Cuánto cuesta realmente crear una página web en 2026
Si has estado pidiendo presupuestos para crear una página web, tendrás dudas. Porque habrás recibido propuestas de 500 €, 1.500 €, 2.500 € y que suban más y más, pasando de los 8.000 €. Y decimos dudas porque claro, parece “la misma web”, por lo que esos cambios de precio te generan desconfianza. Te dan sensación de que igual estás gastando de más o de perderte algo por escatimar.
Si es tu caso, no te preocupes, que hemos creado esta guía precisamente para eso: poner orden en el caos de precios del diseño web en 2026. O más bien darte una información que se ajuste realmente a lo que tu proyecto necesita, según los objetivos que tengas y el momento en que te encuentras.
Como estamos hablando seriamente, vamos a darte un presupuesto de página web que sea realista. Con un precio de diseño web que represente la realidad del mercado al que te vas a enfrentar para montar tu infraestructura digital.
- ¿Por qué hay tanta diferencia en el precio de una página web?
- Qué factores determinan el precio de una página web
- El tipo de web que necesitas (no todas cuestan lo mismo)
- Diseño: plantilla adaptada vs diseño a medida
- Desarrollo técnico y rendimiento
- Contenido: imágenes y estructura
- Urgencia y plazos
- Desglose real de costes al crear una página web
- Dominio
- Hosting: el coste que nunca deberías ignorar
- Diseño y desarrollo
- Mantenimiento y otros costes ocultos
- Cuánto cuesta una página web según el tipo de proyecto
- ¿Y si quiero hacer la web yo mismo?
- ¿Es mejor contratar un freelance o irse a una agencia de diseño web?
- Contratar a un freelance para crear tu web: ventajas y desventajas
- ¿Cuánto cobra un freelance por crear una página web?
- Desventajas de un freelance
- Contratar una agencia de diseño web: cuándo tiene sentido pagar más
- ¿Cuánto cobra una agencia por crear una web?
- Desventajas de una agencia
- Cómo elegir el presupuesto adecuado según tu negocio
- Si estás empezando desde cero empieza por lo básico
- Si tienes un negocio local o profesional
- Si ya tienes o quieres abrir un ecommerce
- El consejo final para acertar con el precio de tu página web: el motor silencioso de tu web
- Preguntas frecuentes sobre el precio de una página web (FAQ)
- ¿Cuánto cuesta realmente una página web en 2026?
- ¿Es normal que un presupuesto web sea tan diferente de otro?
- ¿Puedo tener una web barata y luego mejorarla?
- ¿Cuánto debería invertir como mínimo?
- ¿El mantenimiento es obligatorio?
- ¿Qué es más importante: diseño o velocidad?
- Conclusión: cuánto cuesta una web… y cuánto te puede costar no hacerla bien
¿Por qué hay tanta diferencia en el precio de una página web?
Es una pregunta que nos parece normal, porque podría sorprenderte lo mucho que cambia el precio de una página web a otra. Y es normal. Al fin y al cabo, tú pides presupuesto para tu página, pero no hay dos iguales.
Así que lo primero es situar qué tipo de página web necesitas. Porque con esa información será más sencillo empezar a tomar decisiones. Los siguientes escenarios resultan los más comunes, y te los ponemos de menos a más:
- Una landing de una página enfocada a captar clientes con anuncios.
- Web corporativa que busca ser tu “tarjeta de visita digital” y generar confianza.
- Una web completa con sus secciones en la que vas a publicar para tener presencia online.
- Tu propia tienda online en la que vas a vender productos.
- Una plataforma compleja que ya requiere funciones avanzadas e integraciones.
Si te fijas, muchas veces el problema es que comparamos presupuestos por una página web pensando que todo es lo mismo. Y siguiendo estos ejemplos que te damos, las webs son radicalmente diferentes. Por tanto, para establecer un precio razonable tenemos que definir con precisión lo que vamos a contratar.
