Protocolos de correo IMAP y POP3: ¿cuál es la diferencia?
IMAP y POP3 son dos protocolos para recibir correo: IMAP consulta los mensajes alojados en el servidor de forma sincronizada, y POP3 los descarga al dispositivo y suele eliminarlos del servidor. Por eso IMAP funciona bien en multidispositivo y POP3 no. Sus puertos estándar son 993/143 en IMAP y 995/110 en POP3.
Es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado con la necesidad de escoger entre IMAP y POP3. Para algunos usuarios, es difícil decidirse porque no saben cuál es la mejor opción para ellos, ni qué hace cada una.
En este artículo, te voy a explicar qué es cada uno y cuál es la diferencia entre IMAP y POP3. Ya te adelanto que ambos son protocolos de correo. Así, la próxima vez que tengas que configurar tu cuenta de correo sabrás cuál se adapta mejor a tu situación.
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- Qué es IMAP y para qué sirve
- Cómo funciona IMAP
- IMAP: Ventajas y desventajas
- Cómo configurar tu correo con IMAP
- Qué es Pop3 y para qué sirve
- Cómo funciona POP3
- Pop3: Ventajas y desventajas
- Cómo configurar tu correo con Pop3
- IMAP o POP3, ¿cuáles son sus diferencias?
- Cómo saber si estás usando POP3 o IMAP en tu correo
- Conclusión: IMAP, el preferido en la actualidad
Qué es IMAP y para qué sirve
IMAP es la abreviatura de Internet Message Access Protocol o, como se diría en español, es un protocolo de acceso a mensajes de internet. Esto quiere decir que es un protocolo que permite visualizar mensajes de correo de forma remota mediante una conexión a internet constante.
IMAP te permite visualizar los correos alojados en un servidor sin necesidad de descargarlos a tu equipo y en tiempo real.
Cómo funciona IMAP
Entender cómo funciona IMAP es muy fácil. Un cliente de correo convencional (como Outlook, Thunderbird, Webmail, etc.) se conecta a un servidor para recuperar una muestra de los mensajes almacenados en el servidor de forma remota.
Esto quiere decir que visualizas los mensajes que hay en ese momento en el servidor de correo. De esta forma, puedes tener múltiples gestores de correo a la vez: en tu trabajo, en tu móvil, en tu ordenador personal, etc. Desde todos puedes ver ver el contenido de una misma cuenta de correo de forma sincronizada y sin necesidad de descargar los mensajes.
Por lo tanto, con IMAP podrás tener múltiples dispositivos conectados a una misma cuenta de correo. Todos los cambios (borrado, etiquetas…) que se realices desde uno de estos dispositivos se verán reflejados en el resto. Todos ellos ven un contenido común alojado en el servidor de correo.
IMAP: Ventajas y desventajas
Ahora te voy a explicar cuáles son las principales ventajas y desventajas que tiene el protocolo IMAP.
Las ventajas de IMAP son:
- Los correos no son descargados de forma local, se mantienen en el servidor en todo momento.
- Visualización del contenido en tiempo real. Al requerir de una conexión a internet, verás de forma inmediata todos los cambios.
- Gestión de etiquetas, carpetas, etc., en varios dispositivos de forma sincronizada.
- No dependes de un dispositivo para ver los correos: son accesibles desde cualquier conexión a internet.
- Si alguno de tus dispositivos deja de funcionar, no perderás nada: el contenido sigue en el servidor.
- No ocupa espacio localmente: los correos se alojan en el servidor.
Las desventajas de IMAP son:
- Necesidad de una conexión a internet permanente.
- El contenido de la cuenta ocupará espacio en el servidor de correo.
- Al abrir un correo se requiere de una descarga, al menos temporal, para visualizar todo su contenido.
Cómo configurar tu correo con IMAP
La configuración del correo mediante IMAP es bastante similar a la de otros protocolos de correo.
Los únicos datos que varían son los puertos predeterminados que se utilizan:
- SSL: 993
- Sin seguridad: 143
No obstante, estos puertos también pueden ser modificados en el servidor de correo, aunque no es muy común. Normalmente se usan estos como estándar.
El resto de configuración puedes hacerla siguiendo las guías de nuestro blog:
- Cómo configurar tu correo en Outlook
- Cómo configurar tu correo en Thunderbird
- Cómo configurar Gmail como cliente de correo electrónico
Solo tendrás que indicar 3 cosas: servidor, cuenta y contraseña.
Qué es Pop3 y para qué sirve
POP3 son las siglas de Post Office Protocol, que en castellano viene a ser el protocolo de oficina de correo. POP3 se basa en la descarga de los correos almacenados en el servidor al equipo local, es decir, el gestor de correo descarga los correos a tu dispositivo.
