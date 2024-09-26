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Google Trends es una herramienta gratuita de Google que muestra la popularidad de un término o tema de búsqueda a lo largo del tiempo, con datos desde 2004. No ofrece volumen absoluto, sino un índice relativo de 0 a 100 por privacidad y escala. Su utilidad depende de filtrar bien país, período y categoría, y de contrastarla con Search Console, Analytics o suites SEO.

Hay una finísima línea entre hablar de aquello que interesa de verdad al cliente o fracasar con tu campaña de marketing. Google Trends es la forma de centrarte en ese algo que la gente realmente busca. Por tanto, interesa tanto a quien emprende como al SEO de turno: si estás en Internet, te ayudará manejarte con esta solución de Google.

En esencia, lo que te permite esta plataforma es saber qué está buscando la gente en tiempo real. Pero no solo eso: dónde están los picos de demanda o qué justifica que trabajemos un tema antes que otro. Como supone una auténtica mina de oro en cuanto a datos, vamos a desgranar qué es Google Trends, para que puedas sacarle todo el partido en el mercado hispanohablante.

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¿Qué es Google Trends y para qué sirve?

Yendo por el libro, Google Trends es una herramienta gratuita de Google que nos da información sobre lo popular que es un término de búsqueda o un tema durante un tiempo determinado.

Sería el equivalente a una investigación comercial en Internet, que nos habla del interés que tiene la gente en algo. Dicha información empieza en 2004, pero llega hasta Google Trends 2026. Pero es que además de no costar nada, te permite filtrar por países con sus regiones y categorías. Una maravilla de Google.

Cómo funciona Google Trends: el sistema de índice relativo 0-100

Si abres Trends por primera vez, no te agobies al ver gráficos que no muestran números absolutos de búsquedas. Es decir: Google no te da datos tipo "esta keyword ha tenido hoy 10.000 búsquedas", sino que te los da en un gráfico lineal con una escala de interés de 0 a 100. Así que hay que saber interpretar dichos datos.

Por qué Google Trends no muestra volumen de búsqueda absoluto

Google no comparte el número total de consultas directas en esta plataforma por una cuestión de escala y privacidad. En su lugar, utiliza un sistema de normalización de datos.

De forma sencilla, lo que te va a decir es qué proporción de búsquedas tiene ese término respecto al total. Este se calcula según la zona y lapso de tiempo que tú hayas establecido.

Cómo se calculan los datos y qué representa cada punto del gráfico

Para no irnos a matemática pura, hablamos de un índice que va de 0 a 100. En vez de pensarlo con mentalidad de cálculo, vamos a explicar los valores de referencia de Google Trends:

100 es el punto de máxima popularidad de ese término dentro del gráfico. Es decir: el momento en que dicha búsqueda llegó a su máximo potencial en el espacio y tiempo que has delimitado.

de ese término dentro del gráfico. Es decir: el momento en que dicha búsqueda llegó a su máximo potencial en el espacio y tiempo que has delimitado. 50 es la referencia del 50% de dicha popularidad . Es, por tanto, el momento en que perdió relevancia.

. Es, por tanto, el momento en que perdió relevancia. 0 no significa que no tuviese búsquedas. En realidad, lo que nos dice es que con respecto a su máximo potencial de búsquedas, en este rango se produjo una caída dramática del interés por esa keyword.

Con esta lógica del 0 al 100 podemos intuir la relevancia que tiene en un lugar y momento una búsqueda. Si progresa hacia el 100 o sigue en números altos, es trendy. Pero si cada vez se acerca más a cero, o es una búsqueda de nicho, o tiene cada vez menor relevancia.

Diferencia entre Google Trends y el volumen de búsqueda de Semrush o Ahrefs

Es crucial que no mezcles las métricas de tendencias de búsqueda de Google con el volumen mensual que te ofrecen soluciones de SEO profesionales como Semrush, Ahrefs o el propio Planificador de Palabras Clave de Google Ads.

