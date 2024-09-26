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El comando Tracert o Traceroute permite diagnosticar la ruta que siguen tus datos hasta un servidor, mostrando cada punto intermedio de la red y su latencia. Envía tres paquetes por salto y usa ICMP o UDP para detectar pérdidas. Se usa escribiendo «tracert dominio» en Windows o «traceroute dominio» en Linux y Mac.

Si tienes problemas de red y no eres capaz de encontrar dónde está el error, con el comando Tracert o Traceroute podrás diagnosticar más en detalle la ruta que sigue tu sistema hasta el punto de destino.

Tracert o Traceroute es un comando de red que se puede ejecutar tanto en sistemas operativos Windows como Mac o Linux y que sirve para rastrear los “hops” entre tu sistema y el destino final, diagnosticando dónde se encuentra el problema.

El diagnóstico que nos ofrece este comando puede ser difícil de entender. En este post te explicamos cómo se utiliza y cómo se interpreta.

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¿Qué es el comando Traceroute o Tracert?

Traceroute o Tracert son el mismo comando, con la única diferencia que Tracert es para Windows y Traceroute es para sistemas operativos Linux o Mac.

Quizás te suene o hayas utilizado con anterioridad el comando “ping”, que sirve para ver si existe conexión a un destino y cuánto tiempo tarda tu sistema en obtener una respuesta.

Pues Traceroute actúa de forma similar, con la diferencia de que este comando te ofrece más información de cada uno de los pasos intermedios para lograr descubrir dónde puede hallarse el problema.

¿Cómo funciona el comando Traceroute?

Al ejecutar este comando, tu sistema enviará tres paquetes de datos por la red. Estos paquetes actúan a modo de prospección, obteniendo información sobre cada hop, cada salto de elemento en la red.

Este comando mapeará cada hop y su tiempo de ida y retorno, llamado RTT (Round Trip Time).

Una vez mapeados los saltos, el comando utiliza el ICMP (Internet Control Message Protocol o Protocolo de control de mensajes por Internet) o el UDP, en el caso de Linux, para detectar la posible pérdida de paquetes, lo que te puede ayudar a localizar en qué punto de la red puede estar el problema.

Cómo ejecutar el comando Tracert o Traceroute

La forma exacta de ejecutarlo va a depender del sistema operativo. Explicamos a continuación cómo se hace para los principales sistemas operativos.

Ejecutar el comando Tracert en Windows

Para utilizar el comando tracert en Microsoft Windows habrá que escribir en el cmd. A continuación, detallamos todos los pasos que debes seguir:

Abre ejecutar presionando la tecla windows + R , escribe cmd y haz clic en Aceptar:

Se abrirá la ventana de comandos, donde debemos escribir tracert, el dominio y presionar enter . Si no introducimos el dominio, saldrán las distintas opciones de configuración que podemos utilizar:

-d: Ahorra saltos al no convertir las IP a sus nombres de servidor.

-h: Seguido de un número, serán los saltos máximos permitidos, que por defecto viene en 30.

-j: Lista de hosts permitidos, que funciona solo sobre una IP.

-w: Tiempo máximo que debe esperar para determinar que un punto no funciona, en milisegundos.

-R: Sigue también la ruta de retorno, se usa con IPv6.

-S: Seguido de la “Source address”, la dirección de origen en IPv6.

-4: Fuerza que solo se siga una ruta compuesta por IPv4.

-6: Fuerza que solo se siga una ruta compuesta por IPv6.

Para usos normales, podemos no hacer caso de estas opciones, poner el comando, el dominio y darle a enter.

Como puedes ver, el comando te muestra cada salto, el tiempo que tarda cada uno de los 3 paquetes en llegar y la IP o nombre de servidor + IP de cada punto de la red.

Cuando termina, imprime el texto de “Traza completa” para indicar que se ha llegado al destino.

En caso de error pueden salir 3 mensajes distintos, que saldrán en la columna de las IP o en los tiempos en caso del asterisco:

Asterisco en la columna de los tiempos: Significa que en este punto de red se han superado los tiempos y se ha abandonado el envío de ese paquete. Puede suceder en uno, en dos o en los tres tiempos.

Tiempo de espera agotado para esta solicitud: Si se agota el tiempo para los 3 paquetes, este mensaje saldrá a la derecha, indicando que se ha agotado el tiempo y ningún paquete ha sobrepasado ese punto de la red. En estos casos, el comando lo reintenta hasta que se alcanza el número máximo de saltos (30, por defecto).

Red de destino inalcanzable: Los paquetes han llegado a un punto que no existe o que tiene un error.

Ejecutar el comando Traceroute en Linux

En el sistema operativo Linux, el comando pasa a ser Traceroute y la forma en la que se muestra la información es distinta.

Para ejecutar el comando, escribiremos en la consola el comando traceroute seguido del dominio que queremos consultar:

A diferencia de Windows, Linux muestra primero la IP o nombre de servidor, seguido de la IP entre paréntesis y, por último, los milisegundos que tarda cada paquete en cada salto.

En el comando, tras el dominio, podemos añadir peticiones que ajustan la configuración del comando:

-I: Cambia de paquetes UDP a paquetes ICMP (que son los que usa Windows).

-n: Muestra los resultados sin el nombre del servidor, solo la IP.

-q: Seguido del número de paquetes, para enviar un número de paquetes distinto a 3.

-d: Activa depuración a nivel de socket.

-m: Seguido de un número para indicar el número máximo de saltos que, por defecto, es de 30.

-w: Seguido de un número que son los milisegundos de espera máxima.

-r: Evita el enrutamiento normal y envía los paquetes de una forma más directa.

-p: Seguido del puerto, para cambiar el puerto por defecto de la consulta.

-g: Seguido de una dirección IP, para enviar los paquetes indicando una IP de origen específica.

Para consultar más información sobre estas configuraciones, puedes usar el comando “man traceroute”.

Ejecutar el comando Traceroute en Mac

Si eres usuario de Mac, necesitarás utilizar la aplicación Terminal. Las especificaciones del comando son idénticas a las de Linux que vimos en el apartado anterior.

Por ejemplo, usando el comando anterior, obtendríamos el siguiente resultado en Mac:

Como puedes ver, las diferencias son mínimas.