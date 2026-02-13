Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

No será la primera vez que lees sobre email marketing. Viene el tema de muy lejos. ¿Por qué? Porque es una estrategia de marketing digital muy rentable. Al menos, si la usas bien.

Pese a ello, nos genera muchas dudas. Emprendedores y pequeños negocios se preguntan si el email marketing realmente funciona. O si va a sumarse a ese spam que nadie lee, enfadando al cliente final.

Así que si quieres saber qué es el email marketing y lo mucho que aporta si lo implementas bien, esto te interesa. Porque vamos a darte una explicación muy muy práctica y sin tecnicismos, para que sepas si los correos van bien en tu caso. Y, sobre todo, cómo empezar evitando errores típicos.

Qué es el email marketing y cómo funciona: definición y mecánica básica

Email marketing hace referencia a una estrategia mítica en marketing digital. Supone mandar correos electrónicos a gente que te ha dado permiso para ello. Aprovechamos para sacarle partido con información o, claro, ventas.

Así que un punto muy interesante por el que empezar a tirar del hilo es entender que supone un canal directo de comunicación con tu cliente. O con potenciales clientes.

Somos conscientes de que si buscas qué es el email marketing probablemente quieras que te digamos:

Si funciona de verdad.

Es legal usarlo.

Y si es complicado de implementar.

La respuesta corta es: sí funciona. Por supuesto que es legal si se hace bien y no, no necesitas conocimientos técnicos avanzados para empezar. Te lo demostramos si sigues leyendo.

Email marketing vs spam: qué los diferencia y por qué importa

Uno de los mayores miedos es pensar que el email marketing es sinónimo de spam. No lo es. Porque la diferencia clave está en el consentimiento.

Esta es una cuestión central antes de hacer tu campaña porque la diferencia es capital:

Hacer email marketing implica que el usuario se ha suscrito de forma consciente y voluntaria .

implica que el usuario se ha suscrito de forma . Sin embargo, mandar spam supone enviar mensajes a gente que ni ha pedido el correo ni quiere recibirlo.

Esta diferencia no solo es una cuestión de marca, sino que tiene un contexto legal. Seguro que te suena el RGPD y la LOPD-GDD. Son dos normas que exigen que el usuario te dé el consentimiento explícito, inequívoco, para que le mandes mensajes comerciales. Así que como te saltes esto, no solo te arriesgas a la sanción. Ten en cuenta que tu proveedor de correo también podría penalizar el spam, terminando con tus preciosos mails en la carpeta de bloqueados. Así que no te la juegues con esto y pide permiso, siempre.



Cómo funciona el email marketing paso a paso

Aunque por detrás hay tecnología, el funcionamiento del email marketing es más sencillo de lo que parece:

Captas el email de un usuario: normalmente mediante un formulario de suscripción o un lead magnet (por ejemplo, un descuento o un recurso gratuito). El usuario confirma su suscripción: en muchos casos se utiliza el double opt-in, donde el usuario confirma su email haciendo clic en un enlace. Así no hay duda legal. Tu herramienta de email marketing gestiona la lista: como veremos, plataformas como Mailchimp, MailerLite, Brevo o Acumbamail almacenan los contactos y permiten segmentarlos. Creas y envías campañas: pueden ser newsletters, promociones, emails automáticos o correos transaccionales. Analizas los resultados: mides métricas como tasa de apertura o conversiones para mejorar futuras campañas.

Este proceso puede automatizarse casi por completo, incluso en negocios pequeños. Así que, como funciona bien, ¡te aconsejamos que copies el sistema!

El papel de la infraestructura técnica en el éxito de tus envíos

Aquí aparece un factor que muchos artículos ignoran, pero que marca la diferencia entre que tus emails lleguen… o no. Piensa que cada vez que envías un correo, los servidores de destino analizan:

Quién envía el email.

Desde qué dominio.

Si ese dominio es fiable.

Para ello existen mecanismos como SPF, DKIM y DMARC, que validan que tus correos son legítimos. Si esta parte técnica no está bien configurada, da igual lo bueno que sea tu contenido: tus emails podrían acabar en la carpeta de spam.

Más adelante entraremos en detalle, pero quédate con esta idea: el email marketing no es solo escribir emails. Eso es el primer paso. Pero luego hay que tener detrás buena infraestructura y reputación de dominio. Para eso, nada mejor que nuestras soluciones de hosting con email integrado.

