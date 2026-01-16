Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Si eres autónomo o tienes una PYME en España, seguro que en los últimos meses te has cansado de escuchar la palabra Verifactu. Da igual si lo tuyo es una pequeña web o toda una tienda online, porque tendrás la mosca detrás de la oreja con el tema de que Hacienda cambia el sistema de facturación.

Esta nueva normativa iba a ser ya para 2026, pero ha habido una prórroga hasta 2027. Y genera preocupación porque muchas veces se menciona sin explicar bien qué es.

Porque a ti lo que te interesa es tener claro a quién afecta Verifactu y qué implica a un nivel práctico. Saber detalles como cuándo entra en vigor o qué tienes que hacer para cumplir, y no meterte en problemas con el fisco.

Precisamente por eso, en Raiola Networks queremos aprovechar este aplazamiento reciente para explicarte qué es Verifactu y qué no. Vamos a contarte los detalles, pero con la vista puesta en negocios online y ecommerce. Para que no tengas tanto el enfoque legalista, sino una perspectiva fresca y clara, útil, que te ayude a definir los pasos que deberías empezar a dar.

Porque sí, lo de Verifactu 2027 va en serio. Pero no te agobies que lo haremos fácil con este post.

¿Qué es exactamente Verifactu? Persiguiendo el fin del fraude en las facturas

De una forma muy sencilla, en realidad Verifactu es el nuevo sistema de control de facturación que impulsa la Agencia Tributaria o AEAT. La premisa es que cualquier factura emitida por una empresa o autónomo no pueda ser manipulada. Que no haya contabilidades B ni trampas.

¿Y eso cómo se consigue? Con la trazabilidad del proceso de facturación.

Ojo porque Verifactu no es un programa que estés obligado a usar. No es una plataforma para hacer facturas, ni tampoco un sitio al que “entras” a hacer nada. Realmente es la denominación que se da a los requisitos técnicos que tienes que cumplir con el programa de facturación que utilizas.

¿Y qué es lo que te pide Hacienda? De forma concisa, que tus facturas:

No se puedan modificar una vez se emitan.

Tampoco que puedas borrarlas sin dejar rastro.

Ni se generen en un entorno que la AEAT no pueda controlar.

Tu intuición de que el tema es serio es correcta, porque con Verifactu cada factura se registra de forma cronológica. Tiene una huella digital, que va a permitir a la AEAT saber si fue alterada de alguna forma, e incluso el sistema puede enviar información de forma automática a Hacienda, lo que hace el control férreo.

Todo este sistema realmente surge de la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal o “Ley Antifraude”. Se ha desarrollado por completo en el Real Decreto 1007/2023, que entra en cómo tienen que funcionar los programas de facturación. Y sin ser técnicos, sí te decimos que su aplicación es prácticamente universal. Así que tendrás que adaptarte a lo que viene.

¿A quién afecta Verifactu? Autónomos, pymes, negocios y tiendas online. Verifactu obligatorio para todos

Hay gente que dice que Verifactu es solo para grandes empresas. Nada más lejos de la realidad. Te damos un detalle de cada caso, para que encuentres el tuyo y leas al respecto.

Verifactu autónomos

Literalmente cualquier autónomo que emita facturas por su actividad está dentro del ámbito de aplicación. Da igual que factures poco o que apenas tengas clientes. Si facturas, Verifactu te afecta. No hay duda.

Ten en cuenta que esto incluye:

Profesionales liberales.

Freelance digitales.

Autónomos que dan servicios por Internet.

Autónomos con tienda online.

Profesionales que trabajan desde casa.

El tema de Verifactu autónomos es obligatorio para todo el mundo. Así que no hay excepciones.

Pymes y sociedades

Todas las empresas, sin importar el tamaño, tendrán que utilizar software de facturación adaptado. Así que si eres una microempresa con poca gente o tienes una pyme de más empleados, te tocará adaptarte.

Negocios online y tiendas ecommerce

Aquí ya entramos en el impacto más técnico de Verifactu. Somos conscientes de que las tiendas online no suelen emitir facturas “a mano”, sino que lo normal es que tengan:

Plugins de WooCommerce .

. Módulos de PrestaShop .

. Integraciones con un ERP o software externo.

