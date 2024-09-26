Haz click en los botones de abajo para obtener un resumen del post. Fórmate con Raiola ¡En un futuro habrá más!

Hay infinidad de empresas con presencia digital en sus redes sociales que pierden todo el impacto por falta de organización. Y es comprensible. Responder en cada plataforma a cada mensaje o mención, además de gestionar los datos, supone un trabajo que tiende a volverse más exigente a medida que el proyecto crece. Justo ahí es donde las herramientas de gestión de redes sociales aportan un valor inmenso.

Para facilitar esa tarea, repasamos las soluciones de gestión de redes sociales más potentes, desde las plataformas ya consolidadas hasta las opciones más recientes, para que encuentres ese gestor de redes sociales ajustado a tu presupuesto y a tu forma de trabajar.

Índice del artículo



































































¡Recibe nuestros contenidos en tu correo! Recibirás nuestra newsletter de forma totalmente gratuita. ¡Prometemos no enviarte spam!



Información básica sobre protección de datos: Responsable: RAIOLA NETWORKS, S.L. CIF: B27453489 Avda de Magoi, 66, Semisótano, Dcha., 27002 Lugo (Lugo) Teléfono: +34 982776081 e-mail: info@raiolanetworks.es Finalidad: Atender solicitudes de información, ejecución de la contratación de servicios y remisión de comunicaciones comerciales. Legitimación: Consentimiento del interesado y contratación de productos y/o servicios del Responsable. Destinatarios: No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal. Personas físicas o jurídicas directamente relacionadas con el Responsable Encargados de Tratamiento adheridos al Privacy Shield. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Información adiccional: Para obtener información más detallada, puede consultar nuestra política de privacidad

He leido y acepto la política de privacidad *

Quiero suscribirme

¿Qué es un gestor de redes sociales y para qué sirve?

Un gestor de redes sociales es un software que conecta mediante APIs oficiales con plataformas como Instagram, LinkedIn, X, Facebook, TikTok o Pinterest para administrarlas de forma unificada.

Son suites que a veces admiten otras redes sociales o herramientas que ya tengas, como WhatsApp o YouTube, aunque en general se usan sobre todo para las principales redes sociales. Si te dedicas a la gestión de redes sociales, te interesan porque ahorran muchísimo trabajo y permiten hacer más con menos esfuerzo.

Diferencia entre gestor de redes sociales y herramienta nativa de cada plataforma

Aunque las aplicaciones nativas de las redes sociales permiten programar contenido a nivel básico, un software de gestión profesional aporta diferencias sustanciales.

Centralización operativa , evita cerrar y abrir sesiones en distintos navegadores para gestionar perfiles diferentes.

, evita cerrar y abrir sesiones en distintos navegadores para gestionar perfiles diferentes. Visión global del calendario , permite detectar huecos en la estrategia de contenidos al visualizar todas las publicaciones en un único panel mensual.

, permite detectar huecos en la estrategia de contenidos al visualizar todas las publicaciones en un único panel mensual. Informes unificados, genera informes cruzados que combinan el rendimiento de múltiples canales sin consolidar datos a mano en hojas de cálculo.

Esta diferencia de enfoque operativo permite pasar de una gestión reactiva a una estrategia de redes sociales más proactiva, que depende de las decisiones que tomas y se apoya en datos.

Qué funcionalidades imprescindibles debe tener una buena plataforma para gestionar múltiples redes sociales

Para considerar que un software de gestión de redes sociales para empresas es realmente completo, la solución debería cubrir cuatro pilares operativos.



Programación y calendario editorial

Planificación visual con arrastrar y soltar, en vista mensual, semanal o de lista, incluyendo vista previa del feed e identificación de las mejores horas para publicar en cada canal según la audiencia.

Analítica y métricas de rendimiento

Generación de informes personalizados con métricas de alcance, interacción, crecimiento de comunidad y rendimiento de contenidos, con exportación en PDF o CSV.