Qué factores determinan el precio de una página web
Para nosotros, hay cinco factores principales que van a influir en el precio final que nos dará un diseñador web. Veamos cada uno de ellos en detalle.
El tipo de web que necesitas (no todas cuestan lo mismo)
Ya has visto que este es el factor que más va a influir en el precio de la web. No es lo mismo una landing de una página que una tienda online con cientos de productos, aunque ambas son “una web”.
Piensa que cuanto más te alejes de una web básica, que es bastante estática porque solo muestra una información “fija”, más subirá el coste. Porque también le estarás pidiendo al desarrollador un trabajo más amplio. Esto conviene tenerlo claro al pedir presupuesto, pues facilitará analizar el coste en su contexto. Así que si alguien te dice “una web debería costar X”, recuerda siempre que dependerá de qué web se quiera hacer.
Diseño: plantilla adaptada vs diseño a medida
Aquí tienes otra de las grandes diferencias de precio. Si estamos hablando de una plantilla de WordPress que se va a adaptar vs un diseño a medida, un desarrollo completo para WordPress, todo cambia.
Y ojo, porque utilizar una plantilla no tiene por qué ser peor. Si es lo que tu proyecto necesita y te va bien, gastar de más aquí carece de sentido, pues reduces costes y aceleras tiempos.
Sin embargo, ten en cuenta que también hay presupuestos baratos que cambian tu logo, colores, textos y nada más. Por tanto, si te prometen un desarrollo a medida porque eso es lo que tu proyecto necesita para diferenciarse, eso se notará también en el precio final de tu web.
Desarrollo técnico y rendimiento
Este es un punto que a menudo como cliente puedes pasar por alto y que, sin embargo, resulta crítico para tu proyecto de web. Si tu web está bien montada, va a cumplir en los siguientes aspectos:
- Tendrá una velocidad de carga rápida.
- Funcionará bien en móviles.
- Será segura y escalable.
- Tendrá una buena capa de SEO aplicada.
Piensa que una web barata funciona hasta que deja de hacerlo. Por tanto, a la hora de valorar un presupuesto, considera estos puntos como algo que sube el precio, pero vale totalmente la pena. Y no olvides que, como veremos después en detalle, el hosting es un aspecto que influirá luego en muchos de esos puntos. Valóralo al pedir presupuestos.
Contenido: imágenes y estructura
Otro factor que nos influirá en el texto es definir quién escribe los textos de tu web. ¿Los aportas tú o se van a hacer por IA? Si es así, ¿estarán optimizados para SEO?
Lo mismo pasa con las imágenes, pues no es lo mismo tirar de genéricas o creadas con IA sin revisión alguna que tener tus propias imágenes. Así que fíjate bien en el capítulo de los contenidos cuando te den el precio de una página web, porque también impactará mucho en él. Y en el resultado final.
Urgencia y plazos
Esto también es importante traerlo a la mesa de negociación, porque muchos clientes piden su nueva web para “ayer”. Si tienes algo de margen y puedes esperar, hazlo. Siempre ayuda a reducir costes porque estás presionando menos al equipo de desarrollo. Y si tienes prisa, no hay problema, pero ten en cuenta que también sube el coste.
Desglose real de costes al crear una página web
Más allá del precio cerrado que te den y de esos aspectos iniciales, una página web tiene costes concretos y recurrentes que conviene conocer desde el principio. Así no te llevas sorpresas, porque luego suelen ser un punto de disputa por los famosos costes ocultos de crear una web.
Dominio
El dominio es la dirección de tu web. Suele costar entre 10 € y 15 € al año, dependiendo de la extensión (.com, .es, etc.) y del momento en que compres. Es un coste pequeño, pero imprescindible y anual. De hecho, te recomendamos reservar varias extensiones para proteger tu marca.
Hosting: el coste que nunca deberías ignorar
El hosting es donde se aloja tu web. Es un coste recurrente y uno de los puntos donde más se nota la diferencia entre barato y profesional.
