Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

La comparativa entre Stripe vs PayPal supone un duelo de verdaderos titanes del ecommerce.

Tener datos actualizados te interesa, porque hay un mundo de comisiones que van a influir en qué decisión tomas para tu tienda online. Si empezamos a tener problemas de costes, abandonos de carrito, integraciones, checkouts e incluso pagos retenidos… ojo porque eso afectará a las ventas.

Por eso, hay que elegir bien entre Stripe y PayPal, teniendo en cuenta que son dos de las pasarelas más utilizadas en ecommerce. Y sí: las dos cumplen normativa europea y te permiten cobrar con tarjeta sin que necesites un TPV. Pero no son iguales. Según tu tipo de negocio, te conviene más una que otra. Así que vamos a compararlas en profundidad, para que sepas cuál encaja mejor con tu tienda online.

Índice del artículo

































































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Teléfono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero suscribirme

Qué es una pasarela de pago: por qué es la espina dorsal de tu ecommerce

Antes de entrar en la comparativa de Stripe vs PayPal en sí, es bueno tener claro qué es una pasarela de pago. Realmente viene a ser el sistema que te permite que el cliente pague. Normalmente, el principal punto de preocupación es poder aceptar pagos con tarjeta en tu tienda online, aunque muchas veces también admiten transferencias y otros métodos de pago.

Así que partimos de la base de que la pasarela de pago que elijas es el intermediario entre:

Tu tienda online.

El cliente que te da sus datos para pagar.

El banco o la entidad emisora de la tarjeta.

Un buen proceso de pago implica que todo funciona bien y el usuario no se entera de nada. No hay problemas ni fricciones. La carga es rápida y nadie abandona carritos porque tu pasarela de pago va como la seda.

Te lo decimos porque el pago es uno de los puntos más sensibles del embudo de conversión. Vamos, que aunque tengas un productazo, la decisión entre Stripe y PayPal también tienes que hacerla desde la perspectiva de no añadir fricción ahí. Hemos por tanto de considerar:

Que l a pasarela de pago elegida funcione bien .

. Y que la experiencia de usuario con el pago sea fácil .

. También que el rendimiento de tu hosting sea perfecto.

Si los tres puntos se cumplen, ideal y vendemos. Pero de nada te sirve tener Stripe o Paypal perfectamente configurados si tu tienda carga fatal el checkout. Así que vamos a elegir la pasarela asumiendo que ya tienes un buen hosting. Y si no es así, te animamos a empezar por ahí.

Stripe y PayPal: los dos enfoques para cobrar online

Somos plenamente conscientes de que se presentan como alternativas rivales. Sin embargo, es bueno que tengas que en cuenta que Stripe y PayPal nacen de filosofías diferentes. No tienen nada que ver, y te explicamos por qué.

Stripe pone el acento en el enfoque técnico y la experiencia

Como te indicamos, Stripe está muy orientado a:

Ecommerce que buscan control y personalización.

Startups.

Proyectos puramente digitales.

Su punto fuerte es que el pago ocurre dentro de tu propia tienda, sin redirecciones externas. Esto quiere decir que tu cliente introduce los datos de la tarjeta directamente en tu checkout, en una experiencia fácil que es por tanto positiva. Nos parece fundamental este punto, que hace a Stripe tan frecuente en proyectos digitales, porque tiene:

APIs extremadamente potentes.

Total integración con WooCommerce .

. Puedes personalizar el flujo de pago casi por completo.

Integran Apple Pay y Google Pay.

Esto suena genial, dirás. Pero claro, hay un pequeño problema. Stripe requiere algo más de configuración inicial. No es tan “fácil” de configurar, y eso a muchos usuarios les pesa.

PayPal: el generador de confianza por excelencia

La principal ventaja que te ofrece PayPal en la comparativa no tiene nada que ver con aspectos técnicos. PayPal gana porque todo el mundo sabe lo que es. Es una ventaja psicológica para tu tienda.

Fíjate que en esto de Stripe vs PayPal es todo un factor. Si tu usuario “no se fía” de la pasarela de pago, mal vamos. Y eso es algo que PayPal resuelve perfectamente porque:

Le da muchísima más confianza al cliente.

Convierte tu tienda en un entorno percibido como “seguro”.

No hay miedo a darte los datos que hagan falta.

Además, ten en cuenta que damos mayor control al cliente, porque PayPal permite pagar con saldo, pero también con cuenta bancaria y tarjeta. Esta confianza conduce a que el hecho de poner el logo de PayPal en tu checkout aumente la conversión de una forma que Stripe, a día de hoy, no consigue.