Gestión de menciones e inbox social unificado

Una bandeja de entrada centralizada donde recibir y responder comentarios, mensajes privados y menciones de todas las cuentas conectadas, de manera que no se pierda información.

Colaboración en equipo y gestión de clientes

Creación de roles con diferentes niveles de acceso y flujos de aprobación para validar el contenido antes de su publicación automática.

Estas funciones, además de aportar un proceso de trabajo más organizado, impactan directamente en aspectos como la seguridad de tus cuentas. La mayoría de gestores las incluyen, aunque cada uno las resuelve de forma distinta.

Los 12 mejores gestores de redes sociales

Analizamos las soluciones más utilizadas por agencias, consultores, profesionales independientes y grandes empresas, para ayudarte a decidir qué gestor de redes sociales necesitas realmente.

Tabla comparativa de gestores de redes sociales

Herramienta Ideal para Plan gratuito Punto fuerte Cómo escala el precio Metricool Pymes y agencias del mercado hispanohablante Sí, 1 marca y 20 publicaciones al mes, sin LinkedIn ni X Planificación visual y análisis de competencia Por número de marcas Hootsuite Equipos grandes con decenas de canales No, prueba de 30 días Paneles por columnas y escucha social Por perfil y por usuario Buffer Quien solo necesita programar Sí, 3 canales y 10 publicaciones en cola por canal Colas de contenido y simplicidad Por canal, con módulos independientes Sprout Social Grandes marcas con presupuesto holgado No, prueba gratuita Analítica avanzada y social listening Por usuario Agorapulse Agencias con mucho volumen de conversación No, prueba de 30 días Social Inbox con estados tipo ticket Por perfil y por usuario Sendible Agencias con cartera amplia de clientes No, prueba gratuita Informes de marca blanca por cliente Por cliente y por perfil Later Marcas con estrategia visual en Instagram No Previsualización del feed y contenido de usuarios Por conjunto de perfiles Publer Perfiles con presupuesto ajustado Sí, 3 cuentas y 10 publicaciones programadas por perfil Marcas de agua y reciclaje de contenido Por cuenta conectada Zoho Social Empresas que ya usan el ecosistema Zoho Sí, 1 marca y 1 usuario Sincronización nativa con el CRM de Zoho Por marca y por usuario Meta Business Suite Quien solo gestiona Facebook e Instagram Sí, sin coste y sin límite de publicaciones Datos oficiales de Meta sin intermediarios Gratuita X Pro Monitorización de X en tiempo real No, incluida en la suscripción Premium+ Columnas de seguimiento simultáneas Suscripción única de X n8n autoalojado Agencias y perfiles técnicos que quieren control total El software es gratuito, pagas el servidor Flujos a medida sin límite de cuentas Coste fijo de servidor, no por cuenta

1. Metricool: la herramienta de gestión de redes sociales más completa para pymes y agencias en España

Metricool se ha convertido en una de las soluciones líderes del mercado hispanohablante gracias a su interfaz intuitiva y a una relación calidad-precio muy competitiva.

Ofrece planificación visual, análisis de competidores, gestión de campañas de publicidad digital en Google Ads y Meta Ads, además de su organizador de enlaces Metricool SmartLinks. Su plan gratuito permite empezar sin coste, aunque deja fuera LinkedIn y X, y son los planes de pago los que abren la gestión de varias marcas a un coste accesible.

2. Hootsuite: mejor software de gestión de redes sociales para equipos grandes y múltiples perfiles

Pionera en el sector, Hootsuite es una de las mejores aplicaciones para manejar redes sociales en entornos corporativos que gestionan decenas de canales.

Destaca por sus paneles personalizables por columnas para monitorizar búsquedas y hashtags en tiempo real, así como por sus funciones de escucha social, que ayudan a detectar qué conversaciones están creciendo. Su punto débil es el precio de entrada, que la aleja de presupuestos pequeños o de profesionales independientes.

