Índice del artículo

































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Telefono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Se puede consultar la política de privacidad de forma más detallada aquí.

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero subscribirme

¿Qué es el feed RSS y cómo funciona en WordPress?

¿Por qué es importante configurar RSS en tu blog de WordPress?



Mayor tráfico : facilitar un feed RSS a los visitantes interesados en tu contenido crea una vía extra para acceder y, por lo tanto, aumenta el tráfico a tu web

: facilitar un feed RSS a los visitantes interesados en tu contenido crea una vía extra para acceder y, por lo tanto,

Mayor visibilidad : algunos lectores RSS ofrecen la posibilidad de monitorear temas y palabras clave, pudiendo dar mayor visibilidad a tu sitio web , cuando estas coincidan con tus publicaciones

: algunos lectores RSS ofrecen la posibilidad de monitorear temas y palabras clave, pudiendo dar , cuando estas coincidan con tus publicaciones

Notificaciones : muchos usuarios activan notificaciones, push, de email marketing , redes sociales, etc., facilitando que publicar contenido nuevo tenga un impacto directo

: muchos usuarios activan notificaciones, push, de , redes sociales, etc., facilitando que publicar contenido nuevo tenga un impacto directo

Crear comunidad : al incluir suscripciones y comentarios en el feed RSS, es más factible que crees hilos de debate en tu blog en el que los usuarios participen de forma recurrente.

: al incluir suscripciones y comentarios en el feed RSS, es más factible que crees hilos de debate en tu blog en el que los usuarios participen de forma recurrente.

SEO: el feed RSS se puede indexar y esto te puede ayudar a mejorar tu posicionamiento en los motores de búsqueda



¿Cómo encontrar la URL de tu feed RSS en WordPress?

https://nombredetudominio.com/feed/

https://nombredetudominio.com/category/nombre-de-la-categoria/feed/

https://nombredetudominio.com/tag/nombre-de-la-etiqueta/feed/

https://nombredetudominio.com/comments/feed/

¿Cómo añadir un feed RSS a tu sitio WordPress?

Usando patrones de WordPress

Usando widgets en WordPress

IMPORTANTE: no todos los temas tienen disponible la opción de "Widgets", por ejemplo "Hello Elementor" solo funciona con Elmentor.

Usando un plugin de WordPress

Los mejores plugins RSS para WordPress: ¿cuál elegir?

WP RSS Aggregator

RSS Aggregator by Feedzy

Seriously Simple Podcasting

¿Es posible deshabilitar el feed RSS en WordPress?

Desactivar RSS en WordPress de forma manual

Como siempre digo, es recomendable hacer una copia de seguridad antes de tocar cualquier código para poder solventar cualquier imprevisto. Por otro lado, te aconsejo utilizar un tema hijo, de esa manera, tu código se conservará aunque actualices el tema.

function itsme_disable_feed() { wp_die( __( 'No feed available, please visit the <a href="'. esc_url( home_url( '/' ) ) .'">homepage</a>!' ) ); } add_action('do_feed', 'itsme_disable_feed', 1); add_action('do_feed_rdf', 'itsme_disable_feed', 1); add_action('do_feed_rss', 'itsme_disable_feed', 1); add_action('do_feed_rss2', 'itsme_disable_feed', 1); add_action('do_feed_atom', 'itsme_disable_feed', 1); add_action('do_feed_rss2_comments', 'itsme_disable_feed', 1); add_action('do_feed_atom_comments', 'itsme_disable_feed', 1);

