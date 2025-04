Índice del artículo



































Extensión

Popularidad en startups

Uso común

Impacto en branding





.io

Alta

Tecnología, startups

Innovador, moderno





.com

Muy alta

Todos los sectores

Clásico, universal





.ai

Moderada

Inteligencia artificial

Innovador, especializado





.tech

Alta

Empresas tecnológicas

Específico, especializado







Está el .com , el .es y tal. Todos lo sabemos. Pero si estás pensando en montar un proyecto online y quieres un dominio que suene moderno, seguro que te has cruzado con el famoso dominio .io.Aunque en teoría son el código de un país (que ya te explicaremos en más detalle), hoy en día se han convertido en los favoritos de startups, empresas tecnológicas y todo tipo de proyectos digitales.Desde el blog de Raiola Networks vamos a contarte. Y, por supuesto, te contamos paso a paso cómo puedes registrar el tuyo sin complicaciones. ¿Vamos a ello?Elegir un dominio para tu web no es tarea fácil, ¿verdad? Hay tantos que, al final, no sabes cuál es el que mejor encaja con tu proyecto. Habrás notado que hay uno que está ganando bastante popularidad: el .io. Y si bien (todavía) no es tan famoso como los clásicos, va ganando posiciones.Si alguna vez te has preguntado qué significa, de dónde sale o por qué todo el mundo lo está usando, sigue leyendo que te lo contamos.En esencia,. Aunque no es tan conocido por los usuarios, es más frecuente de lo que parece.Aunque esta extensión(BIOT), que es una zona situada en dicho lugar, hoy en día se usa como dominio.¿Y por qué se eligió ".io"?"IO", en sí, es la abreviatura oficial de este territorio, pero lo que realmente es interesante es que,Vamos, que supone una combinación perfecta para el sector tecnológico.Así que no es raro que muchas empresas del sector hayan decidido usar .io en sus páginas web, para darles un toque moderno.De hecho, sin irnos muy lejos,, lo que ha hecho que se haga aún más popular entre los que nos gusta la tecnología.Como te contábamos, el .io viene del código que se le dio al Territorio Británico del océano Índico. Este territorio, que está bajo control del Reino Unido, está formado por un montón de islas remotas en medio del océano Índico.Y es cierto que no muchos las conocen, porque estas islas son bastante inaccesibles. La mayoría están situadas a miles de kilómetros de distancia de cualquier continente.Precisamente por eso, el dominio .io tiene una historia bastante interesante en el mundo de la tecnología. Te la contamos.Que el .io se haya vuelto tan popular en el mundo tecnológico no es pura casualidad. Su estilo moderno y la forma en que suena le dan ese toque fresco que las empresas del sector buscan.Además,Y si miramos las cifras, está claro:, lo que demuestra lo bien que ha encajado en el mundo digital.Si tienes una startup de software o cualquier área tecnológica, este dominio .io te puede dar ese toque innovador que necesitas para conectar con tu público.Ten en cuenta que registrar un .com hoy en día es como buscar piso en el centro de una gran ciudad: no vas a tener demasiadas opciones.Pero es queNo es solo una moda: muchas startups tecnológicas usan .io porque queda bien, es fácil de escribir y tiene ese toque innovador.Y, como el SEO siempre es importante, Google puede posicionarlo bien en todo el mundo. Aunque no es 100 % determinante para aparecer en los primeros puestos, claro. Para eso tienes que hacer una buena estrategia de SEO Sin embargo, un punto bueno es que,. En otras palabras: si tu proyecto apunta a un público internacional, este dominio te ayuda a posicionarte mejor en las búsquedas de cualquier parte del mundo.Así que, por si aún no te decides… veamos otros beneficios que ofrece este dominio.Si alguna vez has intentado registrar un .com o un .net, seguro que te has llevado la decepción de que todos los nombres buenos ya están pillados. Qué mal, ¿no?Con .io, todavía hay muchas opciones libres, y lo mejor es que no tienes que meter guiones raros, números o palabras extras que hacen que el dominio quede feo. Resultado: una web limpia y fácil de recordar.Un dominio que mola, y llama la atenciónEl .io tiene algo que lo hace destacar. Muchas empresas tecnológicas lo usan, así que la gente ya lo asocia con innovación y modernidad. Si quieres que tu marca tenga un toque fresco, actual, este dominio te ayuda a proyectar justo esa imagen.Corto, pegadizo y fácil de recordar. Y es que aquí no hay pérdida. Ya que, así que tus usuarios no tendrán que romperse la cabeza para recordarlo. Además, te permite jugar con las palabras y crear nombres originales, que hagan que tu marca se quede en la mente de la gente.Un dominio con