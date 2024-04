¿Qué es el editor WYSIWYG?

Qué significa WYSIWYG

Diferencia entre WYSIWYG y HTML

Ejemplos de editores WYSIWYG

WYSIWYG vs. Editor de bloques

Ventajas e inconvenientes de este editor en páginas web

Facilidad de uso : Este editor fue diseñado para ello y permite ser usado sin necesidad de tener conocimiento de lenguajes de programación. “Pulsando botones” puedes hacer muchas cosas.

: Este editor fue diseñado para ello y permite ser usado sin necesidad de tener conocimiento de lenguajes de programación. “Pulsando botones” puedes hacer muchas cosas. Mayor velocidad : Imagina lo tedioso que puede ser tener que formatear todo el contenido utilizando HTML.

: Imagina lo tedioso que puede ser tener que formatear todo el contenido utilizando HTML. Versatilidad: Al menos en web, suele permitir alternar con vista de HTML, lo que permite en muchos casos añadir código personalizado sin perder las otras ventajas.

Limitadas posibilidades de diseño : Para texto puede estar bien, pero para algo más complejo este editor se queda corto y no permite añadir fácilmente elementos especiales como columnas o fondos.

: Para texto puede estar bien, pero para algo más complejo este editor se queda corto y no permite añadir fácilmente elementos especiales como columnas o fondos. Posibles errores en el HTML : A veces estos editores se lían al aplicar algunos estilos o, si cambiamos de vista a HTML y volvemos a la opción visual, pierden el código añadido o rompen nuestro contenido.

: A veces estos editores se lían al aplicar algunos estilos o, si cambiamos de vista a HTML y volvemos a la opción visual, pierden el código añadido o rompen nuestro contenido. Problemas con los copia-pega: En ocasiones, al copiar texto de otras ubicaciones, se genera código que no vemos y que nos afecta a los estilos del editor que estemos usando, con una solución tediosa que pasa por ir a la versión HTML a corregir.

Conclusiones

Hace bastante tiempo (muchísimo, en términos de avances informáticos) las webs, e incluso el texto escrito por ordenador, se introducían en un formato y luego se imprimían en otro. No fue hasta laque esto cambió, permitiendoque obtendrás al publicarlo. En el post de hoy ahondaremos en este editor (el WYSIWYG) que, aunque suene anticuado, Internet y la informática no serían lo mismo sin él. [elementor-template id="80835"]WYSIWIG son las siglas de, que literalmente sería “lo que ves es lo que obtienes”. Se refiere a lo que ves editando y a lo que obtienes al publicar. Como te contaba en la introducción, hubo un oscuro tiempo en el que esto no era así… Bueno, todavía podemos encontrarnos foros donde el recuadro para publicar nuestras respuestas no es WYSIWYG, sino HTML o BBCode, lo que nos fuerza a usar códigos para lograr un determinado diseño cuando publiquemos nuestro mensaje. Sin ir más lejos, la caja de texto de, ya que para poner negrita tenemos que añadir asteriscos antes y después, por ejemplo. Los asteriscos los vemos y después desaparecen, o solo vemos los asteriscos y luego al publicar vemos las negritas. Vamos, queLa diferencia está clara, ¿no? Pero bueno, a veces vamos a los titulares sin leer, y es posible que no hayas leído la sección anterior. Eles muy importante para Internet, ya que es el lenguaje de marcado que lee el navegador y que (junto con el CSS y el Javascript) compone lo que realmente luego vemos en la pantalla y que entendemos como página web. Aunque el HTML sirva para escribir, marcar las negritas, cursivas, subrayados o estructuras de texto como listados y citas, es muy engorroso tener que escribir añadiendo las etiquetas de apertura y cierre de los distintos elementos, que además no permiten ver en tiempo real lade lo que estás escribiendo. El, por el contrario, permitefinal de aquello que estás escribiendo, así como añadir negritas, cursivas u otros estilos a través de opciones que suelen estar en la parte superior de la caja de texto. Seleccionando y clicando, podemos añadir fácilmente lo que queramos yfinal.Unestá más cerca de lo que tú te piensas y es probable que sea uno de los primeros programas que has usado en tu vida. Hablo de, que es en sí mismo un editor de texto en formato WYSIWIG, ya que siempre vas alas opciones que tú configures en el texto (quitando cosas como guías y así).Otro ejemplo muy conocido en el mundo online es, por supuesto,, que para crear contenido escrito durante muchos años ha tenido una caja al estilo WYSIWIG, eso sí, que. Hablo del conocido como “” de WordPress, porque aunque podríamos entender que el nuevo editor Gutenberg o de bloques también cumple las características del WYSIWYG, realmente no siempre vamos a ver exactamente lo que añadimos a los bloques.En la actualidad son muchos los sistemas de gestión de contenido como WordPress (o los plugins como Elementor o incluso otras herramientas, como algunos gestores de listas de correo electrónico) que han optado por permitir al usuario crear el contenido con un sistema de “arrastrar bloques” o elegirlos de un listado. El editor de bloques no deja de permitir las funcionalidades que ha permitido hasta ahora el WYSIWYG pero, a la vez,porque junta tanto el diseño que antes debía hacerse con HTML, CSS y JS (y buenas dosis de conocimiento) como las distintas funcionalidades tradicionales de texto. Es por eso que, en realidad, elparece haber venido para quedarse y es el estándar actual y lo que seguirá apareciendo en el futuro. Ahora bien, como es lógico, el Editor de bloques. Algunos usuarios (sobre todo los que estaban muy acostumbrados al editor clásico) son muy críticos con el nuevo sistema de bloques y prefieren el conocido WYSIWYG “de toda la vida”.El editor tipo WYSIWYG tiene grandes ventajas, pero también presenta inconvenientes, tanto en comparación con la escritura a código directamente como en comparación con los modernos editores de bloques.El editor WYSIWYG fue un, acercando la tecnología a la gente de a pie. No obstante, al menos en web, este editor está siendo sustituido o complementado con la, más moderna y (en mi opinión) mucho más versátil.¿Eres de los que prefieres este editor “What You See Is What You Get”? ¿O por el contrario ya prefieres los modernos editores de bloques?