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Si trabajas el posicionamiento de tu web, ya te habrás dado cuenta de que no todo es cuestión de keywords. Porque aunque trabajes las que tienen cierto volumen, si no tienes en cuenta la intención de búsqueda, verás que ese contenido no mueve tráfico cualificado.

Este es un error típico. La estrategia de posicionamiento era incluir palabras clave en el contenido. Cuantas más, mejor. Pero con la llegada de algoritmos de búsqueda sofisticados e incluso IA, Google trata de resolver exactamente lo que el usuario quiere encontrar.

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Qué es la intención de búsqueda

La intención de búsqueda o search intent busca sobre todo analizar el objetivo que tiene el usuario cuando busca algo por Internet. No, no son keywords. Pensemos mejor en “qué tiene en mente” cuando googlea o pregunta a la IA. ¿Qué espera encontrar? Esa sería su intención de búsqueda real.

Por ejemplo, piensa en estas dos consultas:

“ Qué es un hosting ”.

”. “Contratar hosting WordPress”.

Las dos incluyen la palabra hosting, pero la intención del usuario es completamente diferente. Por eso nosotros hacemos contenidos específicos para cada cosa, pues queremos ayudar a ese usuario a resolver su intención de búsqueda.

En el primer caso, el usuario quiere información.

En el segundo caso, el usuario probablemente está listo para comprar.

Si creas contenido sin tener en cuenta esta diferencia, es más que probable que Google no considere tu página como la mejor respuesta para esa búsqueda. Sin eso no hay tráfico. Sin tráfico no hay resultados.

Por qué es importante la intención de búsqueda para el SEO

Uno de los mayores errores en SEO es centrarse solo en el volumen de búsqueda de una keyword.

Muchos profesionales o agencias encuentran una palabra clave con miles de búsquedas mensuales y crean contenido optimizado para ella… pero el artículo nunca posiciona.

Y es una pena porque, en muchos casos, el problema no es el contenido ni la autoridad del sitio. Lo que pasa es que no estamos logrando que la página responda a la intención de búsqueda que Google espera mostrar.

La conexión directa entre intención de búsqueda y posicionamiento web

Ahora imagina que haces una búsqueda y Google te devuelve un resultado que considera lo más útil posible para ti.

Por ejemplo, buscas:

mejor hosting WordPress

Google sabe que probablemente quieres comparativas o recomendaciones, no una definición teórica sobre qué es el hosting.

Por eso en la primera página aparecen:

Comparativas.

Rankings.

Reviews.

Guías de compra.

Si intentaras posicionar un artículo puramente informativo para esa keyword, tendrías muy pocas probabilidades de aparecer en primeras posiciones. No quiere decir que no te aportase valor como parte de tu marketing de contenidos, pero no va a servir para lo que ese usuario necesita.

Y esto nos demuestra una realidad fundamental:

El contenido que no coincide con la intención de búsqueda rara vez posiciona bien.

Por qué tu contenido no posiciona aunque trabajes keywords con volumen

Este es otro de los problemas más frustrantes para muchos profesionales SEO y agencias.

Imagina que creas un artículo de 3.000 palabras optimizado para una keyword con buen volumen. Tú consideras que cumples porque:

Utilizas la palabra clave.

Añades subtítulos optimizados.

Incluyes imágenes.

Mejoras la estructura del contenido.

Pero el artículo sigue sin posicionar. ¿Qué falla?

Una causa muy frecuente es que la intención de búsqueda está mal interpretada.

Por ejemplo:

Creas un artículo informativo para una keyword transaccional.

Escribes una página comercial para una búsqueda informativa.

Haces una comparativa cuando el usuario quiere un tutorial.

Google detecta esta discrepancia y prioriza contenidos que sí se alinean con lo que el usuario busca. El SEO exige esa finura, así que tenemos que afinar más, pues, como te adelantábamos, hoy día no basta con “keywords buenas”.

Cómo la intención de búsqueda del usuario afecta al tráfico cualificado

Partimos de la base, pues, de que no todo el tráfico tiene el mismo valor.

Vale, consigues atraer miles de visitas… y aun así no generas leads ni ventas.