¿Para qué sirve el email marketing en tu negocio?

Entender para qué sirve el email marketing es clave para valorar si encaja en tu estrategia. Porque no podemos asumir que es algo que debas hacer “porque toca”.

Comunicación directa con tus clientes

El email es uno de los pocos canales digitales donde no dependes de algoritmos. Piensa que en redes sociales:

Publicas algo.

Solo una pequeña parte de tus seguidores lo ve. Y eso si hay suerte.

Mientras, en email marketing:

El mensaje llega directamente a la bandeja de entrada del usuario.

Eso convierte al email en un canal ideal para:

Anuncios importantes.

Novedades.

Contenido exclusivo.

Recordatorios.

Pero también te servirá para otras funciones.

Generación de ventas y conversiones

El email marketing no solo informa, vende. Y no poco. Pensemos en ejemplos reales de uso:

Lanzar una oferta limitada.

Presentar un nuevo producto.

Ofrecer un descuento exclusivo a suscriptores.

Reactivar clientes inactivos.

Muchos negocios ven que el email es el canal con mejor ROI porque se dirige a personas que ya conocen la marca. Gente que quiere recibir ese mensaje u oferta, porque ya te han dicho que les interesa.

Fidelización y retención de clientes

Conseguir un cliente nuevo suele ser más caro que mantener uno existente. En ese sentido, el email marketing te permite:

Mantener el contacto después de la compra.

Ofrecer contenido útil.

Reforzar la relación con la marca.

Una newsletter bien trabajada convierte a esos compradores ocasionales en clientes recurrentes. Y eso es muy interesante para tu negocio, porque a largo plazo supone un ingreso recurrente muy muy potente.

Recuperación de carritos abandonados (tiendas online)

Si tienes un ecommerce con WooCommerce o PrestaShop, el email marketing es casi obligatorio. Ahí, uno de los usos más rentables es la recuperación de carritos abandonados:

El usuario añade productos.

No finaliza la compra.

Recibe un email recordatorio automático.

Este tipo de emails suelen tener tasas de conversión muy altas porque el interés ya existe. La persona “ya quería eso”, pero muchas veces surgió algo en el proceso de compra. Se pueden recuperar ventas por ahí.

Por qué es importante el email marketing: ventajas frente a otros canales

El email marketing sigue siendo uno de los pocos canales digitales donde tú controlas el mensaje y el momento del envío. Además, sabes a quién se lo mandas, pues hay una relación previa.

Frente a plataformas externas como redes sociales o anuncios de pago, el correo electrónico ofrece una comunicación directa. Además, como es medible y escalable, no dependes de algoritmos cambiantes ni costes crecientes por impacto.

ROI superior frente a redes sociales

Una de las razones por las que sigue creciendo el email marketing es su rentabilidad. Y es que el email marketing ofrece un retorno de inversión (ROI) muy superior a otros canales digitales, especialmente para pequeños negocios.

No necesitas grandes presupuestos en publicidad. Una lista bien construida puede generar ventas de forma recurrente. Es cierto que lleva tiempo y eso supone un coste, pero no tiene nada que ver con otros canales.

En redes sociales, la plataforma no es tuya. Tu cuenta puede:

Perder alcance.

Ser suspendida.

Cambiar el algoritmo y que pierdas visibilidad.

Con el email marketing:

La lista es tuya.

El canal no depende de terceros.

Puedes cambiar de herramienta sin perder contactos.

Este control es una de las grandes ventajas estratégicas. Si piensas en tu negocio, está claro que ese control te aporta seguridad.

Segmentación y personalización avanzada

No todos tus suscriptores son iguales. El email marketing te permite:

Enviar mensajes distintos según intereses

Segmentar por comportamiento (clics, compras, visitas, carritos abandonados, etc.)

Personalizar el contenido con nombre, productos vistos, etc.

Esto hace que los emails sean más relevantes y menos intrusivos. No es spam, porque es algo que tu cliente ya te ha solicitado.

Automatización y escalabilidad sin aumentar costes

Una vez configuradas, las campañas automáticas trabajan por ti. Ejemplos de esto son:

Emails de bienvenida.

Secuencias de nurturing.

