Índice del artículo























¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

¿Qué es el almacenamiento en la nube?

Tipos de almacenamiento en la nube

Ahorro de costes

Acceso desde cualquier lugar

Recuperación rápida de datos

Sincronización automática de archivos

Escalabilidad y flexibilidad

Seguridad avanzada

Comparativa de servicios de almacenamiento en la nube







Servicio

Espacio gratuito

Precio mensual desde

Funciones destacadas

Ideal para...





Google Drive

15 GB

1,99 €/mes (100 GB)

Integración con Workspace, colaboración en tiempo real

Usuarios de Gmail y empresas





Dropbox

2 GB

9,99 €/mes (2 TB)

Sincronización rápida, historial de versiones

Freelance y trabajo colaborativo





OneDrive

5 GB

2 €/mes (100 GB)

Integración con Office, acceso desde Windows

Usuarios de Microsoft





iCloud

5 GB

0,99 €/mes (50 GB)

Sincronización con dispositivos Apple

Usuarios de iPhone, iPad, Mac





MEGA

20 GB

4,99 €/mes (400 GB)

Encriptación avanzada, interfaz clara

Usuarios con enfoque en privacidad





pCloud

10 GB

4,99 €/mes (500 GB)

Pago único disponible, reproductor multimedia

Usuarios que quieren pagar solo una vez







Cómo elegir el mejor servicio de almacenamiento en la nube



Ten claro para qué lo vas a usar: Puede parecer una tontería, pero muchas veces ni nos lo planteamos. ¿Lo quieres solo para guardar copias de seguridad? ¿O necesitas algo más potente para trabajar en equipo?

Cuanto más claro tengas el objetivo, más fácil será acertar con la plataforma. No es lo mismo guardar cuatro fotos que montar un sistema para compartir archivos con todo el equipo.

Fíjate bien en el espacio y en lo que cuesta: Sí, ya sabemos que lo gratis siempre llama la atención. Pero ojo, que luego llegan las sorpresas: te quedas sin espacio a la mínima o te toca pagar más por ampliar.

Lo ideal es comparar bien los planes desde el principio. Por ejemplo: si sueles trabajar con vídeos o archivos pesados, lo suyo es empezar con al menos 100 GB. Así te evitas tener que andar cambiando de plan a los dos meses.

Revisa desde qué dispositivos lo vas a usar: Si sueles pasar del móvil al portátil y luego a la tablet como si nada, asegúrate de que el servicio funcione bien en todos tus dispositivos. Vamos, que tenga apps decentes y que sincronice muy fácilmente.

Por ejemplo: OneDrive se lleva de lujo con Windows. Si eres de Apple, iCloud te lo pone fácil. Y si eres de los que vive enganchado a Gmail, Drive te encaja muchísimo más.

Que sea fácil de usar: Muchos te prometen que es todo superintuitivo... hasta que te ves abriendo veinte pestañas para entender cómo funciona. Si no eres muy amigo de la tecnología, tira por una plataforma con un panel claro y sin mil opciones complejas.

Lo ideal es que entres y lo tengas todo a mano, sin tener que buscar tutoriales en YouTube para subir un archivo.

La seguridad ante todo: Si vas a subir cosas personales o trabajo importante, lo suyo es que el servicio tenga cifrado, acceso con verificación en dos pasos y un buen control de quién entra y quién no.

Esto no es un “por si acaso”, es básico. Plataformas como MEGA o pCloud cuidan mucho este tema, y Google o Microsoft tampoco se quedan cortos. Al final, se trata de dormir tranquilo, sabiendo que tus datos están bien guardados.

Ten en cuenta las funciones extras: A veces nos fijamos solo en el espacio que ofrecen y dejamos de lado cosas que, con el tiempo, resultan superútiles.

¿Te interesa recuperar una versión anterior de un archivo?

¿Trabajar a la vez con otros?

¿Compartir documentos con contraseña?

Pues todo eso lo ofrecen muchos servicios, y si trabajas en equipo o con clientes, te va a venir genial.