Si te estás preguntado por qué se le llama POP3 y no POP7, POP5 u otro número, es debido a que POP nació en los años 80 como POP1, derivando más tarde en POP2 y actualmente en POP3. Por ello, puedes oír decir tanto POP3 como solamente POP, en su forma más abreviada.
Cómo funciona POP3
Si utilizas una conexión mediante POP3, se descargarán de forma completa a tu dispositivo todos los correos. Los podrás visualizar sin que tu cliente de correo esté conectado al servidor. Después de descargarse, se borrarán por defecto todos los correos del servidor.
Por lo tanto, cada gestor de correo funciona de forma individual y no necesariamente se tiene por qué ver el mismo contenido en varios dispositivos.
También cabe destacar que es posible que no puedas descargar los correos en otros dispositivos en el caso de que se hayan borrado tras ser descargados en el primero que se conecta.
Pop3: Ventajas y desventajas
En este punto, te voy a enumerar las principales ventajas y desventajas que tiene POP3.
Las ventajas de Pop3 son las siguientes:
- No necesita de una conexión a internet o al servidor tras descargar los correos.
- Libera espacio en el servidor de correo, ya que por defecto se van eliminando los correos del servidor a medida que son descargados.
Las desventajas de Pop3 son las siguientes:
- No tiene una combinación multidispositivo óptima. De hecho, no es recomendable usar varios dispositivos distintos para la misma cuenta de correo.
- Se requiere de espacio en el dispositivo donde se consulta el correo, pues almacenará todos ellos al ser descargados.
- Si el dispositivo donde están descargados los correos sufre una avería, se podría perder todo el contenido de la cuenta forma permanente.
Cómo configurar tu correo con Pop3
La configuración por POP3, al igual que IMAP, tiene bastante en común con la de cualquier otro protocolo de correo.
Igual que sucede con IMAP, POP3 tiene unos puertos estándar. En este caso serían:
- SSL: 995
- Sin seguridad: 110
Nuevamente, se puede dar la circunstancia de que el servidor de correo tenga algún puerto personalizado, aunque no es muy habitual. En todo caso, el administrador del mismo podría indicártelo.
Recuerda que las guías indicadas anteriormente, para configurar tu cuenta de correo en los principales gestores, te pueden ayudar también en este apartado.
IMAP o POP3, ¿cuáles son sus diferencias?
Tras todo lo comentado anteriormente, voy a exponerte de forma breve las diferencias entre IMAP y POP3:
|IMAP
|POP3
|- Soporte multidispositivo óptimo.
|
- No recomendable para multidispositivo.
|- Uso de etiquetas sincronizadas en el servidor.
|
- Si el dispositivo donde están almacenados los correos se avería o extravía, se podría perder todo el contenido de forma permanente.
|- Requiere de espacio en tu servidor de correo para almacenar el contenido.
|
- Se puede borrar el contenido del servidor tras descargarlo.
|- Visualización a tiempo real del contenido.
|
- Visualización sin conexión a internet constante.
Cómo saber si estás usando POP3 o IMAP en tu correo
Ahora que ya sabes un poco más acerca de IMAP y POP3, es posible que desconozcas con qué protocolo tienes configuradas tus cuentas de correo. Esta configuración la debes consultar en tus gestores de correo.
Dependiendo de cada aplicación, podrás acceder de forma distinta. No obstante, al configurar la cuenta de correo te dejará escoger cuál de estos dos protocolos quieres usar.
Ten en cuenta que una cuenta de correo no está configurada a nivel de funcionamiento con POP3 o IMAP. Estos son simplemente los protocolos usados para ver el contenido de la cuenta.
Conclusión: IMAP, el preferido en la actualidad
En los tiempos que corren, donde todo se conecta a Internet, son muchos los que tenemos el correo configurado en distintos dispositivos (ordenador, tablet, smartphone…). Por este motivo, el protocolo preferido en la actualidad es IMAP.
El hecho de que todos tus dispositivos vean la cuenta de correo de forma sincronizada es un punto muy diferencial.
Entre nosotros, mi opinión es que POP3 es un protocolo que se ha quedado anticuado, aunque si tienes problemas de espacio en tu servidor de correo puede ser muy socorrido.
Y tú, ¿usas POP3 o IMAP? ¿Lees tus correos en varios dispositivos? Déjame tu comentario y comparte tu opinión con nosotros.
Bernal R15/04/2020 a las 03:45
CONSULTA:
tengo como bien dices una cuenta protocolo POP3 en mi equipo Mac, quisiera pasarla a protocolo IMAP. Como lo hago, solo cambio la configuración? debo desactivar la cuenta POP y crear en paralelo la cuenta IMAP. Tengo duda del proceso, porque al abrir la configuración de cuentas parece que puedo cambiar los parámetros pero no se si afecta mis corres existentes.
Agradecere cualquier orientación.
Diego08/05/2020 a las 12:00
Me alegro que te haya gustado el artículo.
