.