Consulta opiniones y prueba antes de decidir: Antes de contratar, viene bien ver qué cuentan otros usuarios. Las reseñas y comentarios en foros te dan pistas sobre lo que funciona bien... y lo que no tanto. Y si el servicio ofrece prueba gratuita (que casi todos lo hacen), mejor que mejor. Así puedes trastear un poco y ver si realmente te convence, sin gastar ni un euro de entrada.

Evita compromisos largos de primeras: Muchos servicios te ofrecen mejores precios si contratas el año entero, pero si no estás del todo convencido, empieza por un plan mensual. Así, si no te convence, puedes cambiar sin perder dinero ni atarte a algo que no te sirve.



Entre las fotos que sacas en vacaciones, los documentos importantes del trabajo o los archivos que uno no quiere perder, es fácil acabar con el ordenador o el móvil hasta arriba. Y claro, llega un punto en el que te dices:. Justo ahí es donde entra en juego elLo usamos más de lo que pensamos, aunque no siempre sepamos bien qué es. Nos suena lo de Google Drive, Dropbox, Google Fotos, la copia de seguridad en iCloud… pero no siempre sabemos de qué va exactamente cada servicio., ni sirven para lo mismo.Conviene tener claro qué servicios hay, pero también cómo funcionan. Por eso, desdete contamos todo. Por ejemplo: qué es el almacenamiento en la nube, qué ventajas reales tiene y cuáles son los servicios que de verdad merecen la pena paraCuando tocamos el tema del, o en la nube, nos referimos a una forma de guardar archivos en Internet usando servidores externos.Esto quiere decir que. No se guarda en local.Vamos, que, en vez de llenar el portátil de fotos, vídeos, documentos o datos de cualquier tipo, los subes a plataformas comoy los tienes disponibles estés donde estés.Pero ojo, que esto no es solo “subir archivos” y ya. Según el NIST (el organismo de Estados Unidos que se encarga de poner orden en temas tecnológicos), el almacenamiento en la nube forma parte de un modelo que, aplicaciones o sistemas de archivos de forma rápida y bajo demanda. Lo bueno es que tú no tienes que encargarte del mantenimiento técnico ni de instalar nada. Todo eso lo gestiona el proveedor.Y por si te interesa la parte legal,(una guía internacional sobre conceptos y arquitectura de la nube) lo define como un, sin depender de un dispositivo en concreto.Como puedes ver,. Ya que puedes guardar, consultar, compartir y recuperar tus archivos sin miedo a perderlos si, por ejemplo, tu portátil se estropea o si te roban el móvil.Así que si llevas tiempo peleándote con el almacenamiento del móvil o el ordenador va lentísimo porque no le cabe ni una foto más, la nube es justo lo que necesitas. Te hace la vida más fácil, sin complicaciones ni tecnicismos. Y encima, hoy día la verdad es que funciona genial.Vale, ya tenemos claro qué es la nube y para qué sirve. Pero antes de ponerte a subir archivos a lo loco, hay algo importante:Y es que existen varios tipos de almacenamiento en la nube, pero la realidad es que no todos te van a servir para lo mismo. Ahí,te convendrá elegir una opción u otra.Vamos a verlos.Este es el más común,. Y a ver, se llama “público” no porque tus archivos estén a la vista de todos (tranquilo, eso no pasa), sino porque los recursos los ofrece un proveedor externo y se comparten entre varios usuarios. Es decir:, pero no te encargas ni de crearlo ni de hacerle mantenimiento.¿Un ejemplo?Empresas tipo startups, freelance, PYMES o negocios pequeños suelen usarlo porque es barato y no tienes que preocuparte de la parte técnica.Aquí ya hablamos de palabras mayores.. Se monta en un entorno exclusivo y personalizado, ya sea en tu infraestructura o en la de un proveedor, pero conEste tipo lo suelen usar grandes empresas o sectores que manejan datos sensibles. ¿Por qué? Porque les da más control sobre la seguridad y la configuración de todo.Por ejemplo: los servicios de salud necesitan asegurarse de que nadie, salvo el personal autorizado, pueda acceder a la información de los pacientes.