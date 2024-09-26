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El mejor hosting para WordPress es el que equilibra precio y rendimiento cumpliendo los requisitos del proyecto, no el más potente. WordPress arranca con recursos bajos, pero webs complejas o con WooCommerce disparan el consumo de CPU y RAM. Depende del tráfico: de un compartido puedes pasar a hosting elástico o VPS optimizado.

Encontrar un hosting compatible con WordPress no es difícil actualmente. Por un lado, los requisitos de WordPress para funcionar son realmente bajos y simples; por otro, WordPress es el CMS más utilizado del mundo.

Un WordPress básico tampoco necesita mucha potencia. Sus requisitos iniciales son muy bajos, aunque pueden subir mucho cuanto más complejo sea el sitio web que creamos. Como siempre digo: WordPress nos da las herramientas, cómo las utilicemos es cosa nuestra.

Cuando creamos un nuevo sitio web con WordPress, cualquier hosting compartido barato para WordPress nos servirá, ya que las peticiones consumirán poca CPU y muy poca memoria RAM.

Pero cuando ese sitio web tiene más tráfico (más visitas) o simplemente se hace más complejo, podemos requerir más recursos y necesitar otros productos más avanzados, como el Hosting Elástico o los servidores VPS optimizados de Raiola Networks.

En cualquier caso, lo importante es que busques un proveedor especializado en WordPress que sepa entender perfectamente las necesidades de tu sitio web creado con WordPress.

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¿Qué tener en cuenta para elegir un proveedor de hosting WordPress?

Desde fuera, puede parecer que todos los proveedores de hosting ofrecen los mismos productos. No obstante, ofrecer un buen hosting para WordPress con una buena velocidad de carga requiere conocer muy bien este CMS.

Antes de nada, quiero aclarar que soy consultor WordPress especializado en WPO desde hace más de 13 años. También soy CEO y co-fundador de Raiola Networks. Por esta razón, somos una muy buena opción para alojar tu WordPress.

Al buscar un buen hosting WordPress, la complejidad aumenta cuando hablamos de WordPress + WooCommerce, que es la solución ecommerce para crear tiendas online más utilizada del mundo.

A tratarse de un CMS que se utiliza como framework para crear todo tipo de proyectos, no podemos generalizar con los recursos, pero sí que podemos definir una serie de puntos que debe cumplir un hosting o servidor web para alojar WordPress con la máxima eficiencia para tener una buena velocidad de carga.

A continuación te dejo unos puntos que debes recordar al contratar un hosting:

Servidor web Nginx o LiteSpeed Web Server : Actualmente Apache se ha quedado bastante obsoleto, aunque mucha gente lo sigue usando por la compatibilidad con el archivo .htaccess. Hoy por hoy, LiteSpeed Web Server es el servidor web más potente y, además, es compatible con el .htaccess. Como alternativa está Nginx, aunque para ser compatible con el .htaccess debe funcionar como proxy inverso para Apache.

: Actualmente Apache se ha quedado bastante obsoleto, aunque mucha gente lo sigue usando por la compatibilidad con el archivo .htaccess. Hoy por hoy, LiteSpeed Web Server es el servidor web más potente y, además, es compatible con el .htaccess. Como alternativa está Nginx, aunque para ser compatible con el .htaccess debe funcionar como proxy inverso para Apache. Almacenamiento rápido en discos SSD : En el año 2022 un servidor de alojamiento web debe utilizar SÍ o SÍ discos SSD en RAID o SSD NVMe. Los discos mecánicos pueden usarse para almacenar copias de seguridad, pero no para dar servicio. Los tiempos de respuesta obtenidos por los discos SSD o NVMe son muy superiores a los de cualquier disco mecánico.

: En el año 2022 un servidor de alojamiento web debe utilizar SÍ o SÍ discos SSD en RAID o SSD NVMe. Los discos mecánicos pueden usarse para almacenar copias de seguridad, pero no para dar servicio. Los tiempos de respuesta obtenidos por los discos SSD o NVMe son muy superiores a los de cualquier disco mecánico. Disponibilidad de cache de objetos en RAM : Aunque los caches de página son los más comunes, en webs muy complejas creadas con PHP es necesario configurar un cache de objetos para agilizar los tiempos de carga y reducir el consumo de recursos. Lo ideal es que este cache de objetos se guarde en la memoria RAM para acceder con unas latencias mucho más bajas: Memcached , Redis , APCu , etc.

: Aunque los caches de página son los más comunes, en webs muy complejas creadas con PHP es necesario para agilizar los tiempos de carga y reducir el consumo de recursos. Lo ideal es que este cache de objetos se guarde en la memoria RAM para acceder con unas latencias mucho más bajas: , , , etc. Selector de versión de PHP : En pleno año 2022 es indispensable ofrecerle al cliente la posibilidad de cambiar la versión de PHP a su antojo. Incluso es necesario ofrecerle la posibilidad de configurar las extensiones de PHP activas y algunos parámetros comunes, como el memory_limit .

