Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Configurar un correo en Outlook puede parecer un poco complicado si nunca has utilizado un gestor de correo para escritorio. Algunos usuarios, en especial los más veteranos o los que están familiarizados con versiones más antiguas de Outlook, más de una vez se han tirado de los pelos para poder configurar un correo Outlook en su ordenador.

Afortunadamente, Microsoft ha ido mejorando mucho la usabilidad de la herramienta con el paso de los años. Hoy en día, Outlook configura automáticamente gran parte de las opciones que antaño había que introducir manualmente (copiándolas de la chuleta que nos pasaba el departamento informático).

Aquí te vamos a explicar paso a paso y en detalle cómo configurar un correo Outlook desde el principio y cómo resolver los problemas más comunes que te pueden surgir. Si eres más de Thunderbird o si prefieres comparar ambos gestores antes de elegir, aquí te dejamos una práctica guía para configurar Thunderbird.

Índice del artículo







































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Teléfono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero suscribirme

Cómo crear cuentas de correo personalizadas para Outlook en cPanel

En primer lugar, antes de ponerte a configurar un correo en Outlook, es necesario que dispongas de al menos una cuenta de correo electrónico. Es decir, que tengas una cuenta de correo creada en alguno de los múltiples proveedores de correo como Gmail, Hotmail, etc.

Por otra parte, si tienes tu propio sitio web puedes optar (por cuestiones de imagen y profesionalidad) por utilizar un correo electrónico personalizado con tu dominio. Por ejemplo, si has contratado un hosting español con Raiola podrás crear tus propias cuentas de correo electrónico desde tu panel de control cPanel.

Álvaro Fontela te lo explica en este videotutorial:

Ahora que ya has creado tus cuentas de correo, ya estás listo para pasar al siguiente paso: configurar un correo Outlook en tu ordenador. ¡Manos a la obra!

Qué datos necesito para empezar a configurar un correo en Outlook

Los datos que necesitarás tener a mano para configurar tu correo en Outlook son:

Tu dirección de correo electrónico : midireccion@midominio.com

: midireccion@midominio.com Tu contraseña : con la que inicias sesión para ver el correo.

: con la que inicias sesión para ver el correo. En función de tu proveedor de correo, la configuración que estás usando para el correo entrante y saliente. Por ejemplo, POP3 o IMAP para el correo entrante y SMTP para el correo saliente. Si no tienes este último punto muy claro, no te preocupes. La mayoría de las veces, cuando tengas que configurar correo en Outlook, estos protocolos serán detectados automáticamente una vez hayas suministrado tu dirección de correo y contraseña.

En el caso de que no emplees una de las alternativas más comunes como Hotmail, Gmail, etc., deberás tener a mano datos los siguientes datos para proceder a una configuración avanzada:

Para la configuración de correo entrante, además del protocolo deberás saber:

Tipo de correo (según el protocolo de correo entrante ): Comúnmente serán POP3, IMAP o EXCHANGE .

(según el protocolo de correo ): Comúnmente serán . Servidor de correo entrante : Por ejemplo, imap.gmail.com

: Por ejemplo, imap.gmail.com Puerto : Por ejemplo, 993

: Por ejemplo, 993 Método de cifrado: (si tuviera) Por ejemplo, SSL/TLS

Para la configuración del correo saliente también necesitarás saber:

Tipo de correo (según el protocolo de correo saliente ): SMTP

(según el protocolo de correo ): Servidor de correo saliente: Por ejemplo, smtp.gmail.com

Por ejemplo, smtp.gmail.com Puerto : Por ejemplo, 465

: Por ejemplo, 465 Método de cifrado: (si tuviera) Por ejemplo, SSL/TLS

En general, para configurar un correo Outlook no hace falta que conozcas en profundidad los parámetros anteriores, pero puedes quedarte con esta información básica:

POP3 (en inglés, Post Office Protocol): es una clase de protocolo empleado por clientes de correo como Outlook para obtener o descargar mensajes de correo electrónico almacenados en servidores.

Por tanto --> Configurar correo Outlook con POP3 = Emails en servidor Y en tu ordenador

IMAP (en inglés, Internet Message Access Protocol): es un protocolo que se emplea para acceder a los correos electrónicos almacenados en un servidor. Si tu correo lo emplea para el correo entrante, deberás de ser más cauteloso a la hora de eliminar emails, pues estos también se borrarán del servidor. No obstante, lo bueno que tiene IMAP es que sincroniza entre dispositivos tus envíos, correos leídos, etc. Es ideal si vas a tener el correo en el móvil y en el ordenador, pues siempre estarás viendo la misma información.