Dado que un hosting para WordPress suele moverse entre 80 € y 200 € al año, dependiendo del tipo de proyecto. Está claro que esto influirá en el precio que te den, pues una tienda online siempre necesita más recursos que una web corporativa sencilla.
Ten en cuenta que un hosting lento provoca:
- Páginas que tardan en cargar.
- Peor posicionamiento SEO.
- Abandonos de usuarios.
- Problemas con plugins y actualizaciones.
No es casualidad que muchos proyectos “baratos” fallen al cabo de unos meses. El problema no era la web en sí, sino el motor que la sostenía. Así que te animamos a contar siempre con un buen hosting. Porque lo vale.
Diseño y desarrollo
Aquí es donde se concentra la mayor parte del presupuesto inicial.
- Web básica con plantilla: desde 300-500 €.
- Web corporativa trabajada: desde 800-1.500 €.
- Ecommerce básico: a partir de 1.500 €.
Cuanto más complejo es el proyecto, más horas de diseño. Aquí estaríamos hablando de webs muy básicas, sin contar el desarrollo y pruebas requiere algo más grande.
Mantenimiento y otros costes ocultos
Una web no se crea y se olvida. Por desgracia para más de un cliente, tiene un coste de mantenimiento web que hemos de asumir, pues realmente lo necesita.
En 2026 deberías asumir que el mantenimiento anual estará entre 100 € y 500 €, según la complejidad de tu proyecto. Esto usualmente incluye:
- Actualizaciones de plugins o del theme.
- Copias de seguridad, aunque nuestro hosting ya las hace por ti.
- Seguridad.
- Soporte técnico si lo necesitas.
Cuando alguien te ofrece una web “sin mantenimiento”, lo que en realidad te está diciendo es que te apañes tú si algo falla. Y ten cuidado, porque si luego la web tiene un problema… la factura puede subir bastante rápido.
Cuánto cuesta una página web según el tipo de proyecto
Para poner números claros sobre la mesa, estos son rangos de precio realistas en 2026.
Te damos una media del mercado, siendo siempre conservadores (en el sentido de que entendemos que no quieres “tirar la casa por la ventana”, sino un coste realista por tu web. Lógicamente, después podrás ir a más o menos en función de lo que quieras añadir o quitar de lo que hemos comentado.
|Tipo de web
|Precio aproximado
|Web básica DIY (WordPress + tema)
|50 € - 200 €/año
|Landing page profesional
|300 € - 800 €
|Web corporativa (5-10 páginas)
|800 € - 3.000 €
|Tienda online básica (WooCommerce)
|1.500 € - 5.000 €
|Ecommerce avanzado
|5.000 € - 20.000 €+
|Desarrollo a medida / webapp
|10.000 € - 50.000 €+
Fíjate que nuestros rangos te ayudan sobre todo a detectar presupuestos sospechosamente bajos y también propuestas infladas sin justificación real. Porque sí, hay de todo.
¿Y si quiero hacer la web yo mismo?
Esta es una opción perfectamente válida… si tienes más tiempo que dinero.
Es cierto que gracias a WordPress y aplicando los recursos sobre cómo crear una página web como los nuestros, puedes aspirar a una web funcional con una inversión mínima en dominio y hosting. El coste puede quedarse en 100-200 € al año, pero a cambio inviertes muchas horas de aprendizaje. Muchas.
Así si estás empezando y no tienes un gran presupuesto, pero sí las ganas de entender cómo funciona todo, el curso gratuito de WordPress de Álvaro es probablemente la mejor inversión de tiempo que puedes hacer. Te enseña todo y, de paso, te quita de encima la presión, porque te explica lo que tienes que hacer para montar una web realmente potente.
Eso sí, DIY no significa gratis ni automático. Requiere implicación y asumir que tú eres responsable del resultado. Tu tiempo es valioso. Así que al final si vas por este camino, te ahorras el coste del desarrollador a cambio de ponerte tú.
¿Es mejor contratar un freelance o irse a una agencia de diseño web?
