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En su momento, me preguntaba cómo se atrevía la gente a compartir reseñas con lo fácil que es tener alguna mala. Por entonces no sabía que esto de mostrar, y elegir, las reseñas que más te interesan, es el pan de cada día.

Hay un dato que se repite en el marketing local, el 97 % de los consumidores consulta reseñas online antes de tomar una decisión de compra. Y aunque la cifra puede variar según qué estudio o sector, lo que está claro es que la prueba social influye, más que nunca.

Para cualquier negocio local, ecommerce o pyme con WordPress, mostrar reseñas de Google directamente en su web es la forma más eficaz de reforzar esa confianza y aumentar las conversiones que necesitan. No es magia, pero ayuda. Sobre todo, si son genuinas.

Más datos, otros estudios dicen que productos o servicios con un mínimo de cinco reseñas tienen muchas más posibilidades de generar ventas, convertir, que aquellos que no tienen valoraciones.

Y ahora las buenas noticias. No necesitas saber programar para poner estas reseñas en tu web. Existen plugins que conectan tu perfil de empresa en Google con WordPress y así mostrar las valoraciones de Google en tu sitio web.

Como siempre, hay que elegir bien. Hay plugins ligeros… y otros que solo lo parecen. Y después acaban cargando scripts externos en todas las páginas. Algunos usan API oficial, otros hacen scraping, puede molar mucho pero dura lo que tarda Google en cambiarlo. Y después los que no están bien mantenidos. A la postre, muchas variables sobre la mesa.

Así que hemos revisado las opciones más usadas y descartado algunas por falta de actualizaciones o por planteamientos poco serios, en fin, la lista se ha simplificado a tres plugins que definitivamente merecen tu consideración en 2026.

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Qué necesita un buen plugin de reseñas de Google

Antes de instalar cualquier plugin, conviene revisar los siguientes aspectos técnicos. No son complicados, pero serán la diferencia entre una integración limpia o un problema de rendimiento.

Uno de los primeros es la facilidad de configuración. Muchos usuarios prefieren plugins que funcionan simplemente introduciendo el Google Place ID, porque así se evita tener que crear claves API en Google Cloud. No es que sea muy difícil, pero añade pasos y posibles errores.

También ten en cuenta el límite de la API de Google Places. Por defecto solo devuelve las cinco reseñas más relevantes según Google. Si tienes muchas valoraciones, necesitarás que el plugin las almacene en la base de datos para mostrar más en tu web.

El impacto en el rendimiento es el factor importante en el que no te puedes colar. Un hosting con LiteSpeed bien configurado, como el hosting para WordPress de Raiola, mitiga buena parte de este problema mejorando el rendimiento general de la web. Aun así, algunos widgets realizan peticiones externas en cada visita, lo que ralentiza el tiempo de carga y afecta métricas como LCP.

Tip Pro: Los plugins que cachean las reseñas localmente suelen comportarse mucho mejor en este sentido.

Y en España ojo que no te puedes despistar con el RGPD. Mostrar nombres o fotos de perfil implica tratamiento de datos personales. No suele ser un problema si se hace bien, pero mira que el plugin permita anonimizar elementos o servir recursos desde tu propio servidor.

Otro detalle técnico que muchas veces se pasa por alto es la coherencia visual. Si el widget provoca saltos de contenido mientras carga, puede acabar cargándose tus Core Web Vitals sin darte cuenta.

Por último, valora si necesitas soporte multiplataforma. Tus negocios pueden recibir reseñas también en Facebook, TripAdvisor o Trustpilot. Que por cierto te da pistas también de tus audiencias. En esos casos puede tener sentido usar una solución que centralice todo en lugar de instalar varios plugins distintos o desatender esa cuota de mercado.

Visto todo esto, vamos al lío y aquí van nuestras mejores recomendaciones 😀.

Widgets for Google Reviews (Trustindex), la opción más popular

Trustindex es, sin duda, el más conocido para reseñas. Supera las 900.000 instalaciones activas y mantiene valoraciones altas dentro del repositorio oficial de WordPress.

Se instala muy rápido y sin complicaciones.

Y uno de sus puntos fuertes es, además, lo rápido que se configura. No hace falta ni introducir el Place ID de Google basta con el nombre del establecimiento, y elegir uno de los diseños disponibles. No hace falta crear claves API ni tocar otros ajustes, como se ve claramente en la captura de pantalla inferior.

Las reseñas se almacenan en base de datos, y las muestra sin llamadas externas en la carga. En la práctica esto se traduce en una integración rápida y estable.

Además, ya en la versión gratuita te permite contestar con ChatGPT al usuario directamente desde el escritorio de WordPress, subrayar una parte, o incluso, como contábamos al principio, ocultarla si no nos parece oportuno mostrarla. Se ve muy bien en la siguiente captura.

La versión gratuita te deja mostrar hasta diez reseñas, aplicar filtros por valoración y usar distintos diseños con Gutenberg, Elementor o incluso Divi.

Para muchos negocios pequeños es más que de sobra. También tiene infinidad de plantillas muy chulas como la mostrada abajo.

En la versión premium desbloqueas la sincronización automática, posibilidad de combinar reseñas de otras plataformas y opciones más avanzadas de personalización o rich snippets.

Es una opción muy recomendable si buscas algo sencillo, fiable y que te funcione sin complicaciones, que a la vez es sorprendentemente potente.