Las suites de SEO tradicionales te dan una foto fija del pasado, indicándote una estimación del promedio de búsquedas mensuales (del estilo 10.000 búsquedas al mes para la keyword "hosting WordPress"). Por su parte, Google Trends te ofrece la dirección del mercado en tiempo real, mostrándote el interés relativo. Una keyword puede tener pocas búsquedas en el promedio anual de Semrush, pero Google Trends te puede avisar de que en las últimas dos semanas se está disparando de forma exponencial, dándote la oportunidad de adelantarte a toda tu competencia antes de que el resto de soluciones actualicen sus bases de datos. Así que Google Trends te aporta datos de tendencias. Y esa diferencia es fundamental.

Cuándo usar Google Trends y cuándo usar una herramienta de keywords

El secreto está en combinarlas. Utiliza las soluciones de SEO de toda la vida para conocer el tamaño total del pastel (volumen de búsquedas absoluto y la dificultad de la palabra clave).

Sin embargo, apóyate en Google Trends para decidir cuándo atacar esa keyword. Con Trends podrás analizar su estacionalidad o validar si el interés del público va a desaparecer (o crecer) el próximo mes.

¿Son fiables los datos de Google Trends para SEO e investigación de mercado?

La respuesta es un sí, pero con matices.

Al venir directamente de Google, trabajas con datos reales y no con estimaciones, aunque conviene contrastarlos siempre con otras fuentes (Search Console, Analytics 4, DataForSEO) en lugar de fiarte de una sola herramienta. Para una agencia de marketing digital o un desarrollador web, estos gráficos son oro puro a la hora de presentar una propuesta a un cliente.

Y es que no es lo mismo decirle a un cliente "creo que deberíamos lanzar este producto en Navidad", que enseñarle un gráfico histórico inestable que demuestra que el interés por su sector se multiplica por nueve cada mes de diciembre. Los datos de Trends eliminan las discusiones basadas en opiniones y aportan una base clara, que es fiable, para cualquier inversión en contenidos o infraestructura web.

Cómo usar Google Trends paso a paso: tutorial completo

Entrar a la plataforma y escribir una palabra es muy fácil, pero gestionar eficazmente todos los filtros internos de esta solución te va a llevar a sacar todo el partido a Google Trends. Te contamos el proceso a seguir para conseguir resultados nivel agencia de marketing digital. Eso sí, te adelantamos que, aunque no sea complicado, exige una buena familiarización con esta alternativa de Google.



Cómo acceder a Google Trends y configurar tu primera búsqueda

Para empezar, solo tienes que acceder a la web oficial de Google Trends. Verás un buscador central muy limpio bajo el lema "Qué se está buscando en España en este momento", o tu país de referencia.

Escribe ahí tu palabra clave principal y dale a "explorar" para que la plataforma genere el primer panel de resultados dinámicos.

Filtros de país, período de tiempo y categoría: cómo afectan a los resultados

Una vez dentro del panel de exploración, tienes a tu disposición tres filtros críticos en la barra superior, justo bajo la búsqueda, que debes ajustar minuciosamente:

Geografía: por defecto puede venir configurado a nivel mundial o en tu país actual. Cámbialo según el mercado exacto al que te dirijas.

por defecto puede venir configurado a nivel mundial o en tu país actual. Cámbialo según el mercado exacto al que te dirijas. Periodo de tiempo: podrás elegir desde las últimas 24 horas pasando por los filtros que quieras, hasta la opción desde 2004. Un consejo: para ver la tendencia real del mercado mira los últimos 5 años, pero si necesitas datos de la urgencia actual, filtra mejor por los últimos 90 días.

podrás elegir desde las últimas 24 horas pasando por los filtros que quieras, hasta la opción desde 2004. Un consejo: para ver la tendencia real del mercado mira los últimos 5 años, pero si necesitas datos de la urgencia actual, filtra mejor por los últimos 90 días. Categorías: si tu keyword es ambigua (por ejemplo, "Web"), puedes acotar la búsqueda a la categoría de "WordPress" o "hosting" para limpiar datos y quedarte solo con lo que te interesa, pues no es lo mismo "Web" que una búsqueda real orientada a " Web WordPress " o " Web hosting ".

si tu keyword es ambigua (por ejemplo, "Web"), puedes acotar la búsqueda a la categoría de "WordPress" o "hosting" para limpiar datos y quedarte solo con lo que te interesa, pues no es lo mismo "Web" que una búsqueda real orientada a " " o " ". Tipo de búsqueda: te permite cambiar entre la búsqueda web general, búsqueda de imágenes, noticias, Google Shopping o hasta YouTube, algo fantástico si haces SEO específico para vídeos o tienes un ecommerce.