Por tanto --> Configurar correo Outlook con IMAP = Emails SOLO en el servidor

SMTP (en inglés, Simple Mail Transfer Protocol): es el protocolo empleado para el correo saliente.

(en inglés, Simple Mail Transfer Protocol): es el protocolo empleado para el correo saliente. Servidor de correo entrante/saliente : es a donde debe conectarse el cliente de correo Outlook (en este caso) para recibir/enviar los correos electrónicos. Es interesante que para configurar correo en Outlook con alguna cuenta corporativa de tu organización lo tengas a mano, por si las moscas.

: es a donde debe conectarse el cliente de correo Outlook (en este caso) para recibir/enviar los correos electrónicos. Es interesante que para configurar correo en Outlook con alguna cuenta corporativa de tu organización lo tengas a mano, por si las moscas. Puerto : es la especificación de “por dónde” debe accederse al servidor ya que, en función del servicio o servicios que ofrezca, empleará unos u otros puertos para cada tipo de tarea. Si en tu organización se usa una configuración particular, asegúrate de saber el número de puerto antes de configurar un correo en Outlook.

: es la especificación de “por dónde” debe accederse al servidor ya que, en función del servicio o servicios que ofrezca, empleará unos u otros puertos para cada tipo de tarea. Si en tu organización se usa una configuración particular, asegúrate de saber el número de puerto antes de configurar un correo en Outlook. Método de cifrado: es el método de encriptación de la información, lo cual es usado para que ésta no pueda ser leída por terceros. Es importante saber el tipo de cifrado empleado para decirle a tu cliente de correo Outlook (o el que emplees) cómo ha de acceder e interpretar la información recibida.

Nota: En algunas organizaciones, por cuestiones de seguridad, la configuración puede ser más restrictiva a la hora de conectar un cliente de correo. Si es tu caso, te recomiendo que contactes con tu gestor para que le dé acceso a aplicaciones como Outlook al servidor de correo electrónico. De lo contrario, no te será posible configurar tu correo en Outlook.

Cómo configurar tu correo Outlook por primera vez

Al abrir este gestor de correo por primera vez y sin estar configurado, es posible que te parezca un poco lío. Sin embargo, hoy en día la herramienta te guiará paso a paso para que consigas configurar tu correo en Outlook por primera vez.

Lo primero que verás será una ventana como la de la imagen siguiente, donde deberás introducir tu dirección de correo electrónico. En Outlook 2016, y en la inmensa mayoría de los casos, no tendrás que recurrir a Opciones avanzadas porque el cliente de correo ya buscará y aplicará las configuraciones necesarias como por arte de magia. Si tu Office no está actualizado, no te preocupes, este proceso es común para todas las versiones de Outlook desde su versión de 2007.

Ten en cuenta que, en ocasiones, Outlook te pedirá que introduzcas el nombre de usuario. En la mayoría de estos casos se refiere a tu dirección de correo electrónico completa. Es decir, si tu correo es info@midominio.es, eso es lo que has de introducir y no “info” a secas (es un error que comete mucha gente).

A continuación, se te pedirá que introduzcas la contraseña de tu correo. Tendrás que introducirla siendo muy cuidadoso y respetar escrupulosamente letras mayúsculas y minúsculas.

Acto seguido, verás la ventana de Estamos preparando todo. El tiempo que se muestra esta ventana puede diferir en función del tipo de conexión que emplees.

Si todo ha ido bien, verás el mensaje La configuración de la cuenta está completa. Para finalizar el agregado de la primera cuenta, tan solo te restará hacer clic en Aceptar.

Una vez finalizada la primera configuración de tu correo Outlook, notarás que no tienes ningún email. No te preocupes, Outlook tardará un rato en descargar tus correos. Gracias a esto, podrás tener a mano siempre una copia de tus emails, incluso cuando no tengas conexión a internet.

Existe también la opción de descargar los emails a Outlook y acto seguido eliminarlos del servidor. Esto puede ser interesante si, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento y recursos de tu servidor son muy limitados. Si estás cansado de estrecheces, quizá entre nuestros VPS encuentres algo para ti.