3. Buffer: la mejor aplicación para manejar redes sociales si buscas simplicidad y plan gratuito

Buffer es la alternativa idónea para quien busca un diseño limpio centrado en la programación rápida de publicaciones.

Funciona mediante un sistema de colas de contenido que distribuye los posts en franjas horarias predeterminadas. Cuenta con un plan gratuito funcional para hasta 3 canales sociales y permite contratar módulos independientes de analítica o bandeja de entrada según lo que necesites, con lo que resulta fácil de escalar y de ajustar.

4. Sprout Social: mejor herramienta para analizar redes sociales con analítica avanzada multicanal

Sprout Social es una suite de nivel empresarial posicionada como la herramienta para analizar redes sociales más avanzada en extracción de datos e inteligencia de mercado.

Aporta un módulo de Social Listening de calibre corporativo, flujos de trabajo de aprobación sofisticados, niveles de usuario y un sistema de atención al cliente de alta precisión. Es una solución enfocada a grandes marcas con un presupuesto holgado, así que tenlo presente porque, aunque lo hace todo, tiene su precio.

5. Agorapulse: el gestor de redes sociales para agencias con mejor CRM social integrado

Agorapulse combina la programación de contenidos con un módulo de gestión de conversaciones muy potente.

Su punto fuerte es el Social Inbox, que organiza comentarios y mensajes directos asignándoles un estado, como si fuera un gestor de tickets de soporte técnico. Además, ofrece informes de ROI para campañas orgánicas, algo especialmente interesante para quien vende crecimiento natural al cliente.

6. Sendible: plataforma para gestionar múltiples redes sociales orientada a agencias con muchos clientes

Diseñada específicamente para agencias, Sendible ofrece paneles individualizados para cada cliente, informes con marca blanca y una integración profunda con plataformas de diseño como Canva.

Además, permite programar contenido de forma masiva mediante archivos CSV y se conecta con plataformas de blogs como WordPress para automatizar la difusión de contenidos largos.

7. Later: mejor gestor para programar publicaciones en redes sociales con enfoque visual

Later nació como una opción especializada en Instagram, lo que condiciona positivamente su diseño hacia la previsualización del feed visual.

Es perfecta para marcas que basan su estrategia en imágenes y vídeos cortos. Incluye un editor de arrastrar y soltar para maquetar la cuadrícula del perfil antes de publicar y un buscador de contenido generado por usuarios.

8. Publer: alternativa económica con funciones de herramientas de social media marketing

Publer ha ganado popularidad como plataforma para gestionar múltiples redes sociales porque es muy accesible económicamente y viene cargada de funciones.

Permite añadir marcas de agua automáticas a imágenes y vídeos, con lo que proteges tus creaciones. Además, podrás programar firmas o llamadas a la acción recurrentes y reciclar publicaciones evergreen para que se compartan de forma periódica.

9. Zoho Social: software de gestión de redes sociales para empresas que ya usan el ecosistema Zoho

Integrado dentro de la suite empresarial de Zoho, este gestor destaca por su sincronización nativa con el CRM de la plataforma.

Permite convertir interacciones o comentarios de usuarios directamente en clientes potenciales dentro de la base de datos comercial de la empresa, lo que facilita la trazabilidad del embudo de ventas.

10. Meta Business Suite: la opción gratuita oficial para gestionar Facebook e Instagram

Meta Business Suite es la solución nativa y totalmente gratuita de Meta para administrar páginas de Facebook y cuentas profesionales de Instagram.

Permite programar posts, Stories y Reels, gestionar la bandeja de entrada unificada de ambas plataformas y revisar estadísticas oficiales sin invertir en licencias de terceros. Eso sí, no da soporte a ninguna otra red.

11. X Pro: la consola para gestionar X (antes Twitter) en tiempo real

La herramienta que durante años se conoció como TweetDeck es hoy X Pro, y ya no es gratuita. Desde marzo de 2026 el acceso está reservado a los suscriptores del plan Premium+ de X, de modo que conviene valorar si el uso que le vas a dar justifica esa cuota.