Desactivar RSS con un plugin

Optimiza tu uso de RSS en WordPress

¿Sabías que hay una forma de? Pues sí, es posible, esta funcionalidad, aunque poco conocida, lleva ya más de 25 años disponible.Hablamos de, y como no podía ser, de otra manera, en WordPress , el sistema de gestión de contenidos más utilizado en todo el mundo.En este post vamos a ver en detallepara que le puedas sacar el mayor partido posible. Tanto desde la configuración propia de WordPress hastao directamente, si no te interesa, su desactivación.¡Vamos allá!Técnicamente,, se trata de un documento en formato XML que recoge metadatos de las publicaciones de tu web como fecha de publicación, título, autor, enlace, etc. Aunque este formato de archivo admite texto, está pensado también para incluir datos y etiquetas, entre otras, y por lo tantoEste tipo de lectores RSS, como pueden ser Feedly Feedbin , son utilizados por los usuarios para estar al tanto de las novedades de tu sitio u otros, recibiendo automáticamente las novedades, por ejemplo, con la ayuda de algunos plugins . Esto permite mostrar un feed como si de redes sociales se tratase con contenido como entradas, comentarios, categorías o incluso productos.Para entender el proceso, una vez configurado el feed RSS en WordPress, como veremos más adelante, tendremos disponible un icono en nuestra web que. A partir de entonces, el lector RSS consultará directamente el archivo XML para mostrar el contenido.Evidentemente,. Incluso gracias a las funcionalidades de los lectores RSS más avanzados, hay beneficios indirectos asociados.Aparte de todas las ventajas anteriormente mencionadas, hay que destacar la importancia que puede alcanzar el feed RSS en cuanto a posicionamiento. No solo es útil para los usuarios descubrir nuestras publicaciones, sino que hasta. Puedes leer más a cerca del tema en el centro de desarrolladores de Google Además, hoy en día, muchos de ellos, por cierto, son de pago. Existen alternativas gratuitas como extensiones de Google Chrome que te permiten añadir las URL de los sitios afines a tu interés y esto es importante porque facilita el acceso a más personas.Ahora que ya estamos un poco más en situación de en qué consisten los feeds RSS y todo lo que pueden aportar a nuestro blog de WordPress, te preguntarás:Pues muy sencillo, como mencionamos antes,y, si no lo has desactivado previamente, seguirá la siguiente estructura.De todos modos,. En primer lugar, accede a la home de tu página web desde un navegador con herramientas de desarrollador con un comando. Los más utilizados suelen ser Google Chrome (Ctrl + Shift + I), Mozilla Firefox (Ctrl + Shift + I) y Safari (Cmd + Option + I). También en todos ellos está la opción de "botón derecho > Inspeccionar"Ahora puedes usar el comando de búsqueda "Ctrl + F" en Windows o "Cmd + F" en MacOS y escribimos la palabra "feed". Automáticamente, te ubicará en la parte de la web donde se encuentra el enlace.. Al acceder a través del navegador a dicha URL, pueden ocurrir dos cosas. Si no tienes ninguna extensión de RSS, verás simplemente el archivo XML sin formato.De lo contrario verás el feed RSS con una apariencia más amigable.Ten en cuenta que nuestro. Normalmente, las URL siguen estas estructuras:Como decíamos, WordPress genera un feed RSS de forma automática., a través del editor del sitio, con widgets o con plugins, los cuales, como veremos más adelante, amplían el nivel de personalización.Para proceder es muy simple: accedemos a la barra de herramientas de WordPress en "Apariencia > Patrones"Ahora en la esquina superior derecha hacemos clic en "Añadir nuevo patrón >Añadir nuevo patrón"Nos pedirá un nombre, podemos escribir "RSS" para identificarlo en un futuro, pero queda a tu elección.Se nos abrirá el editor de Gutenberg y tendremos que insertar un nuevo bloque en la esquina superior izquierda en el símbolo "+". En el buscador escribimos "RSS" y hacemos clic sobre él.Para finalizar, solo debemos escribir nuestra URL como aparece en el ejemplo y hacer clic en "Aplicar"Puedes hacer los ajustes que consideres para añadir autor, extracto, fecha y el número de entradas. Incluso puedes añadir clases CSS Para usar widgets, nos seleccionamos también en la barra de herramientas "Apariencia > Widgets"Es necesario escoger la ubicación del widget, en este ejemplo, hemos marcado "Pie de página"A partir de aquí los pasos son iguales a cómo ocurría con los patrones, simplemente escogemos "RSS" y escribimos nuestra URLPor último, hay una tercera opción, la más completa. Eso sí, requiere el uso de plugins. Estos plugins nos permitirán, entre otras cosas, personalizar el feed RSS, agregar publicidad, definir la frecuencia de actualización del feed e incluso mostrar contenidos relacionados propios o de terceros. A continuación vemosEste fantástico plugin, aunque básico en su versión gratuita, está disponible en el repositorio de WordPress. Cuenta con más de 50.000 instalaciones activas y casi cinco estrellas de valoración.Cómo ves,. URL, límite de tiempo de actualización del feed, qué información mostrar, etc.Las diferentes versiones Pro ofrecen características premium como añadir contenido personalizado, importar taxonomías, incluir imágenes, soporte y más RSS Aggregator by Feedzy es muy similar, tiene aproximadamente el mismo número de instalaciones que WP RSS Aggregator y también está muy bien valorado. Nada más activarlo, tienes un asistente de instalación.Para mí,, que en mi opinión es el mejor maquetador visual para WordPress.Su versión de pago tiene muchas ventajas hasta, dándote mucha más visibilidad sin ningún esfuerzo.A diferencia de los plugins mencionados anteriormente, Seriously Simple Podcasting está más enfocado a la generación automática de feed RSSDesde su interfaz podremos gestionar toda la dinámica de creación de un pódcast, la administración y publicación de los episodios, incluirlos como contenido de blog, y por supuesto los detalles y configuración del feed RSS.Si bien. Es decir, no nos encontraremos ninguna opción en el dashboard para ello. Sin embargo, hay dos alternativas bastante sencillas que te explico a continuación.Este método requiere algo más de conocimientos y, aunque no es difícil, es necesario el uso de código.Seleccionamos "Apariencia > Editor de archivos de temas" en la barra lateral de herramientas de WordPress.Luego marcamos "Funciones del tema (fuctions.php)"Ahora solo queda incluir al final del documento este código y guardar. Con eso habrás deshabilitado el feed RSS de tu WordPress.Si no te sientes seguro con el código, esta es la forma más fácil. Un simple plugin como " Disable Feeds WP " te ayudará.Tras instalarlo, te aparecerá un nuevo ajuste en el apartado de "Lectura" en el queComo has podido leer en este post,. Podríamos decir que son todo ventajas porque también es fácil de implementar. Te invito a personalizarlo para sacarle el máximo partido y. Eso sí, todo esto no valdrá de nada si no publicas contenido. Como siempre, si tienes alguna duda, nos vemos en los comentarios.