Como novedad, añadir que arriba a la derecha tienes la pestaña de sugerencias de términos de búsqueda. Si no sabes por dónde empezar, dale a la IA tus ideas y te ayudará a desarrollar un poco mejor las ideas de búsqueda que te interesan realmente.

Búsqueda por término vs. búsqueda por tema: diferencias clave

Al escribir en el buscador de palabras clave, Google Trends te ofrecerá dos opciones en el menú desplegable.

Si eliges "Término de búsqueda", el sistema rastreará de forma literal esa palabra exacta. Si eliges "Tema", Google agrupará bajo el mismo paraguas todos los conceptos relacionados. Esto incluye sinónimos y hasta traducciones en otros idiomas, ofreciéndote una visión mucho más global y "limpia" de la tendencia de consumo.

Son datos de Google, ya filtrados incluso con datos de las búsquedas por IA, de manera que es una auténtica mina de información, aportándote también sugerencias dentro del menú de forma inteligente.

Cómo interpretar los datos de Google Trends correctamente

Para hacer una lectura profesional de las gráficas, debes evitar caer en los errores de interpretación más habituales causados por los cambios de variables.

Por qué los datos cambian según el rango de fechas seleccionado

Como el sistema se basa en un índice relativo donde el punto más alto siempre es 100, si cambias el rango de fechas de "últimos 5 años" a "últimos 30 días", verás que la forma del gráfico cambia por completo.

El valor 100 de los últimos 30 días se calcula únicamente con la muestra de ese mes, por lo que una pequeña subida puntual puede parecer un pico masivo que en la gráfica de 5 años apenas se notaría. Revisa siempre el contexto temporal a largo plazo antes de sacar conclusiones precipitadas.

Cómo leer los mapas geográficos de interés por subregión

Si bajas por la página de resultados, verás un mapa detallado que te indica dónde se concentra el interés por tu keyword.

Al hacer clic en un país como España o Colombia, el que sea, Google Trends te desglosa el interés por regiones o ciudades, y hasta por comunidades autónomas España. Esto es una base de datos de SEO local y para agencias que configuran campañas de publicidad segmentada en Google Ads o Meta, permitiéndote meter más presupuesto en las áreas geográficas que acumulan más interés real por tus servicios.

Cómo comparar keywords en Google Trends para elegir la mejor opción

Una de las funciones más potentes es el botón "Comparar", que te permite añadir términos de búsqueda y cruzar hasta cinco palabras clave en un mismo gráfico para ver cuál se lleva el gato al agua en la mente de los consumidores.

Ejemplo práctico: comparar dos términos de un mismo sector

Imagina que gestionas una tienda de running y dudas si orientar tus contenidos hacia "zapatillas de trail running" o "zapatillas para asfalto". Si metes ambos términos en el comparador de Google Trends filtrando por España, verás cuál de las dos intenciones de búsqueda mantiene una línea de interés superior y más estable. Esto te ayuda a decidir qué priorizar según el volumen de tráfico potencial que esperas captar, pero basándote en datos reales que son tendencia en Google.

Cómo descargar datos de Google Trends para tus informes y presentaciones

Si necesitas llevarte estos gráficos a tus propias hojas de cálculo o presentárselos limpios a un cliente en un dossier en PDF, Google Trends te lo pone súper fácil.

En la esquina superior derecha de cada gráfico encontrarás una flecha para descargar un archivo CSV ejecutable en Excel. Para sacar el código de inserción web (por si quieres meter el gráfico vivo dentro de un artículo de tu blog), descargar el informe de Google Trends en PDF o compartir de forma directa, tienes que irte a la versión clásica de Google Trends. Seguramente Google lo acabe integrando de otro modo, por lo que de momento es la única posibilidad de consultar esto.

