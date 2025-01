Índice del artículo

























¿Qué significa ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR?

¿Por qué ocurre el error ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR?

Pasos básicos para solucionar ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR

Paso 1: Comprueba la fecha y hora de tu dispositivo



Si eres usuario de Windows, entra en “Configuración” , luego “Hora e idioma” y activa la opción de sincronización automática.

¿Tienes Mac? Si es así, entonces ve a “Preferencias del Sistema” y después a “Fecha y Hora”. Ya ves, bastante intuitivo.



Paso 2: Borra la caché y las cookies del navegador



Google Chrome: este es el navegador más común, así que, si aún no sabes cómo borrar las cookies o el caché, simplemente vete a "Configuración" , luego a "Privacidad y seguridad" y selecciona "Borrar datos de navegación" . Asegúrate de marcar "Cookies y otros datos de sitios" y "Archivos e imágenes almacenados en caché" , y finalmente haz clic en "Borrar datos" .

Mozilla: si eres de Firefox, vete a "Opciones", luego "Privacidad y seguridad", y selecciona "Limpiar historial". Después, solo te queda marcar las casillas de cookies y caché. Dale a confirmar y con eso ya estaría.

Safari: ¿Usuario de Apple? Genial, si es tu caso, accede a "Preferencias", luego a "Privacidad" y selecciona "Administrar datos de sitios web". Aquí puedes eliminar los que no necesitas.



Paso 3: Revisa el certificado SSL del sitio web

Paso 4: Desactiva extensiones sospechosas

Paso 5: Prueba con una conexión diferente

Soluciones avanzadas para ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR

Desactiva temporalmente el antivirus y el firewall

Desconecta el protocolo QUIC



El primer paso, por supuesto, es abrir Google Chrome y, en la barra de búsqueda, escribe "chrome://flags".

Luego, vas a escribir QUIC el campo de búsqueda.

Ahí vas a ver una opción que dice "Experimental QUIC protocol". Haz clic en el menú desplegable y selecciona Deshabilitar.

Por último, para que tus cambios surtan efecto, y ahora solo te queda reiniciar Chrome.



Restablece la configuración predeterminada del navegador



Primero, pincha en los tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

Ve al apartado donde dice “Configuración”.

Fíjate que en la parte inferior dice “Avanzado”. Haz clic ahí.

Podrás ver en "Restablecer y limpiar", que te sale una opción que dice "Restaurar la configuración a los valores predeterminados originales". Es justo eso lo que estás buscando.





Al igual que Chrome, haz clic en el menú de tres líneas en la esquina superior derecha.

Lo siguiente que harás será seleccionar "Ayuda" y luego "Información para solucionar problemas".

En la ventana que aparece, haz clic en Restablecer Firefox.





Aquí también vas a hacer clic en los tres puntos que están en la parte superior derecha, y seleccionar Configuración.

Vas a ver una barra lateral izquierda. Ahí haz clic en Restablecer configuración.

Ahora, selecciona Restaurar la configuración a sus valores predeterminados.



¿Qué hacer si el error persiste?

