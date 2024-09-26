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IMAP y POP3 son dos protocolos para recibir correo: IMAP consulta los mensajes alojados en el servidor de forma sincronizada, y POP3 los descarga al dispositivo y suele eliminarlos del servidor. Por eso IMAP funciona bien en multidispositivo y POP3 no. Sus puertos estándar son 993/143 en IMAP y 995/110 en POP3.

Es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado con la necesidad de escoger entre IMAP y POP3. Para algunos usuarios, es difícil decidirse porque no saben cuál es la mejor opción para ellos, ni qué hace cada una.

En este artículo, te voy a explicar qué es cada uno y cuál es la diferencia entre IMAP y POP3. Ya te adelanto que ambos son protocolos de correo. Así, la próxima vez que tengas que configurar tu cuenta de correo sabrás cuál se adapta mejor a tu situación.

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Qué es IMAP y para qué sirve

IMAP es la abreviatura de Internet Message Access Protocol o, como se diría en español, es un protocolo de acceso a mensajes de internet. Esto quiere decir que es un protocolo que permite visualizar mensajes de correo de forma remota mediante una conexión a internet constante.

IMAP te permite visualizar los correos alojados en un servidor sin necesidad de descargarlos a tu equipo y en tiempo real.

Cómo funciona IMAP

Entender cómo funciona IMAP es muy fácil. Un cliente de correo convencional (como Outlook, Thunderbird, Webmail, etc.) se conecta a un servidor para recuperar una muestra de los mensajes almacenados en el servidor de forma remota.

Esto quiere decir que visualizas los mensajes que hay en ese momento en el servidor de correo. De esta forma, puedes tener múltiples gestores de correo a la vez: en tu trabajo, en tu móvil, en tu ordenador personal, etc. Desde todos puedes ver ver el contenido de una misma cuenta de correo de forma sincronizada y sin necesidad de descargar los mensajes.

Por lo tanto, con IMAP podrás tener múltiples dispositivos conectados a una misma cuenta de correo. Todos los cambios (borrado, etiquetas…) que se realices desde uno de estos dispositivos se verán reflejados en el resto. Todos ellos ven un contenido común alojado en el servidor de correo.

IMAP: Ventajas y desventajas

Ahora te voy a explicar cuáles son las principales ventajas y desventajas que tiene el protocolo IMAP.

Las ventajas de IMAP son:

Los correos no son descargados de forma local, se mantienen en el servidor en todo momento.

de forma local, se mantienen en el servidor en todo momento. Visualización del contenido en tiempo real . Al requerir de una conexión a internet, verás de forma inmediata todos los cambios.

. Al requerir de una conexión a internet, verás de forma inmediata todos los cambios. Gestión de etiquetas, carpetas , etc., en varios dispositivos de forma sincronizada.

, etc., en varios dispositivos de forma sincronizada. No dependes de un dispositivo para ver los correos: son accesibles desde cualquier conexión a internet.

para ver los correos: son accesibles desde cualquier conexión a internet. Si alguno de tus dispositivos deja de funcionar, no perderás nada : el contenido sigue en el servidor.

: el contenido sigue en el servidor. No ocupa espacio localmente: los correos se alojan en el servidor.

Las desventajas de IMAP son:

Necesidad de una conexión a internet permanente .

. El contenido de la cuenta ocupará espacio en el servidor de correo.

de correo. Al abrir un correo se requiere de una descarga, al menos temporal, para visualizar todo su contenido.

Cómo configurar tu correo con IMAP

La configuración del correo mediante IMAP es bastante similar a la de otros protocolos de correo.

Los únicos datos que varían son los puertos predeterminados que se utilizan:

SSL : 993

: 993 Sin seguridad: 143

No obstante, estos puertos también pueden ser modificados en el servidor de correo, aunque no es muy común. Normalmente se usan estos como estándar.

Qué es Pop3 y para qué sirve

POP3 son las siglas de Post Office Protocol, que en castellano viene a ser el protocolo de oficina de correo. POP3 se basa en la descarga de los correos almacenados en el servidor al equipo local, es decir, el gestor de correo descarga los correos a tu dispositivo.

Si te estás preguntado por qué se le llama POP3 y no POP7, POP5 u otro número, es debido a que POP nació en los años 80 como POP1, derivando más tarde en POP2 y actualmente en POP3. Por ello, puedes oír decir tanto POP3 como solamente POP, en su forma más abreviada.