Su interfaz organizada en columnas permite seguir listas de usuarios, hashtags, búsquedas guardadas y notificaciones de forma simultánea y en tiempo real, algo difícil de igualar para la gestión de crisis de reputación o la cobertura de eventos.

12. n8n autoalojado: automatización de redes sociales en tu propio servidor VPS

Conviene aclararlo de entrada, n8n no es un gestor de redes sociales al uso, sino un motor de automatización. Aun así, lo incluimos porque cada vez más agencias y profesionales con perfil técnico lo usan para sustituir las cuotas por cliente de los SaaS tradicionales.



Qué es n8n y cómo se diferencia de los gestores SaaS tradicionales

n8n es un motor de automatización de flujos de trabajo con el código fuente accesible, distribuido bajo licencia fair-code. No es software libre en sentido estricto, así que revisa las condiciones si piensas revenderlo como servicio.

A diferencia de Metricool o Hootsuite, no es un panel cerrado con suscripción mensual por perfil conectado. Funciona como un espacio donde construyes tus propios flujos conectando APIs de redes sociales con bases de datos como Airtable, documentos de Google Sheets o modelos de IA como OpenAI o Gemini.

Ventajas de alojar n8n en un VPS propio: control, privacidad y ahorro de costes

Al desplegar n8n en un servidor virtual privado desaparecen las restricciones de consumo por cuenta.

No tienes límites de cuentas , gestionas 5 o 50 cuentas de clientes sin que la factura del software suba.

, gestionas 5 o 50 cuentas de clientes sin que la factura del software suba. Privacidad , los tokens de acceso a las APIs de tus clientes se almacenan en tu propio servidor y no pasan por los de un tercero.

, los tokens de acceso a las APIs de tus clientes se almacenan en tu propio servidor y no pasan por los de un tercero. Personalización, puedes diseñar flujos que lean contenidos de un CMS o que redacten el texto de la publicación adaptado a cada red con IA.

Hay una contrapartida que casi nadie menciona. Para publicar desde tus propios flujos, necesitas registrar una app de desarrollador y pasar la revisión de cada plataforma, un trámite que en Meta, LinkedIn o TikTok lleva su tiempo y no siempre se aprueba a la primera. Un SaaS te ahorra justamente ese paso, porque ya tiene los permisos concedidos.

Cómo empezar a automatizar redes sociales con n8n en un servidor propio

La vía más rápida es partir de un VPS con n8n preinstalado, que llega con la aplicación ya desplegada sobre Docker y con backups diarios configurados.

Si prefieres montarlo desde cero, basta con un servidor con soporte para Docker y seguir el proceso para desplegar la imagen oficial de n8n. Después solo queda conectar las credenciales de desarrollador de las redes que vayas a usar y empezar a diseñar los flujos.

¿Cuál es el mejor gestor de redes sociales gratuito?

Probar un sistema de gestión de redes sociales sin coste es la mejor forma de evaluar su interfaz antes de meterte en gastos.

Sin embargo, los planes gratis tienden a incluir limitaciones estrictas diseñadas para forzar el salto a una suscripción de pago.

Comparativa de planes gratuitos: límites reales que debes conocer antes de elegir

Las plataformas freemium más populares imponen restricciones claras en sus modalidades sin coste.

Metricool , 1 marca con hasta 20 publicaciones al mes y 30 días de histórico de métricas, sin acceso a LinkedIn ni a X.

, 1 marca con hasta 20 publicaciones al mes y 30 días de histórico de métricas, sin acceso a LinkedIn ni a X. Buffer , hasta 3 canales sociales con un límite de 10 publicaciones programadas en cola por canal.

, hasta 3 canales sociales con un límite de 10 publicaciones programadas en cola por canal. Meta Business Suite , gratuita y sin límite de publicaciones, pero restringida al ecosistema de Meta.