Recordatorios.

Seguimientos post-compra.

Puedes escalar tu comunicación sin multiplicar el esfuerzo. Sí es cierto que tendrás que invertir tu tiempo en preparar todos los correos. Pero una vez hecho, incrementan la satisfacción de tu cliente porque mejoran tu comunicación con él.

Medición precisa de resultados

A diferencia de otros canales, el email marketing es totalmente medible:

Tasa de apertura.

CTR .

. Tasa de rebote.

Conversiones.

ROI.

Además, puedes conectar tus campañas con Google Analytics usando parámetros UTM. Por tanto, te aporta enorme información útil para tu empresa.

Tipos de campañas de email marketing que puedes implementar

No todas las campañas de email marketing persiguen el mismo objetivo ni se envían en el mismo momento del funnel.

Entender los distintos tipos de campañas te permitirá vender más y automatizar procesos, enviando el mensaje adecuado a cada usuario según su relación con tu marca. Mejorar esa comunicación es mimar a tu cliente. Recuérdalo. Podrás enviar diferentes tipos de correos en tus campañas.

Emails transaccionales

Son correos automáticos que el usuario espera:

Confirmación de compra.

Facturas.

Restablecimiento de contraseña.

Seguimiento de pedidos.

Aunque no son promocionales, influyen mucho en la percepción de marca. Si compro y “no me llega nada”, ¿qué sensación me queda? Pues eso.

Newsletters y boletines informativos

La newsletter es uno de los formatos más comunes. Sirven para:

Compartir contenido.

Mantener el contacto.

Reforzar autoridad.

Preparar futuras ventas.

La clave está en aportar valor. No te centres tanto en vender, sino que si aportas valor mientras ofreces tu servicio, generarás resultados.

Campañas promocionales y ofertas

Emails diseñados para generar ventas directas:

Descuentos.

Lanzamientos.

Promociones limitadas.

Funcionan especialmente bien si la lista está segmentada. Así que aquí sí que puedes ir un poco más agresivo.

Emails de bienvenida y onboarding

Son los primeros correos que recibe un suscriptor tras registrarse y marcan el inicio de vuestra relación. Sirven para presentar tu marca, explicar qué puede esperar el usuario de tus emails, guiarle en sus primeros pasos, aumentar la confianza o la tasa de apertura desde el principio del proceso.

Secuencias automatizadas de nurturing

Estas secuencias están diseñadas para acompañar al usuario a lo largo del tiempo, sin presión comercial directa. A través de contenidos de valor, ayudan a madurar al lead hasta que esté preparado para comprar, convirtiendo el email marketing en un canal de ventas constante y escalable.

Cómo hacer email marketing: guía paso a paso para principiantes

Ya has visto qué es el email marketing y para qué sirve. Ahora, claro, llega la parte más importante: cómo ponerlo en marcha sin experiencia previa ni grandes presupuestos.

1. Define tu objetivo y tu público objetivo

Antes de enviar un solo email, debes responder a una pregunta clave: ¿para qué quieres usar el email marketing?

Puede parecer una chorrada. Pero a menudo nos olvidamos de qué objetivo perseguimos. Te damos algunos habituales:

Vender productos o servicios.

Fidelizar clientes existentes.

Enviar una newsletter informativa.

Recuperar carritos abandonados.

Automatizar seguimientos.

Cada objetivo implica un tipo de email distinto y métricas específicas. También debes tener claro a quién escribes: clientes, leads, alumnos, suscriptores de un blog, etc. Esta personalización es poderosa.

2. Construye tu lista de suscriptores de forma legal

El activo más valioso del email marketing es la lista de suscriptores.

Y debe construirse siempre de forma legal. Para ello, te damos las buenas prácticas:

Formularios de suscripción claros.

Consentimiento explícito.

Uso de double opt-in siempre que sea posible.

Explicar qué tipo de emails se enviarán.

Nunca compres bases de datos. Primero, porque es ilegal. Segundo, porque destruye la reputación de tu dominio y hace que tus correos vayan a spam. En su lugar, utiliza herramientas para captar mails, como son:

Formularios embebidos.

Landing pages .

. Pop-ups .

. Exit intent.

Lead magnets.

