Qué es una URL y cómo funciona en Internet
Cuando trabajas en tu web, comprobarás que existen muchísimas dudas en torno a qué es una URL exactamente.
Esta es una cuestión de enorme relevancia, ya que la estructura de URLs de tu web afecta a aspectos como el posicionamiento (o no) de la misma.
Así que vamos a contarte todo lo que necesitas saber en torno aspectos como qué es una URL y para qué sirve. Además, repasaremos sus partes y diferentes opciones, para que tengas un contenido aplicable a tu web.
- ¿Qué es una URL?
- ¿Para qué sirve una URL?
- Cómo los navegadores interpretan las URLs
- Importancia de la URL para el SEO de tu web
- Estructura y partes de una URL explicadas
- 1. Protocolo: HTTP y HTTPS
- 2. Subdominio y las www
- 3. Nombre de dominio
- 4. Extensión o dominio de nivel superior (TLD)
- 5. Ruta o path del directorio
- 6. Parámetros y fragmentos de URL
- Tipos de URL que debes conocer
- URL absolutas vs URL relativas
- URLs amigables o semánticas
- Ajustes > Enlaces permanentes
- URLs dinámicas y estáticas
- Ejemplos prácticos de URLs correctas e incorrectas
- Ejemplos de URLs bien estructuradas
- Errores comunes en URLs y cómo evitarlos
- Acortadores de URL: qué son y cuándo usarlos
- Cómo funcionan los acortadores de URL
- Ventajas y riesgos de seguridad
- Redirecciones 301 y 302: cuándo usarlas
- Redirección 301
- Redirección 302
- URLs canónicas: qué son y por qué importan
- ¿Qué diferencia hay entre URL, URI y URN?
- URL
- URI
- URN
- Diferencia entre URL, dominio y dirección IP
- Conclusión: Lo esencial sobre URLs en una web
¿Qué es una URL?
A la hora de definir una URL has de pensar en ella como la dirección de algo que está en Internet.
En realidad se trataría de un recurso concreto, aunque esto es menos relevante para ti. Así, URL significa Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos).
Veamos qué es una URL en términos simples:
URL es lo que escribes en el navegador para acceder a algo que está en Internet.
Por ejemplo:
https://www.midominio.com/blog/que-es-url
Eso es una URL.
Así que al establecer qué es una dirección URL, lo mejor es una respuesta corta: la dirección exacta que indica al navegador dónde encontrar un contenido en Internet.
¿Para qué sirve una URL?
Ahora que ya sabes qué es una URL, vamos a responder otra pregunta clave ¿Para qué sirve una URL? . Una URL sirve para:
- Localizar una página o recurso en Internet.
- Permitir que el navegador se conecte al servidor correcto.
- Identificar de forma única cada contenido online.
- Facilitar que compartas enlaces con otras personas.
Cuando copias un enlace y lo envías por WhatsApp o email, realmente lo que estás compartiendo es una URL.
Si haces clic en un resultado de Google, estás accediendo a una URL.
Cuando configuras tu WordPress y eliges la estructura de enlaces permanentes, estás configurando URLs. Aunque eso, al ser más técnico, lo veremos más adelante.
Cómo los navegadores interpretan las URLs
Los navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari siguen un proceso estructurado cuando reciben una URL.
Por ejemplo, si tú escribes:
https://midominio.com/contacto
Tu navegador identifica:
- El protocolo: https
- El dominio: midominio.com
- La ruta: /contacto
Con esa información, sabe exactamente qué archivo solicitar al servidor.
Por eso, cuando alguien pregunta “qué es un URL y cómo funciona”, la respuesta completa implica entender cómo el navegador descompone esa dirección y la convierte en una solicitud técnica. Es decir: cómo se ejecuta ese proceso en el que tú pones una dirección y te lleva a algo en concreto.
Importancia de la URL para el SEO de tu web
Si estás gestionando tu primera web, ya te decimos que este punto es clave. Ten en cuenta que la estructura de tus URLs influye directamente en:
- El posicionamiento SEO.
- La experiencia del usuario.
- La claridad del contenido.
- La organización y diseño web.
