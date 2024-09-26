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El plugin de cookies más adecuado depende de tu web: sin AdSense ni retargeting, Complianz gratuito basta; con AdSense, hace falta Complianz premium o el banner de Google, que registra el consentimiento en IAB Europe. Además, el banner debe incluir texto informativo con enlace a la política de cookies y botones de aceptar, rechazar y configurar.

Con la reciente finalización del plazo para adaptar nuestros banners de cookies a la nueva Guía de la AEPD, hemos visto que las opciones de la mayoría de avisos de aceptación o rechazo de cookies cambiaban.

Ante todos estos cambios, es normal tener dudas sobre cómo poner un banner de cookies correcto en WordPress. En el post de hoy trataré de despejar todas tus dudas, a la vez que te explico cuáles son para mí las mejores opciones de plugin de cookies en WordPress.

Índice del artículo















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¿Qué plugin de cookies cumple la ley?

Pues, como en tantas otras cosas, depende.

¿Y de qué depende? Pues de 3 factores, principalmente:

Plugin de cookies para webs sin AdSense ni retargeting de Google Ads configurado

Si el caso es una web que no monetiza con anuncios, ni tampoco recoge datos especiales del usuario para luego ofrecerle anuncios dirigidos, entonces la solución es muy simple: el plugin Complianz – GDPR/CCPA Cookie Consent, desarrollado por Really Simple Plugins.

Este es un plugin gratuito y sencillo de configurar. Más adelante te cuento qué apartados debemos mostrar en el banner de cookies para que este cumpla la ley.

Banner de cookies para webs con AdSense

Si utilizas AdSense en tu web no llega con lo anterior, sino que deberá haber un organismo intermediario que registre el consentimiento. En concreto, se trata de un organismo de la Unión Europea llamado IAB Europe.

Se puede utilizar el mismo plugin, Complianz, pero solo en su versión premium… que no es para todos los bolsillos.

La opción que nos ofrece el propio Google AdSense te sirve, cumple correctamente la ley y se encarga de registrar el consentimiento en el mencionado organismo europeo.

Plugin de cookies para webs con retargeting de Google Ads

En el caso de que emplees el retargeting de Google Ads para realizar campañas de anuncios dirigidos a estas audiencias, el consentimiento debe cumplir con el “Consent Mode V2”.

Implementar el cumplimiento de esta normativa es complicado…

¡Pero estamos de suerte!

La normativa entra en vigor en marzo de 2024 y el mismo plugin de cookies para WordPress que mencioné arriba asegura que será capaz de cumplir con este punto antes de que llegue la fecha indicada.

Vamos, que en principio no te tienes que preocupar si usas este plugin, Complianz.

Cómo configurar el banner de cookies para que cumpla con la ley

El plugin Complianz para el consentimiento tiene muchas opciones y seguro que te estás preguntando qué debes poner para poder cumplir correctamente con la política de cookies vigente.

¿Qué debemos mostrar en el aviso de cookies?

Este es el ejemplo de aviso de cookies que nos indica la nueva guía de la AEPD:

Lo importante aquí son 4 cosas:

El texto : Debe indicar si se usan cookies propias y de terceros (si es el caso, que suele serlo). Debe indicar también la finalidad. Y, por último, debe tener un enlace directo a la política de cookies.

: Debe indicar si se usan cookies propias y de terceros (si es el caso, que suele serlo). Debe indicar también la finalidad. Y, por último, debe tener un enlace directo a la política de cookies. Botón de rechazar cookies : Puede estar en un color más claro que los demás, pero debe tener suficiente contraste, estar al mismo nivel que el botón de aceptar y que al clicarlo rechacemos todas las cookies salvo las técnicas.

: Puede estar en un color más claro que los demás, pero debe tener suficiente contraste, estar al mismo nivel que el botón de aceptar y que al clicarlo rechacemos todas las cookies salvo las técnicas. Botón de configurar : Debe permitir configurar la aceptación por separado de los distintos tipos de cookies, como las de análisis o las de publicidad.

: Debe permitir configurar la aceptación por separado de los distintos tipos de cookies, como las de análisis o las de publicidad. Botón de aceptar, claro.

¿Cómo se configura esto en Complianz?

Este plugin tiene un asistente muy sencillo para configurar tanto el tratamiento de las cookies como la documentación y el diseño del banner.

Aunque el asistente de configuración es sencillo, a veces surgen dudas, intentaré responder a todas ellas:

Documentos

Los únicos documentos obligatorios que hay que configurar son el de política de cookies y la declaración de privacidad.

Al marcar la política de cookies generada por Complianz, lo que habilitas es poder usar su bloque o shortcode para mostrar todo el texto de la política de cookies cumpliendo con la ley. Luego veremos cómo se usa.

Y en "declaración de privacidad" debemos poner el enlace a la página de privacidad, ya que Complianz usará este enlace para la política y el banner, si así lo deseas.

Seguridad y consentimiento

Aquí solo una cosilla. Si quieres que efectivamente el plugin funcione, restringiendo las cookies a aquellos usuarios que así lo marquen, debes marcar esta opción:

Estadísticas

Marca aquí la tecnología que uses para medir el comportamiento de tus usuarios en la web. Abajo, deberías cumplir y marcar con las tres opciones que te da:

En Estadísticas > Configuración, si implementas Tag Manager o la herramienta de medición con algún otro plugin o a código, marca no. Si quieres que lo haga Complianz, puedes hacerlo aquí.

Servicios

En esta sección debemos marcar todas aquellas aplicaciones que puedan estar instalando cookies en nuestro sitio.

Importante:

Google Fonts: Si no las alojas en tu hosting, no cumples con la ley de cookies. Si eliges "no", Complianz te las bloquea y no funcionarán; WordPress, por defecto, usará una de las que tienes instaladas en tu web.

Cookies para publicidad: En este caso, deberás pagar el plugin premium o usar una alternativa, como el banner de Google.

Crear documento

Aquí podremos obtener el shortcode o crear directamente la página:

Si presionamos en "Crear las páginas que faltan" se nos creará una página nueva en nuestro WordPress con el shortcode ya dentro.

Yo prefiero la opción de crearla manualmente y meter el shortcode, que se obtiene clicando en las llaves [ ] que están a la derecha de la caja de texto.

Configuración del banner de cookies

Cuando terminamos con lo anterior, nos podemos ir directamente a esta configuración, que es muy sencilla e intuitiva. Repasemos los puntos conflictivos:

En este apartado debemos poner una de las dos opciones que permiten ver o guardar preferencias, porque de lo contrario no cumplimos con la ley.

En esta opción importante activar el botón de denegación, también obligatorio según la ley.

Añadir un enlace a la política de cookies es obligatorio. Podemos ponerlo nosotros en el texto que se muestra o podemos activarlo en el botón inferior que permite el plugin.

Y por último, al final de todo, debemos activar al menos Estadísticas y Marketing, ya que es obligatorio dar la opción a no aceptarlas ya en el propio banner.

Conclusión: Usar Complianz como plugin de cookies en WordPress

La conclusión es que, si no muestras anuncios ni recoges datos de tus visitantes para mostrárselos tú más adelante, el plugin gratuito para WordPress Complianz es la mejor opción a día de hoy, al menos para mí.