El siguiente paso natural, por tanto, es conocer mejor cada una de las opciones de pago. De hecho, en esta guía completa vamos a aportarte algunas más, para ayudarte a tomar la mejor decisión entre Stripe y PayPal.

Stripe en detalle: características, comisiones ventajas y limitaciones

Stripe es una plataforma de pagos online que opera en España desde hace años. Como te decíamos, permite aceptar pagos con tarjeta de forma directa en tu ecommerce, cumpliendo con la normativa europea y con el sistema de Strong Customer Authentication (SCA) que es obligatorio en la UE. Vamos, que tu tienda cumple legalmente. Y eso importa muchísimo porque otros métodos de pago no lo ofrecen.

Así, Stripe actúa como intermediaria entre tu tienda y las redes de tarjetas (Visa, Mastercard, etc.), gestionando:

Autorizaciones.

Autenticaciones 3D Secure.

Liquidación de pagos.

Esto sucede de una forma que es transparente contigo y con el cliente. La experiencia ya te decimos que es buena, porque no genera fricciones que nos parece la clave.

Stripe España y sus comisiones

Uno de los puntos que más te interesan para tu ecommerce son las comisiones de Stripe España.

En el momento de redactar este artículo, las comisiones de Stripe en Europa son:

1,5% + 0,25 € por transacción con tarjetas europeas.

con tarjetas europeas. 2,5% + 0,25 € para tarjetas de UK.

Estas tarifas son bastante competitivas, especialmente en tiendas con cierto volumen de ventas. De hecho, pueden hasta negociarse en función de tu volumen, aunque te damos el dato general por clarificar. Eso sí, ten en cuenta que Stripe no te cobra:

Costes de alta

Cuotas mensuales

Penalizaciones por inactividad

Esto hace de la pasarela una opción muy atractiva si tu negocio está en fase de crecer y no quieres tener costes fijos elevados.

Ventajas principales de Stripe España

Para nosotros, en la comparativa Stripe vs PayPal la primera destaca especialmente en estos aspectos:

Experiencia de usuario (UX)

El pago se hace dentro de tu propia web, sin redirecciones externas. Esto reduce fricción y transmite muchísima más profesionalidad.

Integración con WooCommerce

Stripe tiene plugin oficial para WooCommerce, bien mantenido y actualizado, lo que facilita la integración incluso para usuarios no técnicos.

Control y personalización

Permite adaptar tu checkout, los mensajes de error, aspectos de diseño y de flujo de pago a lo que quede bien con tu tienda.

Ideal para proyectos escalables

Si tu ecommerce crece o si tienes varios proyectos, Stripe se adapta bien a escenarios más complejos. Vas a poder montar una tienda realmente grande de forma gradual.

Limitaciones de Stripe

Por desgracia, no todo son ventajas. Stripe también tiene puntos a tener en cuenta porque luego suponen un freno importante para ti:

Requiere una configuración inicial algo más técnica que PayPal.

que PayPal. No es tan conocido por el consumidor medio como PayPal.

por el consumidor medio como PayPal. No permite pagar con saldo “tipo monedero” como PayPal.

Así que si no eres un usuario muy técnico o le das importancia a estas cosas, tenlo presente. Porque suelen ser un factor decisivo.

PayPal en detalle: características, comisiones ventajas y limitaciones

Por su parte, en la comparativa Stripe vs PayPal, este último es uno de los métodos de pago online más antiguos y reconocidos. Para casi todo el mundo PayPal es sinónimo de “pago seguro”, y no es algo que debas tomarte a la ligera porque influye en las ventas.

Desde el punto de vista de tu cliente:

No tiene que compartir datos de tarjeta con tu tienda.

de tarjeta con tu tienda. Tiene la sensación de que podrá abrir disputas fácilmente .

. Percibe mayor protección porque tiene experiencia de garantía.

Esto explica por qué, en ciertos nichos, PayPal sigue siendo clave para convertir. La confianza tiene ese precio.

PayPal comisiones en España

Las comisiones de PayPal son notablemente más altas que las de Stripe. Actualmente, y de forma orientativa:

2,9% + 0,35 € por transacción.

Estas comisiones siempre pueden reducirse ligeramente con volumen. Pero vamos, que siguen siendo más elevadas que las de Stripe para la mayoría de ecommerce pequeños y medianos, que casi seguro es tu caso. Además, PayPal puede aplicar:

Retenciones temporales de saldo.