Por ejemplo, salta a la vista que no es lo mismo:
midominio.com/p=123?id=45
Que:
midominio.com/que-es-url
La segunda es una URL mil veces más clara. Está mejor optimizada, así que nos ayuda muchísimo.
Ten presente que Google utiliza la URL como una señal más para entender el contenido de una página. Por eso, cuando configuras enlaces permanentes en WordPress, estás tomando una decisión que te favorece mucho.
Más adelante veremos cómo hacerlo correctamente.
Estructura y partes de una URL explicadas
Ahora vamos a descomponer una URL completa para que entiendas cada parte sin tecnicismos innecesarios.
Veamos esto con otro ejemplo:
https://www.ejemplo.com/blog/que-es-url?utm_source=google#comentarios
Esta URL tiene varias partes que analizamos a continuación.
1. Protocolo: HTTP y HTTPS
La primera parte es:
https://
Esto es el protocolo.
Indica cómo se comunica el navegador con el servidor.
Los más comunes son:
Hoy en día HTTPS es obligatorio para cualquier web seria. Sin ese certificado SSL, los navegadores mostrarán advertencias de seguridad que no van a gustar nada a los clientes ni a Google.
2. Subdominio y las www
Fíjate que en el ejemplo aparece:
www.
Eso es un subdominio.
Técnicamente, “www” no es obligatorio. Muchas webs funcionan simplemente con:
https://midominio.com
Pero sigue siendo muy común. También puedes crear otros subdominios como:
blog.midominio.com
tienda.midominio.com
Entender qué es un subdominio te ayudará a no confundirte cuando el panel te pida elegir uno. Si necesitas más detalles, tenemos un artículo muy detallado sobre qué es un dominio.
3. Nombre de dominio
De nuevo retomando nuestro caso, elegimos como nombre:
ejemplo
Ese nombre de dominio es la parte principal de tu marca en Internet.
Es lo que compras en un registrador y lo que representa tu proyecto online, como sería Raiola Networks en nuestro caso, que se expresa a través del dominio https://raiolanetworks.com/.
4. Extensión o dominio de nivel superior (TLD)
En:
ejemplo.com
La parte .com es el TLD (Top Level Domain). Esto te sonará más si te damos otros ejemplos como serían:
- .es
- .net
- .org
- .online
Elegir uno u otro va a influir en la percepción del proyecto, aunque técnicamente funcionan igual. Te recomendamos comprobar tus opciones antes de registrar un dominio. Así escoges la que mejor encaje con tu marca.
5. Ruta o path del directorio
Después del dominio encontramos:
/blog/que-es-url
Esto se llama ruta o path.
Es lo que indica qué sección o archivo específico debe mostrar el servidor.
Específicamente en WordPress esta parte suele corresponder al slug de la entrada o página. Por ejemplo:
midominio.com/contacto
midominio.com/servicios/diseno-web
Configurar correctamente esta parte es absolutamente indispensable para el SEO y la organización interna. Mejor tener todo bien ordenado y claro desde el principio.
6. Parámetros y fragmentos de URL
En el ejemplo completo teníamos:
?utm_source=google
Eso es un parámetro. Los parámetros comienzan con “?” y se utilizan para:
- Seguimiento de campañas.
- Filtros en tiendas online.
- Identificación de sesiones.
Fíjate que después aparece:
#comentarios
Eso es un fragmento o ancla y sirve para dirigir al usuario a una sección específica dentro de la misma página. Por ejemplo si quieres que salten directamente a un pequeño mapa con tu ubicación cuando pinchan en “dónde estamos” dentro de tu página de inicio.
Tipos de URL que debes conocer
Una vez tienes claro qué es una URL, es necesario analizar los diferentes tipos de URL que existen. Ten en cuenta que no se utilizan todas siempre, sino que hay conceptos ya un poco más avanzados a considerar.
No te preocupes, que tanto si tienes WordPress como si usas PrestaShop u otro CMS, te damos las claves para diferenciar tipos de URLs.
URL absolutas vs URL relativas
URL absoluta
Una URL absoluta incluye la dirección completa del recurso:
https://www.midominio.com/blog/que-es-url
Contiene:
- Protocolo.