Seguro que también te has preguntado si es mejor contar con un freelance o una agencia de diseño web.
De nuevo, no tenemos una “única respuesta correcta”, sino que cada una de las opciones tiene sus puntos a favor y en contra. Vamos a analizarlos en un poquito más de detalle.
Contratar a un freelance para crear tu web: ventajas y desventajas
Está claro que contratar un freelance para crear tu página web es la primera opción de muchísima gente. Y con razón.
En general, de entrada te ofrece un trato más personal y un precio más ajustado, acoplándose muy bien a tu idea si el proyecto no tiene una gran envergadura. Te va a hacer cambios más rápido y esa proximidad es un factor decisivo.
¿Cuánto cobra un freelance por crear una página web?
Un freelance competente que te haga la web completa en 2026 cobrará alrededor de:
- Web básica o landing: 400 € - 1.000 €.
- Web corporativa sencilla: 800 € - 2.000 €.
- Ecommerce básico: desde 1.500 €.
Desventajas de un freelance
- Dependencia total de una sola persona.
- Si se pone enfermo o desaparece, a menudo te quedas colgado.
- Suelen cubrir menos áreas (diseño, SEO, copy, rendimiento, seguridad, etc.).
- Soporte y mantenimiento a largo plazo más limitados.
Por tanto, crear una web con un freelance es una muy buena opción si:
- Ves que es un proyecto que encaja en su portfolio.
- Tienes presupuesto ajustado.
- Valoras el trato cercano.
Eso sí, ten presente que aceptas cierto grado de riesgo operativo y, posiblemente, tendrás que implicarte algo más en el proceso. Lo cual no es malo en sí mismo, pero sí es importante que lo sepas.
Contratar una agencia de diseño web: cuándo tiene sentido pagar más
Una agencia no es “más cara” porque sí. Lo que pasa es que detrás hay una infraestructura de empresa que te ofrece otro rango de oportunidades. Las ventajas de una agencia son claras, porque vas a tener un equipo multidisciplinar, y eso siempre facilita mucho llegar a todo.
Normalmente las agencias tienen una metodología bien definida, que se traduce en capacidad para escalar el proyecto contigo. Tu probabilidad de abandono es menor, y tendrás soporte más estable que con un freelance. En pocas palabras: pagas por asumir menos riesgos operativos.
¿Cuánto cobra una agencia por crear una web?
Los precios habituales para 2026, y siempre en un proyecto “llave en mano”, son:
- Web corporativa profesional: 1.500 € - 3.500 €.
- Ecommerce más complejo: 3.000 € - 8.000 €.
- Proyectos difíciles: cifras mucho más altas.
Desventajas de una agencia
- El precio casi siempre será más elevado.
- Trato menos directo, aunque solo en algunos casos.
- Menos flexibilidad si el proceso está muy cerrado.
Una agencia tiene sentido si:
- La web es algo absolutamente clave para tu negocio.
- Vas a invertir mucho en marketing o SEO.
- No puedes permitirte errores técnicos.
Así que, al final elegir crear tu página web con un freelance vs agencia pasa por temas de presupuesto casi siempre. Y del tipo de soporte que necesites, además de la dimensión de tu proyecto.
¿Una web demasiado barata? Por qué “lo barato” suele salir caro en diseño web
Esta frase se repite mucho porque es verdad. No porque lo barato sea malo por definición, sino porque suele ocultar costes futuros.
Algunos síntomas típicos de que podrían estar planteándote una web demasiado barata:
- Plantillas mal optimizadas.
- Plugins innecesarios.
- Código sin mantenimiento.
- Hosting compartido saturado.
- Cero soporte real cuando lo necesitas o que te cobren por todo.
Ojo porque el resultado es una web que:
- Funciona mal en móviles.
- Tarda en cargar.
- Da problemas al actualizar.
- No convierte.
Y entonces toca rehacerla. Pagar dos veces siempre es más caro que hacerlo bien desde el principio. Tenlo en cuenta al elegir lo que realmente necesitas, que te comentamos a continuación.