, gratuita y sin límite de publicaciones, pero restringida al ecosistema de Meta. Publer , hasta 3 cuentas conectadas y 10 publicaciones programadas por perfil.

, hasta 3 cuentas conectadas y 10 publicaciones programadas por perfil. Zoho Social, 1 marca y 1 usuario, interesante sobre todo si ya trabajas con el resto de la suite.

Como ves, ninguno resuelve un flujo profesional completo, aunque sirven para empezar con tu proyecto y conocer la herramienta antes de pagar.

Ventajas y limitaciones de los gestores de redes sociales gratis para uso profesional

Las opciones gratuitas son ideales para validar tu estrategia inicial, pero tienen barreras importantes.

Ventajas , cero inversión inicial y acceso a métricas básicas de rendimiento.

, cero inversión inicial y acceso a métricas básicas de rendimiento. Limitaciones, sin informes descargables en PDF, sin posibilidad de añadir colaboradores o clientes y sin acceso al Social Inbox para responder mensajes de forma unificada.

Estas restricciones entorpecen el flujo de trabajo en cuanto gestionas más de una marca a la vez.

Cuándo merece la pena pasar a un plan de pago

Dar el salto a una versión premium es imprescindible en los siguientes escenarios.

Necesitas entregar informes mensuales profesionales y personalizados con la imagen corporativa de tu agencia o de tu cliente.

con la imagen corporativa de tu agencia o de tu cliente. Gestionas más de 3 perfiles sociales o trabajas en equipo con flujos de revisión y aprobación de contenidos.

o trabajas en equipo con flujos de revisión y aprobación de contenidos. Tienes que responder comentarios y mensajes directos desde un único panel para no perder clientes potenciales.

Si el tiempo invertido en sortear las limitaciones gratuitas supera el coste mensual de la licencia, la suscripción se amortiza sola.

Gestor de redes sociales para agencias: qué necesitas que los demás no te cuentan

Las agencias de marketing digital y los community managers con amplia cartera de clientes operan bajo dinámicas muy distintas a las de una pyme o un creador de contenido independiente.

Funcionalidades críticas para agencias que gestionan múltiples marcas y clientes

Al evaluar un gestor de redes sociales para agencias, prioriza estas tres capacidades.

Marca blanca , capacidad de enviar informes y portales de aprobación con tu propio dominio y logotipo, sin rastro del software de terceros.

, capacidad de enviar informes y portales de aprobación con tu propio dominio y logotipo, sin rastro del software de terceros. Aprobación de clientes en un clic , enlaces externos para que el cliente valide o solicite cambios sin necesidad de crearle un usuario dentro de la plataforma.

, enlaces externos para que el cliente valide o solicite cambios sin necesidad de crearle un usuario dentro de la plataforma. Gestión de roles, control granular para definir qué redactores publican directamente y quiénes requieren supervisión previa.

Sin estas características, la comunicación con el cliente final se vuelve menos profesional.

SaaS vs. solución self-hosted en VPS: análisis de costes a largo plazo para agencias

El modelo de suscripción de los SaaS escala en precio a medida que añades perfiles sociales o clientes. Para agencias en crecimiento, las alternativas self-hosted en servidor propio son una opción a tener en cuenta.

Cuánto cuesta cada modelo al mes

Modelo SaaS tradicional , los planes para agencias de Metricool, Hootsuite o Sprout Social facturan por marca, por perfil o por usuario, así que la cuota sube cada vez que entra un cliente nuevo. Pide presupuesto con tu número real de cuentas antes de comprometerte con una anualidad.

, los planes para agencias de Metricool, Hootsuite o Sprout Social facturan por marca, por perfil o por usuario, así que la cuota sube cada vez que entra un cliente nuevo. Pide presupuesto con tu número real de cuentas antes de comprometerte con una anualidad. Modelo autoalojado, un VPS con n8n instalado de 4 vCPU y 4 GB de RAM cuesta 29,95 € al mes, gestiones 10 cuentas o 100. Si prefieres no encargarte tú del mantenimiento del sistema, la versión administrada parte de 49,95 € al mes e incluye horas de administración.