En estos casos no solo va a importar el programa de facturación. Tocaría ver aspectos como:

De qué forma se integra con tu tienda.

Cómo se comunican los sistemas entre sí.

La estabilidad de ese entorno técnico.

Así que no solo es obligatorio, sino que implica que tengas que adaptar tu ecommerce a Verifactu. Doble problema.

Para que no te entre el agobio, vamos ahora a explicar cuándo es obligatorio Verifactu para que sepas los plazos que tienes en cada caso.

Calendario oficial: ¿cuándo es obligatorio Verifactu?

De entrada te diremos que las fechas es uno de los puntos más confusos con Verifactu. Al principio decían 2025 y plazos cortos, que luego se fueron ampliando más y más. De entrada, sí es importante destacar que Hacienda ha decidido retrasar la obligatoriedad para que puedas adaptarte. Pero ojo porque el tiempo pasa.

Fechas definitivas de implantación de Verifactu

Tipo de contribuyente Fecha obligatoria Empresas y pymes Enero de 2027 Autónomos Julio de 2027

¿Y esto qué significa? Que todavía no es obligatorio hasta 2027. Pero sí que te hacemos la recomendación de adaptarte lo antes posible, sobre todo si tienes un proyecto online grande con muchas integraciones técnicas. Te va a ahorrar un montón de angustia después. Seguimos aclarando cuestiones sobre el tema.

Verifactu y factura electrónica obligatoria: no son lo mismo

Otro de los grandes focos de confusión es mezclar Verifactu con la factura electrónica obligatoria. Y aunque están relacionadas, son normativas distintas con objetivos diferentes. Radicalmente.

Si eres autónomo o pequeño empresario, tienes que tener muy claras las diferencias entre Verifactu y factura electrónica obligatoria. Te las facilitamos en forma de tabla y luego vemos qué requisitos te exigen con Verifactu.

Tabla comparativa Verifactu vs Factura electrónica obligatoria

Aspecto Verifactu Factura electrónica obligatoria Qué regula El funcionamiento del software de facturación El formato y envío de facturas Tipo de operaciones B2B y B2C Solo B2B Objetivo Evitar manipulación y fraude Digitalizar la facturación Envío a Hacienda Opcional según sistema No Origen legal Ley Antifraude Ley Crea y Crece A quién afecta Autónomos y empresas Empresas y autónomos entre sí

¿Y esto por qué es relevante? Porque hilando fino, nos gustaría que sepas que puedes tener un software compatible con Verifactu y además estar obligado a emitir factura electrónica en ciertas operaciones B2B. Vamos, que una cosa no quita a la otra, y hay que tener ojo porque se suele confundir el tema.

Requisitos técnicos: ¿qué debe cumplir tu software de facturación?

Aquí entramos en el terreno más importante desde el punto de vista práctico. Verifactu no te dice cómo hacer una factura, pero sí cómo debe comportarse el software que la genera.

Los requisitos básicos que tendremos que cumplir implican lo siguiente:

Inalterabilidad : una vez emitida, la factura no se puede modificar sin dejar rastro.

: una vez emitida, la factura no se puede modificar sin dejar rastro. Registro cronológico : las facturas deben seguir un orden secuencial.

: las facturas deben seguir un orden secuencial. Huella digital (hash) : cada factura genera un identificador único.

: cada factura genera un identificador único. Trazabilidad completa : cualquier anulación o corrección queda registrada.

: cualquier anulación o corrección queda registrada. Conservación de registros: durante los plazos que prevé la ley.

Así que no todos los programas de facturación cumplen con Verifactu. No vale cualquiera y, nos tememos, mucho menos los sistemas manuales.

¿Puedo seguir usando Excel o Word para facturar?

Sabemos que esta es una de las preguntas más buscadas. Sin rodeos.

No, Excel y Word no cumplen los requisitos de Verifactu.

Aunque hoy en día todavía se usan mucho, estos sistemas quedan fuera porque:

Permiten modificar facturas sin dejar rastro.

No generan huellas digitales.

Tampoco registran eventos ni cambios.

No garantizan integridad ni trazabilidad.