3. Elige tu herramienta de email marketing

Aquí aparece uno de los mayores bloqueos: “¿qué herramienta elijo para no equivocarme?” Nos obsesionamos con acertar a la primera, cuando no es una decisión irreversible. Lo importante es empezar.

Te damos algunas opciones habituales, porque sí es importante que optes por un sistema seguro, que te ofrezca garantías:

Todas estas opciones te permiten:

Crear campañas.

Automatizar envíos.

Gestionar listas.

Seguir métricas.

Más adelante veremos una comparativa práctica. Pero si tienes dudas por temas de compatibilidad con tu web, contacta con nuestro equipo para configurar lo que necesites.

4. Crea tu primera campaña y un asunto atractivo

El asunto es el 80 % del éxito de un email.

Si no se abre, el contenido da igual. Tenlo presente y sigue estos consejos básicos si estás empezando:

Sé claro, directo.

Evita mayúsculas y palabras spam.

Genera curiosidad, sin hacer clickbait.

Personaliza si es posible.

El contenido debe:

Ser fácil de leer.

Tener un objetivo claro.

Incluir un solo CTA (Call to Action).

Menos es más. Recuérdalo en tus campañas de email marketing.

5. Programa el envío y analiza resultados

Una vez enviada la campaña, llega la parte clave: medir. Algunas métricas básicas de email marketing:

Tasa de apertura (open rate).

CTR (Click Through Rate).

Tasa de rebote (bounce rate).

Conversiones.

Bajas de suscripción.

Analizar estos datos te permitirá mejorar con cada envío. Así que procura seguirlos desde el principio con la plataforma que escojas, porque es de enorme ayuda para hacer crecer tu lista de correo.

Herramientas de email marketing gratis y de pago: comparativa práctica

A continuación te damos opciones de email marketing gratis y de pago, además de una comparativa, para que escojas la que mejor encaje contigo.

Mejores opciones gratuitas para empezar

Si estás empezando, puedes usar herramientas gratuitas sin problema.

Opciones habituales:

MailerLite (planes gratuitos limitados)

Brevo

Mailrelay

Mautic (open source, requiere hosting)

Estas soluciones son ideales para:

Listas pequeñas.

Primeras campañas.

Aprender sin inversión inicial.

Veamos esto en esta comparativa de opciones gratis de email marketing:

Herramienta Ideal para... Ventaja principal ¿Es gratis? MailerLite Principiantes y blogs Interfaz muy intuitiva y limpia. Sí (hasta 1.000 contactos) Brevo Negocios con muchos envíos No cobra por contactos, sino por emails enviados. Sí (300 emails/día) Mailrelay Quienes buscan el mayor plan gratis Ofrece el límite de envíos gratuitos más alto. Sí (cuenta gratuita amplia) Acumbamail Empresas en España Soporte e interfaz 100 % en español. Sí (plan básico) Mautic Usuarios avanzados Control total (es Open Source), requiere hosting propio . 100 % gratis (auto-instalable)

Plataformas premium para escalar tu negocio

Cuando tu lista crece o necesitas automatización avanzada, las versiones de pago cobran sentido. Sus ventajas pasan por:

Mayor entregabilidad.

Automatizaciones complejas.

Segmentación avanzada.

Soporte prioritario.

La clave no es el precio, sino que se adapte a tu modelo de negocio. Así que si no es algo que necesites, no pagues por pagar.

Cómo elegir según el tamaño de tu lista y funcionalidades

Antes de lanzarte a la piscina, volvemos a hacernos las preguntas adecuadas para empezar en email marketing:

¿Cuántos contactos tengo ahora?

¿Cuántos espero tener en 6-12 meses?

¿Necesito automatizaciones?

¿Vendo online?

No pagues por funciones que no vas a usar… pero tampoco te quedes corto si planeas crecer. Elige con criterio, y listo.

Email marketing para WordPress y PrestaShop: integración con tu web

El email marketing no vive aislado. Funciona mejor cuando está integrado con tu web. Los casos habituales son:

Formularios conectados al CRM.

Landing pages de captación.

Automatización según comportamiento del usuario.

Seguimiento con Google Analytics y parámetros UTM.

Una web lenta o inestable afecta directamente a la conversión. Por eso, el hosting para correos es parte de la estrategia de email marketing. Si fallamos aquí, ya estamos empezando con mal pie.