De forma automática, una vez hayas acabado de configurar tu correo Outlook por primera vez, tendrán lugar dos procesos:

Se enviará de modo automático un correo electrónico de prueba desde tu cuenta de correo, con destino a tu cuenta de correo. Por lo tanto, no te extrañes cuando recibas un correo de ti mismo: es señal de que todo ha ido bien.

Se empezarán a descargar a la bandeja de entrada los correos electrónicos que hayas recibido desde el servidor. Este proceso puede llevar un tiempo, en función del número de correos que tengas guardados.

Y ya está: has finalizado el proceso para configurar correo en Outlook. Al menos lo más básico, pero no te vayas: tenemos más consejos que te harán la vida más fácil.

Cómo modificar datos de cuentas en Outlook

Modificar los datos de tu cuenta de correo puede ser muy necesario con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, por cuestiones de seguridad. Es altamente recomendable cambiar la contraseña de acceso a tus sitios de internet con cierta frecuencia. Algunas webs, de hecho, te obligarán a hacerlo periódicamente.

Recuerda: en este post estamos explicando cómo modificar los datos que Outlook emplea para acceder a tu correo (es decir cómo está configurado), NO cómo cambiar la configuración de tu correo empleada por tu proveedor.

Pero vayamos al lío. Modificar los parámetros de acceso a tus cuentas de email es muy fácil. Tan solo tendrás que ir a la barra de la parte superior y pulsar en: Archivo > Configuración de la cuenta > Configuración de la Cuenta.

Se te abrirá una nueva ventana con todas las cuentas introducidas al configurar tu correo en Outlook. Tendrás que seleccionar aquella cuyos datos desees modificar y hacer clic en Cambiar.

Tras hacer clic en Cambiar, se te abrirá otra ventana donde verás todos los datos de configuración de la cuenta. Edítalos con cuidado, porque realizar cambios en campos como Servidor de correo entrante puede hacer que tu Outlook deje de funcionar. Por eso, para realizar esta clase de cambios te recomendamos prudencia.

Ten especial cuidado con la casilla Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA). Es más que posible que no te haga falta y, si la marcas, recibirás errores de “contraseña incorrecta” sin parar. Sí, configurar tu correo en Outlook manualmente puede ser una tarea un tanto delicada.

Pero no nos vayamos por las ramas, para cambiar la contraseña con la que Outlook se sincroniza para obtener tus emails, tendrás que modificar el campo Contraseña en el apartado de Información de inicio de sesión.

Si no quieres tener que introducir la contraseña cada vez que desees consultar tu email, es recomendable que optes por configurar tu correo en Outlook de modo que dejes marcada la casilla de verificación Recordar contraseña. De este modo, Outlook recordará la contraseña siempre y te permitirá consultar de forma más rápida y simple tus nuevos emails.

Sería interesante, por ejemplo, desmarcar la opción Recordar contraseña en el caso de equipos compartidos o, simplemente, si no vas a tener el control del ordenador en el que lo has instalado. Ten presente que configurar un correo en Outlook en un equipo, deja almacenadas las credenciales de acceso en el mismo.

Puedes verificar cualquier cambio que hagas en esta ventana con el botón: Probar configuración de la cuenta… Outlook abrirá una nueva ventana, indicando los procesos que lleva a cabo para enviarte un correo de prueba desde tu cuenta de correo hacia esa misma cuenta y si los pasos necesarios para la operación se han ido sucediendo con éxito o si, por el contrario, ha habido algún error.

Esta clase de pruebas pueden ser muy útiles cuando tu Outlook no funciona correctamente y no sabes a qué es debido. Te permiten acotar los posibles problemas a un ámbito muy específico que te permitirá localizar el error y subsanarlo de modo rápido y eficiente, sin tener que cambiar todas las configuraciones de tu correo.

Cómo añadir una cuenta de correo a Outlook

El cliente de correo Outlook es una herramienta especialmente diseñada para ahorrarte tiempo. Por esta razón, el gestor destaca por permitir visualizar los emails de varias cuentas de correo desde un solo lugar, sin necesidad de tener abiertas varias pestañas de tu navegador (o incluso más de un navegador a la vez). Sin duda, configurar correo en Outlook de un modo eficiente hará que consultar el correo de múltiples cuentas te ahorre tiempo y te resulte más fácil.

