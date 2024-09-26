Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

La estructura básica de WordPress consta de 17 archivos en la raíz y tres carpetas: wp-admin, wp-includes y wp-content. En la raíz destacan index.php, wp-config.php, wp-login.php y xmlrpc.php, además del .htaccess en servidores Apache. Solo wp-content (temas, plugins, uploads) cambia con el uso, por lo que es la carpeta clave en las copias de seguridad.

Conocer a fondo la estructura de archivos y carpetas de WordPress es necesario si quieres llevar correctamente la seguridad de un sitio web Wordpress, por otro lado, conocer a fondo como funciona Wordpress y qué archivos y carpetas se usan, te ayudará en la detección y corrección de problemas en sitios web WordPress.

La estructura de archivos y carpetas de WordPress no ha sufrido muchos cambios en los últimos años con el paso de las versiones, de hecho, creo recordar que más o menos, los archivos nativos y carpetas nativas de la instalación de Wordpress, son exactamente las mismas desde hace al menos 3 o 4 años, nada ha cambiado, aunque algunos archivos de la instalación sí que han variado su contenido para adaptarse a las nuevas funcionalidades.

En este artículo vamos a hablar de la estructura de archivos y carpetas predeterminada de Wordpress y de algunos casos que se pueden dar al trabajar con algunos plugins muy usados.

Aunque este es un tema que puede dar para escribir 40 folios A4, vamos a intentar centrarnos en la instalación predeterminada.

Una vez que nos descargamos Wordpress, descomprimimos el .zip y tenemos los siguientes archivos y carpetas:

Como ves, no son demasiados archivos, solo son 17 archivos en la raíz y 3 carpetas que contienen más archivos, con un peso total de unos 22 MB, estoy hablando de la versión 4.5.

Si quieres ver la estructura de carpetas y archivos de tu proyecto online puedes instalar un administrador de archivos para verlo o acceder a través del que te proporcione tu hosting.

A continuación, vamos a listar algunos archivos y carpetas importantes desde el punto de vista de la raíz:

En la imagen anterior, hemos recalcado estos archivos porque son importantes para el usuario por una cosa o por otra:

Carpeta WP-CONTENT: Es la carpeta donde se guarda todo el contenido en formato de archivos (no base de datos) que tiene una instalación de Wordpress, si queremos hacer un backup del contenido, además de la base de datos de Wordpress, también tenemos que guardar esta carpeta.

Archivo INDEX.PHP: De este archivo poco podemos decir, solo que es el archivo principal al que se accede y desde donde se cargan el resto de partes de Wordpress.

Archivo WP-CONFIG-SAMPLE.PHP: Este archivo es la plantilla de lo que finalmente será el archivo WP-CONFIG.PHP tras instalar WordPress en el hosting. El archivo WP-CONFIG.PHP es el archivo principal de configuración de WordPress, donde se guardan los datos de conexión con la base de datos de Wordpress y algunos parámetros más de los que ya hemos hablado hace tiempo en otro artículo.

Archivo XMLRPC.PHP: Se trata de un archivo que ofrece la comunicación mediante el protocolo XMLRPC.PHP, actualmente Wordpress recibe muchos ataques a través de este archivo, por lo que es importante hacer hincapié en su seguridad y su protección.

Adicionalmente, la instalación de Wordpress tiene algunos archivos y carpetas más que debemos tener en cuenta, aunque es igual guardarlos o no en los backups, ya que son iguales para cualquier instalación de Wordpress:

Carpeta WP-ADMIN: Carpeta donde se guardan los archivos del back-end de Wordpress, esta parte de la instalación nunca se modifica.

Carpeta WP-INCLUDES: Es una carpeta de archivos que necesita Wordpress para funcionar, su API y las librerías principales se encuentran en esta carpeta que tampoco se modifica nunca.

Archivo WP-LOGIN.PHP: Es un archivo bastante importante, ya que es el que se encarga de gestionar el login de los usuarios, tanto usuarios normales como administradores.

Además de estos, una instalación de Wordpress tiene algunos archivos más, y aunque no requieren intervención por parte del usuario, sí que es recomendable conocerlos para distinguir archivos de Wordpress de otro tipo de archivos que igual no queremos teneros ahí.