Revisiones de cuenta si detecta picos de facturación.

Garantías en favor del cliente bastante exigentes.

Esto es algo que conviene tener en cuenta, sobre todo si dependes del flujo de caja diario. Porque como te dejen 90 días con el dinero inaccesible, cuidado. El tema de las retenciones de saldo de PayPal podría llegar a afectarte un montón, así que no deberías tomarlo a la ligera. Si no tienes un tesoro notable, entendido como capacidad para estar tres meses con fondos “atrapados” en Paypal, cuidado porque será difícil lograr solucionar esto rápido con ellos. Y no es infrecuente que pase, para horror de más de un ecommerce.

Pese a ello, tiene sus ventajas que hay que poner sobre la mesa.

Ventajas principales de PayPal

Confianza del usuario

Especialmente útil en tiendas nuevas o con poco reconocimiento de marca. La confianza del cliente es, literalmente, instantánea. No falla.

Facilidad de uso

La mayoría de usuarios ya tienen cuenta PayPal o saben cómo funciona. Esto ahorra mucho problema, quitando fricción en el proceso de pago.

Pago sin tarjeta visible

Ideal para clientes que no quieren darte sus datos bancarios. Les ofreces una opción que Stripe no te da.

Limitaciones de PayPal

Está claro que la principal desventaja de PayPal frente a Stripe son las comisiones, que resultan mucho más altas. Además, tienes:

Menor control del checkout .

. Posibles retenciones de fondos .

. Experiencia de pago menos integrada (a veces redirige fuera de la web).

Así que a menudo la gente se queda con PayPal porque asumen el coste de dar esa percepción de garantía y solvencia al cliente.

¿Y qué pasa con el SCA y cumplimiento normativo (imprescindible en España)?

Tanto Stripe como PayPal cumplen con la normativa europea de pagos, incluido el sistema SCA (Strong Customer Authentication).

Esto significa que:

Se aplica autenticación reforzada (3D Secure).

El cliente debe verificar el pago con su banco.

Se reduce el fraude.

Así que desde el punto de vista legal y de seguridad, ambas opciones son válidas e idénticas. La diferencia está más en la experiencia y en cómo se integra el proceso dentro de tu tienda, además de cómo lo percibe el usuario. Pero en esto ninguna de ellas te dará problemas. Así que vamos a ver otros aspectos que te ayudarán a decidir entre Stripe y PayPal.

El primer gran punto de dolor de las tiendas: checkout lento y abandono del carrito

Vamos a cubrir esto como aspecto fundamental, porque da igual si eliges Stripe o PayPal: si tu checkout es lento vas a perder ventas. Un servidor mal optimizado te va a provocar:

Cargas lentas del formulario de pago .

. Errores en la validación .

. Fallos en la comunicación con la pasarela.

Ten en cuenta que con WooCommerce el checkout depende de múltiples procesos PHP y llamadas externas, por lo que el hosting marca una diferencia enorme. Así que tanto si eliges Stripe como si optas por PayPal, asegúrate de tener correctamente instalados los plugins de pago. Si logras cero conflictos y un tiempo de respuesta rápido, tienes el primer punto a favor. Porque no vas a tener tantos carritos abandonados ni clientes perdidos. Asumiendo esa parte, en la que insistimos porque es crucial, vamos a comparar directamente Stripe vs PayPal.

Tabla comparativa con la mejor pasarela pago ecommerce: Stripe vs PayPal de un vistazo

Después de entender cómo funciona cada pasarela por separado, y quitado del medio el potencial problema del hosting, llega el momento que más agradece cualquier gestor de ecommerce: ver las diferencias claras en una sola tabla buscando la mejor pasarela pago ecommerce.

Característica Stripe PayPal Tipo de experiencia Checkout externo o semi-integrado Comisiones estándar (UE) 1,5% + 0,25 € 2,9% + 0,35 € Reconocimiento de marca Bajo/medio para el consumidor Muy alto Control del diseño Muy alto Limitado Retenciones de saldo Poco habituales Relativamente frecuentes Ideal para Startups, ecommerce más técnicos Público general, tiendas nuevas Pagos móviles Apple Pay/Google Pay nativos Requieren configuración extra Plugin WooCommerce Oficial y bien mantenido Oficial y bien mantenido Cumple SCA Sí Sí

Esta tabla deja clara una idea clave: no existe una pasarela “mejor” en términos absolutos. Tenemos que ir un poquito más allá y adaptarlo a tu contexto de negocio, además del tipo de cliente que tienes.

