¿Qué es un reseller hosting?

Diferencia entre hosting reseller y otros tipos de hosting







Tipo de hosting

¿Para quién es?

Control sobre cuentas

Ideal para revender





Compartido

Usuarios individuales o blogs pequeños

No

No





VPS

Proyectos más exigentes

Sí (limitado)

No (no pensado para eso)





Dedicado

Empresas con alto tráfico

Total

Sí (pero es complejo)





Reseller hosting

Freelance o agencias que gestionan webs

Sí (total, por panel)

Sí







Otra ventaja: cada web tiene su propia cuenta independiente. Si una falla, no arrastra a las demás, lo que no pasa en un plan compartido. Y eso, créeme, marca la diferencia si trabajas con varios clientes. No es fácil explicarles que su web está caída por culpa de los problemas de un tercero.

Diferencia entre reseller hosting y afiliación







Aspecto

Reseller hosting

Programa de afiliados





Control sobre clientes

Total

Ninguno





Ingresos

Recurrentes (depende de ti)

Comisión única o periódica





Gestión de cuentas

Tú lo haces (con herramientas)

El proveedor





Marca propia

Sí

No





Responsabilidad legal

Tú gestionas datos y facturación

El proveedor se encarga de todo







¿Para quién está pensado el hosting reseller?

Servicios y beneficios de un plan reseller hosting

¿Qué incluyen los servicios reseller hosting?



Panel WHM (Web Host Manager): es el centro de operaciones. Desde ahí creas cuentas cPanel para cada cliente, gestionas recursos, asignas espacio y defines límites personalizados.

es el centro de operaciones. Desde ahí creas cuentas cPanel para cada cliente, gestionas recursos, asignas espacio y defines límites personalizados.

Cuentas cPanel ilimitadas (o con límite alto): cada cliente tiene su propia cuenta independiente, con su acceso y sus configuraciones. Nada de mezclarlo todo en un solo panel.

cada cliente tiene su propia cuenta independiente, con su acceso y sus configuraciones. Nada de mezclarlo todo en un solo panel.

Dominios y subdominios: posibilidad de gestionar múltiples dominios por cuenta, ideal para clientes con varios proyectos.

posibilidad de gestionar múltiples por cuenta, ideal para clientes con varios proyectos.

Certificados SSL gratuitos: hoy en día, tener HTTPS no es opcional. Muchos proveedores incluyen SSL automático (tipo Let's Encrypt ) para todos los sitios.

hoy en día, tener no es opcional. Muchos proveedores incluyen SSL automático (tipo ) para todos los sitios.

Copias de seguridad automáticas: algunas empresas las hacen a diario o semanalmente, para que tú no tengas que preocuparte por eso.

algunas empresas las hacen a diario o semanalmente, para que tú no tengas que preocuparte por eso.

Correo electrónico personalizado: puedes crear cuentas de correo con el dominio del cliente (por ejemplo: info@tudominio.com), algo que sigue dando una imagen muy profesional.

puedes crear cuentas de correo con el dominio del cliente (por ejemplo: info@tudominio.com), algo que sigue dando una imagen muy profesional.

Soporte técnico 24/7 (por parte del proveedor): aunque tú des atención al cliente, el soporte de servidor lo asume el proveedor. Si algo se rompe por dentro, tienes a quién llamar.

aunque tú des atención al cliente, el soporte de servidor lo asume el proveedor. Si algo se rompe por dentro, tienes a quién llamar.

Recursos escalables: muchos planes permiten ampliar espacio o ancho de banda sin tener que migrar todo.



Ventajas de revender hosting

Guía práctica: cómo revender hosting paso a paso

Paso 1: Elegir un proveedor de hosting reseller



La reputación del proveedor: busca opiniones reales, valoraciones, prueba y conoce casos de éxito.

busca opiniones reales, valoraciones, prueba y conoce casos de éxito.

Qué tipo de soporte ofrecen: lo ideal es que tengan asistencia 24/7, sobre todo si no eres técnico y vas a necesitar ayuda.

lo ideal es que tengan asistencia 24/7, sobre todo si no eres técnico y vas a necesitar ayuda.

Si incluyen panel WHM y cPanel: esto te va a facilitar muchísimo la gestión de cuentas de clientes.

esto te va a facilitar muchísimo la gestión de cuentas de clientes.