- Dominio.
- Ruta completa.
Se utiliza cuando enlazas desde un sitio externo o cuando necesitas indicar la dirección exacta sin ambigüedad.
Ejemplo práctico:
Si desde otra web enlazan a tu artículo, usarán una URL absoluta.
URL relativa
Una URL relativa omite el dominio y parte desde la ubicación actual:
/blog/que-es-url
O incluso:
../contacto
Se utilizan dentro del propio sitio web.
Sus ventajas son claras pues:
- Son más cortas.
- Funcionan bien en entornos de desarrollo.
- Facilitan migraciones si el dominio cambia.
Si estás trabajando en WordPress, el sistema suele generar internamente rutas relativas para recursos como imágenes o enlaces internos.
URLs amigables o semánticas
Las URLs amigables (también llamadas semánticas) son aquellas que describen claramente el contenido. Para SEO resultan geniales.
Ejemplo correcto:
midominio.com/que-es-url
Ejemplo poco recomendable:
midominio.com/?p=123
Las URLs amigables:
En WordPress puedes configurarlas desde:
Ajustes > Enlaces permanentes
Y elegir la opción “Nombre de la entrada”.
Esto cambia automáticamente estructuras como:
midominio.com/?p=45
Por:
midominio.com/nombre-del-articulo
Una decisión así de simple mejora notablemente la estructura de tu sitio. Así que si tienes como objetivo posicionar tu web, tendrás que trabajarte bien esta parte para contar con enlaces permanentes claros.
URLs dinámicas y estáticas
URL estática
Es fija y no cambia, así que es la más fácil de recordar:
midominio.com/contacto
Siempre carga el mismo contenido.
URL dinámica
Incluye parámetros variables:
midominio.com/producto?id=123&color=azul
Se genera dinámicamente en función de:
- Filtros.
- Base de datos.
- Sesión del usuario.
En SEO para ecommerce es muy común trabajar esto bien. Porque, aunque no son “malas”, conviene que no se indexen versiones duplicadas con parámetros innecesarios o podrían darte errores a la hora de posicionar.
Ejemplos prácticos de URLs correctas e incorrectas
Vamos a ver situaciones reales que suelen generar muchísimas dudas, de manera que le saques más partido a nuestra guía sobre qué es una URL.
Ejemplos de URLs bien estructuradas
Son correctos ejemplos de URL como:
https://midominio.com/servicios/diseno-web
https://midominio.com/blog/que-es-url
Esto se debe a que cumplen ciertas características como ser:
- Cortas.
- Descriptivas.
- Sin números innecesarios.
- Sin caracteres extraños.
Si te das cuenta, se intuye fácilmente de qué van esas URLs. Esto gusta al usuario y a Google, así que es la forma en que te aconsejamos hacerlo.
Errores comunes en URLs y cómo evitarlos
Ahora vamos con malas prácticas con tus URLs. Te damos algunos ejemplos:
midominio.com/p=3498?id=3498&ref=abc123
midominio.com/blog/Que%20Es%20Una%20URL%20En%20Internet
Si te fijas, estas son problemáticas porque hacen “cosas raras” como usar:
- Mayúsculas inconsistentes.
- Espacios codificados.
- Parámetros duplicados.
- URLs excesivamente largas.
De nuevo, esto no gusta al usuario ni a Google, así que afecta mucho al SEO y para mal. Por lo tanto, cuando se trata de URLs, nuestras buenas prácticas recomendadas son:
- Usar minúsculas.
- Separar palabras con guiones.
- Eliminar palabras irrelevantes.
- Evitar fechas si no son necesarias.
Cuando más limpia y bien estructurada sea tu URL, mejor.
Acortadores de URL: qué son y cuándo usarlos
Probablemente alguna vez hayas visto enlaces que están acortados con alguna herramienta para ello. Un ejemplo de cómo se ven es:
bit.ly/3abcXYZ
Eso suele responder a la estructura de un enlace acortado. Es importante tenerlos en cuenta al hablar de URLs, porque suponen otra duda común que tiene la gente.