Para añadir una nueva cuenta de correo electrónico tan sólo tendrás que ir a Archivo y apretar el botón + Agregar cuenta. De este modo, volverás a ver la ventana que viste la primera vez que configuraste Outlook y simplemente tendrás que repetir el proceso de introducir la nueva dirección de correo con su contraseña y esperar a que Outlook lo configure todo por ti.

Tras hacer clic en + Agregar cuenta, como puedes apreciar en la captura, simplemente tendrás que proceder como cuando configuraste Outlook por primera vez. El proceso es exactamente el mismo.

Una vez tengas configurada la nueva cuenta de correo en Outlook, por defecto verás en la parte izquierda las dos direcciones de correo con las que has configurado Outlook. Si las despliegas, verás las bandejas o carpetas que cada una de ellas contiene. Podrás navegar entre tus emails de un modo muy intuitivo.

Ten en cuenta que, a partir del instante en el que tengas configurada más de una cuenta en tu Outlook, deberás prestar atención al remitente con el que envías un nuevo email, pues podrás seleccionar desde cuál de las cuentas deseas enviarlo.

Por el contrario, cuando estés respondiendo a un email Outlook seleccionará como remitente la cuenta de correo a la que se te haya enviado el correo electrónico. Al contestar no tendrás que preocuparte de si estás enviando con la cuenta correcta o no.

Cómo eliminar una cuenta de Outlook

¿Qué sucede si alguna de las cuentas de correo que tenías configuradas en Outlook te ha dejado de ser de utilidad o simplemente quieres que ya no esté? El cliente de correo Outlook también te permite eliminar cuentas de correo que tengas configuradas y que ya no necesites. Para ello, simplemente tendrás que ir a Archivo > Configuración de la cuenta > Configuración de la cuenta:

Una vez se haya abierto la ventana de Configuración de la cuenta, tan solo tendrás que marcar la cuenta que vas a eliminar. Una vez la tengas marcada, haz clic en el botón Quitar.

Antes de proceder a la eliminación, Outlook te hará una advertencia sobre las consecuencias de eliminar la cuenta y te pedirá que confirmes la operación. Una vez hayas confirmado, la cuenta de correo quedará eliminada.

Es muy importante que tengas en cuenta lo siguiente antes de eliminar una cuenta de Outlook:

Si estabas usando POP , una vez la elimines se borrarán los emails de esa cuenta de tu ordenador.

, una vez la elimines de esa cuenta de tu ordenador. Si usabas IMAP (o configuraste POP para dejar copia en el servidor), podrás seguir accediendo a tus correos si inicias sesión en la página de tu proveedor de correo electrónico (siempre y cuando no lo hubieses configurado para “descargar y borrar”)

Cómo unificar varias cuentas de correo en Outlook

En esta versión del cliente de correo Outlook, si tienes configuradas varias cuentas de correo electrónico y deseas tener todos los emails recibidos en una sola carpeta, puedes conseguirlo recurriendo a una potente herramienta que la aplicación ofrece: el uso de reglas.

Esto te permitirá saltarte algunas limitaciones que imponen los tipos de protocolos empleados por ciertas cuentas de correo de los que hemos hablado en anteriores apartados de este post sobre cómo configurar tu correo en Outlook. Nos referimos a las cuentas de tipo IMAP y Exchange.

En la versión 2016 de Outlook, crear una nueva carpeta donde tener todos los emails recibidos, así como la regla para que sean colocados en la carpeta, es tan sencillo como verás a continuación:

Paso 1: Crear la carpeta donde deseas ver todos los correos.

Para este paso has de ir a Carpeta > Nueva carpeta en el menú de la barra superior:

Una vez se te haya abierto la ventana de Crear nueva carpeta, deberás escoger un nombre para la carpeta donde deseas tener todos los correos recibidos (en el caso del ejemplo se llamará Carpeta Unificada).

Paso 2: Crear la Regla para que todos tus correos aparezcan en la nueva carpeta.

Para crear una nueva Regla deberás ir a: Archivo > Reglas y Alertas:

Se abrirá una nueva ventana en la que podrás administrar y crear nuevas reglas. Concretamente, en este paso lo que hay que hacer es crear una nueva regla. Para ello tendrás que hacer clic en el botón de Nueva regla.