Ubicación de los servidores: si vas a vender en España, mejor que los centros de datos estén en Europa. La velocidad de carga se nota.

si vas a vender en España, mejor que los centros de datos estén en Europa. La velocidad de carga se nota.

Escalabilidad: asegúrate de que podrás ampliar recursos conforme tu negocio crezca, sin tener que migrar todo a otro servidor.

asegúrate de que podrás ampliar recursos conforme tu negocio crezca, sin tener que migrar todo a otro servidor.

Marca blanca: esto te permite personalizar el servicio con tu logo, nombre y dominio, sin que tus clientes sepan qué proveedor hay detrás.



Paso 2: Establecer tu negocio de reseller hosting

Paso 3: Crear un sistema de atención al cliente eficiente



Crea una dirección de soporte exclusiva, tipo soporte@tuempresa.com, para que todo esté ordenado.



Utiliza un sistema de tickets, como Freshdesk , Zoho Desk o incluso un formulario en tu web. Eso te ayuda a gestionar las consultas sin que se pierdan en tu bandeja de entrada.

, o incluso un formulario en tu web. Eso te ayuda a gestionar las consultas sin que se pierdan en tu bandeja de entrada.

Ten respuestas base preparadas, para temas comunes como configurar correos, cambiar contraseñas, gestiones básicas o instalar WordPress . Así ahorras tiempo.

. Así ahorras tiempo.

Sé claro y cercano. No hace falta que te pongas técnico si el cliente no lo es. Explica las cosas paso a paso y sin tecnicismos.



¿Es rentable revender hosting? Análisis y consideraciones



Diferencia entre lo que pagas y lo que cobras: un plan reseller básico ronda los 39,95 € al mes. Si vendes cinco cuentas a 15 € cada una, ya estás cubriendo gastos y generando beneficios.

un plan reseller básico ronda los 39,95 € al mes. Si vendes cinco cuentas a 15 € cada una, ya estás cubriendo gastos y generando beneficios.

Posibilidad de escalar: puedes empezar poco a poco y aumentar recursos conforme consigas más clientes, sin necesidad de migrar todo ni asumir grandes costes.

puedes empezar poco a poco y aumentar recursos conforme consigas más clientes, sin necesidad de migrar todo ni asumir grandes costes.

Servicios complementarios: como diseño web, mantenimiento, dominios o soporte personalizado, lo que te permitiría incrementar los ingresos con cada cuenta.

como diseño web, mantenimiento, dominios o soporte personalizado, lo que te permitiría incrementar los ingresos con cada cuenta.

Ingresos mensuales o anuales: a diferencia de otros negocios, aquí puedes establecer cobros periódicos, lo que genera una entrada de dinero constante y predecible.





El tiempo que dedicas: aunque muchos procesos pueden automatizarse, tendrás que estar disponible para resolver dudas o ayudar con configuraciones básicas.

aunque muchos procesos pueden automatizarse, tendrás que estar disponible para resolver dudas o ayudar con configuraciones básicas.

La atención al cliente: si tu servicio destaca por ser cercano y rápido, es más fácil que los clientes se queden contigo y no busquen otra opción.

si tu servicio destaca por ser cercano y rápido, es más fácil que los clientes se queden contigo y no busquen otra opción.

La competencia: aunque el mercado es amplio, hay espacio para todos si encuentras tu nicho: diseñadores, autónomos, PYMES, tiendas online, etc.



Factores para elegir el mejor plan de hosting reseller



Recursos incluidos en el plan: fíjate bien en cuánta capacidad de disco, transferencia mensual, cuentas cPanel o dominios puedes gestionar. Algunos planes parecen baratos, pero se quedan cortos enseguida.

fíjate bien en cuánta capacidad de disco, transferencia mensual, cuentas cPanel o dominios puedes gestionar. Algunos planes parecen baratos, pero se quedan cortos enseguida.

Panel de gestión fácil de usar: vas a estar gestionando varias cuentas, así que necesitas una herramienta clara y que no te complique la vida. WHM suele ser la opción más popular.

vas a estar gestionando varias cuentas, así que necesitas una herramienta clara y que no te complique la vida. WHM suele ser la opción más popular.