El ahorro en licencias crece a medida que escalas, aunque conviene sumar a la ecuación el tiempo de configuración inicial y el mantenimiento posterior.

Qué infraestructura necesitas para alojar gestores de redes sociales self-hosted

Para ejecutar este tipo de arquitecturas privadas con todas las garantías, necesitas lo siguiente.

Un servidor VPS con mínimo 2 vCPU y 4 GB de RAM, alojado en un centro de datos con baja latencia.

con baja latencia. Un entorno Docker configurado para desplegar la instancia de n8n y una base de datos PostgreSQL dedicada.

configurado para desplegar la instancia de n8n y una base de datos PostgreSQL dedicada. Un certificado SSL activo y copias de seguridad automáticas diarias para proteger los datos y las claves API de tus clientes.

Contar con un proveedor de infraestructura fiable es lo que garantiza que tus automatizaciones se ejecuten 24/7 sin interrupciones.

Cómo elegir el mejor gestor de redes sociales para tu negocio paso a paso

Para tomar la decisión correcta sin perder tiempo en pruebas innecesarias, sigue esta metodología.



Paso 1: define tu volumen de trabajo y número de perfiles sociales

Haz un inventario exacto de los canales que gestionas y los que prevés añadir durante los próximos 12 meses. Identifica si necesitas soporte para plataformas específicas como TikTok, Instagram, Pinterest o Google Business Profile.

Paso 2: identifica las funcionalidades que realmente necesitas (y las que no)

No pagues por funciones de Social Listening empresarial o integraciones con Salesforce si solo buscas programar imágenes en Instagram y consultar estadísticas básicas a final de mes.

Paso 3: evalúa el modelo de precios y su escalabilidad

Analiza qué ocurre cuando necesitas añadir un canal social extra o un nuevo miembro a tu equipo. Muchas plataformas ofrecen precios iniciales bajos, pero cobran tarifas altas por cada usuario adicional.

Paso 4: prueba gratis antes de comprometerte con un plan anual

Aprovecha los periodos de prueba gratuita, que suelen ir de 14 a 30 días según la suite. Comprueba en un entorno real la agilidad de la interfaz y la estabilidad de sus conexiones API antes de pagar una anualidad.

Paso 5: valora la infraestructura donde se ejecutará tu herramienta (SaaS vs. VPS propio)

Decide si prefieres la comodidad del pago por uso o el control total. Se trata de sopesar qué infraestructura tecnológica te encaja a medio plazo, contando el tiempo propio que puedes dedicarle.

Con las herramientas de gestión de redes sociales adecuadas, el tiempo que hoy se pierde en tareas repetitivas vuelve a la estrategia, que es donde de verdad hace falta.

Preguntas frecuentes sobre gestores de redes sociales (FAQ)

¿Puedo publicar en Instagram o TikTok desde cualquier herramienta?

No siempre. Cada red social decide qué permite hacer a través de su API y bajo qué condiciones, por lo que hay funciones que un gestor puede programar y otras que obligan a publicar desde la aplicación nativa. Antes de contratar, comprueba que la herramienta cubre exactamente los formatos que usas, como Reels, carruseles o publicaciones colaborativas.

¿Es seguro conceder acceso a mis cuentas a un gestor externo?

Los gestores serios no almacenan tu contraseña, trabajan con tokens de acceso que la propia red social emite y que puedes revocar cuando quieras desde los ajustes de la cuenta. Aun así, revisa qué permisos concedes al conectar cada perfil y retira los accesos de herramientas que dejes de usar.

¿Pierdo el histórico de analítica si cambio de gestor?

Los datos siguen estando en la red social, pero los informes y las métricas acumuladas dentro de la herramienta no se migran de una plataforma a otra. Antes de cancelar una suscripción, exporta en PDF o CSV los informes que necesites conservar.