En la nueva ventana que se te abrirá del Asistente para reglas, deberás seleccionar la opción Aplicar regla a los mensajes que reciba en el apartado de la parte inferior Iniciar desde una regla en blanco:

Tras hacer clic en Siguiente, aparecerá una pantalla en la que deberás indicar las condiciones que deseas comprobar. En este paso, deberás dejar desmarcadas todas las casillas de verificación de modo que en la parte de Paso 2 figure: Aplicar esta regla después de la llegada del mensaje (esto hará que se aplique a todos los emails).

Cuando le des a siguiente, te aparecerá una advertencia diciéndote que la regla se aplicará a todos los mensajes que recibas. Deberás hacer clic en Sí para confirmar que es correcta.

A continuación, tendrás que seleccionar la opción de Mover a la carpeta especificada en el Paso 1. En el Paso 2, para acabar de configurar la regla, deberás hacer clic en la palabra que aparece destacada en el texto en azul (especificada), que hace alusión a la carpeta en la que deseas tener todos tus correos.

Una vez hayas seleccionado correctamente la carpeta, el texto subrayado en azul cambiará y tomará el nombre de la carpeta que hayas elegido.

El siguiente paso consiste en seleccionar las excepciones. Deberás dejar todas las casillas de verificación en blanco (sin excepciones) y hacer clic en Siguiente.

¡Ánimo, ya falta menos! Tan solo resta bautizar la regla, para lo que es recomendable emplear un nombre con el que puedas identificarla a simple vista. En este caso, se llamará Unificador de correos.

Para que la regla empiece a actuar, deberás marcar las opciones de Activar esta regla y Crear esta regla en todas las cuentas. De este modo, todos los emails que recibas de todas las cuentas serán automáticamente movidos a la carpeta que hayas seleccionado.

Una vez hayas terminado, podrás apreciar en Reglas y alertas la nueva regla creada, cuya casilla ha de estar verificada. Termina este proceso haciendo clic en Aplicar y Aceptar para finalizar el proceso de creación de reglas y que estas comiencen a surtir efecto.

¡Has acabado! A partir de este momento, todo el correo que recibas en Outlook irá a parar a la carpeta seleccionada de forma completamente automática.

Organizar el correo Outlook en carpetas

Si eres una persona multitarea o utilizas la misma cuenta de correo para gestionar asuntos de diversa índole, Outlook puede ayudarte a organizar tus emails para que no te vuelvas loco cada vez que necesites buscar un correo. Para ello, Outlook te permite crear carpetas donde podrás ir guardando tus emails por categorías o de acuerdo al criterio que tú elijas. Por ejemplo: Proveedores, Clientes y Otros.

De este modo, cada vez que te llegue un nuevo correo electrónico podrás guardarlo siempre en un lugar donde tengas todos los correos de una misma categoría. También podrás configurar tu correo Outlook para que, mediante reglas, clasifique tu correo automáticamente en función del asunto, remitente, fecha, etc.

Para crear una nueva carpeta, primero deberás seleccionar la cuenta de correo para la cual deseas generarla. Para ilustrar este ejemplo, se crearán las carpetas Proveedores, Clientes y Otros.

Una vez seleccionada la cuenta en las que deseas crear las carpetas, haz clic con el botón derecho del ratón y, en el menú desplegable, pulsa en Nueva carpeta.

A continuación, deberás introducir el nombre que deseas que la nueva carpeta tenga. ¡Y ya está! Ahora ya solo queda que ordenes los correos: selecciona los correos que desees y arrástralos a la nueva carpeta. Así se transferirán a la nueva carpeta creada y te será mucho más fácil organizarte.

Crear una firma en Outlook

Si estás cansado de redactar a mano una, otra y otra vez las típicas fórmulas de cortesía de los correos electrónicos, estás de enhorabuena.

Puedes configurar tu correo Outlook para que añada una firma al pie de cada email de forma automática cada vez que redactes un correo electrónico. Son totalmente personalizables y pueden ir desde el típico: “Recibe un saludo / Atentamente / Nombre” hasta un mensaje corporativo que incluya cláusulas de confidencialidad, etc.

Para configurar tu correo Outlook de modo que añada tu propia firma personalizada cada vez que envíes un correo electrónico, deberás ir a Archivo > Opciones > Correo > Firmas.

Desde la ventana de Firmas y plantillas, selecciona la cuenta de correo electrónico para la que deseas crear la firma y, a continuación, haz clic en el botón Nueva.

Acto seguido, ponle nombre a la nueva firma y edítala (como en el ejemplo). También podrás seleccionar una determinada firma para cada tipo de email. Por ejemplo, podrás tener una firma personalizada para los nuevos emails, otra para los emails respondidos, etc.