Impacto real en conversión: lo que no te dicen las comisiones

Uno de los errores más comunes es decidir solo por el porcentaje de comisión. Es comprensible, pero incompleto. De verdad, no te aconsejamos escoger exclusivamente por el dinero, porque en ecommerce lo que importa no es solo cuánto pagas por transacción, sino cuántas transacciones completas consigues.

PayPal y la conversión por confianza

En tiendas nuevas o con públicos poco digitalizados, PayPal reduce la fricción psicológica. Es decir: el cliente tiene más confianza en tu proceso de pago, lo que mejorará la tasa de conversión inicial.

Así que si tienes productos de importe medio o trabajas con usuarios de mayor edad o que no conocen tu marca, te compensa muchísimo usar PayPal. Al menos al principio, hasta que te consolides. Porque van a confiar más en ti.

Stripe y la conversión por experiencia

Por su parte, Stripe funciona mejor cuando el usuario ya está acostumbrado a comprar online. Ve pagar por Internet como algo normal, y además tú tienes una tienda que les presenta un buen diseño, con un checkout que va genial.

Además, como nunca vas a sacar al cliente de la web, naturalmente se reduce el abandono, y tendrás menos carritos vacíos. ¡Y encima pagas menos! Digamos que, si tu perfil encaja en esto y te ves capaz de configurarlo, Stripe te dará esa conversión final más fácil, porque la experiencia es mejor. Es una cuestión de confianza. Eso sí, ten en cuenta que la gestión de su API requiere más configuración, y esto no siempre es algo que quieras hacer.

Alternativas a Stripe y PayPal relevantes en España: Redsys y Bizum

Es cierto que Stripe y PayPal dominan por completo el panorama de las pasarelas de pago, pero en el mercado español existen alternativas de métodos de pago que conviene mencionar porque, además, están creciendo rápidamente.

Redsys: el TPV virtual del banco

Redsys es el sistema de pago que ofrecen la mayoría de bancos en España mediante TPV virtual.

Ventajas:

Alta confianza en público español.

en público español. Integración directa con entidades bancarias.

con entidades bancarias. Comisiones negociables según volumen.

Inconvenientes:

Proceso de alta más lento.

Integración muy poco amigable.

Experiencia de usuario más básica.

Normalmente, Redsys se ve mucho cuando ya hay un ecommerce consolidado, y también en negocios tradicionales que dan el salto al online. Si es tu caso, te irá bien porque ya estarás familiarizado con su estructura.

Bizum: el método complementario clave

Bizum se ha convertido por derecho propio en un método de pago muy valorado en España, especialmente en móvil. La gente lo conoce y lo usa, por lo que aunque no sustituye a Stripe o PayPal, sí que los complementa muy bien:

Pago rápido.

Sin introducir datos.

Muy alta adopción.

Ten en cuenta que se puede integrar Bizum en WooCommerce, aunque te llevará algo de trabajo. Pero siendo un modelo que crece tanto, nos parece interesante que lo tengas en cuenta para tu tienda.

Nuestra recomendación en Stripe vs PayPal: puedes (y debes) usar varias pasarelas a la vez

Uno de los grandes mitos es pensar que hay que elegir solo una pasarela.

En realidad, esto no se hace a veces porque da trabajo y exige su mantenimiento. Pero lo más habitual y recomendable es combinar varias:

Stripe para pagos con tarjeta integrados .

. PayPal para usuarios que lo prefieren .

. Bizum y hasta Redsys como extra para el mercado español.

Dejar que el usuario elija cómo pagar aumenta la conversión y reduce fricciones innecesarias. Y como desde el punto de vista técnico WooCommerce te permite gestionar múltiples métodos de pago sin problema, lo vemos ideal. Si no usas todas las pasarelas, estás renunciando a cosas. Y no tiene por qué ser una mala decisión. Pero es importante que sea por un motivo más allá del trabajo que pueda darte. Por tanto, el último punto sería darte una guía rápida de decisión en función del tipo de tienda que tienes.

Micro-guía rápida según tu tipo de tienda online: ¿qué pasarela te va mejor?

Para cerrar la comparativa entre Stripe vs PayPal, no queríamos dejar de darte algunas recomendaciones finales según el tipo de perfil que tienes. Así, nos acercamos más a acertar.