: En pleno año 2022 es indispensable ofrecerle al cliente la posibilidad de cambiar la versión de PHP a su antojo. Incluso es necesario ofrecerle la posibilidad de configurar las extensiones de PHP activas y algunos parámetros comunes, como el . Seguridad con reglas específicas para WordPress : Al ser WordPress el CMS más utilizado del mundo, también es el más atacado, y por eso requiere protección específica. Los proveedores especializados en WordPress suelen tener reglas de modsecurity avanzadas y soluciones antivirus especializadas, como Inmunify360 .

: Al ser WordPress el CMS más utilizado del mundo, también es el más atacado, y por eso requiere protección específica. Los proveedores especializados en WordPress suelen tener reglas de modsecurity avanzadas y soluciones antivirus especializadas, como . Soporte especializado en WordPress: Aquí llegamos al punto clave, ya que muy pocos proveedores de hosting están realmente especializados en WordPress y, por lo tanto, cuando las cosas se complican pueden tener problemas para ofrecer soporte a sus clientes.

Debes tener en cuenta todos estos puntos para elegir el mejor hosting o servidor para tu sitio web WordPress.

Personalmente, creo que en Raiola Networks cumplimos todas estas características y que ofrecemos a nuestros clientes el mejor hosting WordPress posible.

Además, nuestro autoinstalador y gestor de aplicaciones Installatron te permitirá gestionar tu WordPress para hacer copias de seguridad a demanda y actualizaciones de plugins, themes y núcleo.

Si no usas un hosting con autoinstalador y quieres instalar WordPress, en este blog tenemos un post sobre como instalar WordPress en hosting.

Comparativa 2022 de nuestros hosting para WordPress

En Raiola Networks ofrecemos 4 planes de hosting compartido para WordPress ideales para comenzar cualquier proyecto de blog, web o tienda online.

Como puedes ver, los planes más caros tienen más potencia de CPU y más memoria RAM, entre otras características. Estos dos recursos son los principales a la hora de hacer que tu WordPress sea eficiente y la página web tenga una buena velocidad de carga.

Algo que mucha gente no entiende es que, en alojamiento web, el espacio en disco y el ancho de banda no influyen, sino que son la CPU, la RAM y el I/O de disco los que definen la velocidad de carga.

Si quieres más información sobre cómo funciona un hosting, te dejo este post de mi blog: https://alvarofontela.com/como-funciona-hosting-cpu-ram-recursos/

Si tu web WordPress es compleja (tiendas online con muchos plugins, por ejemplo), el consumo de RAM y CPU puede subir exponencialmente y puedes necesitar un mejor hosting WordPress.

El plan de hosting para WordPress más barato que ofrecemos en Raiola Networks ofrece 1,2 GB de memoria RAM y la capacidad de utilizar el 100% de un núcleo de CPU. Las memorias RAM son DDR4 y las CPU tienen una frecuencia siempre superior a 3.0 Ghz. Ambas cosas para garantizar una buena velocidad.

Como siempre digo, no es lo mismo un 1 núcleo de CPU a 2,3 Ghz que un núcleo de CPU a 3,2 Ghz. En rendimiento mononúcleo (como en los planes de hosting que usan CloudLinux) se nota bastante la diferencia.

El mejor servidor o alojamiento para WordPress no es el más potente, sino el más equilibrado entre precio y rendimiento, pero siempre cumpliendo con los requisitos mínimos que necesita la aplicación para funcionar. También debemos de prestar atención a la tecnología utilizada.

Si los recursos disponibles en un hosting WordPress no son suficientes, siempre puedes buscar más potencia en un hosting elástico.

Los hostings elásticos ofrecen mucha más potencia, pero manteniendo cPanel, LiteSpeed, Inmunify360 y CloudLinux. Son una buena alternativa a un hosting WordPress, pero sin pasar a utilizar servidores VPS o servidores dedicados que requieren la contratación de un administrador de sistemas.

¿Que hosting para WordPress es el recomendado?

Esta es una pregunta difícil porque, como he comentado antes, para elegir qué hosting o servidor es el más recomendable para nosotros, en primer lugar debemos saber cuáles son los requisitos de funcionamiento de nuestra página web.

Personalmente, recomiendo empezar por nuestro Hosting Pro SSD, ya que ofrece mucha potencia para que un proyecto web crezca y permite asumir picos de tráfico puntuales sin problemas.

Una vez que alcanzas el límite del hosting Pro SSD, tienes dos caminos para elegir: el hosting Elástico SSD o los servidores VPS Optimizados con panel de control VestaCP o RaiolaCP.

En ambos casos, se utilizan servidores con discos duros SSD (NVME) y procesadores de última generación que permiten tener una buena plataforma para ejecutar hosting WordPress con garantías de rendimiento y seguridad, que al final es lo que se busca en cualquier hosting.

También quiero destacar que en Raiola Networks prestamos mucha atención al servicio de soporte técnico, puesto que lo consideramos indispensable en un servicio de hosting. Además, nuestro servicio de soporte está especializado en WordPress y, por lo tanto, también en la configuración de servidores.

Si necesitas ayuda para elegir un servicio de hosting para tu WordPress, contacta con nuestro departamento comercial. Están acostumbrados a aconsejar a clientes para elegir el producto de alojamiento web que más se adapta a sus necesidades. Si nos respondes a algunas preguntas, sabremos cuál es el alojamiento web que necesita tu página.