Una vez hayas aceptado, se agregará en cada caso la firma que hayas creado y ahorrarás unos preciosos segundos cada vez que tengas que enviar un correo electrónico.

Confirmación de lectura en Outlook

¿Alguna vez te has preguntado si existe alguna forma de saber si un email ha sido leído o no?Pues sí, existe un método fácil y rápido que te permitirá obtener una confirmación de lectura de tus correos electrónicos.

Si deseas que un determinado correo electrónico tenga confirmación de lectura, tan solo tendrás que acceder al apartado Opciones (en la barra superior) durante la redacción de un nuevo correo. En este apartado deberás marcar la casilla de verificación Solicitar una confirmación de lectura.

Cuando el destinatario al que le estás enviando el correo electrónico desde Outlook abra el email, le aparecerá un mensaje en el que se le preguntará si desea enviar confirmación de lectura. En caso de respuesta afirmativa, recibirás un acuse de recibo.

Ten en cuenta que el destinatario podrá rehusar enviarte la confirmación de lectura pese a haber recibido el email.

Configurar autorespuesta en Outlook

Otra de las muchas posibilidades que te ofrece Outlook es la posibilidad de generar respuestas automáticas a los correos electrónicos recibidos. Para configurar tu Outlook de modo que responda automáticamente a los correos electrónicos que te vayan llegando, simplemente tendrás que seguir dos simples pasos:

Crear una plantilla de respuesta

de respuesta Crear una regla para responder automáticamente a los emails que vayas recibiendo

¡A por ello! Para empezar has de redactar el correo electrónico que deseas que se envíe de modo automático cada vez que recibas un email.

Para esto simplemente procede como si fueses a redactar un nuevo correo electrónico cualquiera, escribe un asunto como: “Respuesta generada automáticamente” o “He recibido correctamente el correo”.

A continuación, redacta un cuerpo de mensaje. Sería recomendable hilar un texto de modo que el receptor sepa que se trata de una respuesta automática con el fin de evitar posibles malos entendidos. Luego deberás Guardar el email como plantilla tal y como se muestra en las capturas:

Una vez hayas generado la plantilla que deseas que se envíe como respuesta automática, estarás en disposición de pasar al segundo paso: crear una nueva regla para la autorespuesta. Para hacerlo, ve a Archivo > Reglas y alertas:

A continuación, haz clic en Nueva regla:

Se abrirá una nueva ventana donde deberás ir configurando lo que quieres que la regla haga y cuándo quieres que lo haga. En este caso, en primer lugar deberás seleccionar Aplicar regla a los mensajes que reciba:

En segunda instancia, deberás dejar todas las condiciones en blanco para que todos los emails que recibas sean respondidos de forma automática:

En tercer lugar, deberás decirle al asistente lo que la regla debe hacer. En este caso, deberás seleccionar la opción de responder usando una plantilla determinada. Una vez seleccionada la opción, deberás seleccionar la plantilla con la que desees responder a los correos. Para esto haz clic en el texto azul que aparece en el recuadro de Paso 2.

Se abrirá una ventana donde deberás seleccionar la plantilla que generaste en pasos anteriores para la respuesta:

Acto seguido, el asistente te preguntará si deseas crear alguna excepción para la regla. Deberás responder dejando todas las casillas de verificación en blanco para que la regla sea de aplicación a todos los emails que recibas:

Para concluir el proceso, selecciona la casilla de Activar esta regla y hacer clic en Finalizar. Hecho esto, se cerrará el Asistente para reglas y tendrás a la vista una ventana con las reglas que tengas creadas.

Por último, tan solo te quedará seleccionar la regla y hacer clic primero en Aplicar y luego en Aceptar.

A partir de este instante, a cada correo que recibas Outlook enviará de forma automática un email de respuesta.

Respuestas automáticas en cuentas de tipo Exchange

Si el tipo de cuenta que tienes configurada en tu Outlook es de tipo Exchange, estás de suerte, puedes hacerlo de una forma muy simple y rápida sin tener que crear y configurar una regla. Nota importante: El procedimiento que se describe a continuación no será válido para cuentas de tipo POP o IMAP.

Ve a Archivo > Respuestas Automáticas , tal y como puedes ver en la figura inferior. Ten en cuenta que si no tienes configurada en Outlook una cuenta de tipo Exchange, esta opción no aparecerá.