Cómo funciona POP3

Si utilizas una conexión mediante POP3, se descargarán de forma completa a tu dispositivo todos los correos. Los podrás visualizar sin que tu cliente de correo esté conectado al servidor. Después de descargarse, se borrarán por defecto todos los correos del servidor.

Por lo tanto, cada gestor de correo funciona de forma individual y no necesariamente se tiene por qué ver el mismo contenido en varios dispositivos.

También cabe destacar que es posible que no puedas descargar los correos en otros dispositivos en el caso de que se hayan borrado tras ser descargados en el primero que se conecta.

Pop3: Ventajas y desventajas

En este punto, te voy a enumerar las principales ventajas y desventajas que tiene POP3.

Las ventajas de Pop3 son las siguientes:

No necesita de una conexión a internet o al servidor tras descargar los correos.

o al servidor tras descargar los correos. Libera espacio en el servidor de correo, ya que por defecto se van eliminando los correos del servidor a medida que son descargados.

Las desventajas de Pop3 son las siguientes:

No tiene una combinación multidispositivo óptima. De hecho, no es recomendable usar varios dispositivos distintos para la misma cuenta de correo.

óptima. De hecho, no es recomendable usar varios dispositivos distintos para la misma cuenta de correo. Se requiere de espacio en el dispositivo donde se consulta el correo, pues almacenará todos ellos al ser descargados.

donde se consulta el correo, pues almacenará todos ellos al ser descargados. Si el dispositivo donde están descargados los correos sufre una avería, se podría perder todo el contenido de la cuenta forma permanente.

Cómo configurar tu correo con Pop3

La configuración por POP3, al igual que IMAP, tiene bastante en común con la de cualquier otro protocolo de correo.

Igual que sucede con IMAP, POP3 tiene unos puertos estándar. En este caso serían:

SSL : 995

: 995 Sin seguridad: 110

Nuevamente, se puede dar la circunstancia de que el servidor de correo tenga algún puerto personalizado, aunque no es muy habitual. En todo caso, el administrador del mismo podría indicártelo.

Recuerda que las guías indicadas anteriormente, para configurar tu cuenta de correo en los principales gestores, te pueden ayudar también en este apartado.

IMAP o POP3, ¿cuáles son sus diferencias?

Tras todo lo comentado anteriormente, voy a exponerte de forma breve las diferencias entre IMAP y POP3:

IMAP POP3 - Soporte multidispositivo óptimo. - No recomendable para multidispositivo. - Uso de etiquetas sincronizadas en el servidor. - Si el dispositivo donde están almacenados los correos se avería o extravía, se podría perder todo el contenido de forma permanente. - Requiere de espacio en tu servidor de correo para almacenar el contenido. - Se puede borrar el contenido del servidor tras descargarlo. - Visualización a tiempo real del contenido. - Visualización sin conexión a internet constante.

Cómo saber si estás usando POP3 o IMAP en tu correo

Ahora que ya sabes un poco más acerca de IMAP y POP3, es posible que desconozcas con qué protocolo tienes configuradas tus cuentas de correo. Esta configuración la debes consultar en tus gestores de correo.

Dependiendo de cada aplicación, podrás acceder de forma distinta. No obstante, al configurar la cuenta de correo te dejará escoger cuál de estos dos protocolos quieres usar.

Ten en cuenta que una cuenta de correo no está configurada a nivel de funcionamiento con POP3 o IMAP. Estos son simplemente los protocolos usados para ver el contenido de la cuenta.

Conclusión: IMAP, el preferido en la actualidad

En los tiempos que corren, donde todo se conecta a Internet, son muchos los que tenemos el correo configurado en distintos dispositivos (ordenador, tablet, smartphone…). Por este motivo, el protocolo preferido en la actualidad es IMAP.

El hecho de que todos tus dispositivos vean la cuenta de correo de forma sincronizada es un punto muy diferencial.

Entre nosotros, mi opinión es que POP3 es un protocolo que se ha quedado anticuado, aunque si tienes problemas de espacio en tu servidor de correo puede ser muy socorrido.

Y tú, ¿usas POP3 o IMAP? ¿Lees tus correos en varios dispositivos? Déjame tu comentario y comparte tu opinión con nosotros.