Cómo usar Google Trends para el mercado hispanohablante: España y Latinoamérica

Cuando gestionamos proyectos digitales en español, cometer el error de analizar las tendencias globales en bloque puede suponer un problemón para tu estrategia de marketing. El comportamiento de búsqueda varía de forma drástica entre países, no solo por cuestiones culturales, sino por las propias diferencias lingüísticas y de vocabulario.

Cómo filtrar tendencias de búsqueda por país: España, México, Argentina y Colombia

Para trabajar correctamente el mercado hispanohablante, debes abrir consultas independientes para cada país objetivo utilizando el selector geográfico superior. Si estás planificando el lanzamiento de un servicio digital enfocado tanto a España como a Latinoamérica, cruzar los datos de cada territorio te evitará integrar información que realmente no es útil, pues en España decimos "hosting" a secas pero un argentino también podría buscar "web hosting" u "hospedaje web".

Diferencias de comportamiento de búsqueda entre mercados hispanohablantes

El idioma nos une, pero la forma de buscar nos diferencia. Por ejemplo: si analizas el sector de la formación por Internet verás que mientras en España la tendencia se vuelve loca buscando "máster online", en México o Colombia el interés se desplaza por completo hacia el concepto de "maestría en línea".

Un cambio de término que en Google Trends se detecta en dos segundos te va a salvar de optimizar toda una web con una keyword que en tu país objetivo apenas se utiliza. Filtra siempre por países específicos para dar en el clavo con tu SEO internacional.

Google Trends para SEO: usos prácticos para agencias y desarrolladores

Para los profesionales que viven del tráfico orgánico, Google Trends es mucho más que un simple generador de gráficos bonitos, pues facilita esa investigación de mercado en tiempo real que te permite adelantarte a los cambios de algoritmo. Así podrás ver qué contenido va a demandar tu audiencia antes de que se vuelva demasiado competitivo.

Monitorizar las tendencias en alza para adelantarte a la competencia

Cuando entras al panel de exploración de cualquier término, si bajas hasta el final de la pantalla, verás una sección llamada "Consultas relacionadas".

Si cambias el filtro de "Principales" a "En aumento", Google Trends te dará las palabras clave cuya frecuencia de búsqueda ha crecido de forma exponencial en el periodo seleccionado.

Tendencias generales vs. tendencias específicas de nicho tecnológico

Si gestionas proyectos por Internet o tienes una agencia, este filtro es de los más importantes. Las tendencias generales te avisarán de fenómenos sociales masivos, pero si te orientas a un nicho de negocio, verás patrones utilísimos.

Por ejemplo: si monitorizas el término "WordPress", la sección de consultas en aumento te va a alertar sobre un nuevo constructor visual o una vulnerabilidad de un plugin famoso que está generando pánico. Justo entonces vas y escribes un artículo de soporte, lo que te garantizará una oleada de tráfico directo muy cualificado, posicionándote como autoridad en el sector antes de que los grandes medios se den cuenta de la noticia. Eso es puro marketing de contenidos.

Análisis de keywords con Google Trends: encontrar oportunidades de posicionamiento

El SEO tradicional suele pecar de mirar demasiado hacia atrás. Si basas tu estrategia exclusivamente en las palabras clave que tienen miles de búsquedas históricas en tus suites de SEO habituales, te estarás pegando con competidores gigantescos que llevan años copando los primeros resultados de Google.

Cómo identificar keywords con tendencia creciente antes de que se vuelvan competitivas

La clave para los nuevos proyectos o para agencias que buscan victorias rápidas (las famosas quick wins) es cazar las palabras clave emergentes.

Google Trends te permite detectar cuándo un concepto técnico o un tipo de servicio digital empieza a despertar un interés real en el mercado. Si optimizas la arquitectura de tu web o redactas contenidos atacando esas palabras clave con tendencia creciente mientras su nivel de competencia en las SERPs es prácticamente nulo, te asegurarás las mejores posiciones de forma más frecuente.

Cuando las suites de SEO tradicionales actualicen sus promedios mensuales dentro de unos meses y el resto del mundo intente posicionarse, tú ya llevarás ventaja y te estarás quedando con todo el tráfico.

Detectar estacionalidades para planificar contenido y campañas con antelación

Casi todos los negocios del mundo sufren altibajos a lo largo del año. Entender la estacionalidad de tu sector es vital para no quemar el presupuesto de marketing digital en épocas de vacas flacas y para preparar tus servidores ante avalanchas de visitas.