También es importante destacar el archivo .htaccess en caso de instalaciones de Wordpress que funcionen sobre servidores web Apache (la gran mayoría), el archivo .htaccess controla algunas cosas importantes, como por ejemplo las redirecciones, las URL amigables y permite el funcionamiento de algunos plugins (como los plugins de cache más eficientes).

Ahora que hemos analizado la raíz de una instalación de Wordpress, vamos a hablar del contenido de la carpeta WP-CONTENT, la carpeta de contenido de Wordpress.

Dentro de la carpeta WP-CONTENT podemos encontrar por defecto el siguiente contenido:

Normalmente, en una instalación en funcionamiento, nos vamos a encontrar algunas carpetas y archivos más, que voy a tratar de nombrar en este artículo:

Carpeta CACHE: Es una carpeta donde los plugins de cache guardan los archivos que se generan con los distintos tipos de cache y se guardan en disco.

Carpeta LANGUAGES: En esta carpeta se guardan los archivos de traducción tanto de temas y plugins como del propio Wordpress.

Carpeta THEMES: Aquí se guardan los themes, tanto el theme principal activo como los themes instalados.

Carpeta PLUGINS: Aquí se guardan los plugins de la instalación, tanto los plugins activos como los que no están activos.

Carpeta BLOGS.DIR: Esta carpeta solo existe cuando Wordpress Multisite está activado, en estos casos el contenido de los blogs hijos de la instalación del multisite se guarda dentro de WP-CONTENT en blogs.dir.

Carpeta UPLOADS: Es la carpeta principal donde se guarda el contenido, ya que guarda todas las imágenes de forma predeterminada, es decir, todo lo que controla el Media Manager de Wordpress.

Carpeta UPGRADE: Aquí se guardan algunos archivos en las actualizaciones de Wordpress, suele ser una carpeta bastante temporal y suele estar vacía.

Archivo ADVANCED-CACHE.PHP: Es un archivo que usan algunos plugins de cache para el cache de página en disco, normalmente lo usan los plugins de cache más eficientes y el archivo solo está en WP-CONTENT cuando se esta utilizando.

Archivo OBJECT-CACHE.PHP: Es muy similar a ADVANCED-CACHE.PHP, pero con el cache de objetos, al igual que el caso anterior forma parte del API de Wordpress y solo está presente cuando el cache de objetos esta activado.

Archivo DB.PHP: Es un archivo que controla (o hace de intermediario) para la conexión con la base de datos MySQL desde PHP (Wordpress), aunque también es usado para implementar cache de consultas a la base de datos en forma de plugin.

Evidentemente, WP-CONTENT, al ser una carpeta de contenido siempre tiene bastantes archivos, es más, dependiendo de los plugins instalados, va a tener unos archivos u otros, estos son algunos ejemplos:

Carpeta W3TC-CONFIG: Aquí se guardan las configuraciones del plugin W3 Total Cache, debemos tener mucho cuidado con eliminar esta carpeta en caso de que el plugin W3 Total Cache no esté totalmente desactivado.

Carpeta WP-ROCKET-CONFIG: Aquí se encuentran las configuraciones del plugin WP Rocket.

Carpeta WC-LOGS: En esta carpeta guardan logs y registros algunos plugins que trabajan con WooCommerce, en pocas ocasiones es utilizada, aunque teóricamente el propio WooCommerce también puede escribir en ella.

Carpeta WOOCOMMERCE-UPLOADS: Aquí se guardan los archivos de imágenes y similares que se suben al Media Manager de Wordpress desde WooCommerce.

Carpeta ENVATO-BACKUPS: Es una carpeta que suelen crear algunos plugins o themes descargados desde ThemeForest y CodeCanyon, y donde teóricamente se pueden guardar copias de seguridad de la configuración de los elementos.

Carpeta BACKWPUP: Es una carpeta donde el plugin BackWPup guarda archivos de copia de seguridad una vez realizadas o antes de subirlas.

Es imposible listar todas las posibilidades que podemos encontrar, ya que como hemos dicho WP-CONTENT es una carpeta de uso común para contenido y puede ser usada tanto por plugins como por themes, esto no ocurre con las carpetas WP-INCLUDES y WP-ADMIN que son inalterables.

Como he dicho al principio del artículo, este tema permite escribir bastantes folios explicando para que sirve cada parte de Wordpress, pero este articulo ha llegado hasta aquí, aunque si este tema gusta seguirá escribiendo algunos artículos más relacionados con esto.