A todos nos ha pasado. Todo va bien hasta que, de repente, te encuentras con elYa no tienes acceso a la web a la que querías entrar. Mala cosa, sobre todo, porque si no tienes conocimientos técnicos, no sabes por dónde empezar a arreglarlo.Para hacerte la vida más fácil, empezaremos por decirte que este error está relacionado con el. Este SSL, en palabras más simples, es el código que sirve para asegurar que la conexión entre tu navegador y una página web sea, de hecho, seguro.Cuando aparece este mensaje, como te decimos, implica. ¿Y por qué pasa? Puede ser por varias cosas: problemas con el certificado SSL del sitio , alguna configuración rara en el servidor o algo tan básico como que tu navegador esté un poco desconfigurado.Lo bueno es que, aunque este error sea un problema,. Por eso, desde Raiola Networks vamos a contarte los detalles sobre qué lo causa, cómo identificarlo (según el navegador que uses). Y, lo mejor, los pasos para arreglarlo sin volverte loco. ¿Empezamos?Cuando te salta el mensajeya se pone seria la cosa y empezamos a preocuparnos. Porque como te dijimos antes: es que no te deja entrar a la web que querías. Lo vemos muchísimo en los tickets que nos mandan cuando hay problemas de estos.Y es que, por alguna razón,Así, empezamos por decirte que el 100 % de las veces el errorque debería garantizarte mayor seguridad cuando te conectas. Poca broma.En realidad, hay varias posibilidades. Una de ellas es que(que es un permiso especial que se les da a las páginas para asegurarse públicamente de que el certificado SSL es correcto y ha sido validado).Otra situación común, y que tiene que ver con tu configuración, es que. Es como si estuvieran hablando dos idiomas distintos y no hay un entendimiento real entre ambos. Está claro que la comunicación va a fallar, sí o sí.Por último, también puede ser que. Puede pasar en móviles, pero, sobre todo, últimamente lo vemos en ordenadores, y también es una buena razón de que se dé un problema. Aunque no solo este que te comentamos. De hecho, una mala configuración puede dar lugar a otros problemas, como queLa realidad es que este problema (como cualquier otro cuando hablamos de redes). Para arreglarlo, en principio, tienes que saber qué lo causa, y ya ves que pueden ser varios motivos.Recuerda queo que no cumple con los estándares actuales. Te diríamos que esto es así casi siempre, porque muchos usuarios no revisan el estado de sus certificados hasta que, de repente, hay problemas. Precisamente por eso, los navegadores modernospor motivos de seguridad Pero vaya,. Porque, por otra parte, puede deberse a problemas en la configuración del servidor. Entre ellos está por ejemplo el uso de protocolos antiguos, como, que ya no son compatibles con los navegadores actuales.En muchos casos,. Por ejemplo: una fecha incorrecta en el dispositivo o una conexión a Internet que interfiere con el protocolo SSL podrían desencadenarlo. De hecho, es muy frecuente que esto ocurra en, o cuando un antivirus bloquea el certificado.Y bueno, qué decirte del hosting compartido. Por desgracia, este tipo de errores son más comunes en ellos. Ya que, al compartir más recursos entre propietarios, siempre va a haber líos. Por eso en… son mucho más seguros. Y más fáciles de gestionar.Ya para cerrar esta idea, queda decirte que la clave para solucionar cualquier problema es, primero, aprender sobre él. En ese sentido, recursos como la documentación de Let's Encrypt o las guías de soporte de plataformas como Cloudflare cPanel pueden serte muy útiles. Te recomendamos echarles un ojo antes de meternos más con tu SSL.Antes te dimos las causas, pero ahora queremos que pases a la acción y sepasVeamos, ¿por qué ibas a pensar que la hora en tu PC iba a afectarle a algo que no tiene nada que ver como… una página web que visitas?Pues porque. Y cuando algo no coincide con eso, tu navegador se confunde y puede no reconocer como válida la conexión SSL.Lo bueno es que, para solucionarlo, es más fácil de lo que parece. Eso sí, dependiendo de tu sistema operativo, vas a tener que seguir estos pasos:Una vez todo esté correctamente configurado,. Si no es así, ¡siguiente opción!A veces, los problemas con SSL ocurren porque. Y lo malo es que estos archivos pequeños, que parecen inofensivos, pueden crear conflictos.Sin embargo, no es nada difícil. Eso sí, también va a depender del navegador que uses, así que te contamos algunos casos:Con eso debería estar solucionado el error. Pero si persiste, tenemos más ideas.A ver, una mala