¿Y si no quieres elegir solo uno?, que mezcla lo mejor de los dos mundos. Combina el almacenamiento en la nube público y privado para que puedas tener flexibilidad sin renunciar a la seguridad.Imagina que tienes una PYME., y cosas menos sensibles, como material de marketing, en una nube pública.Muchas empresas tecnológicas y de e-learning están tirando por esta vía. Por ejemplo: una plataforma educativa comousa nube híbrida. Lo privado para las notas y datos de los alumnos, y lo público para subir los vídeos de clase que cualquiera puede ver.Y claro, con todo lo que ofrece, no es raro que cada vez más empresas estén tirando de la nube para gestionar su día a día. Ya no es solo cosa deo grandes corporaciones. Hoy por hoy, cualquier negocio que quiera funcionar bien necesita una solución que le quite dolores de cabeza, no que se los dé.Pues que te, que es dinero. Y complicaciones. No tienes que montar servidores ni estar pendiente de si algo falla. Subes tus archivos y listo, los tienes ahí siempre disponibles.Según datos recientes,ya usan algún sistema en la nube. Y la cifra no para de subir. Normal, porque cuando ves lo fácil que es gestionar todo sin volverte loco, ya no hay vuelta atrás.Ahora te vamos a contar las. Te lo explicamos para que veas cómo puede ayudarte de verdad en tu negocio o proyecto.Una de las cosas que más se notan al pasarse a la nube es el dineral que te ahorras. Tal cual., pagar mantenimientos cada dos por tres, licencias de software carísimas, copias de seguridad en discos duros, consumo eléctrico…Vamos, que pasas de tener algo caro y complicado, a pagar solo por lo que usas.Para que te hagas una idea,, pasando a gastar menos de 900 € usando soluciones en la nube. Y lo mejor: sin perder rendimiento. Al contrario, ganan en tranquilidad. Porque claro, al quitarse también los costes que no se ven (como tener a alguien pendiente del mantenimiento o de actualizar cada máquina), el ahorro se nota aún más.Si quieres hacerte una idea rápida de lo que podrías ahorrar tú, échale un ojo a la calculadora de. Ahí puedes meter tus datos y ver el coste aproximado según lo que necesites. Y si lo tuyo no es Google, no pasa nada, también puedes probar con las herramientas de, que funcionan de forma similar.Actualmente,, sino una necesidad. Se acabó depender del ordenador de la oficina o de tener que estar físicamente en un sitio concreto. Con una conexión a Internet, puedes trabajar. Donde quieras.. Y no lo decimos por decir, pues las empresas que tiran de soluciones en la nube. ¿El motivo? Que acceden a todo lo que necesitan en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.Piénsalo: estás en una reunión con un cliente, te pide ver un documento que tienes guardado en tu ordenador del trabajo… y tú tan tranquilo, sacas el móvil, entras a tu cuenta y se lo enseñas ahí mismo.Un fallo en el sistema, un clic por error o un apagón de luz... y. ¿Te suena? Pues con la nube ese susto se reduce. La mayoría de servicios ofrecen opciones de recuperación casi inmediata., recuperar archivos eliminados o incluso ir tan lejos como restaurar sistemas completos si hace falta. Y todo esto en cuestión de minutos. En comparación, los sistemas locales pueden tardar horas (si es que tienes una copia de seguridad reciente), y muchas veces requieren intervención técnica.Además, algunos servicios comopermiten programar restauraciones automáticas o guardar versiones anteriores durante semanas. Una tranquilidad extra si trabajas con datos sensibles o si eres de los que guarda cosas para un por si acaso.Otra ventaja que facilita la vida:. Si trabajas en el portátil, puedes seguir en el móvil sin hacer nada extra. Todo está conectado. No hace falta ni que pienses en ello, simplemente funciona.Esto se nota aún más cuando trabajas en equipo. Todos acceden a la misma versión de un documento, se evitan errores y no tienes que estar enviando correos con archivos cada vez que cambias una coma. Además, puedes ver en tiempo real quién ha hecho qué cambio y cuándo, lo cual es muy útil para tener todo bajo control.Servicios comoya vienen con esta función integrada y muy pulida. Algunos, incluso, muestran en tiempo real quién está editando qué, lo cual es una maravilla para proyectos colaborativos. También hay herramientas comoque integran almacenamiento en la nube con esa edición colaborativa.