Si eres emprendedor pero estás empezando:

PayPal va a ayudarte a generar confianza

Combínalo con Stripe desde el inicio por costes

Si tienes una startup o ecommerce con conocimientos técnicos:

Stripe te dará más control

Mejor experiencia de usuario

Menores comisiones a largo plazo

Si vendes a público general en España:

PayPal + Bizum suele funcionar muy bien

Si los costes te preocupan, puedes añadir Stripe después

Si buscas optimizar ante todo la conversión:

Stripe debería ser tu opción de base

Añade PayPal como opción secundaria

Si ya tienes un ecommerce consolidado o trabajas también con tienda física:

PayPal te pondrá las cosas fáciles

Redsys y Bizum serán líneas innovadoras para ti

En cualquiera de estos casos, recuerda que sin un buen hosting tu tienda online terminará dando problemas. Por tanto, te recomendamos no agobiarte con qué pasarela de pago es mejor, si Stripe vs PayPal. No hay una decisión correcta, sino que una se adapta mejor a tu proyecto. Elige sobre eso, y no solo por dinero. Nos lo agradecerás.

Preguntas frecuentes sobre Stripe vs PayPal en ecommerce

¿Qué es mejor para un ecommerce pequeño, Stripe o PayPal?

Depende del perfil de tu cliente.

Para ecommerce pequeños o tiendas nuevas, PayPal suele funcionar mejor al principio porque transmite confianza inmediata. Stripe, en cambio, es ideal cuando buscas una experiencia más integrada, profesional. Lo más habitual es usar ambos desde el inicio y dejar que el usuario elija.

¿Stripe es seguro para pagar con tarjeta en España?

Sí. Stripe es una de las pasarelas más seguras del mercado y cumple con todas las normativas europeas, incluyendo PSD2 y Strong Customer Authentication (SCA). Además, no almacena datos sensibles en tu servidor, lo que reduce riesgos técnicos. Pero bueno, es tan seguro como PayPal a ese nivel.

¿PayPal cobra más comisiones que Stripe?

En términos generales, sí.

Stripe aplica comisiones más bajas en Europa (1,5% + 0,25 €), mientras que PayPal suele situarse en torno al 2,9% + 0,35 €. Sin embargo, PayPal puede convertir mejor en determinados públicos, lo que hace que su mayor comisión te compense con más ventas.

¿Puedo usar Stripe y PayPal a la vez en WooCommerce?

Sí, y nos parece lo más recomendable.

WooCommerce permite activar múltiples pasarelas de pago sin conflicto. De hecho, ofrecer varias opciones reduce fricción y mejora la conversión. Stripe y PayPal cuentan con plugins oficiales bien mantenidos, compatibles entre sí.

¿Qué pasarela de pago convierte mejor en móvil?

Stripe suele ofrecer mejor experiencia móvil al integrar el pago dentro del checkout, evitando redirecciones. Sin embargo, PayPal sigue funcionando muy bien en móvil gracias a su reconocimiento de marca y a que muchos usuarios ya tienen sesión iniciada.

¿Bizum puede sustituir a Stripe o PayPal?

No. Bizum es un método complementario, no una pasarela completa. Funciona muy bien en el mercado español, especialmente en móvil, pero debe combinarse con tarjeta y otros métodos para cubrir todos los perfiles de usuario.

¿Influye el hosting en el funcionamiento de Stripe o PayPal?

Sí, de forma directa. Un hosting lento o mal configurado va a generar errores en el proceso de pago y problemas con los plugins. Un hosting optimizado para ecommerce facilita la integración y estabilidad de las pasarelas, especialmente en picos de tráfico.

¿Cuál es la mejor pasarela de pago para ecommerce en España?

No existe una única mejor opción.

Para el mercado español, la combinación más habitual y efectiva es: Stripe para pagos con tarjeta, añadiendo PayPal para confianza y Bizum como extra local

Stripe vs PayPal: recuerda que la mejor pasarela es la que encaja con tu negocio

Stripe vs PayPal no es una batalla con ganador único. Es una decisión estratégica que depende de tu tipo de cliente, volumen de ventas, nivel técnico que pones sobre la mesa e infraestructura de tu tienda.

La buena noticia es que no tienes que elegir solo una. La combinación adecuada, junto con un hosting rápido que funcione, marca la diferencia. Porque la mejor pasarela del mundo no te salvará un checkout lento. La base siempre es técnica. Así que si quieres montar una tienda top, cuenta con nuestros planes de hosting y elige con los criterios que te hemos dado. Acertarás seguro.