configuración es una cosa, pero muchos no saben quey dejar de cumplir su propósito.Y cuando el, tu navegador sí o sí lo va a rechazar, seguidamente,La parte positiva es que la solución es fácil cuando se trata de este caso particular. Para ello, verifica que tu certificado esté vigente y bien instalado en tu servidor.No te decimos esto para alarmarte,y hasta cuándo es válido. Ya que así tu web será más segura y ofrecerás una excelente experiencia de usuario, que es lo que quieres. Una web no segura es algo que Google también penaliza mucho. ¡No lo olvides!Ten en cuenta que algunas extensiones de navegador son las que pueden estar generándote un conflicto con la conexión SSL. Si te aparece el dichoso mensajeu otros navegadores, y sospechas que alguna extensión está causando el problema, la solución está en desactivarla.Para hacerlo, ve sección deen tu navegador y deshabilita aquellas que no reconoces (o qué crees que podrían estar interfiriendo).Ojo, porque algunas extensiones son conocidas por fallos en este aspecto. Y las más comunes, por ejemplo, pueden ser las VPNs Si no es eso, entonces, y revisa en nuestra lista de posibles causas lo que puede estar dándote el error. Porque sí, hay más opciones.En ocasiones, el problema no está ni en el ordenador ni en la propia página web, sino con tu conexión a Internet.Esto pasa porquePara arreglarlo, si te pasa, prueba(te recomendamos los datos de tu móvil si no tienes un wifi distinto).De esta manera, vas a poder descartar que el error esté relacionado con tu proveedor de Internet. Eso sí, si no es eso, tambiéno ajustar la configuración de DNS para mejorar la estabilidad de tu red.Si todo lo anterior falla y necesitas soluciones más específicas, toca intentarVamos a ver ahorapara resolver este error de forma efectiva. Si bien estas técnicas son un poco más elaboradas, con nuestra ayuda podrás implementar estas soluciones.Uno de los factores que podría estar bloqueando la conexión SSL es tuFíjate que algunos programas de seguridad sí que pueden interferir con el proceso de, lo que causa este molesto error. Así, si quieres comprobar si este es el problema, prueba a desactivarlos temporalmente.Pero,Bueno, primero lo primero… debes asegurarte de que estás protegido de otra manera. Porque lo que menos quieres es. Por lo tanto, trata de evitar las redes públicas si haces esto.Lo positivo, es que es bastante fácil. Porque en casi todos los programas, lo único que tienes que hacer es un simpleque está en la barra de tareas. Luego, seleccionar la opción para desactivarlo temporalmente.Bueno, si usas Windows, ve a, seleccionay luego. Al hacer esto, lo vas a desactivar de forma temporal.Te recordamos que, después de comprobar lo que necesites para ver qué está causando este error,. Así evitas cualquier riesgo potencial.Este protocolo, que desarrolló Google, es todavía un tanto experimental. Pero sí es verdad que. Sin embargo, a veces puede(sobre todo cuando se trata de Chrome, claro).¿Probaste los pasos anteriores y el error persiste? En ese caso, trata de desactivar QUIC entonces.Esto debería ayudar a. Al menos según varias pruebas que se hicieron en sitios con configuraciones SSL inestables.Y si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, lo que creemos que puede estar pasando es queEn este caso, lo más correcto esa las que vienen por defecto. Eso sí, ten en cuenta que esto va a borrar todo lo que pudiste cambiar o instalar. Así no tienes que estar revisando cada cosa una por una, pero tambiénPara reiniciar tu configuración en Google Chrome haz lo siguiente.¿Ya probaste de todo y el error ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR sigue apareciendo? Vamos… que puede pasar, pero tampoco desesperes, porque aún hay solución.. Porque llegados hasta aquí, lo primero que te recomendamos es que contactes con el soporte de tupara que revisen la configuración de tu servidor y certificado SSL.Aunque si le sabes un poco más de tecnología,o en la documentación oficial de SSL para encontrar más soluciones.Al final, de un modo u otro, se arregla. Pero ¿sabes qué? Nosotros queremos ahorrarte esfuerzo, que al final es tiempo (dinero). Por lo que puedes recurrir a nuestros planes de hosting certificado SSL , y tener a un equipo a tu disposición por si lo necesitas. Conpor si surgen cosas.Así que si necesitas ayuda de expertos para arreglar el error, ¡no dudes en contactarnos ! Y si no, también puedes dejar un comentario en el post y así podemos aprender de tu experiencia y orientarte.