Esto ocurre cuando el contenido no coincide con el momento del usuario dentro del proceso de decisión.

Vamos a verlo con un ejemplo de una búsqueda como:

Qué es un servidor VPS

Esto claramente tiene intención informativa. El usuario quiere entender el concepto.

En cambio, una búsqueda como:

Contratar servidor VPS barato

Tiene intención transaccional. El usuario está cerca de comprar.

Si tu estrategia de contenidos mezcla estas intenciones sin diferenciarlas, el tráfico que consigas será poco cualificado. Por eso las estrategias SEO más efectivas alinean cada página con esa intención concreta.

Que esto no te intimide, porque con un poco de trabajo de fondo realmente se consigue comprender esa intención que genera resultados.

Los 4 tipos de intención de búsqueda que debes conocer

Aunque la realidad tiende a ser más compleja, en SEO se suelen clasificar cuatro grandes tipos de intención de búsqueda.

Entenderlas es fundamental para diseñar los contenidos que encajan con lo que Google quiere mostrar.

Intención de búsqueda informativa

La intención informativa aparece cuando el usuario busca aprender algo o resolver una duda. Son búsquedas típicas del inicio del proceso de investigación.

Ejemplos:

En estos casos, el usuario no quiere comprar todavía. Quiere información clara y educativa que le ayude a situarse en el tema.

Los formatos que mejor funcionan para esta intención suelen ser:

Guías completas.

Artículos educativos.

Tutoriales paso a paso.

Definiciones y explicaciones técnicas.

Por ejemplo, si analizas en Google la búsqueda “qué es un hosting”, verás resultados como:

Artículos explicativos.

Guías para principiantes.

Posts educativos.

Esto indica claramente la intención informativa, así que no tiene sentido forzar un mensaje de venta en un contenido que el usuario busca solo para informarse..

Intención de búsqueda navegacional

La intención navegacional aparece cuando el usuario quiere acceder a una web específica. En este caso, el usuario ya sabe qué sitio busca.

Ejemplos:

En estas búsquedas, el objetivo del usuario es llegar rápidamente a una página concreta. Por eso el primer resultado suele ser la página principal de esa plataforma.

Este tipo de intención es muy común en búsquedas de marca. Hacer artículos informativos sobre tu red social para posicionar mejor que el login de Facebook no tiene sentido y tampoco funcionará.

Intención de búsqueda comercial

La intención comercial aparece cuando el usuario está investigando opciones antes de comprar. En este caso, el usuario todavía no ha tomado una decisión, pero está comparando alternativas.

Ejemplos:

Mejor hosting WordPress.

Comparativa de servidores VPS.

Mejores herramientas SEO.

Opiniones sobre hosting.

Este tipo de búsqueda es muy interesante para estrategias de contenido porque atrae usuarios muy cerca de la decisión de compra.

Los formatos que suelen funcionar mejor son:

Comparativas.

Rankings.

Reviews.

Análisis detallados.

Por ejemplo, ante búsquedas relacionadas con herramientas SEO, suelen mostrar comparativas entre plataformas como Ahrefs o SEMrush. Esto indica claramente que el usuario quiere evaluar opciones antes de decidir.

Intención de búsqueda transaccional

La intención transaccional es la más cercana a la conversión. Aquí el usuario ya ha tomado una decisión o está listo para realizar una acción concreta.

Ejemplos:

Comprar hosting WordPress.

Contratar servidor dedicado.

Precio hosting VPS.

En estos casos, el contenido que mejor posiciona suele ser:

Páginas de producto.

Landing pages.

Páginas de servicio.

Páginas de precios.

Si intentas posicionar un artículo informativo para una keyword claramente transaccional, es muy probable que Google priorice páginas comerciales.

Cómo identificar la intención de búsqueda de una keyword paso a paso

Una vez que entiendes qué es la intención de búsqueda, el siguiente paso es aprender a identificarla correctamente.

Este es uno de los procesos más importantes dentro de cualquier estrategia SEO. De hecho, muchos profesionales y agencias con experiencia dedican más tiempo a analizar la intención de una keyword que a escribir el contenido.

Afortunadamente, existen varios métodos prácticos que permiten identificar el search intent con bastante precisión.

