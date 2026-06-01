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Montar la web es fácil, pero hay una parte que a casi todo el mundo le da una pereza tremenda, pero que es innegociable: el “papeleo” digital. Sí, mucho nos tememos que hay que trabajar los textos legales web. Al menos, si quieres evitar sanciones.

Si tienes un negocio en España, no importa si eres un autónomo con un blog de marca personal o una pyme con una tienda online, ya que la ley no hace distinciones. Y dado que hasta el 60 % de las webs en nuestro país incumple alguna normativa de protección de datos sin saberlo, hay más de uno que está jugando con fuego. Un despiste en tu política de privacidad o no tener un aviso legal claro puede traducirse en una receta de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) que te amargue el año.

Así que con esta guía vamos a bajar a tierra toda esa jerga jurídica. Queremos que entiendas qué documentos necesitas “sí o sí”, por qué no te sirve copiar y pegar lo que tiene tu competencia y cómo poner tu sitio en regla para estar tranquilo.

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Qué son los textos legales de una página web y por qué son obligatorios

Los textos legales son, básicamente, el contrato que firmas con cualquier persona que entra en tu web. En ellos explicas quién eres, qué haces con los datos de quienes te visitan, la información clave para el usuario y qué reglas rigen el uso de tu sitio.

No están ahí por capricho del desarrollador de turno, sino porque existen leyes y normativas muy estrictas que buscan proteger al usuario frente al mal uso de su información personal o ante posibles fraudes online. Específicamente en España, si tu web tiene algún fin económico (aunque sea solo poner un banner de publicidad o un formulario para captar emails), estás obligado a identificarte y a cumplir con la normativa. No, no hay excepciones.

Qué leyes exigen textos legales en España: RGPD, LOPDGDD y LSSI explicadas fácil

Para no volverte loco con las siglas, quédate con estas tres que son las que mandan en tu footer:

RGPD ( Reglamento General de Protección de Datos ): es la norma europea. Exige transparencia en los datos personales. Vamos, que toca explicar en detalle cuáles recoges, para qué se usan, dónde los guardas, etc.

es la norma europea. Exige transparencia en los datos personales. Vamos, que toca explicar en detalle cuáles recoges, para qué se usan, dónde los guardas, etc. LOPDGDD ( Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales ): es la versión “made in Spain” del reglamento anterior. Viene a decir lo mismo, pero con matices específicos para nuestro país.

es la versión “made in Spain” del reglamento anterior. Viene a decir lo mismo, pero con matices específicos para nuestro país. LSSI-CE (Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico): esta es la que regula “el negocio”. Es la que te obliga a decir quién eres (tu CIF, dirección, nombre y otros datos) si vendes algo o ganas dinero con la web.

Insistimos en la idea central: no son cuestiones optativas que podamos implementar si nos apetece. La normativa es extensa y las sanciones, muy reales. No es para meterte miedo, pero sí para que tengas en cuenta que los textos legales de tu web son algo serio.

Qué pasa si tu web no tiene textos legales: sanciones reales de la AEPD

Aquí es donde la cosa podría ponerse fea.

La AEPD no solo persigue a las grandes tecnológicas, sino que también pone el ojo en webs pequeñas si reciben una denuncia o si detectan incumplimientos flagrantes. Vale, no van a mirar web por web, pero sí hay inspecciones fundamentadas.

Ejemplos de multas y expedientes sancionadores en España

Las multas pueden ir desde los 600 euros por faltas leves (como no tener el enlace al aviso legal a la vista) hasta miles de euros si recoges datos personales sin consentimiento o si tu política de privacidad es inexistente. Hemos visto sanciones a pequeños comercios por no informar correctamente sobre el uso de las cookies o por enviar newsletters sin tener la casilla de aceptación clara.

Más allá de la multa: daño reputacional y reclamaciones de usuarios

Aparte del bolsillo, está tu imagen. Si un cliente entra en tu web para comprar y no encuentra quién está detrás ni cómo vas a tratar sus datos, lo normal es que desconfíe si llega a mirarlo. Los textos legales para tu web son otra forma más de decir que eres un profesional solvente.

Documentos legales obligatorios para una página web en España

Dependiendo de lo que haga tu web, necesitarás unos u otros, pero hay un trío que es prácticamente universal.

Qué es el aviso legal de una web y qué información debe incluir

Este es el más conocido, y mucha gente se pregunta lo de: ¿es obligatorio tener aviso legal en una web?