¿Tu empresa crece?. Esa es otra de sus mayores fortalezas. Puedes empezar con algo pequeño y, a medida que necesites más espacio o potencia, amplías sin complicaciones.. Plataformas como AWS, Azure o Google Cloudpermiten escalar recursos con solo unos clics, sin necesidad de montar nada físico ni parar la actividad.Y no solo hablamos de espacio de almacenamiento., bases de datos, entornos de desarrollo, redes virtuales... todo se adapta a lo que necesitas en cada momento. En sus propias documentaciones oficiales, puedes ver casos reales deen cuestión de días sin tocar un solo cable.Una de las cosas que más preocupa cuando hablamos de guardar cosas en la nube es la seguridad . Es normal.. Pero que no cunda el pánico: la nube, en muchos casos, es incluso más segura que tenerlo todo guardado en tu ordenador.Los servicios en la nube más conocidos usan. Hablamos de cosas serias como el famosoque, dicho rápido, es casi imposible de vulnerar con la tecnología actual.. Casi nada.Y por si eso fuera poco, la mayoría incorpora el típico sistema de verificación en dos pasos. ¿Esto qué significa?Que, aunque alguien dé con tu contraseña,que normalmente te llega al móvil. Así que colarse no es tan fácil como parece.Pero la cosa no acaba ahí., avisos si alguien hace algo raro, historial de actividad para saber quién tocó qué, y centros de datos que están vigilados 24/7.Vale, ya tenemos claras las ventajas. Pero ahora viene lo importante:Porque no todos ofrecen lo mismo ni cuestan igual. Y según lo que necesites (más espacio, funciones avanzadas, integración con herramientas, o simplemente algo barato), la elección puede variar bastante.Además,. Hay opciones muy sencillas y gratuitas para quien solo quiere guardar sus fotos, y otras mucho más completas, pensadas para entornos corporativos, con controles de seguridad avanzados y colaboración en tiempo real. Por eso es clave saber en qué fijarse.Para que puedas verlo, hemos preparado unaen la nube en el mercado.y provienen de las páginas oficiales de cada servicio.Eso sí, los precios pueden variar según el país y si eliges pagar mensual o anual.Si lo tuyo es trabajar en equipo,. Te permiten colaborar en tiempo real, compartir enlaces protegidos por contraseña, y acceder desde cualquier dispositivo. En cambio,y tenerlo todo ahí.Para los que buscan un extra de privacidad,y opciones interesantes como el pago único vitalicio (en el caso de pCloud), ideal si no quieres atarte a suscripciones mensuales.Y si formas parte de una empresa o startup con planes de crecimiento, puedes considerarLo cierto es que no lo hemos puesto en esta tabla por ser soluciones mucho más específicas. Pero también son válidas para tener en cuenta.Y ahora sí, toca resolver la gran duda:Porque claro, no es lo mismo lo que necesita una empresa con un montón de empleados, que lo que busca alguien que solo quiere guardar sus fotos y tenerlas a mano.. No se trata de ir a lo loco y contratar lo primero que aparece en Google.Para ponértelo fácil, te dejamos a continuación una guía rápida conSin tecnicismos, sin rodeos. Justo lo que necesitas para acertar.Al final, lo importante no es solo tener espacio para guardar tus archivos, sino contar con una herramienta que se adapte a ti. Pero que, además, te dé tranquilidad.Si eliges bien desde el principio, te ahorrarás dinero y más de un susto. Y si tienes cualquier duda adicional, puedes dejarnos un comentario o