Soporte técnico 24/7: no basta con tener un buen plan si, cuando hay un problema, nadie responde. Si, Raiola Networks tiene un muy buen equipo de soporte. Sobre todo, que responde rápido.

no basta con tener un buen plan si, cuando hay un problema, nadie responde. Si, Raiola Networks tiene un muy buen equipo de soporte. Sobre todo, que responde rápido.

Ubicación de los servidores: si tus clientes están en España, mejor que el servidor esté cerca. Así tendrás cargas más rápidas. Como nuestro centro de datos en Madrid.

si tus clientes están en España, mejor que el servidor esté cerca. Así tendrás cargas más rápidas. Como nuestro en Madrid.

Copias de seguridad automáticas: parece un detalle menor hasta que pasa algo. Como buen proveedor, se incluyen backups diarios sin coste adicional.

parece un detalle menor hasta que pasa algo. Como buen proveedor, se incluyen backups diarios sin coste adicional.

Posibilidad de escalar: empiezas con pocos clientes, pero si el negocio va bien, querrás crecer. Puedes ampliar tu plan sin migraciones complicadas.

empiezas con pocos clientes, pero si el negocio va bien, querrás crecer. Puedes ampliar tu plan sin migraciones complicadas.

Precio y condiciones claras: revisa las tarifas y qué incluye el precio mensual. Sobre todo. Algunos proveedores te atrapan con ofertas y luego suben de golpe.



Consejos para gestionar con éxito tu negocio de reseller hosting



Cuida la atención al cliente: parece obvio, pero es de lo más importante. Responde rápido y aporta soluciones. Si un cliente nota que estás ahí cuando te necesita, lo tienes fidelizado.

parece obvio, pero es de lo más importante. Responde rápido y aporta soluciones. Si un cliente nota que estás ahí cuando te necesita, lo tienes fidelizado.

Automatiza lo que puedas: usa herramientas que te faciliten tareas como la facturación, el alta de cuentas o los tickets de soporte. Así ahorras tiempo y evitas errores tontos.

usa herramientas que te faciliten tareas como la facturación, el alta de cuentas o los tickets de soporte. Así ahorras tiempo y evitas errores tontos.

Controla bien tus costes: lleva un registro claro de lo que pagas y lo que cobras. No pierdas de vista la rentabilidad. Revisa cada cierto tiempo si estás cobrando lo justo por los servicios que ofreces.

lleva un registro claro de lo que pagas y lo que cobras. No pierdas de vista la rentabilidad. Revisa cada cierto tiempo si estás cobrando lo justo por los servicios que ofreces.

No prometas más de la cuenta: ofrece lo que puedes cumplir. Mejor empezar con planes sencillos, cumplir bien, y luego ir ampliando. La honestidad genera confianza.