Si tu web tiene carácter comercial o profesional, la respuesta es un “sí” rotundo. El aviso legal es donde dices quién eres, por lo que no es opcional. Tampoco vale si tratas de ocultarte con datos difusos o directamente falsos.

Datos obligatorios del aviso legal según la LSSI-CE

Para cumplir la ley, debes incluir:

Nombre completo del titular o denominación social de la empresa.

NIF o CIF.

Dirección física (no vale un apartado de correos).

Datos de inscripción en el Registro Mercantil (si eres empresa).

(si eres empresa). Un email de contacto directo.

Volvemos a dejar claro que no puedes alegar que pusiste datos antiguos o un despiste si te sancionan. Es tu obligación poner todo bien y tenerlo al día. Está todo pensado.

Política de privacidad web obligatoria: qué es y cómo redactarla

La política de privacidad web obligatoria es el documento donde explicas qué vas a hacer con el nombre y el email que te dejan en el formulario de contacto o al suscribirse a tu blog. Que sea menos importante en apariencia no hace que las sanciones duelan menos si llegan por faltar esto.

Qué información debe incluir la política de privacidad según el RGPD

Debe ser clara y fácil de leer (nada de textos infumables de 50 páginas). Tienes que detallar:

Responsable: quién guarda los datos.

quién guarda los datos. Finalidad: para qué los usas (¿para enviar publicidad?, ¿para responder dudas?).

para qué los usas (¿para enviar publicidad?, ¿para responder dudas?). Legitimación: por qué tienes derecho a usarlos (normalmente, porque el usuario te ha dado su consentimiento).

por qué tienes derecho a usarlos (normalmente, porque el usuario te ha dado su consentimiento). Destinatarios: si vas a ceder esos datos a terceros (por ejemplo, a tu plataforma de email marketing ).

si vas a ceder esos datos a terceros (por ejemplo, a tu plataforma de ). Derechos: cómo puede el usuario pedirte que borres sus datos o los modifique.

Un detalle técnico vital: el RGPD exige que los datos se guarden en servidores seguros.

Política de cookies: cuándo es obligatoria y qué debe decir

Si tu web usa Google Analytics, píxeles de Meta o incluso algunos plugins de WordPress, estás usando cookies.

Y si usas cookies, necesitas una política y un banner de aceptación. Vale, no queda súper bonito, pero es que no es opcional.

Tipos de cookies y cuáles requieren consentimiento explícito

Aquí vamos a ver dos tipos de cookies:

Técnicas: Son las básicas para que la web funcione (por ejemplo, para mantener el carrito de la compra). Estas no necesitan consentimiento.

Son las básicas para que la web funcione (por ejemplo, para mantener el carrito de la compra). Estas no necesitan consentimiento. Analíticas y de publicidad: las que rastrean qué hace el usuario. Estas SÍ requieren que el usuario haga clic en “Aceptar” antes de que se activen.

Ojo con esto porque la confusión se castiga. Ante la duda, mejor todo con consentimiento que olvidarte de las que deben tenerlo.

Condiciones de uso de una página web: qué son y cuándo incluirlas

A menudo se confunden con el aviso legal, pero las condiciones de uso página web regulan el comportamiento del usuario dentro del sitio: qué está prohibido hacer, propiedad intelectual de tus contenidos, etc.

Son muy recomendables si permites comentarios o si tienes una comunidad donde los usuarios suben contenido.

Qué textos legales necesitas según el tipo de web que tienes

No es lo mismo un blog donde escribes sobre tus viajes que una tienda donde vendes zapatos. Cada modelo de negocio tiene sus propios requisitos legales para tener una web en España.

A continuación, vamos a repasar los más comunes, para que veas tu caso.

Textos legales para tienda online: los obligatorios según la LSSI y normativa de consumidores

Si vendes productos o servicios, el nivel de exigencia sube. Aquí no basta con los tres básicos, ya que entran en juego los derechos del consumidor. Así que vas a tener que incluir algo más de documentación.

Condiciones generales de venta y política de devoluciones

Es el contrato de compraventa. Debes dejar clarísimo el precio (con IVA), los gastos de envío, los plazos de entrega y, sobre todo, el derecho de desistimiento (los 14 días que tiene el cliente para devolver el producto sin dar explicaciones).

Si no informas correctamente del derecho de desistimiento, la ley puede ampliar ese plazo hasta los 12 meses. Un desastre para tu empresa.