Rich Showcase for Google Reviews (RichPlugins), enfoque más técnico y RGPD-friendly

RichPlugins lleva años activo y tiene una comunidad bastante potente detrás. Más de 100.000 instalaciones, más de 1500 puntuaciones de 5 estrellas y plugin actualizado hace un mes lo avalan.

Permite mostrar hasta 10 reseñas de Google en la versión gratuita, con layouts de slider, grid, lista y badge. Ofrece widgets y shortcodes ilimitados, botón de "Déjanos tu reseña en Google", personalización de colores y un sistema de caché inteligente.

La conexión inicial puede hacerse como en el anterior, introduciendo el nombre del negocio sin necesitar API key, la clave de Google Places API solo es necesaria si quieres que las reseñas se actualicen automáticamente de forma periódica, con acceso a más de 10 valoraciones y sin límites de refresco.

Una de sus ventajas es que evita peticiones externas en el front-end. Todo el contenido puede servirse desde tu propio servidor, lo que facilita cumplimientos de requisitos de privacidad y similares, y además mejora la estabilidad del rendimiento, cosa que ya se comentó arriba entre los must-have.

Muestra reseñas en formato slider, grid o lista, permite personalizar colores y añadir botones para incentivar que los usuarios dejen nuevas valoraciones en Google. En la versión de pago tienes más reseñas del límite de la API, integración con otras plataformas y filtrado por palabras clave.

Elección perfecta si tienes un perfil técnico o si tu proyecto necesita más control sobre el almacenamiento de datos.

Reviews Feed (Smash Balloon), cuando necesitas combinar varias plataformas además de Google

Smash Balloon es conocido por sus plugins de feeds sociales, muy utilizados en WordPress desde hace años. Su plugin Reviews Feed destaca por permitir combinar valoraciones de diferentes plataformas en un único feed. De las tres revisadas aquí, es el único plugin en español, aunque sea parcialmente.

No soy súper fan del desarrollador, obligarte a registrarte (o confirmar correo del admin que es lo mismo) no me parece buena práctica ni open-source en absoluto, pero reconozco el valor del plugin.

Google, Yelp, Facebook, TripAdvisor, o WordPress, WooCommerce incluso Trustpilot pueden mostrarse juntos o por separado, con un editor visual bastante intuitivo que permite ajustar tipografía, colores y layouts sin tocar código.

Otro punto interesante es el sistema de caché. Las reseñas también se almacenan localmente y las imágenes se optimizan automáticamente para reducir el impacto en la velocidad de carga.

De los tres, es el único que te obliga a usar Place ID. Pero no te preocupes.

Esta info la encuentras en la documentación oficial de Google. Es información pública no necesitas credenciales ni loguearte para conseguirlo.

La versión gratuita cubre integraciones básicas con Google y Yelp (esta plataforma es muy interesante sobre todo para público anglosajón que tiene mucha confianza en esta red).

Si necesitas más plataformas o layouts diferentes al básico, tipo carrusel o cualquier otro, tendrás que pasar a la versión Pro. En eso es el más limitado en la versión gratuita.

Para agencias, freelancers o tiendas WooCommerce con presencia en varios directorios puede tener bastante sentido. Si solo necesitas Google Reviews, quizá sea más plugin de lo que necesitas.

Errores típicos al integrar reseñas en WordPress

Vamos con un poco de FAQ o preguntas frecuentes o asuntos que debes considerar.

Por definición, un fallo típico es no revisar el impacto en la velocidad de carga. Si añades widgets sin revisar te arriesgas a mermar el rendimiento, más si realizas demasiadas peticiones externas.

También olvidar actualizar políticas de privacidad. En este caso, mostrar reseñas implica datos personales, y si cargas recursos desde servidores externos, es necesario gestionar consentimiento adicional mediante banner de cookies.

Otro error es instalar plugins abandonados aunque ya te hemos minimizado a través de la selección quirúrgica en este artículo. Algunos dejan de actualizarse o han sido retirados por problemas de seguridad. Elegir herramientas mantenidas con frecuencia reduce mucho este riesgo, esto es básico.

Pero lo que un día se cuida mucho, al otro puede no ser así. Revisa la última fecha de actualización antes de instalarlo, más de 3-4 meses sin actualizaciones, en 2026 suele ser un mal signo.

Por último, te conviene entender cómo funciona la API de Google. No siempre vas a ver todas tus reseñas desde el primer momento. Muchos plugins las van acumulando progresivamente gracias a su sistema de caché.

En resumidas cuentas, cualquiera de los plugins presentados son entre fáciles y muy fáciles de configurar, tienen opciones avanzadas incluso en las versiones gratuitas y cumplen muy bien con los criterios de seguridad y calidad, así que va a ser difícil equivocarse con ninguno de los tres.

La famosa prueba social funciona sí, pero además de un buen plugin, necesitas una web rápida detrás

Vale, ya hemos visto por qué integrar reseñas en WordPress tiene todo el sentido. Al final, ayuda a generar confianza y puede influir en conversiones, especialmente en negocios locales o comercio electrónico.

Pero todo esto pierde mucha fuerza si tu web tarda demasiado en cargar. Puedes tener valoraciones brutales, pero si el usuario se va antes de verlas, no servirán.

Es importante que el hosting, el sistema de caché y la configuración general de WordPress acompañen.

Al final, la mejor reseña sigue siendo la de alguien que navega por tu web sin problemas. Te leo en los comentarios 😎.