Una vez hayas hecho clic en Respuestas automáticas, se te abrirá una nueva ventana en la cual podrás activar y crear tu respuesta personalizada a los emails que recibas. Incluso podrás elegir en que espacio temporal tendrán lugar las respuestas.

Para finalizar, solo haz clic en Aceptar y tus correos serán respondidos automáticamente.

Errores y problemas frecuentes

No puedo enviar un archivo adjunto

Una de las causas más frecuentes de que Outlook no te deje enviar un archivo es el peso del mismo. Existe un límite de 10 MB con el que trabajan los proveedores de correo más extendidos. Por eso, si tienes que transferir archivos de gran tamaño lo más recomendable será que emplees algún tipo de servicio en la nube (como Dropbox, Mega, etc.) y utilices el correo electrónico para enviar un enlace al archivo al destinatario.

Delivery Status Notification (Failure)

¿Te suena este remitente? ¿Y el mensaje “Delivery Status Notification (Failure)”? Si has recibido esto es debido a que no has introducido correctamente la dirección de correo electrónico del destinatario.

Mi configuración está bien, pero el correo no se sincroniza

A veces, por cuestiones de seguridad, los proveedores de correo bloquean las aplicaciones como Outlook o Thunderbird de modo que, al iniciar la aplicación y sin que haya habido cambios en la configuración, la sincronización no tenga lugar.

Para solucionar este problema, la mayoría de las veces te bastará con acceder a tu correo electrónico mediante tu navegador web (Chrome o Firefox, por ejemplo) e iniciar sesión desde la web. Es probable que se produzca una comprobación de seguridad, mediante Captcha o verificación de identidad mediante mensaje de texto para advertirte de que se han bloqueado aplicaciones y necesitas verificar que deseas que se conecten a tu cuenta.

Muchas veces, Outlook o Thunderbird serán marcadas como “aplicaciones poco seguras” que se están intentando conectar.

He recibido un archivo por Outlook y no puedo abrirlo o genera error

Los ordenadores e internet en ocasiones cometen errores al enviar archivos. Esto genera que alguna que otra vez no se puedan abrir los archivos que adjuntos a un email (en especial los de gran tamaño).

En este caso, lo mejor será solicitar que te envíen el archivo en cuestión a través de otros medios. Si sólo puedes emplear el correo electrónico para la transferencia, es altamente recomendable que comprimas el archivo o archivos con algún software, como WinRar, que incluya una verificación de la integridad del archivo.

¿Dónde está en mi ordenador un archivo adjunto que he recibido?

Cuando recibes un archivo adjunto por correo electrónico, la mayoría de las veces este no va a encontrarse tal cual, en tu ordenador, (sino que estará escondido en una carpeta del sistema y con nombres de archivo y extensión distintas a las del archivo recibido en cuestión).

Para conservar copias de los adjuntos que recibas por correo electrónico con Outlook, deberás ir al archivo o archivos adjuntos, seleccionar los que desees guardar y pulsar encima con el botón derecho del ratón.

Entonces, selecciona Guardar como y se abrirá una nueva ventana del explorador, donde deberás elegir la ubicación en tu ordenador donde deseas guardar el archivo. Una vez llegues a donde quieres guardar la copia, haz clic en Guardar.

No encuentro correos que debería haber recibido

No es infrecuente que te encuentres esperando un correo electrónico y este nunca llegue, especialmente cuando te das de alta en algún nuevo servicio y estás esperando un email de confirmación. Si han pasado 5 minutos y no has recibido el correo, mira en la carpeta “Spam” o en “Correo no deseado”. Muchas veces, de forma automática ciertos correos son clasificados como “Spam” y enviados directamente a esta carpeta para intentar evitarnos molestias.

Algo que puedes hacer para evitar que esto suceda es agregar el remitente que es clasificado como spam a tu agenda de contactos y marcarlo como remitente de confianza.

Conclusión

Si has llegado hasta aquí, ya sabes todo lo necesario para configurar correo Outlook: desde introducir una nueva cuenta de email, hasta eliminar cuentas que no utilices, pasando por modificar los parámetros de las cuentas introducidas. Además, te llevas un par de prácticos consejos que te ayudarán a sacarle el máximo partido a Outlook para no perder ni medio segundo de tiempo. ¿A que no era tan complicado? No esperes más, ¡configura hoy tu correo Outlook!