buena reputación en el mundo tecnológico, sobre todo en el mundo de la tecnología. Si tienes una startup, un proyecto de software o cualquier negocio digital, este dominio te da un plus de credibilidad e innovación sin esfuerzo.Echa un ojo a esta tabla para ver una comparación de dominios.Si te preguntas si un dominio .io te va a ayudar a posicionar mejor en Google, aunque si puede ayudar, no es un factor crucial.Google no tiene en cuenta si usas .io o cualquier otra extensión a la hora de valorar el SEO. Pero que eso no quiere decir que no tenga sus puntos a favor.Lo cierto es que un dominio .io puede hacer que tu marca destaque. Al ser algo menos común, le da un toque de proyecto innovador, lo que puede hacer que los usuarios que buscan algo más moderno se fijen en ti. Recuerdan tu marca, lo que implica más búsquedas directas. Así que,Pero como lo que realmente cuenta, como siempre, es el contenido…, sin que importe la extensión. Y claro, si además haces bien el resto del SEO y la estructura de tu web, lo más probable es que consigas buen posicionamiento, tanto si tienes un .io en tu dirección como si no.Sobre todo, las empresas que más se benefician de esta extensión son las que están metidas en el desarrollo de software, inteligencia artificial, blockchain, fintech, o incluso para apps y plataformas digitales.Y como no es tan común, hace que tu web resulte más moderna e innovadora, lo que llama la atención de los usuarios que buscan proyectos que marcan la diferencia.Si tu empresa está en el mundo tecnológico, como las que trabajan en big data, ciberseguridad o incluso en e-commerce, un dominio .io te puede ayudar a destacar y mostrar que estás en la vanguardia.Fíjate en plataformas como sentry.io , que es un ejemplo perfecto de cómo esta extensión se puede usar para hacerse un hueco en el sector tecnológico.Como todo en la vida, los dominios .io tienen sus pegas, y es importante que las tengas en cuenta antes de decidirte por uno. Porque sí, hay de todo. Precios altos y hasta problemas de reconocimiento e incluso ciertos líos legales.Así que, si estás pensando en lanzarte con un .io, ten en cuenta todo esto antes de tomar una decisión.Cuando te decides a comprar un dominio .io, uno de los primeros malos tragos que te llevas es el precio. Que a ver… baratos, en sí, no son.Porque a diferencia de los típicos .com o .net, que suelen costar unos 10 o 15 euros al año,, y te los puedes encontrar por 30 a 60 euros dependiendo de dónde los compres. ¡Bastante más caros!Y, ojo, que si el dominio que tienes en mente ya está cogido, prepárate, porque en. Vamos, que si te obsesionas con un nombre chulo, mejor prepárate para abrir bien la cartera.En los últimos años, el precio de los dominios .io ha subido bastante por la demanda que tienen en el sector tecnológico. Y lo más curioso es que cada sitio que te lo vende pone su propio precio.Dado que. Pero ten en cuenta que quizá no todo el mundo sepa todo esto que te contamos.Si un usuario normal ve una web que termina en .io, lo más probable es que no sepa qué es e incluso dude de si es una página legítima o no. Y esto puede ser un problema si lo que buscas es atraer a clientes fuera del sector tecnológico.De hecho, según varias encuestas,y están acostumbrados a verlos. En cambio, solo. Así que, aunque para los de la industria tecnológica pueda ser un dominio molón, fuera de ese círculo no tiene el mismo impacto ni transmite la misma confianza que un .com o .net, por poner un ejemplo.Si tu plan es llegar a un público global y más variado, no tener ese reconocimiento puede ser un obstáculo.Otro aspecto importante antes de lanzarte a comprar un .io, es que esta extensión no es tan “neutral” como parece.El .io pertenece a un territorio británico en el océano Índico y está bajo la gestión del Reino Unido, que no siempre ha sido del todo transparente con lo que hace con el dinero que genera.Aquí está el tema: se ha hablado mucho de que el dinero que se recoge por vender estos dominios no se destina a los habitantes locales, lo que ha puesto la gestión del .io en el ojo del huracán. Por si fuera poco, si el gobierno británico decide meter mano y cambiar las reglas, los que tienen un .io pueden encontrarse con sorpresas.Así que, si te gusta o necesitas el .io, es recomendable que eches un vistazo a las historias y debates legales que hay detrás. Si quieres saber más, busca información en ICANN o lee algunos informes sobre cómo se están manejando estos dominios. ¡Es bueno estar al tanto!Si estás pensando en lanzar una web con un dominio .io, ¡vas por buen camino! Como hemos visto, esta extensión se ha vuelto popular en el mundo tecnológico y de las startups.Pero, ¿cómo puedes registrar uno sin complicarte la vida?Mira esta pequeña guía