Eso significa que dejarán de ser válidos cuando Verifactu sea obligatorio. Así que si actualmente facturas con Excel o Word, tendrás que migrar sí o sí a un software de facturación compatible antes de 2027.

Cuanto antes lo hagas, más sencilla será la transición. Por si acaso, te damos algunas opciones.

Software de facturación compatible con Verifactu

Si el Excel o Word no valen, hay que empezar a pensar en qué software es compatible con Verifactu. Como es lógico, muchos proveedores ya están adaptando sus soluciones, y te podemos señalar los que van en cabeza para este Verifactu obligatorio que viene:

La recomendación aquí es clara: habla con tu proveedor. El que tengas. Y pregunta por su adaptación a Verifactu, evitando soluciones “parche” o promesas vagas.

Cómo adaptar tu tienda online a Verifactu (WooCommerce, PrestaShop y Shopify)

Entrando ya en aspectos tan específicos como Verifactu para ecommerce, hemos de empezar por ver que la facturación no es un proceso aislado, sino que forma parte de un ecosistema técnico. En él intervienen:

Tu tienda online.

El plugin o módulo de facturación .

. Software externo que tengas.

Las APIs de comunicación.

El servidor donde todo esto se ejecuta.

Si alguno de estos elementos falla vas a tener errores en la emisión de facturas o problemas de sincronización. Con lo cual tener un hosting optimizado para ecommerce es fundamental para cumplir con la AEAT.

Así que no deberías irte con la idea de que “solo tienes que cambiar de programa de facturación”, porque no es así. Verifactu te va a exigir que todo el ecosistema que tienes montado con tu negocio funcione según exige la normativa. Cuidado.

Verifactu y WooCommerce

Somos conscientes de que WooCommerce es el caso más habitual en España y también el que más dudas genera. Por defecto, WooCommerce no es un software de facturación, ya que se trata de un sistema de gestión de pedidos. Las facturas se generan normalmente mediante:

Plugins de facturación, que con un buen hosting tendrás más fácil integrar.

Integraciones con software externo (el que tengas).

Conectores vía API.

Para cumplir con Verifactu lo importante es que el sistema que finalmente emite la factura sea compatible. Sin embargo, hay varios puntos críticos que tienes que asegurarte de tener controlados:

La factura debe generarse con los datos correctos del pedido.

No puede haber desajustes entre pedido, factura y abono.

Las anulaciones o rectificaciones deben quedar registradas.

El sistema debe ser estable incluso en picos de tráfico.

Así que en esto no te la puedes jugar, porque un fallo ahora de verdad que es algo gordo. Te aconsejamos optar por nuestro hosting elástico que se adapte a lo que realmente necesitas, evitando sorpresas si de repente tu negocio recibe muchos clientes. Así, cero sustos con Verifactu.

PrestaShop y Verifactu

Si usas PrestaShop ya sabes que se trata de un caso similar, pero con módulos específicos de facturación. Aquí el reto suele radicar en:

Compatibilidad del módulo con la versión del core.

Actualizaciones constantes del sistema.

Integraciones externas más rígidas.

Para simplificar este proceso, puedes apoyarte en soluciones especializadas como OkVerifactu, diseñadas específicamente para cumplir con Verifactu en entornos PrestaShop.

Si usas PrestaShop, conviene revisar para Verifactu que el módulo de facturación:

Está actualizado.

Tiene soporte activo.

Declara explícitamente compatibilidad con Verifactu.

Además, PrestaShop es especialmente sensible a la configuración del servidor. Nosotros tenemos un hosting para PrestaShop que ya te facilita esta parte, ahorrándote disgustos.

Shopify: un caso distinto

Shopify es una plataforma cerrada. Aquí el comerciante depende casi por completo de:

Apps oficiales.

Integraciones externas.

Conectores con software de facturación.

Esto reduce la flexibilidad, pero también simplifica el tema. Porque el software que emite la factura debe cumplir Verifactu, independientemente de dónde esté alojada la tienda. Así que, ante esto, solo tendrás que verificar el tema con ellos. Por si acaso, te damos algunas claves en cuanto a los requisitos técnicos para Verifactu.