En cuanto a tu pregunta, en muchas ocasiones el procedimiento dependerá del gestor de correo que utilices, pues no todos te permiten cambiar el tipo de cuenta de POP a IMAP sin configurarla otra vez desde cero.
En todo caso, mi recomendación es que configures la cuenta desde cero mediante IMAP, sin eliminar la cuenta POP actual. De este modo puedes ver que contenido hay actualmente en el servidor desde la cuenta IMAP y en caso de que te falte alguna carpeta o correo podrías conservar ese contenido moviéndolo desde la cuenta POP a la IMAP en el propio gestor de correo.
Una vez tengas la cuenta IMAP tal y como deseas es cuando podrías borrar la cuenta POP sin peligro de perder nada.
Espero que te sirva de ayuda este método.
Un saludo y gracias por tu comentario.
Ana Aguilar12/05/2020 a las 17:52
Diego17/05/2020 a las 01:01
Muchas gracias por tu comentario. Me alegra haberte podido ayudar a entender un poco más del funcionamiento de estos dos protocolos y a poder escoger la mejor opción para tus necesidades.
Un Saludo.
fer16/06/2020 a las 13:43
Luis Ferrer Diaz03/09/2020 a las 21:54
María02/10/2020 a las 03:07
Alvaro Fontela05/10/2020 a las 15:01
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Jose villasenor19/10/2020 a las 20:30
Alejandro Castillo19/01/2021 a las 02:59
Trabuco11/02/2021 a las 20:35
Mi observación me llega a hacer esta pregunta: ¿Cómo es que en el PC la carpeta en la que está el Thunderbird (programa gestor) ocupe cada vez más en el disco duro? Estoy utilizando la versión Portable y en la carpeta ImapMail se guarda una carpeta por cada cuenta definida que estan ocupando actualmente 120MB (a pesar de haber compactado las carpetas de las seis cuentas).
Tiene alguien idea que estaré haciendo mal?
deyly17/03/2021 a las 00:49
Andrea Barreiro17/03/2021 a las 11:21
Milton Hidalgo28/09/2021 a las 10:30
Por favor: Espero puedan resolver esta consulta:
Haces años que uso el protocolo POP3 y es el que prefiero.
En los últimos días mi proveedor de dominio hizo un cambio en su servidor y ahora solo admite el protocolo IMAP. Además de no poder enviar ni recibir correos de yahoo.
Intenté volver a instalar los correos con el protoclo pop3, de la manera tradicional, pero sale error.
Qué podría estar pasando ?
Muchas gracias
Alvaro Fontela14/11/2021 a las 23:08
Constanza Suárez07/10/2021 a las 20:01
Omar Díaz08/10/2021 a las 10:31
Muchas gracias por tu comentario Constanza ✌
albert15/03/2022 a las 19:55
También he visto como una avería de corrupción de sistema (o un ataque) en el servidor ha perdido un puñado de mensajes de forma irrecuperable al tener que "rebobinar" el administrador a una copia de seguridad de uno o días dias atrás, antes de la avería o del ataque.
EMHO es mejor el POP configurado para que retenga los mensajes en el servidor con la opción de eliminarlos al cabo de un mes para permitir sincronización con otros dispositivos. El único problema es que si eliminas un mensaje de un dispositivo, no se elimina del resto. Pero ese es un mal menor.
La información mejor en mi casa y a buen recaudo que vagando por los etéreos espacios siderales de los servidores.
Ya sabes, better safe than sorry
Patricia Álvarez21/07/2022 a las 12:34
La verdad es que elegir IMAP o POP también depende de preferencias personales y puede ser buena opción si se trabaja con datos sensibles, por ejemplo, en caso de trabajar con datos legales.
Cierto que cada sistema tienes sus ventajas y desventajas. Como comentas, utilizando POP te aseguras que la información no este en ningún servidor y tener el control de esta.
Un saludo.
Ana24/10/2023 a las 19:53
Andrea Barreiro25/10/2023 a las 09:42
José Ángel19/11/2024 a las 21:51
Muy bueno el artículo, pero yo tengo un problema.
Yo tengo las cuentas de mi web en tres dispositivos (iPhone, iPad y portátil). He comprobado que en los 3 lo tengo configurado como IMAP pero unos correos se me descargan en un dispositivo y otros en otro. No sé qué hacer para tener los 3 dispositivos sincronizados…
Gracias.
Álvaro Fontela21/11/2024 a las 19:54
Te recomiendo que compruebes en los tres dispositivos que tienes sincronizadas todas las carpetas IMAP y no solo la bandeja de entrada. En iOS esto se configura en Ajustes > Mail > Cuenta > Avanzado, y ahí puedes ver qué carpetas están marcadas para sincronizar.
Si aún así no se soluciona, contacta con nuestro soporte técnico si eres cliente nuestro y te ayudamos a revisarlo.