Plugins de email marketing para WordPress

Si usas WordPress, tienes ventajas claras:

Integración directa con formularios.

Captación desde el propio sitio.

Automatización de leads.

Plugins habituales:

Integraciones nativas de MailerLite, Brevo o Mailchimp.

Formularios de suscripción.

Plugins de pop-ups.

Módulos de email marketing para PrestaShop

En tiendas online el email marketing es fundamental para:

Correos transaccionales.

Recuperación de carritos.

Postventa automatizada.

La mayoría de las plataformas te ofrecen módulos oficiales para PrestaShop. Úsalos y acertarás.

Configuración técnica esencial: SPF, DKIM y DMARC (clave para no ir a spam)

Este es un punto bastante importante, que a menudo se olvida al principio. Así que, sin entrar en tecnicismos, sí te damos algunas configuraciones que tener en cuenta para evitar ir a spam con tus campañas. La primera, claro, es tener un hosting de calidad con soporte en español. A partir de ahí, algunos conceptos que está bien que te suenen.

Qué es SPF (Sender Policy Framework)

SPF indica qué servidores están autorizados a enviar correos en nombre de tu dominio. Si no está configurado, los servidores receptores desconfían de tus emails.

Qué es DKIM (DomainKeys Identified Mail)

DKIM firma digitalmente tus correos para demostrar que no han sido modificados. Es una señal clara de legitimidad.

Qué es DMARC y por qué lo necesitas

DMARC combina SPF y DKIM y define qué hacer si falla la validación. Además, protege tu dominio contra suplantaciones. Todo esto se configura mediante registros TXT en el DNS.

Sin esta configuración:

Tus emails pueden ir a spam.

El dominio puede acabar en una blacklist.

Tu reputación de envío se deteriora.

Por eso es fundamental contar con correo profesional y soporte técnico que entienda entregabilidad. Si eres cliente de Raiola Networks, está cubierto porque estamos aquí cuando nos necesites.

Cumplimiento legal: RGPD y buenas prácticas para evitar problemas

Otro de los grandes miedos es cumplir con la legalidad vigente en tus campañas de email marketing. Así que vamos a simplificarlo al máximo.

Para hacer email marketing legal en España necesitas:

Consentimiento explícito.

Informar sobre el uso del email.

Posibilidad de baja sencilla.

Registro del consentimiento.

Revisa que tu configuración cumple con:

RGPD

LOPD-GDD

Double opt-in

Ten tu política de privacidad accesible

Si cumples estas normas básicas, no hay motivo de preocupación.

Errores comunes en email marketing y cómo evitarlos

Enviar sin consentimiento

Error grave. Puede acarrear sanciones y casi siempre daña tu dominio.

Frecuencia inadecuada

Ni bombardear ni desaparecer. La frecuencia ideal depende del tipo de negocio y del contenido.

Ignorar métricas

Enviar sin analizar es disparar a ciegas. No lo hagas.

No segmentar la lista

Enviar el mismo mensaje a todos reduce resultados, pero sí aumenta bajas.

Preguntas frecuentes sobre email marketing

¿Necesito una web para hacer email marketing?

No es obligatorio, pero sí muy recomendable para captar suscriptores y medir resultados.

¿Cuánto cuesta hacer email marketing?

Puedes empezar gratis. El coste crece según el tamaño de la lista y las funcionalidades.

¿Con qué frecuencia debo enviar emails?

No hay una regla fija. Lo importante es ser constante y aportar valor.

¿Es legal enviar emails comerciales en España?

Sí, siempre que exista consentimiento previo y se cumpla el RGPD.

¿Qué porcentaje de apertura es bueno?

Depende del sector, pero un 20-30 % suele considerarse correcto en listas bien trabajadas.

Conclusión: el email marketing sigue siendo una de las mejores inversiones digitales

Lejos de estar muerto, el email marketing es uno de los canales más rentables y controlables para cualquier proyecto. Por eso se usa muchísimo y está en plena vigencia.

Si se combina con:

Buena estrategia.

Contenido relevante.

Infraestructura técnica correcta.

Se convierte en un activo que genera resultados desde el primer envío y escala con tu proyecto. Así que anímate a desarrollar tu estrategia, eso sí, empezando por contar con el hosting adecuado para ello.