Método 1: analiza las SERPs y los tipos de resultados que muestra Google

El método más fiable para identificar la intención de búsqueda es analizar la página de resultados de Google (SERP).

Cuando un usuario busca, Google ya ha interpretado cuál es la intención. Por tanto, los resultados que aparecen son una pista muy clara.

Por ejemplo, si analizas la keyword:

mejor hosting wordpress

Verás que los resultados suelen ser:

Comparativas.

Rankings.

Guías de compra.

Análisis de proveedores.

Esto indica una intención comercial clara.

En cambio, si buscas:

Qué es un hosting

La SERP estará llena de:

Artículos informativos.

Guías para principiantes.

Definiciones técnicas.

Aquí la intención es claramente informativa. Por eso, uno de los primeros pasos en cualquier análisis SEO consiste en mirar muy cuidadosamente qué tipo de páginas están posicionando.

Qué señales debes observar en una SERP

Cuando analices resultados en Google, presta atención a varios factores.

Tipo de contenido que aparece:

Artículos de blog.

Páginas de producto.

Landing pages.

Comparativas.

Vídeos.

Formato del contenido:

Guías extensas.

Listados.

Tutoriales.

Páginas de servicio.

Tipo de dominios que posicionan:

Cuantas más páginas compartan un mismo formato, más clara será la intención de búsqueda.

Método 2: Interpreta las SERP features como indicadores de intención

Otro elemento clave para identificar la intención son las SERP features.

Las SERP features son bloques especiales que aparecen en los resultados de búsqueda, como:

Fragmentos destacados.

Carruseles de vídeo.

Cajas de preguntas.

Resultados de productos.

Cada una de estas características indica algo sobre la intención del usuario.

Por ejemplo:

Fragmento destacado

Si una búsqueda muestra un featured snippet, suele indicar intención informativa. Google intenta responder rápidamente a una pregunta concreta, hoy día ya usualmente vía IA.

Resultados de vídeo

Cuando aparecen muchos vídeos, normalmente significa que el usuario busca contenido visual o tutoriales. Esto ocurre mucho con búsquedas del tipo:

Cómo hacer…

Tutorial de…

Paso a paso…

Plataformas como YouTube o formatos de vídeo sacados de redes sociales suelen aparecer más en estos casos.

Resultados de producto

Cuando aparecen fichas de producto o resultados de compra, la intención suele ser transaccional. El usuario quiere comprar o contratar algo.

Bloque de comparativas o rankings

Cuando predominan comparativas o listas tipo “mejores herramientas”, la intención suele ser comercial. El usuario está evaluando opciones antes de decidir.

Método 3: Usa Search Console para detectar patrones en tus keywords

Si gestionas una web con tráfico orgánico, una de las mejores fuentes para entender la intención de búsqueda es Google Search Console.

Dentro del informe de rendimiento puedes analizar:

Consultas que generan clics.

La página que recibe esas visitas.

Posición media en resultados.

Esto permite detectar patrones muy útiles. Por ejemplo, puedes descubrir que una página informativa está posicionando para consultas con intención comercial. En ese caso, quizá convenga:

Crear una nueva página específica.

Modificar el contenido existente.

Ajustar el enfoque del artículo.

Este análisis también permite detectar oportunidades para expandir tu estrategia de contenidos.

Método 4: Clasifica por el embudo de ventas y etapa del usuario

Otra forma muy útil de entender la intención de búsqueda es relacionarla con el embudo de conversión. El recorrido del usuario suele dividirse en tres fases principales.

Parte superior del embudo (TOFU)

El usuario busca información general.

Ejemplos:

Aquí la intención es informativa.

Parte media del embudo (MOFU)

El usuario ya entiende el problema y está comparando soluciones.

Ejemplos:

Mejores herramientas SEO.

Comparativa de hosting WordPress.

Opiniones sobre servidores VPS.

Aquí aparece la intención comercial.

Parte inferior del embudo (BOFU)

El usuario está listo para tomar una decisión.

Ejemplos:

Contratar hosting WordPress.

Precio servidor dedicado.

Comprar dominio.

Aquí predomina la intención transaccional.