práctica, explicada paso a paso, para que tengas tu dominio en cuestión de minutos. Vamos a ello.Lo primero que necesitas es un proveedor donde puedas comprar tu dominio. Antes de decidir, compara precios y beneficios, ya que algunos incluyen extras como protección de privacidad o descuentos en el primer año.Cuando te hayas decidido por el registrador, lo siguiente es verificar si el dominio que quieres está disponible. Que, a menudo, suele ser la parte más tediosa.Aquí simplemente pon el nombre en el buscador de dominios del proveedor y revisa las opciones.Si el nombre exacto que buscas ya está registrado, prueba variaciones como:Agregar una palabra clave relevante (ejemplo: tuempresa.io).Usar guiones si es necesario (ejemplo: tu-empresa.io).Probar abreviaciones o siglas.Si el dominio está libre, agrégalo al carrito y continúa con la compra.En esta parte comienzan los detalles técnicos, pero tampoco es complicado. De hecho, es más fácil de lo que parece. Durante el proceso de compra, algunos registradores te ofrecerán opciones adicionales como:Protección de privacidad WHOIS (en algunos casos gratuita, en otros de pago).Correos personalizados con tu dominio. certificados SSL si aún no los tienes.Te recomendamos activar la protección de privacidad, ya que oculta tu información personal en el registro público de dominios.Vale, ya has elegido tu .io, ahora toca lo inevitable: pagar. Dependiendo del proveedor y si pillas alguna oferta, el precio puede rondar entre 30 y 60 euros al año. No es lo más barato, pero si te gusta, adelante.Una vez hecho el pago, entras al panel de control del dominio. Desde ahí, tienes que configurar los DNS . Si ya tienes hosting, simplemente apuntas el dominio a los servidores de tu proveedor y listo. Si aún no has elegido dónde alojar tu web, no pasa nada, puedes dejar los DNS del registrador hasta que lo tengas claro.Para finalizar, la mayoría de los registradores te enviarán un correo pidiéndote que verifiques tu dirección de email. Es un paso obligatorio, así que no lo ignores.¡Y eso es todo! Ahora. Desde aquí puedes conectar tu web, crear correos con tu dominio y empezar a dejar tu huella en Internet.Si quieres un nombre que suene moderno y techie, un .io es una pasada, sobre todo si tu proyecto va de tecnología, startups o innovación.Por una u otra razón, puede que no quieras esta extensión. Pero por suerte, hay un montón de extensiones que pueden funcionar igual de bien o incluso mejor, dependiendo de lo que busques.Si estás metido en el mundo tecnológico y quieres que tu web lo deje bien claro, estas opciones te pueden encajar de lujo. Cada una tiene su propio punto, así que aquí te contamos cuál te pega más según el tipo de proyecto que tengas en mente.Si tu idea es lanzar una startup, un proyecto innovador o una empresa del sector tecnológico, el .tech puede ser tu mejor aliado.Suena moderno, profesional y deja claro desde el principio que tu negocio está en el mundo de la tecnología. De hecho, grandes marcas como CES.tech paramount.tech ya lo usan, lo que dice mucho de su credibilidad.Precio promedio: Entre 30 y 50 euros al año.Ideal para: Startups, empresas de tecnología, blogs sobre innovación y desarrollo de software.Si tu negocio está relacionado con inteligencia artificial, machine learning o automatización, el dominio .ai es una excelente alternativa.Aunque originalmente pertenece a Anguila (un territorio británico en el Caribe), se ha convertido en un estándar para proyectos de IA. Empresas como DeepMind.ai y OpenAI.ai ya lo utilizan.Precio promedio: Entre 70 y 120 euros al año.Ideal para: Startups de inteligencia artificial, laboratorios de datos, empresas de automatización.Si trabajas en desarrollo web o software, el dominio .dev puede ser la mejor opción. Es una extensión respaldada por Google y está pensada específicamente para la comunidad de programadores. Sitios como Flutter.dev Web.dev ya han apostado por esta extensión.Precio promedio: Entre 15 y 30 euros al año.Ideal para: Desarrolladores, proyectos open source, portafolios de programadores, herramientas y frameworks.Si tienes una startup tecnológica: .tech puede ser tu mejor opción.¿Trabajas con inteligencia artificial?: .ai es la extensión más relevante.Si eres desarrollador o tienes un proyecto de software: .dev es una apuesta segura.Después de darle vueltas a los pros y contras deTienen su punto moderno y tecnológico, pero, ojo, también tienen sus pegas: no son tan conocidos como los .com o .es y, en algunos casos, pueden salir más caros., sobre todo si quieres que tu negocio gane presencia en Internet sin riesgos.. Y si andas un poco perdido y no sabes cuál elegir, échale un ojo a todas las alternativas o habla con nuestro equipo , que te echamos una mano encantados.