Cómo elegir el presupuesto adecuado según tu negocio
No todo el mundo necesita una web de 5.000 €.
Pero tampoco todo el mundo debería conformarse con la opción más barata ni aspirar a gastarse 100 €. Es cuestión de que la web sea útil a tu proyecto. Para facilitar, te planteamos varios escenarios.
Si estás empezando desde cero empieza por lo básico
En este caso te identificas con lo siguiente:
- Tienes un presupuesto ajustado.
- Necesitas validar la idea antes de meterte en gastos grandes.
- No sabes aún qué funcionará.
Opción recomendada: WordPress + plantilla + buen hosting. Con una inversión mínima ya estás funcionando, y te sirve para validar tu idea antes de ir a una inversión superior.
Si tienes un negocio local o profesional
Aquí ya nos jugamos más, porque:
- Necesitas confianza.
- Imagen profesional.
- Captación de clientes.
Opción recomendada: Web corporativa bien hecha, con diseño limpio, textos claros, más “a medida” y velocidad optimizada.
Si ya tienes o quieres abrir un ecommerce
Si lo tuyo es una tienda online puedes optar por un hosting para ecommerce y trabajarlo invirtiendo algo más desde el principio ya que:
- La web es tu negocio.
- Cada segundo de carga importa.
- Seguridad y estabilidad son críticas.
Opción recomendada: WooCommerce bien configurado o un desarrollo sólido. Aquí no conviene recortar porque te la juegas.
El consejo final para acertar con el precio de tu página web: el motor silencioso de tu web
Muchos presupuestos hablan de diseño, pero pocos hablan del servidor. Y sin embargo, el hosting es lo que determina:
- Velocidad.
- Estabilidad.
- Capacidad de crecimiento.
- Seguridad.
Así que, aceptes el presupuesto que aceptes finalmente, no dejes que te escatimen en esto. Es posible ahorrar y lanzar una web en 2026 a bajo coste… pero asegúrate de que sea en los puntos que te recomendamos. Y si quieres asegurarte un servicio de 10, pide a tu desarrollador que opte por nuestro mejor hosting. El coste de una página web de calidad debe incluir un hosting top, que no te deje tirado si hay problemas.
Preguntas frecuentes sobre el precio de una página web (FAQ)
¿Cuánto cuesta realmente una página web en 2026?
Depende del tipo de proyecto. Desde 100-200 €/año si la haces tú mismo, hasta varios miles de euros para proyectos profesionales o ecommerce.
¿Es normal que un presupuesto web sea tan diferente de otro?
Sí. Porque no todas las webs incluyen lo mismo. Diseño, rendimiento, soporte y mantenimiento marcan la diferencia real.
¿Puedo tener una web barata y luego mejorarla?
Sí, siempre que la base sea buena. Por eso es clave elegir bien el hosting y no usar soluciones demasiado limitadas.
¿Cuánto debería invertir como mínimo?
Para algo profesional y estable, rara vez menos de 800-1.000 €. Por debajo de eso, conviene entender muy bien qué se está comprando.
¿El mantenimiento es obligatorio?
No legalmente, pero sí en la práctica. Una web sin mantenimiento acaba fallando.
¿Qué es más importante: diseño o velocidad?
Ambos, pero si hay que elegir, la velocidad. Una web bonita que tarda en cargar no vende.
Conclusión: cuánto cuesta una web… y cuánto te puede costar no hacerla bien
La pregunta correcta sobre esto de crear una página web no es solo cuánto cuesta crear una página web, sino cuánto te cuesta:
- Perder clientes.
- No posicionar en Google.
- Tener una web lenta.
- Rehacer el proyecto cada año.
Sí, es cierto que puedes gastar poco y asumir límites. Pero también pararte a pensar en lo que realmente necesitas, e invertir de forma inteligente para tener una web que funcione de verdad. Si quieres montar tu web acertando desde el principio, créala en el hosting de Raiola Networks.