Entender estas etapas te permite crear contenido específico para cada fase del proceso de decisión.

Cómo optimizar tu contenido según la intención de búsqueda

Identificar la intención de una keyword es solo el primer paso. El siguiente es adaptar el contenido para alinearlo con lo que Google espera mostrar.

Esto implica elegir correctamente:

Formato de contenido.

Estructura del artículo.

Enfoque del mensaje.

Vamos a verlo en cada caso con mayor detalle.

Qué tipo de contenido crear para cada intención de búsqueda

Cada tipo de intención requiere un formato diferente.

Intención informativa

Contenido recomendado:

Guías completas.

Tutoriales paso a paso.

Artículos educativos.

Glosarios.

Objetivo: educar y resolver dudas.

Intención navegacional

Contenido recomendado:

Páginas oficiales.

Landing pages de marca.

Páginas de acceso directo.

Objetivo: Facilitar el acceso a una web concreta.

Intención comercial

Contenido recomendado:

Comparativas.

Rankings.

Análisis de herramientas.

Reviews detalladas.

Objetivo: ayudar al usuario a tomar una decisión.

Intención transaccional

Contenido recomendado:

Páginas de servicio.

Fichas de producto.

Landing pages de conversión.

Objetivo: Facilitar una compra o contratación.

Cómo adaptar tu estrategia de contenidos a lo que Google espera mostrar

Una estrategia SEO efectiva se basa en construir una arquitectura de contenidos alineada con distintas intenciones de búsqueda. No solo es publicar lo que sea, sino que hemos de organizarlo con criterio.

Por ejemplo, un sitio sobre hosting podría incluir las siguientes ideas a diferentes niveles.

Contenido informativo:

Contenido comercial:

Mejor hosting WordPress.

Comparativa de servidores VPS.

Contenido transaccional:

Contratar hosting WordPress .

. Precios de hosting VPS.

Este enfoque permite atraer usuarios en diferentes etapas del proceso de compra. Y funciona muy, muy bien.

Checklist: Señales de que tu contenido no coincide con la intención del usuario

Si una página no posiciona, revisa estas señales, porque es posible que la intención esté mal interpretada.

Indicadores frecuentes:

Tu contenido es informativo, pero las SERPs muestran páginas de producto.

La página intenta vender, pero los resultados son guías educativas.

El formato es distinto al de los resultados principales.

Tu contenido responde parcialmente a la pregunta.

En estos casos, muchas veces la solución no es optimizar más el texto, sino cambiar el enfoque del contenido.

Herramientas gratuitas para analizar la intención de búsqueda

Aunque el análisis manual de SERPs es fundamental, existen herramientas que facilitan el proceso.

Algunas permiten analizar la intención de búsqueda a gran escala, especialmente cuando trabajas con cientos de keywords.

Google Search Console

Google Search Console permite analizar:

Consultas reales de usuarios.

Páginas que reciben tráfico.

Rendimiento de cada keyword.

Esto ayuda a detectar oportunidades para crear contenido alineado con la intención del usuario. Es una herramienta gratuita de Google.

Google Trends

Google Trends permite identificar cambios en el comportamiento de búsqueda.

Esto ayuda a entender cómo evoluciona la intención de los usuarios con el tiempo. También es gratuita.

Herramientas SEO profesionales

Plataformas como Ahrefs o SEMrush incluyen funcionalidades para analizar:

Tipo de resultados en SERP.

Dificultad de palabras clave.

Intención predominante de búsqueda.

Estas herramientas son especialmente útiles cuando trabajas con proyectos grandes o si eres una agencia con múltiples clientes.

Conclusión: lo que debes recordar sobre intención de búsqueda

La intención de búsqueda SEO es uno de los pilares del posicionamiento moderno. Durante años, muchas estrategias se centraban únicamente en optimizar palabras clave. Hoy sabemos que eso no es suficiente.

Google quiere mostrar el contenido que mejor responde a lo que el usuario realmente busca.

Por eso, si integras este enfoque en tu proceso de investigación de keywords y planificación de contenidos, dejarás de crear artículos que no posicionan y empezarás a diseñar páginas que responden exactamente a lo que el usuario necesita.