Información precontractual obligatoria en el proceso de compra

Antes de que el cliente le dé al botón de “Pagar”, debe haber aceptado expresamente tus condiciones de venta. Además, debes enviarle un email de confirmación con todo el detalle de la compra inmediatamente después.

Si tu web no vende nada directamente, pero tienes un apartado de “Contacto” o permites comentarios, ya estás tratando datos personales. Por lo tanto, necesitas aviso legal y política de privacidad.

En el formulario es obligatorio incluir una casilla de aceptación (el famoso checkbox) que NO esté marcada por defecto, para que sea el usuario quien confirme que ha leído y acepta tu política.

Textos legales para una web con newsletter o captación de leads

La LOPDGDD es muy clara: si vas a usar el email de alguien para enviarle promociones, no basta con la política de privacidad genérica. Debes informar específicamente de que vas a enviarle comunicaciones comerciales.

Lo ideal es usar un sistema de “doble opt-in” (confirmación por email) para tener una prueba inequívoca de que ese usuario realmente quería estar en tu lista.

Textos legales para un SaaS o servicio de suscripción online

En un modelo de software como servicio (SaaS), las condiciones de uso página web se convierten en “Términos del Servicio”.

Aquí debes regular temas complejos como los niveles de servicio (SLA), qué pasa si hay una caída del sistema, la propiedad de los datos que el usuario sube a tu plataforma y las condiciones de cancelación de la suscripción. Debe estar todo para cumplir la ley. De nuevo, los textos legales deben ser accesibles y claros.

Textos legales para webs de profesionales autónomos y freelancers

Como profesional liberal, tu aviso legal debe incluir, además de tus datos fiscales, tu número de colegiado (si tu profesión está colegiada, como abogados o médicos) y el título académico oficial. Esto no es solo por ley, sino que aporta una capa de confianza brutal a quien esté pensando en contratarte. Además, Google también podría verlo, por lo que es un punto a tu favor para SEO por autoridad y confianza.

Cómo obtener textos legales para tu web: generadores, plantillas y abogados

Ahora que ya sabes qué necesitas, la pregunta es: ¿de dónde saco los papeles?

Tienes tres vías principales, dependiendo de tu presupuesto y de lo complejo que sea tu negocio.

Generadores de textos legales gratis para páginas web: ventajas y limitaciones

Existen herramientas online que te permiten crear textos legales web gratis rellenando un formulario, como por ejemplo hacer los textos legales con IA o generarlos por ahí.

Ventajas: es rápido y no cuesta un euro.

es rápido y no cuesta un euro. Limitaciones: Son textos genéricos. Muchas veces no están actualizados a la última versión de la ley española o no cubren las particularidades de tu negocio (por ejemplo, si vendes productos con garantías especiales).

Es un primer paso y, sin duda, es mejor que nada. Pero ten en cuenta que si luego te sancionan por hacer los textos con inteligencia artificial, no va a venir después el CEO de la empresa de IA a pagarte la multa o asumir responsabilidades. Por tanto, lo aconsejamos solo como punto de partida hasta que puedas permitirte unos mejores.

Plantillas de aviso legal y política de privacidad: cuándo son suficientes

Las plantillas son documentos “base” que tú mismo rellenas. Son útiles si tienes unos conocimientos mínimos de lo que estás haciendo.

Pero ojo: copiar la política de privacidad de otra web (especialmente de tu competencia) es una de las peores ideas que puedes tener. No solo por el SEO (contenido duplicado si lo calcas tal cual), sino porque podrías estar aceptando obligaciones legales que no te corresponden o mencionando herramientas que tú ni siquiera usas. Si te pillan, es un follón. No lo hagas.

Cuándo contratar a un abogado especializado en protección de datos

Si tienes una tienda online con mucha facturación, manejas datos sensibles (salud, religión, orientación sexual), has creado un marketplace complejo, un SaaS o, sencillamente, puedes pagar lo que cuesta, no te la juegues.

El coste de un abogado especializado es una inversión pequeñita comparado con la multa que te puede caer si algo sale mal. Un profesional redactará tus textos a medida y te dará la tranquilidad de que tu negocio es 100 % legal. Vale la pena, pues por entre 150 y 450 euros puedes tener los textos legales web de la mayoría de casos.

Cómo implementar los textos legales en tu web paso a paso

De nada sirve tener los mejores textos del mundo si Google no los encuentra o si el usuario no puede acceder a ellos fácilmente.

Partiendo de esa base de que deben ser accesibles para el usuario, te damos el paso a paso para implementarlos: