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Elegir hosting no debería ser complicado, pero a menudo lo es. Y lo entendemos.

La realidad es que has de lidiar con tropecientas ofertas, decenas de proveedores, planes "ilimitados", precios que parecen demasiado buenos… y una sensación constante de no saber si estás tomando la decisión correcta.

Es cierto que acertar con tu alojamiento web es fundamental. Porque aquí te vas a jugar mucho más que la velocidad. Hablamos de la percepción que tendrá de ti el cliente y, por tanto, de posicionamiento e incluso dinero para tu negocio.

Nuestro objetivo es que tengas una guía práctica para elegir hosting y hacerlo bien. Así que vamos a contarte:

Qué hosting necesitas realmente.

Qué tipos existen (y cuál elegir).

Qué criterios importan de verdad.

Cómo evitar errores típicos.

Así podrás tomar tu mejor decisión con conocimiento de causa, y evitar que te vendan la moto.

Índice del artículo





















































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Por qué elegir el hosting correcto puede marcar el éxito o el fracaso de tu web

Como te decíamos, un buen hosting es la base de tu proyecto. Da igual lo buenísimo que sea tu diseño web o lo increíble que resulte tu contenido.

Si el servidor falla, todo va detrás. Así que lo primero es hacerse las preguntas correctas y clarificar qué pasa si eliges mal.

Las consecuencias reales de contratar un hosting que no encaja con tu proyecto

Por desgracia, las consecuencias de un mal hosting las vemos todos los días, precisamente porque nosotros lo vemos con frecuencia al recibir migraciones de clientes que vienen de otros proveedores.

Ten muy presente que un mal hosting provoca:

Webs lentas que hacen que el usuario se vaya.

Caídas en momentos clave (campañas, lanzamientos…)

Problemas de seguridad.

Mala experiencia de usuario.

Pérdida de posiciones en Google.

Esto es solo la punta del iceberg, porque si luego hay problema y tienes que migrar todo, eso en sí mismo supone pérdidas de tráfico y resultados para tu proyecto. Vamos, que si puedes ahorrarte el mal trago y empezar con un buen hosting, ideal.

Por tanto, la siguiente pregunta a plantearse es justo eso: ¿cómo elegir un buen hosting? Esto empieza por algunas consideraciones clave.

Qué debes tener claro antes de empezar a comparar proveedores

Antes de mirar precios o marcas, necesitas responder a esto:

¿Qué tipo de web vas a tener?

¿Cuánto tráfico esperas?

¿Vas a vender online o en físico, o ambas cosas?

¿Qué nivel técnico tienes?

Esto ya te va a dar pistas interesantes, pues no hay dos webs que necesiten el mismo hosting. Según lo que tengas en mente montar, es posible empezar por un plan más básico o ya te hará falta irte a uno más avanzado desde el principio. La idea es que no pagues más de lo necesario. En vez de adaptarte tú al hosting, has de buscar uno que se adapte a ti. Así que ese análisis inicial de tu proyecto te ahorra dinero y facilita que elijas bien.

Qué hosting necesito para mi web: elige según tu tipo de proyecto

Dado que cada proyecto tiene un hosting ideal, es bueno ver las diferentes opciones que hay en el mercado para acertar con tu alojamiento web.

Elegir hosting sin tener en cuenta esto es uno de los errores más comunes. No lo cometas y párate a pensar bien en ese punto de partida, pues es una decisión que te ahorra muchísimos problemas después. Vamos a verlo según el caso.

Hosting para blog o web personal: qué priorizar si empiezas desde cero

Si estás empezando con un proyecto de web muy básica, es obvio que no necesitas los mismos recursos que alguien que quiere montar un e-commerce con diez mil productos diferentes.

Encajas en ese perfil de un hosting básico si tienes en mente montar:

Blog personal.

Web sencilla (5 secciones).

Portfolio.

Si es tu caso, no necesitas algo caro ni complejo. Que no te mareen. Te recomendamos priorizar lo siguiente, sobre todo si no tienes conocimientos muy avanzados a nivel técnico:

Facilidad de uso.

Soporte en español.

Buen rendimiento básico.

Precio razonable.

Estos criterios te sirven de referencia para comparar cualquier plan básico del mercado. Como consejo adicional, recuerda que con un pago anual te ahorras un buen dinero.

Hosting para tienda online: requisitos técnicos que no son opcionales

Como te adelantábamos, a nivel de hosting para tienda online la cosa cambia mucho. Si vas a crear tu propio e-commerce, necesitas algo más potente. No porque no te funcione algo básico, sino porque montarlo así es partir ya de la precariedad. Ahorrar así no vale la pena, porque a largo plazo tendrás que gastar más recursos para solucionar los problemas de un mal hosting.

Aquí, por tanto, hablamos de necesidades más potentes, que se resumen en:

Velocidad de carga alta.

Estabilidad (sin caídas).

Seguridad reforzada.

Copias de seguridad automáticas.

Ten en cuenta que, si te vas a planes flojos, al final vas a tener pérdidas derivadas de los problemas. Por no hablar del coste que podría tener para tu empresa que haya problemas con pagos y demás, que es algo que espanta al cliente. Por tanto, te aconsejamos irte a un hosting específico de e-commerce, como sería un hosting PrestaShop o un hosting WordPress. Según el CMS que tengas, que todo se adapte.

Hosting para web corporativa o de empresa: fiabilidad y cumplimiento del RGPD

En caso de que tengas una empresa y te preocupe cumplir con las normativas de protección de datos, necesitas un hosting que te aporte garantías legales. Porque cumplir esos parámetros no es una cuestión de marketing, de decir "sí, sí, con nosotros todo superseguro", sino de hacerlo en ciertos parámetros específicos.

Aquí importa:

Uptime alto (disponibilidad).

Servidores en España o Europa.

Cumplimiento legal (RGPD).

Soporte rápido.

Esto va a afectar muchísimo a tu imagen de marca y, si tienes un problema legal, te da la tranquilidad de saber que tu hosting cumple. Y dado que la normativa es cada vez más estricta y te arriesgas incluso a sanciones, no te aconsejamos jugártela con un hosting que, sencillamente, incumple la normativa.

Hosting para desarrolladores y agencias: cuándo necesitas algo más que un compartido

En el caso de que busques hosting para desarrolladores o agencias, de nuevo vas a necesitar más que un plan básico. Compartir los recursos no es buena idea, sobre todo porque un alto volumen de clientes exige que tengas un alojamiento web que cumpla con ciertas características.

En nuestra opinión, necesitas:

Bastante más control.

Recursos.

Entornos aislados.

Escalabilidad.

Aquí ya empiezan a entrar servidores VPS o soluciones más avanzadas. Es cierto que suponen un coste promedio un poco más alto, pero vale muchísimo la pena, ya que te aporta todo lo que necesitas para crecer. De nuevo, si tienes un mal hosting, el cuello de botella más adelante es algo que te penaliza mucho.

Tipos de hosting explicados sin tecnicismos: cuál encaja con tu proyecto

Ahora ya tienes la visión general según tu proyecto. Veamos en mayor detalle los tipos de hosting que existen, ya que esto te aporta también información tremendamente valiosa a la hora de elegir qué te hace falta, y qué no.

Hosting compartido: para quién es ideal y cuáles son sus límites reales

Este es el más común porque, como te puedes imaginar, es el hosting más barato. Sabemos que el precio es algo que tira mucho, pero, antes de lanzarte de cabeza, te decimos por qué es.

En un hosting de este tipo, compartes el servidor con otros usuarios. Algo que no necesariamente es malo y, de hecho, resulta positivo en según qué circunstancias.

Ventajas:

Económico.

Fácil de usar.

Ideal para empezar.

Limitaciones:

Recursos compartidos.

Menor rendimiento si hay picos.

Menos control técnico.

Nos parece que el hosting compartido es ideal para proyectos que empiezan, aunque, si luego creces, necesitas garantías de que podrás escalar a otros planes más amplios. No es malo que busques ahorrar en hosting, pero sí te aconsejamos evitar alojamientos que no te den margen para seguir creciendo después: es decir, los que exclusivamente van a precio.

Hosting para WordPress: por qué existe un tipo específico

Si tu web corre sobre WordPress, existe un tipo de alojamiento optimizado para ese CMS, con configuraciones, seguridad y actualizaciones específicas. Las diferencias con un compartido genérico (y cuándo compensa el salto) las cubrimos en detalle en nuestra guía de hosting para WordPress. Si ya tienes claro qué es lo que necesitas, puedes ver directamente nuestro plan de hosting WordPress.

Servidor VPS: cuándo dar el salto y qué ventajas reales obtienes

Un servidor VPS o servidor virtual privado se percibe como el siguiente nivel, porque lo es. Se trata de un alojamiento en el que no compartes recursos de forma directa. Algo que implica enormes ventajas en los niveles de rendimiento, aunque, lógicamente, el precio también varía.

En un servidor VPS tienes:

Recursos asignados.

Mayor estabilidad.

Más control.

Mejor rendimiento.

Es ideal cuando:

Tu web empieza a crecer.

Tienes varios proyectos.

Necesitas más potencia.

Si para ti está claro que tu proyecto tiene unas necesidades mayores que una web sencillita, te recomendamos encarecidamente que apuestes por un servidor más potente desde el principio.

Somos conscientes de que cuesta más que un hosting compartido, pero a medio plazo te ahorrará un montón de problemas. Tener tu propio espacio dentro de un servidor te aporta un nivel de seguridad superior. Es una tranquilidad para ti y para tus clientes, ya que no estás compartiendo recursos.

¿Cuál es la diferencia real entre un hosting compartido y un servidor VPS?

En realidad, es una diferencia bastante sencilla que podemos resumir en la siguiente idea: un hosting compartido implica que compartes todos los recursos. Mientras tanto, en un servidor VPS tienes un espacio reservado dentro del servidor.

Dicho así, quizá te deje un poco igual, así que vamos a ver la diferencia en la práctica. Si contratas un servidor VPS, vas a tener ventajas como:

Más velocidad.

Mayor estabilidad.

Control total.

Sin embargo, has de saber que esto a nivel técnico también tiene mayores implicaciones. Quiere esto decir que un servidor VPS es mejor siempre, pero no necesariamente lo que necesitas. Si tu proyecto no lo necesita, implica matar moscas a cañonazos. El mayor riesgo es, por tanto, que pagues por algo que realmente no te hace falta. Es cuestión de comparar sus prestaciones y decidir entre hosting compartido o servidor VPS.

Servidor dedicado: el hosting para proyectos que no pueden permitirse fallos

Como te decíamos, puedes imaginar un servidor dedicado como un alojamiento entero, todo para ti y de forma exclusiva. Como es lógico, esto lleva aparejados importantes beneficios.

Destacamos como sus ventajas:

Máximo rendimiento.

Control total.

Estándar altísimo de seguridad.

Las desventajas, claro, pasan porque supone un mayor coste. Pero es algo que vemos justificado cuando vas a tener picos de tráfico altos o necesidades críticas, muy específicas. Si tu web no gestiona información crítica, lógicamente, no tiene sentido implementarlo.

Hosting elástico: escalabilidad real para proyectos con tráfico variable

Los planes de hosting elástico funcionan genial cuando te hace falta un alojamiento que aumente o reduzca recursos en función del consumo. ¿Tienes un lanzamiento? Más margen. ¿Estás en época tranquila? Demandas menos.

Ideal para:

Proyectos con picos de tráfico.

Campañas puntuales.

Aplicaciones dinámicas.

Si tienes dudas entre opciones básicas o de mucha potencia, que es algo que pasa mucho, te recomendamos totalmente el hosting elástico. Más que nada porque supone una opción flexible que evita que te quedes tirado cuando la necesitas. Literalmente, podrás configurarlo 100 % a la medida de tu proyecto.

Criterios para elegir un hosting que realmente importan (y los que puedes ignorar)

Como has visto, acertar con tu decisión de alojamiento pasa por elegir el tipo de hosting. Pero también de escoger el que se adapta a ti.

Vistas las generalidades, vamos a ver los aspectos técnicos de tu hosting que deberías tener presentes para optar por la mejor alternativa para ti.

Rendimiento y velocidad: qué métricas mirar más allá del marketing

Ten presente que todos los hosting prometen velocidad. Porque es un factor que determina tu posicionamiento SEO, cómo es la experiencia del usuario y, por lo tanto, tienen un impacto claro en tu proyecto.

Así que para asegurarte de que los datos que te dan son los de un buen hosting, fíjate bien en:

Tiempos de respuesta reales.

Tipo de almacenamiento (SSD o NVMe).

Optimización del servidor.

Ubicación del datacenter.

Dado que la velocidad es algo tan importante, no es algo en lo que vemos factible aceptar respuestas vagas. Asegúrate de echar un vistazo al detalle al contratar tu hosting.

Disponibilidad y uptime: lo que significa un 99,9 % en la práctica

También vas a ver mucho algo parecido a esto: "99,9 % de uptime". Tradúcelo a horas reales: un 99,9 % de uptime equivale a un máximo de 8,76 horas de caída al año. Un 99,5 % son casi 44 horas. La diferencia es significativa si tienes una tienda activa o una campaña en marcha.

Esto también es importante porque te habla de la fiabilidad del hosting que estás contratando. Por muy bueno que sea, si se cae a menudo o es inestable, volvemos a tener problemas. Así que, para no quedarte en la promesa comercial del 99,9 %, siempre es bueno leer opiniones para ver qué cuentan otros usuarios del proveedor que valoras.

Almacenamiento, ancho de banda y aislamiento con CageFS

De entrada, cuando te hablan de almacenamiento ilimitado, siempre hay una letra pequeña que te especifica hasta dónde llega realmente tu hosting. Te animamos a analizarla muy bien, para conocer los límites reales de lo que estás contratando. Así, evitarás que lo que era ilimitado luego acabe por ir mal al llenarse.

Además, parámetros como el ancho de banda afectan de forma directa a la velocidad de transferencia de datos de tu web. Esto, a su vez, marca una diferencia importante en cómo de rápido les va la página a tus usuarios y lo ágilmente que te llega a ti la información. Por lo tanto, otro aspecto a poner a prueba y vigilar bien.

Finalmente, vale la pena echar un vistazo para verificar que se aplican sistemas de aislamiento como CageFS, pues esto es lo que evitará que otros usuarios afecten a tu web en hosting compartido.

Seguridad: SSL gratuito, copias de seguridad y protección ante ataques

Además de lo anterior, hay otros sistemas de seguridad en el hosting que ya no son optativos. Más que nada porque, si pasa cualquier cosa, los vas a necesitar (y siempre hay algún problema).

En concreto, nosotros te animamos a optar por alojamientos que te den:

Para nosotros estos temas de seguridad son básicos, y te animamos a tenerlos en cuenta. Al final, es inevitable con la tecnología que alguna cosa falle y, cuando lo hace, las medidas de seguridad son algo que apreciarás.

Soporte técnico en español y telefónico: el criterio que más diferencia a los proveedores

Independientemente de que elijas un hosting maravilloso, llega el momento en que tienes un problema y necesitas soporte.

Nosotros ponemos el acento en esto porque somos conscientes de lo importante que es para ti que haya alguien disponible cuando las cosas fallan. No un bot ni mensajes automatizados. Personas. La recomendación es, por tanto, que apuestes por un hosting con buen equipo de soporte. Aunque de entrada no lo necesites, cuando haga falta, marca la diferencia.

¿Es mejor un hosting con servidores en España o en el extranjero?

Esta es otra de las dudas más habituales, y una de las que genera más confusión porque varía mucho en función del proyecto que estés montando.

Para clarificar esta cuestión, que es delicada, es mejor verlo con ejemplos de caso.

Servidores en España y cumplimiento del RGPD: lo que debes saber si gestionas datos de clientes

Si tu negocio opera en España o Europa, no hay duda de que debes cumplir con el RGPD y todas las normativas vigentes de protección de datos.

Tienes, de hecho, una responsabilidad legal. Si tienes un problema, no vale decir que no eras consciente de que los servidores estaban fuera de la UE. Además, nos parece un riesgo innecesario, siendo algo que tus usuarios valoran positivamente porque generas confianza al tener sus datos cerca.

Siendo claros, no es obligatorio en todos los sectores. Pero sí nos parece fundamental y extremadamente recomendable tener servidores en España si va a montar una:

Tienda online.

Formularios de contacto.

Área de usuarios.

En esos casos es una capa adicional de seguridad jurídica. Al margen de eso, la ubicación del servidor también influye en el rendimiento.

Latencia real con servidores en Madrid frente a servidores en EE. UU. o el norte de Europa

Ten en cuenta que la ubicación del servidor afecta directamente a la velocidad. Vamos, que si el usuario está en España y el servidor también, tenemos menor latencia. Esa velocidad que ganas tiene un impacto directo a todos los niveles: le gusta a Google, sí, pero sobre todo al usuario que disfruta de una navegación ágil.

Si montas tu web aquí pero tienes el servidor en Estados Unidos, por muy rápido que sea, la distancia física es mayor. Esto supone tiempos de carga más largos. Algo que, como sabes, no gusta. Cuidado porque esto es algo que Google tiene muy presente en sus tests de velocidad.

Árbol de decisión: qué hosting elegir según tu perfil y nivel técnico

Probablemente, llegados a este punto, ya tengas una idea bastante clara de qué hosting elegir según tu caso.

Pero vamos a simplificarlo aún más, porque nos gustaría presentarte las opciones de hosting más recomendadas según tu perfil y nivel técnico.

Si eres principiante o tienes conocimientos básicos: empieza aquí

Si tu proyecto está empezando, nos parece que te va a ir muy bien con un hosting compartido o hosting WordPress si usas ese CMS.

Ten en cuenta que, si no tienes conocimientos avanzados, el tema del soporte y un panel sencillo son puntos muy favorables. Creemos que los servidores VPS o cuestiones más complejas son algo que deberías evitar, porque te complicarán todavía más la vida.

Si eres desarrollador o gestionas varios proyectos: estas son tus opciones

Aquí sí que tiene sentido irte a soluciones más avanzadas, porque te harán falta más recursos de los que un hosting básico suele proporcionar. Te recomendamos optar por VPS administrado si quieres tener un extra de tranquilidad, aunque puedes irte a por un VPS no gestionado si eres capaz de encargar de todo tú (pues así ahorras más).

En este punto en el que tienes un volumen de visitas mayor, esa escalabilidad es muy útil. Este tipo de alojamientos te da la potencia que necesitas a nivel de rendimiento, siendo la opción más flexible por adaptarse a tu perfil.

Si eres una agencia o tienes una tienda online con tráfico real: lo que necesitas

En caso de que tengas una agencia o vayas a montar una tienda online, es fundamental que tengas una infraestructura que pueda absorber ese volumen. Lo ideal sería tener un VPS optimizado para tu proyecto o un servidor dedicado, de manera que tengas todo bajo control.

Aquí sí que nos parece que tener un hosting con soporte cercano te ayuda mucho. En caso de que tengas algún problema, que haya un soporte que te priorice resulta fundamental.