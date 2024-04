Migrar correos de un hosting a otro hosting cPanel

Si quieres crear una cuenta de correo electrónico en cPanel y no sabes cómo hacerlo, puedes consultar el siguiente post: https://raiolanetworks.com/blog/crear-cuenta-correo-email-cpanel/

Else ha convertido en, y no solo en el mundo online, sino también en el offline. Hoy en día,para cosas personales o profesionales, pero muy poca gente sabe realmente lo que hay detrás del correo electrónico, como funcionan los protocolos o donde se guardan sus emails. Y precisamente aquí es donde entramos nosotros, ya que, y además disponemos de nuestro hosting correo , unPero,Pues que tenemos que migrarlo. Aunque ofrecemos servicio de migración gratuita con las nuevas contrataciones, muchos clientes necesitan posteriormente migrar el contenido de una cuenta de correo que tienen en otro proveedor de hosting o en uno de los proveedores de email más conocidos, como pueden ser Gmail . Para esto,, aunque siempre pueden pedirle ayuda a nuestro departamento de soporte si lo necesitan. En este post vamos a ver el proceso de migrar el contenido de una cuenta de email utilizando nuestro. En primer lugar,, encontrarlo es relativamente fácil:Esto nos llevará a una interfaz muy similar a esta:Como puedes ver en la captura anterior, la interfaz de la herramienta es muy simple y nos permite realizar el proceso sin mucha complicación, pero, aun así, vamos a explicar el proceso. En primer lugar, debemos tener creada la cuenta de correo electrónico de destino , es decir, en el mismo hosting donde vamos a utilizar la herramienta, ya que, en caso contrario, nos aparecerá “No hay cuentas de email creadas en cPanel” como puedes ver en la captura anterior.Una vez que tenemos la cuenta de email creada, ya nos permitiráAhora tan solo debemos rellenar el resto de datos del formulario:Posiblemente, te habrás dado cuenta de que no te ha pedido el nombre de usuario o username, esto es porque al tratarse de una herramienta de migración de cuentas de correo electrónico, está pensado justamente para esto y dado que el nombre de usuario es la dirección de email, se da por hecho que es la misma en origen y en destino, ya que estamos haciendo una migración.En la captura anterior he “tachado” las contraseñas para que no se vean, pero espero que te sirva como ejemplo para que puedas ver lo que tienes que configurar en cada campo. Una vez que tenemos todo rellenado, simplemente debemos. Si la conexión se realiza correctamente podremos ver un mensaje de confirmación verde yAhora solo tendremos que pulsar el botón “Empezar migración” o “Start migration” y tendremos que esperar a que finalice.Para ver si la migración ha finalizado podemos recargar la página en el panel de cPanel y ver el estado en la parte de abajo:O podemos ir al email de administrador de nuestra cuenta de correo y habremos recibido un email similar a este:Con esto,, y simplemente tendremos que cambiar las DNS o los registros correspondientes para dar nuestra migración por finalizada. Evidentemente, si tienes más cuentas de correo en tu proveedor antiguo para el mismo dominio,. Recuerda queque puede ayudarte si lo necesitas.