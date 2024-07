WP Mail SMTP para WordPress

Qué es SMTP

Una parte importante y básica cuando creamos una web es el envío de correos, ya que es una función que se utiliza para muchos de los objetivos con los que creamos una web: formularios de contacto , creación de cuentas de usuario , envío de newsletter , realizar una reserva , etc. por lo que es esencial que el envío de correos de nuestra web funcione correctamente. En el caso de WordPress, estos correos se enviarán por defecto utilizando la, que no requiere configuración adicional, pero, en algunos casos, puede no ser la solución idónea y seruna alternativa más eficiente. [elementor-template id="80835"], oes un protocolo utilizado para el envío de correo electrónico, desde un dispositivo a un servidor de correo.En la práctica,no es algo que generalmente se realice en la puesta a punto inicial de una web, si no que es una medida a la que acudimos cuando experimentamos algún problema en el envío de correos de nuestra web:Estas son algunas de, no obstante, existen muchas más, ya que el hecho de que múltiples tareas utilicen el envío de correo, implica también que si este falla, otra tarea o función de nuestra web se van a ver afectadas de forma directa. A mayores, debemos tener en cuenta que, si bien el envío mediante lapuede funcionar correctamente y ser válida en una web incluso por tiempo indefinido,, ya que se trata de una forma de enviar correo de manera autenticada y es también una forma de ayudar ade los correos de la web, junto con otras medidas.Antes de realizar la, comprobaremos el registro de envíos que se realizan a través de nuestra web. Para ello, podemos utilizar un plugin como. Lo primero que realizaremos es enviar un correo de prueba desde el apartado ‘Estado’:Y revisaremos, en la cuenta de correo electrónico a la que hayamos enviado el email de prueba, si lo hemos recibido correctamente:En el apartadopodremos, aquí se registrarán todos los envíos que se realicen desde nuestra web (correos de prueba enviados, registro de nuevos usuarios, envíos del formulario de contacto, etc) y más información sobre los mismos, como el estado del envío:Para lanecesitaremos disponer de la siguiente información:En el caso de tener contratado un servidor de hosting compartido o de hosting correo con nosotros, podremos ver esta configuración en, en la cuenta de correo que vayamos a utilizar:Si tenemos contratado un VPS SSD Optimizado , podemos ver la, al editar la cuenta de correo correspondiente:Como ya hemos visto anteriormente, la configuración, y es además aconsejable si enviamos un volumen de correos importante (como en casos de email marketing ), o si experimentamos otros problemas como incompatibilidades entre plugins instalados en la web. En este caso, veremos cómocon el plugin. Una vez instalado, podremos ver en el menú lateral de nuestra instalación un nuevo menú:, dónde podremos realizar la configuración.Seleccionaremos la opcióny configuraremos, la cuenta de correo electrónico y su contraseña.Una vez que hayamos realizado la configuración, verificaremos que funciona correctamente enviando un correo de prueba, desde la seccióny comprobando que lo hemos recibido con normalidad.El plugin cuenta también con otras opciones que pueden servirnos de ayuda, tenemos que tener en cuenta, no obstante, que. Algunas de las más interesantes serían:, este incluye las funciones de alertas y registro de correo electrónico de forma gratuita, ya que no incluye opciones de pago. Además, nos permite importar también lay detectará automáticamente si lo tenemos instalado.