Si te dedicas a las webs y alguna vez te, seguramente hayas oído hablar del. Y si no, ya toca, porque es una opción genial para quienes quieren ganar más, pero sin entrar en complicarse la vida gestionando servidores.En pocas palabras, esto consiste en que, a tu manera. Es decir: actúas como proveedor, pero sin necesidad de montar toda la infraestructura desde cero.Cada cliente tiene su espacio, panel de control y, por supuesto, su página web funcionando. Mientras, tú decides cuánto cobras y cómo gestionas todo. Así que si tienes curiosidad, desde Raiola Networks te explicamos con claridad, cómo funciona y por qué es buena idea considerarlo dentro de tu plan empresarial.Cuando escuchas reseller hosting por primera vez, puede sonar más técnico de lo que realmente es. Pero la idea es muy sencilla: alojamiento web como si fueras tú el proveedor.En lugar de ofrecer espacio de hosting solo para ti, contratas un plan más amplio y. En todo caso, tú gestionas las cuentas, decidiendo el precio. Pero, además, llevas el soporte y hasta el nombre comercial. Al fin y al cabo, estás asumiendo todo el riesgo de la inversión, y cobras por ello.Por eso, este tipo de hosting. Le das a tus clientes una solución llave en mano.Ahora bien, ¿en qué se diferencia el reseller hosting de otros servicios más comunes, como el compartido o el? Aquí viene lo importante, porque no todos los planes sirven para lo mismo.Vamos con una comparativa rápida para que lo veas más claro:desde el que puedes crear múltiples cuentas de cPanel , asignar espacio, limitar recursos y hasta. Algo que no podrías hacer con un hosting compartido, por ejemplo.Aquí suele haber bastante confusión, así que vamos a dejarlo claro. programa de afiliados . Aunque ambos te generan ingresos, la forma de operar es totalmente distinta.Con el. Les creas la cuenta, decides el precio, das soporte técnico (si lo ofreces) y todo queda bajo tu nombre o marca comercial. Básicamente, tú llevas el negocio.En cambio, con la, lo que haces es recomendar el servicio de otro proveedor (como nosotros) y te llevas unaque se genere a través de tu enlace.. Solo haces de intermediario.Diferencias claveComo reseller,con tus clientes: eso incluye emitir facturas, tratar datos personales y, claro, cumplir con normativas como el RGPD. En cambio, en la afiliación, esa parte la gestiona directamente la empresa de hosting.Ahora que ya sabes en qué se diferencia el reseller hosting de otras opciones, puede que te estés preguntando:De entrada, el público más habitual son. Si creas sitios para clientes, el reseller te permite ofrecer también el alojamiento, todo en un mismo pack. Así evitas que tus clientes tengan que buscar un hosting por su cuenta y, de paso, generas ingresos extra mes a mes. Y lo mejor:donde se aloja la web, algo clave si luego tú eres quien se encarga del mantenimiento.También es ideal para agencias de marketing digital o branding. Si ya ofreces servicios de diseño,o campañas,sin necesidad de montar un servidor propio. Quedas como un proveedor integral y das un servicio más completo, lo cual siempre suma puntos frente a la competencia (ya que no es frecuente que se ofrezca).Otro perfil que se beneficia bastante es el deque buscan crear un negocio de hosting desde cero. Gracias al reseller hosting, puedes montar tu propia marca y empezar a vender espacio web sin grandes gastos iniciales. Tú te encargas de la parte comercial y del soporte, y el proveedor se ocupa de la infraestructura.Incluso en ese caso, el reseller puede ser útil si manejas muchos proyectos personales o si trabajas con equipos distintos. Puedes tener cada web en una cuenta separada, con sus accesos, sus correos y su configuración independiente. Mucho más ordenado y fácil de gestionar.Lo bueno del reseller hosting es que no solo te da espacio para revender, sino que viene con todo tipo de herramientas para que montes tu propio servicio.Y cuanto más completo sea el plan,, con buena pinta para el cliente. Y, claro, que funcione.Porque no se trata solo de revender espacio en disco. Los buenos planes reseller te, aunque estés empezando. Y eso, créeme, marca la diferencia cuando te toca tratar con clientes que esperan algo fiable desde el primer día.Aunque puede variar según el proveedor, la mayoría de los planes reseller comparten una serie de elementos clave que necesitas conocer.Aquí te los resumimos para que sepas exactamente qué puedes esperar.Y como extra,, para que personalices el panel con tu logo y dominio. Así, el cliente ni se entera de que estás usando una plataforma de terceros.Ahora bien, más allá de lo que incluyen los planes,Te lo resumimos con datos.A diferencia de otros modelos de negocio, revender hosting te permite, con costes fijos bajos.Por ejemplo: si contratas un plan por 20 €/mes y vendes 10 cuentas a 7 €/mes cada una, estarías facturando 70 €/mes. Restando el coste, tienes 50 € limpios solo por gestionar el panel. Y eso es con números pequeños. Imagina si