Cómo funcionan los acortadores de URL
Plataformas como Bitly generan una URL corta que redirige automáticamente a la original mediante una redirección 301 o 302.
Cuidado con esto porque no cambian la URL de forma permanente. En realidad, te llevan de un sitio a otro sin que te des cuenta, así:
- Tú creas una URL corta.
- El usuario hace clic.
- El sistema redirige al destino real.
Se usan mucho en:
- Redes sociales.
- Campañas publicitarias y SEM.
- Material impreso.
Lo fundamental si vas a usarlas es que lo hagas en su contexto. No deberías integrarlas nunca en la arquitectura de tu web.
Ventajas y riesgos de seguridad
Ventajas:
- Enlaces más limpios.
- Seguimiento de clics.
- Mejora estética.
Riesgos:
- No se ve el destino real.
- Posible uso para phishing.
- Dependencia del servicio externo.
Para tu web principal, siempre es mejor utilizar URLs propias y bien estructuradas. Ojo con esto porque como tengas un problema con la URL, Google puede perjudicarte bastante.
Redirecciones 301 y 302: cuándo usarlas
Ahora veamos otra duda frecuente, que surge cuando se cambia una URL. En ese caso, por temas de SEO no debes simplemente eliminar la anterior, ya que no funcionará bien.
Debes crear siempre una redirección. No te preocupes que es muy fácil hacerlo, pero hay dos tipos.
Redirección 301
Es permanente. Así que se usa cuando:
- Cambias la estructura de URLs.
- Migras dominio.
- Corriges una URL mal escrita.
Transfiere autoridad SEO, así que en la mayoría de casos la redirección 301 es la recomendable.
Redirección 302
Esta es una redirección temporal, así que se usa cuando:
- Una página está en mantenimiento.
- Estás probando una versión alternativa.
En la mayoría de cambios estructurales insistimos en que debes usar 301. No obstante, siempre podrás configurarlas desde:
- cPanel.
- Archivo .htaccess.
- Plugins SEO en WordPress como SEO redirection, que son gratis.
Entender qué es la URL y cómo redirigirla correctamente evita que tu web dé problemas o que Google penalice tu SEO por no encontrar un recurso concreto. Cuidado con esto.
URLs canónicas: qué son y por qué importan
Una URL canónica indica cuál es la versión principal de una página cuando existen varias similares. Lo vemos en un ejemplo:
midominio.com/producto
midominio.com/producto?color=azul
Si no defines una versión canónica, Google puede interpretar que son páginas duplicadas. ¿Eso importa? Sí, porque a nivel de SEO te penaliza. Así que recuerda que en WordPress plugins como Yoast o Rank Math permiten definir la URL canónica fácilmente. Y, si no, siempre podrás vigilar esto desde Google Search Console.
¿Qué diferencia hay entre URL, URI y URN?
Este punto suele generar bastante follón, así que vamos a ver las tres.
URL
Localiza un recurso, indicando cómo acceder a él.
URI
Es un término más amplio (Uniform Resource Identifier).
Toda URL es una URI, pero no toda URI es una URL.
URN
Identifica un recurso por nombre, no por ubicación.
En la práctica, cuando alguien pregunta qué es URL casi siempre se refiere a la dirección web que escribe en el navegador. Así que tenlo en cuenta porque son cuestiones bastante más técnicas.
Diferencia entre URL, dominio y dirección IP
Otro punto que genera dudas y es fácil clarificar:
- Dominio: nombre legible (midominio.com).
- URL: dirección completa (https://midominio.com/contacto).
- Dirección IP: número técnico del servidor (ej: 192.168.1.1).
La URL incluye el dominio, pero añade más información. Esa es la clave que has de recordar.
Conclusión: Lo esencial sobre URLs en una web
Ahora ya sabes qué es una URL y todas sus características, por lo que podrás trabajar la estructura de tu web para que sea clara. Para ti el primero, claro, pero también para los usuarios y Google.
Si aplicas este conocimiento sobre URLs, podrás sacar más partido a tu página a todos los niveles y, de paso, evitar errores. Y si quieres maximizar los resultados de tu proyecto, recuerda alojarlo en un hosting de calidad que te permite modificar tus URLs sin sustos.