Si analizas un término de tu sector con el filtro temporal de "Últimos 5 años", verás repetirse los mismos patrones geográficos y de tiempo una y otra vez. Aprenderás en qué semana exacta el público empieza a perder el interés por los servicios por las vacaciones de verano, o cuándo se disparan las búsquedas de qué es un hosting de cara al último trimestre del año.

Con esta información sobre la mesa, tu agencia puede planificar el calendario editorial del blog con tres meses de antelación, logrando que Google indexe y posicione tus URLs justo a tiempo, unos días antes de que la curva del gráfico empiece a subir con fuerza.

Comparativas de sector: cómo analizar la posición de tu marca frente a competidores

Otra utilidad brillante para las agencias es el análisis de branding comparado. Si pones el nombre de tu marca en el explorador y añades en los campos de comparación a tus tres competidores directos, obtendrás una radiografía perfecta de la cuota de mercado mental que tiene cada uno en Google Trends.

Este gráfico te permite auditar el impacto real de tus campañas de branding y relaciones públicas. Si tras lanzar una campaña masiva de publicidad o una estrategia de contenidos en redes sociales la línea de interés relativo de tu marca no sube en Google Trends, significa que tus esfuerzos no están logrando que la gente se mueva a buscarte de forma proactiva. Es el indicador definitivo para medir también el reconocimiento de una marca en cualquier rincón del mercado hispanohablante.

Alternativas a Google Trends y cuándo complementarla con otras herramientas

A pesar de ser una herramienta imprescindible, Google Trends no es perfecta ni debe ser la única fuente de información para tus proyectos. Para obtener una visión periférica completa del mercado, conviene conocer qué otras opciones existen y cómo combinarlas.

Principales alternativas a Google Trends para análisis de tendencias

En el mercado actual existen soluciones que abordan la detección de tendencias desde metodologías diferentes y que pueden enriquecer muchísimo tus informes de marketing o la investigación que haces:

Exploding Topics, Semrush Trends y otras opciones comparadas

Exploding Topics : esta plataforma es fantástica para descubrir nichos de mercado embrionarios. Utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar millones de conversaciones en redes sociales y comunidades digitales, detectando conceptos que están empezando a ponerse de moda mucho antes de que se conviertan en búsquedas masivas en el propio Google.

esta plataforma es fantástica para descubrir nichos de mercado embrionarios. Utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar millones de conversaciones en redes sociales y comunidades digitales, detectando conceptos que están empezando a ponerse de moda mucho antes de que se conviertan en búsquedas masivas en el propio Google. Semrush Trends : una opción de pago ideal para agencias que necesitan auditar el tráfico real de la competencia, con los canales de captación, el volumen de visitas y el comportamiento demográfico de los usuarios dentro de las webs de tus competidores directos.

una opción de pago ideal para agencias que necesitan auditar el tráfico real de la competencia, con los canales de captación, el volumen de visitas y el comportamiento demográfico de los usuarios dentro de las webs de tus competidores directos. Pinterest Trends y TikTok Creative Center: si tu negocio o el de tu cliente depende fuertemente de lo visual, la moda, la decoración o el contenido en formato vídeo, las suites de tendencias nativas de estas redes sociales reflejan las corrientes de consumo y los cambios culturales con una velocidad muy superior a la de los buscadores tradicionales.

Herramienta Qué mide Mejor uso Google Trends Interés relativo de búsqueda (índice 0-100) Timing y estacionalidad de una keyword Semrush Trends Tráfico y comportamiento real de la competencia Auditar webs de competidores directos Exploding Topics Tendencias emergentes en redes y comunidades Detectar nichos antes de que se vuelvan masivos Pinterest Trends / TikTok Creative Center Tendencias visuales y de vídeo Contenido de moda, decoración o formato vídeo

Combinar la inmediatez de las redes sociales, el descubrimiento temprano de Exploding Topics, tus propias ideas y la solidez estadística del índice de Google es la estrategia perfecta para tomar decisiones inteligentes. No te garantiza el éxito, pero te ayuda muchísimo más que fiarte exclusivamente de Google Trends.