escalas.Tener todo centralizado bajo tu gestión te daaplicar precios a tu gusto y tomar decisiones sin depender de nadie más. Y si algo falla, sabes exactamente dónde mirar.Cuando el alojamiento está bajo tu marca, los clientes tienen más razones para quedarse contigo. Si además les ofreces mantenimiento, diseño, desarrollo o posicionamiento web,. Y eso, en un mercado tan competitivo, vale oro. Llave en mano, se vende muy bien.Puedes empezar con 5 o 10 cuentas y, poco a poco, ir subiendo. Algunos proveedores te dejan ampliar sin mover todo a otro servidor, lo que te permite crecer a tu ritmo.Con las herramientas que ofrecen los planes reseller, puedes montar tu negocio de hosting con una. Tus clientes tendrán sus paneles, correos y los accesos personalizados necesarios, y tú gestionas todo desde una única plataforma, sin complicarte.Ahora que ya conocesy todo lo que puedes ofrecer con él, llega el momento clave:No te preocupes, que. Con un poco de orden y dando los pasos con calma, puedes tener tu propio negocio de alojamiento funcionando en poco tiempo.Aquí te dejamos una, pensada para que empieces con buen pie. Desde elegir el proveedor que más te conviene hasta cómo organizar tu atención al cliente, te lo explicamos todo paso a paso.Lo primero (y lo más importante) es elegir bien con quién vas a trabajar. Porque, aunque tú seas quien revende el servicio,. Si falla el servidor, si el soporte técnico es lento o si el panel se cae a menudo... al final, el que da la cara eres tú.Por eso, antes de contratar un plan reseller, asegúrate de revisar:Una vez tienes el proveedor elegido, toca montar el negocio. No te agobies, que no necesitas una gran inversión para empezar. Pero eso sí: hay que hacerlo con cabeza.Escoge un nombre, compra un dominio y diseña una web sencilla que explique qué ofreces, qué incluye cada plan y cómo pueden contratarlo.Aquí es clave que el sitio se vea, pero sin complicarte la vida. Usa WordPress y tira de plantillas o IA si hace falta, que lo importante es empezar.Piensa a quién vas a venderle. ¿Autónomos? ¿PYMES? ¿Agencias? En base a eso, crea distintos planes con recursos diferentes (espacio, correos, tráfico, etc.) y pon precios competitivos. Eso sí: recuerda que también tienes que cubrir tus costes.Aunque vendas hosting,. Eso significa que, si vas a facturar, necesitas darte de alta como autónomo (o montar una empresa si ya vas en serio), declarar el IVA, temas de IRPF y, en suma, llevar la contabilidad.No hace falta ser experto, pero sí tenerlo todo en regla. Y si no lo tienes claro, lo mejor es hablar con un asesor que te eche un cable desde el principio.También es importante cumplir con la. Tus clientes van a alojar webs y correos, así que tú serás responsable del tratamiento de esa información. Asegúrate de tener una política de privacidad clara y, si puedes, añade un contrato de condiciones de servicio. Que lo repase todo un abogado ya es para nota.Vale, ya tienes el negocio montado. Pero ahora viene lo que realmente fideliza:. Porque si tus clientes tienen un problema técnico y no saben a quién acudir, puedes perderlos.No necesitas montar un, pero sí tener un canal de contacto claro y responder rápido. Aquí algunas buenas prácticas:si un cliente te dice que su web no carga, puedes responder algo así como:Con ese tipo de atención, más de uno se queda contigo, incluso aunque haya opciones más baratas por ahí.Sobre todo en tiempos de IA.Si estás pensando eno añadir un servicio más a tu cartera, es normal que te preguntes si la reventa de hosting realmente da beneficios. Porque una cosa es saber cómo funciona el modelo, y otra muy distinta es que sea rentable de verdad., sobre todo si ya te mueves en el mundillo del diseño o gestionas webs para otros. No hace falta invertir mucho al principio ni ser un crack de lo técnico. Y si montas bien el sistema, puedes ganar dinero todos los meses sin tener que estar encima las 24 horas.Para que veas por dónde van los tiros, aquí te dejamos algunos puntos clave que afectan directamente a cuánto puedes ganar.Eso sí, no todo depende de los números. También hay que considerar:Antes de lanzarte a contratar cualquier plan reseller,. En un negocio donde tú das la cara con tus clientes, necesitas un servicio a acorde a tus necesidades.Aquí te dejamos los puntos clave que deberías tener en cuenta para no meter la pata al elegir:Una vez que tienes tu plan contratado y empiezas a conseguir tus primeros clientes, llega lo más importante:. Porque no basta con revender hosting y ya. Si de verdad quieres que funcione y te genere ingresos estables, hay que gestionarlo con cabeza.Aquí van algunos consejos prácticos para que todo marche como debe:Apuesta por un proveedor fiable. Esto es de lo más importante, vaya.Y aquí es dondete lo ponemos muy fácil. Con nuestrostienes discos SSD rápidos de verdad, soporte técnico que no desaparece cuando lo necesitas, copias de seguridad automáticas y marca blanca para que todo vaya con tu nombre.