Sanciones por incumplimiento de Verifactu: lo que puede pasar si no cumples

Ten claro que incluimos el apartado de sanciones por incumplimiento de Verifactu para que sepas lo que puede pasar si te saltas la ley (porque, desde 2027, efectivamente será así si no emites las facturas así). Hay varias situaciones a considerar.

Multas por usar software no homologado

Las sanciones pueden llegar a los 50.000 euros por ejercicio fiscal si se detecta el uso de:

Programas que permitan manipular facturas.

Sistemas no adaptados a Verifactu.

Soluciones “caseras” sin garantías (sí, Excel va aquí).

Además, la responsabilidad no recae solo en el desarrollador del software, sino también en el usuario que lo utiliza. No podremos decir que “no sabíamos que estaba mal”, porque la ley igualmente nos hace responsables.

Riesgos indirectos que también tienes con Verifactu

Más allá de la multa directa, hay otros riesgos por usar mal Verifactu:

Inspecciones más frecuentes.

Bloqueos de deducciones.

Problemas en auditorías.

Pérdida de confianza de tus clientes y proveedores

Por eso te decimos que anticiparte te saldrá bastante más barato que reaccionar tarde.

Fuentes oficiales y dónde informarte correctamente sobre Verifactu

Para estar al día y evitar rumores o interpretaciones incorrectas, te recomendamos que sigas el tema de Verifactu a través de las fuentes oficiales, que son:

Estas fuentes suponen el marco legal, aunque te van a contar todo en un lenguaje menos accesible de lo que hemos hecho nosotros. Recuerda que, si eres cliente y te surge alguna duda, siempre puedes contactar al equipo de Raiola Networks.

¿Qué deberías hacer a partir de ahí con Verifactu?

Nuestra recomendación es clara. Además de tener tu web en un hosting que te dé confianza y garantías, tendrás que asegurarte de que cumples rigurosamente con lo que pide la AEAT a nivel técnico. Verifactu es obligatorio para autónomos y pymes, lo que no te deja más opción que empezar a mirar soluciones.

Y no, no se trata de agobiarse. Pero sí de no “dejarlo ir”, porque la normativa entra en vigor en 2027. Cuanto antes se empiecen a tomar decisiones, más evitamos tener que ir luego con prisas (como pasó a muchísima gente antes de esta prórroga). Así que te animamos a tener el hosting mirado, pero también a hablar con tu proveedor o buscarte un sistema compatible para migrar con calma.

Preguntas frecuentes sobre Verifactu (FAQ)

¿Es obligatorio Verifactu para todos los autónomos?

Sí, salvo excepciones muy pero que muy concretas. Todos los autónomos que emitan facturas deberán usar software compatible cuando llegue la fecha de obligatoriedad.

¿Puedo seguir usando Excel si facturo poco?

No. El volumen de facturación no es un criterio válido. Excel no cumple los requisitos técnicos de Verifactu, aunque sí puedes usar la propia aplicación Verifactu de la AEAT.

¿Verifactu sustituye a la factura electrónica?

No. Son normativas distintas y complementarias.

¿Tengo que enviar todas mis facturas a Hacienda en tiempo real?

Depende del sistema. Verifactu permite el envío automático, pero no siempre es obligatorio.

¿Qué pasa si ya uso un software facturación Verifactu?

En ese caso, debes asegurarte de que el proveedor lo adaptará a Verifactu y que cumple los requisitos técnicos establecidos.

¿Mi hosting influye realmente en el cumplimiento?

Sí, especialmente en ecommerce y sistemas automatizados. Si tu hosting es inestable podría llegar a errores críticos en la facturación que serán un problema.

En resumen: Verifactu llega en 2027 y necesitarás adaptarte

Verifactu supone un cambio muy profundo en la forma en la que los negocios gestionan su facturación, especialmente en el contexto digital.

Para autónomos y pymes, con y sin tienda online, cumplir con Verifactu implica:

Usar software compatible.

Revisar integraciones.

Asegurar estabilidad técnica.

Apostar por una infraestructura realmente fiable.

Un buen hosting no sustituye a un programa de facturación, pero sí marca la diferencia entre una integración estable y una fuente constante de problemas. Así que si no quieres tener problemas con la AEAT, ahora que tienes todo claro con Verifactu, contrata un hosting web que te dé la confianza que necesitas.